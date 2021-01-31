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Сергей Звезда

Репортаж из соцсетей: Протестные акции 31 января по всей России Статьи редакции

Протестующие в Волгограде @teamnavalny_vlg
58 58 комментариев
2994 просмотров

31 января на улицы многих городов России вышли те, кто поддерживает Алексея Навального и выступает против Владимира Путина. Если в прямой трансляции мы акцентируем внимание на событиях в столицах — Москве и Петербурге, то в этом материале сосредоточились на регионах.

По данным «ОВД-Инфо», в связи с акциями протеста задержали более 3000 человек. Больше всего — в Москве, Петербурге и Красноярске. В некоторых городах, как в том же Красноярске, демонстранты вышли на акцию, несмотря на сильный холод.

Города расположены в алфавитном порядке. В списке указаны далеко не все места, где сегодня проходят акции. Добавляйте в комментариях другие фото и видео из этих и других городов.

Архангельск

Анна @samkova_ann
Архангельск –– очень красиво #31января https://t.co/EzCgKXFQkD
Команда Навального @teamnavalny
Архангельск идёт шествием по улицам города, рядом бежит полиция https://t.co/dYdP2viNmX

Астрахань

Yulia Wojewska @YWojewska
Россия. Астрахань. 31.01.2021г https://t.co/MgUTPRDj4A
Фото «Московского комсомольца»

Барнаул

Алтапресс @altapress
«Мы здесь власть». https://t.co/46EDT8llNx

Брянск

Телеканал Городской (Брянск) @tkgorodskoy
Задержания на площади https://t.co/x3d1ACAhJH
Телеканал Городской (Брянск) @tkgorodskoy
Задержания продолжаются https://t.co/XbZTVyoXNO

Владивосток

Волгоград

Штаб Навального в Волгограде @teamnavalny_vlg
Несмотря на провокации со стороны полиции, волгоградцы двигаются в сторону площади Павших Борцов.

Скандируют: «Свободу!» https://t.co/VEbKVbneQo

Воронеж

Pekвием по стране @RuFailedState
Воронеж скандирует: «Мы здесь власть!» https://t.co/nptoKWWDVT

Екатеринбург

Znak.com @znak_com
В Екатеринбурге сегодня, похоже, самый ковидно-сознательный протест. Вы только посмотрите, сколько людей в масках https://t.co/3qZJSllLdT
Анна @samkova_ann
Екатеринбург, какая красота https://t.co/owM8KiPzba

Иркутск

Тайга.инфо @taygainfo
В Иркутске сотни протестующих все-таки дошли до администрации области. На них двинулись омоновцы со щитами, жителей окружают
https://tayga.info/164057 https://t.co/WTvMdbC3TX
Тайга.инфо @taygainfo
Иркутск, где задержаны, как минимум, двое https://tayga.info/164057 https://t.co/IC3BaqFFrm

Казань

Штаб Навального в Казани @teamnavalny_kzn
⚡Протестующие по Баумана, Булаку и Московской двигаются в сторону Кремля https://t.co/F454Kqua8h
Директор✖️Кладбища @directklad
Казань https://t.co/UJ1ffmEZAY
Либертарианская Партия России @LprTweets
В Казани участников митинга положили лицом в снег и избивают дубинками. Силовики издеваются над людьми. На фото в том числе член ФК ЛПР Халилуллин Айрат.
#Казань #задержания
Источник: @civsoc https://t.co/ZqiyOsNlXM

Калининград

Краснодар

Красноярск

Tom Parfitt @parfitt_tom
Striking illustration from Krasnoyarsk in Siberia of how Russian police respond to people exercising Article 31 of the Russian Constitution (right to free assembly, rallies, demonstrations, marches)
pic: @progressrb via @maxseddon https://t.co/fgWn6ohosl
Штаб Навального в Красноярске @teamnavalnykrsk
Красноярцы, которые вышли сегодня, несмотря на мороз и массовые задержания, — вы невероятно крутые и смелые! Мы гордимся тем, что живём с вами в одной стране. https://t.co/284padjhl3

Магадан

Антон Афанасьев ☭ @antonio_mag49
В Магадане сегодня прошёл митинг протеста, было спокойно, полиция вела себя корректно, раздавали маски, в громкоговоритель предлагали разойтись и не нарушать закон. #навальный #магадан https://t.co/WEMAY4qVCa

Нижний Новгород

Евгений Катышев @evgenykatyshev
Люди идут по Покровке https://t.co/KTgW8KO2Eg
Евгений Катышев @evgenykatyshev
Конец Покровки #нижниновгород https://t.co/RJL1r1poVP
Евгений Катышев @evgenykatyshev
https://t.co/y34Tb7Z6AM

Нижний Тагил

Команда Навального @teamnavalny
Тоже Нижний Тагил, но уже шествие. Люди скандируют: «Мы здесь власть!» https://t.co/cR53LjUwOV

