Протестующие в Волгограде @teamnavalny_vlg

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31 января на улицы многих городов России вышли те, кто поддерживает Алексея Навального и выступает против Владимира Путина. Если в прямой трансляции мы акцентируем внимание на событиях в столицах — Москве и Петербурге, то в этом материале сосредоточились на регионах.

По данным «ОВД-Инфо», в связи с акциями протеста задержали более 3000 человек. Больше всего — в Москве, Петербурге и Красноярске. В некоторых городах, как в том же Красноярске, демонстранты вышли на акцию, несмотря на сильный холод.

Города расположены в алфавитном порядке. В списке указаны далеко не все места, где сегодня проходят акции. Добавляйте в комментариях другие фото и видео из этих и других городов.

Архангельск

Астрахань

Барнаул

Брянск

Владивосток

Волгоград

Воронеж

Екатеринбург

Иркутск

Тайга.инфо @taygainfo

https://tayga.info/164057 https://t.co/WTvMdbC3TX В Иркутске сотни протестующих все-таки дошли до администрации области. На них двинулись омоновцы со щитами, жителей окружают

Казань

Калининград

Краснодар

Красноярск

Tom Parfitt @parfitt_tom

pic: @progressrb via https://t.co/fgWn6ohosl Striking illustration from Krasnoyarsk in Siberia of how Russian police respond to people exercising Article 31 of the Russian Constitution (right to free assembly, rallies, demonstrations, marches)pic: @progressrb via @maxseddon

Магадан

Нижний Новгород

Нижний Тагил

Новосибирск

Тайга.инфо @taygainfo https://t.co/8boYUS7i5e В Новосибирске самая массовая акция протеста за последние годы. Пожалуй, даже больше, чем в 2011 году https://tayga.info/164057

Омск

Петропавловск-Камчатский

Ростов-на-Дону

Рязань

Самара

Тамбов