Репортаж из соцсетей: Протестные акции 31 января по всей России Статьи редакции
31 января на улицы многих городов России вышли те, кто поддерживает Алексея Навального и выступает против Владимира Путина. Если в прямой трансляции мы акцентируем внимание на событиях в столицах — Москве и Петербурге, то в этом материале сосредоточились на регионах.
По данным «ОВД-Инфо», в связи с акциями протеста задержали более 3000 человек. Больше всего — в Москве, Петербурге и Красноярске. В некоторых городах, как в том же Красноярске, демонстранты вышли на акцию, несмотря на сильный холод.
Города расположены в алфавитном порядке. В списке указаны далеко не все места, где сегодня проходят акции. Добавляйте в комментариях другие фото и видео из этих и других городов.
Архангельск
Астрахань
Барнаул
Брянск
Владивосток
Волгоград
Воронеж
Екатеринбург
Иркутск
Казань
Калининград
Краснодар
Красноярск
Магадан
Нижний Новгород
Нижний Тагил
Новосибирск
Омск
Петропавловск-Камчатский
Ростов-на-Дону
Рязань
Самара
Тамбов
Томск
Очень много тихорей в толпе. Реально страшно, что гуляющий рядом начнет крутить руки
Эстетический пришелец
1. Роняешь экономику страны
2. Загоняешь людей в нищету
3. Теперь у тебя целая армия дешевых шлюх, готовых на что угодно за копейку
ПРОФИТ
В Нижнем Новгороде у блогов ТЖ собственный корреспондент!
@the art of гепард ты как там, жива?
Проектный
Еееее! Вот только что упала в кресло дома
Проектный Филипп
Чё так рано-то?
Та повинтили и разогнали всех. Прям печально. Думаю, после 2го получше скоординируются
Нэвэльного посадят. Щас имхо народ в некоторых регионах не оче понял, зачем вышел, а ОМОНа стало раз в пять больше, чем было. Нужна координация хорошая, сегодня все разбрелись вообще по разным точкам
Вот выше написала как раз. Народ не особо ожидал такого колва ОМОНа. В тот раз их было дофига, но тут ещё приехала Росгвардия, лол.
Мы насчитали 17 автозаков
Всё просто:
- лидеров не было на улицах, которые поведут, направят, соберут вместе в одно целое.
- полиция намеренно разделяет на кучки, точечно задерживают, в том числе показательно, чтобы опят же раздробить.
- когда нет единства в лозунгах, движении, когда вперед не ведет лидер, толпа превращается в кучки и затем рассасывается.
- голыми руками на дубины полезут только берсерки, в одиночку и даже группой в пару человек это вообще бессмысленно.
В итоге, что у вас в Нижнем, что в других регионах примерно одна картина. Разве что в Москве под всеми камерами СМИ более корректно старается вести себя ОМОН (явное указание сверху, после случая с ударом в живот).
Сегодняшний матч выигран властями с сухим счетом.
Казенный
Ну и плюс НН был третьим по кол-ву и задержаниям, и пидор Никитин подготовился, мразина
Казенный
А всё ведь в последнем посте и есть) Там видосики и митинг, который собрал ОМОН
Шо за рыбный??
Это которая бизнесвумен, но клянчит монету?
Блять, зачем всё это? Зачем провоцировать ещё больший интерес к Навальному и его деятельности? Вот в упор не вижу логики в действиях властей. Слова совершенно не совпадают с действиями.
Проектный хот-дог
Система сгнила и не в состоянии реагировать адекватно
Она не сгнила. Это обычная авторитарная система уровня "Африка" или "Латинская Америка"
Проектный
Я в том смысле, что действует не как единый отлаженный механизм, а абсолютно конвульсивно, реагируя ситуативно без всякой долгосрочной стратегии.
Долгосрочная стратегия чуть менее чем у всех авторитарных режимов такова: отвечать насилием на оппозиционность, и чем она активнее - тем больше насилия. Подавляющее большинство людей - отнюдь не герои. На это и расчёт.
Про "система сгнила" − это исключительно на основе материалов из медиа? То есть, достаточно создать правильную картинку и всё, в голове твёрдое убеждение "система сгнила", так это работает?
Людей больше или меньше чем в прошлый раз?
Больше, навскидку. Но посчитать тяжело, много групп, неонятно кто где
Был в казанском кремле. Очень красивое место
На этой фотографии какое то говно на фоне мешает наслаждаться видом достопримечательности.