Новосибирск

Тайга.инфо @taygainfo
В Новосибирске самая массовая акция протеста за последние годы. Пожалуй, даже больше, чем в 2011 году https://tayga.info/164057 https://t.co/8boYUS7i5e

Омск

Тайга.инфо @taygainfo
В Омске сегодня, по оценкам Тайги.инфо, уже не менее 1 тыс. человек. Идет шествие https://tayga.info/164057 https://t.co/7Ur4jF1hLt
Штаб Навального в Омске @teamnavalny_om
Омск требует свободы! https://t.co/I0CvaQ21aS

Петропавловск-Камчатский

энсu ❌ #31января @ansellies
петропавловск-камчатский сейчас (народный штаб навального 41) https://t.co/Yd0M98ex5D
энсu ❌ #31января @ansellies
петропавловск-камчатский https://t.co/IL4M4GmoAx

Ростов-на-Дону

Pekвием по стране @RuFailedState
Ростов-на-Дону https://t.co/cZn75gPIfL
Хроника деградации @sergeenko_i
Ростов-на-Дону. https://t.co/DZXwTvrKKJ
Летопись 🤍❤️🤍 @_alex_fish
Задержания Ростов-на-Дону #свободунавальному https://t.co/UZbUzWjqVv

Рязань

Елена Щербакова @elenash0500
Рязань!🎈🎈🎈 https://t.co/2oSoIBJYzd

Самара

Штаб Навального в Самаре @teamnavalny_smr
На Самарской площади прямо сейчас люди скандируют: «Путин — вор! » https://t.co/CItodh4r1i

Тамбов

Штаб Навального в Тамбове @teamnavalny_tmb
Люди скандируют «Лёша, выходи»! https://t.co/00600WTjKy

Томск

Директор✖️Кладбища @directklad
Томск. 31.01. https://t.co/oFOrjhnN4k

#новости #репортажизсоцсетей #31января #навальный #протесты #фото

58 58 комментариев
53
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58 комментариев
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Эстетический пришелец

17

Воронеж скандирует: «Мы здесь власть!»

Надеюсь, у них достаточно бомбоубежищ.

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Роман Трусов

Эстетический
5

Многострадальный Воронеж уже лет 10 как стёрт с лица Земли.

Ответить

Андрей Рядькин

9

Очень много тихорей в толпе. Реально страшно, что гуляющий рядом начнет крутить руки 

Ответить

Эстетический пришелец

Андрей
4

1. Роняешь экономику страны
2. Загоняешь людей в нищету
3. Теперь у тебя целая армия дешевых шлюх, готовых на что угодно за копейку
ПРОФИТ

Ответить

Константин Курасов

Андрей
0

Боятся они нас должны

Ответить

Hakeem

3

В Нижнем Новгороде у блогов ТЖ собственный корреспондент!

Ответить

Эклер

Hakeem
3

да, кстати, ссылку можно было бы прикрутить, всё-таки уже очень заметный для сайта гепард

Ответить

Hakeem

Эклер
5

@the art of гепард ты как там, жива?

Ответить

Проектный

Hakeem
3

@eeeeeeee @the art of гепард 

Ответить

Казенный

Проектн…
4

Еееее! Вот только что упала в кресло дома

Ответить

Проектный Филипп

Казенный
0

Чё так рано-то?

Ответить

Казенный

Проектн…
3

Та повинтили и разогнали всех. Прям печально. Думаю, после 2го получше скоординируются

Ответить

Эклер

Казенный
0

а что после второго будет?

Ответить

Казенный

Эклер
4

Нэвэльного посадят. Щас имхо народ в некоторых регионах не оче понял, зачем вышел, а ОМОНа стало раз в пять больше, чем было. Нужна координация хорошая, сегодня все разбрелись вообще по разным точкам

Ответить

Эклер

Казенный
2

не хочу ваш протестный дух разжижать (разжиживать?), поэтому не буду писать о том, как мне видится, что будет после второго

Ответить

Казенный

Эклер
1

Вот выше написала как раз. Народ не особо ожидал такого колва ОМОНа. В тот раз их было дофига, но тут ещё приехала Росгвардия, лол.
Мы насчитали 17 автозаков

Ответить

Hakeem

Казенный
0

Всё просто:
- лидеров не было на улицах, которые поведут, направят, соберут вместе в одно целое.
- полиция намеренно разделяет на кучки, точечно задерживают, в том числе показательно, чтобы опят же раздробить.
- когда нет единства в лозунгах, движении, когда вперед не ведет лидер, толпа превращается в кучки и затем рассасывается.
- голыми руками на дубины полезут только берсерки, в одиночку и даже группой в пару человек это вообще бессмысленно.

В итоге, что у вас в Нижнем, что в других регионах примерно одна картина. Разве что в Москве под всеми камерами СМИ более корректно старается вести себя ОМОН (явное указание сверху, после случая с ударом в живот).

Сегодняшний матч выигран властями с сухим счетом.

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пепси

Hakeem
–1

Как и всегда. Ибо мирный протест – это иллюзия.

Ответить

Казенный

Казенный
0

Ну и плюс НН был третьим по кол-ву и задержаниям, и пидор Никитин подготовился, мразина

Ответить

Проектный

Эклер
4

третье

Ответить

Эклер

Проектн…
0

в твоём иркутске уже вечер кек

Ответить

Проектный

Эклер
0

Почему ты взял, что я в Иркутске?

Ответить

Эклер

Проектн…
1

Я знаю что ты не в иркутске, жаль

Ответить

Hakeem

Казенный
0

Пили пост в блоге, как "погуляла". Подписчики ждут!

Ответить

Казенный

Hakeem
1

А всё ведь в последнем посте и есть) Там видосики и митинг, который собрал ОМОН

Ответить

Яшка

Казенный
0

О, тебя в рыбном не закрыли?

Ответить

Казенный

Яшка
0

Шо за рыбный??

Ответить

Яшка

Казенный
1
Ответить

Казенный

Яшка
0

Дададад, тоже видео закинула с ними. Я офигела)

Ответить

Яшка

Казенный
0

Ну нас всех оттеснили в рыбный магаз и омон закрыл со всех сторон вход

Ответить

Казенный

Яшка
0

Пиздец какой. Нас в кольцо взяли на Октябре, там повязали кучу народа, потом открыли проход во двор какой-то. И блин вот там весь народ и раскучковался

Ответить

Евгений Мартынов

Эклер
0

Это которая бизнесвумен, но клянчит монету?

Ответить

Эклер

Евгений
0

чего злой такой?

Ответить

Эклер

Евгений
0

насколько знаю она не бизнесвумен а что-то в геймдеве делает

Ответить

Евгений Мартынов

Эклер
0

играет?

Ответить

Эклер

Евгений
0

хз, спроси, вон она там выше отписалась

Ответить

Daffy Duck

3

Ижевск 

Ответить

Роман Трусов

0

Блять, зачем всё это? Зачем провоцировать ещё больший интерес к Навальному и его деятельности? Вот в упор не вижу логики в действиях властей. Слова совершенно не совпадают с действиями.

Ответить

Проектный хот-дог

Роман
5

Система сгнила и не в состоянии реагировать адекватно

Ответить

alexferman

Проектный
5

Она не сгнила. Это обычная авторитарная система уровня "Африка" или "Латинская Америка"

Ответить

Эклер

alexfer…
2

нигерия в снегу

Ответить

Проектный

alexfer…
0

Я в том смысле, что действует не как единый отлаженный механизм, а абсолютно конвульсивно, реагируя ситуативно без всякой долгосрочной стратегии.

Ответить

alexferman

Проектн…
3

Долгосрочная стратегия чуть менее чем у всех авторитарных режимов такова: отвечать насилием на оппозиционность, и чем она активнее - тем больше насилия. Подавляющее большинство людей - отнюдь не герои. На это и расчёт.

Ответить

Евгений Мартынов

Проектный
–3

Про "система сгнила" − это исключительно на основе материалов из медиа? То есть, достаточно создать правильную картинку и всё, в голове твёрдое убеждение "система сгнила", так это работает?

Ответить

Проектный

Евгений
4

Ты кому звонишь?

Ответить

Евгений Мартынов

Проектн…
–1

Ясно.

Ответить

Проектный

Евгений
5

С демагогами не дискутирую.

Ответить

пепси

Проектн…
0

Он не демагог, а пи...

Ответить

Эклер

Роман
0

ну правда странно, ведь в хабаровске игнорили и всё затухло. Никто нигде вроде как к активным действиям не рибегает, могло быть так же везде

Ответить

alexferman

1

Людей больше или меньше чем в прошлый раз?

Ответить

Алексей Акулов

alexferman
4

Больше, навскидку. Но посчитать тяжело, много групп, неонятно кто где

Ответить

Vladimir Medvedev

alexferman
0

В москве больше и выглядит круче изнутри, драйва больше

Ответить

Сибирский ящик

–5
Ответить

Эклер

Сибирский
0

и снова блять одни и те же мемы. ты что-то ещё умеешь делать?

Ответить

Сибирский ящик

Эклер
2
Ответить

Эклер

Сибирск…
0

тут я согласен

Ответить

Guy Incognito

0

Русские, вы молодцы! Еще немного и этот мафиозный режим рухнет!

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Руслан Астратов

1

Был в казанском кремле. Очень красивое место

На этой фотографии какое то говно на фоне мешает наслаждаться видом достопримечательности.
 

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