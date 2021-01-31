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Сергей Звезда

Петербургский полицейский достал табельный пистолет и направил его на толпу Статьи редакции

Видео от «Фонтанки» с Сенной площади.

В Петербурге протестующие встретились на Пионерской площади у Театра Юных Зрителей. После этого они двинулись по Звенигородской улице к Сенной площади.

Уже на Сенной площади начались столкновения и задержания. «Бумага» подчеркнула, что полицейский достал пистолет, когда протестующие выталкивали силовиков с площади. Некоторые бросали в них снежки.

Прямая трансляция: Акции в поддержку Навального…
Следим за вторыми подряд митингами после задержания главы ФБК и расследования о «дворце Путина».
tjournal.ru

#новости #31января #петербург

13 122 просмотров
249 249 комментариев
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228
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249 комментариев
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Нелепый велосипед

35

Как хорошо обрезано видео

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Владимир Земсков

Нелепый
131

Их никто не заставлял лезть на рожон в мирное шествие.
Там не нужны ни дубинки, ни тем более табельное.
Давно пора понять, что основной источник опасности на митингах - это сами слабовики.

Ответить

Нелепый велосипед

Владимир
–150

На рожон? Он выполняет приказ.
Читаем закон

Ответить

Рамиль

Нелепый
93

Ну вот на таких сыкунах, которые просто выполняют приказы, весь режим и держится.
И почему закон работает для одних, и не работает для других? И не надо тут про "един для всех". Протестующие не первые его нарушили, у них нет дубинок и табельного.

Ответить

Нелепый

Рамиль
–86

Он не един для всех. Для избиения не нужны дубинки и табельное.

Ответить

Рамиль

Нелепый
24

Ого, уже не един? Значит кто то выше закона?

Ответить

Нелепый

Рамиль
–60

Да, блять. Представляешь. Для тебя это открытие?

Ответить

Рамиль

Нелепый
25

Нет конечно. Давно не открытие. Я не понимаю какого хрена ты это оправдываешь? 
Либо ты сам из структур, либо ты живешь сыто и тепло, и не хочешь ничего менять.

Ответить

Нелепый

Рамиль
–35

Почему я это оправдываю?
1. Либо вы играетесь до конца в мирный митинг и не оправдываете такие ситуации
2. Либо вы переходите к не мирному митингу и не плачете о последствиях

Ответить

Рамиль

Нелепый
20

ты што, провокатор? Не, на статью о призывах к госперевороту ты меня не подведешь =))

Ответить

Распростра

Рамиль
0

Обоссался что ли со страху?

Ответить

Рамиль

Распрос…
0

в твои штаны разве что

Ответить

Распростра

Рамиль
0

Зачем ты свой член в чужие штаны суёшь, насильник что ли?

Ответить

Рамиль

Распрос…
0

да я аккуратно, твоего члена не касался. я правила чту

Ответить

Рамиль

Нелепый
0

но в целом мне твоя позиция ясна и имеет место быть. 

Ответить

Нелепый

Рамиль
0

Ну тут считают, что должна быть только одна позиция. От этого становится забавно

Ответить

Гриша

Нелепый
0

А этот митинг разве не мирный?

Ответить

Нелепый

Гриша
–2

Мирный в массе, но как видишь есть и другие проявления

Ответить

Гриша

Нелепый
3

Полиция своей агрессией сама провоцирует людей, больше насилия исходит от государства

Ответить

Нелепый

Гриша
–7

Конечно. Монополия на насилие - это один из столпов на которых государство и держится

Ответить

Denis

Нелепый
–2

Если митинги перестанут быть мирными, то поверь, плакать о последствиях будут точно не протестующие. Радикализация протестов ведет к их большей массовости, а менты - лимитированная коллекция, которым еще спать надо.

Ответить

Alexander

Нелепый
0

++

Ответить

Jonson

Нелепый
0

Учитывая, что данные на сайтах хранятся по пользователям, очень надеюсь, что в случае победы непутинских данные твоей учётки тоже сольют. И, скажем так, для одних закон станет писан, а для других - нет ^_^

Ответить

Нелепый

Jonson
7

Так чем же непутинские от путинских тогда отличаются?

Ответить

Jonson

Нелепый
0

Коррупцией.

Ответить

Евгений

Jonson
0

У каких она больше?

Ответить

Max Okhrimenko

Рамиль
0

силовики, власть, у них же неприкосновенность, хэллоу

Ответить

Рамиль

Max
5

это понятно. Непонятно почему некоторые персонажи это оправдывают

Ответить

Социальный

Рамиль
1

Потому что иначе их бездействие назовут трусостью. В выборе между открытой трусостью и скрытым рабством, выбирается последнее, ибо проще.

Ответить

законопосл

Max
2

власть?
ты забыл кому власть пренадлежит в России?

Ответить

Иван

законоп…
4

МЫ ЗДЕСЬ ВЛАСТЬ МЫ ЗДЕСЬ ВЛАСТЬ МЫ ЗДЕСЬ ВЛАСТЬ! РАЗ ДВА ТРИ ПУТИН УХАДИ РАЗ ДВА ТРИ ПУТИН УХАДИ (пожалуйста) #мирныйпротест

Ответить

Миржан Досымбаев

Рамиль
–1

Больше на таких как ты :D

Ответить

Рамиль

Миржан
0

Каких?

Ответить

common sense

Нелепый
14

Он выполняет приказ.

А приказ не может быть незаконным ?

УК РФ Статья 42.

2. Лицо, совершившее умышленное преступление во исполнение заведомо незаконных приказа или распоряжения, несет уголовную ответственность на общих основаниях. Неисполнение заведомо незаконных приказа или распоряжения исключает уголовную ответственность.

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/55d043a3ab961ad759c4be14f6eade4334086dc7/

Ответить

Нелепый

common
–16

В чем незаконность приказа задерживать участников несанкционированного митинга?

Ответить

красивый папуг

Нелепый
20

митинг не может быть несанкционированным, т.к. право на выражение своего мнение и право сбора, мирных шествий гарантируется Конституцией. Митинг может быть несогласованным, что является в принципе абсурдом.

А участие в не согласованном шествии не может быть причинной для задержания, опять же, исходя из конституционного права твоей и моей страны

Ответить

Нелепый

красивый
–11

Конституционным правом твоей и моей страны подтерлись. Учись исходить из нынешней ситуации. Есть закон в КоАп и люди его не оспаривают. Где были люди, когда его принимали?

Ответить

красивый

Нелепый
8

Так и людей никто не спрашивал, когда его принимали. Собственно люди всегда выходили за то, что их правами подтираются. Но людей пиздят и здаерживают ссылаясь на закон — лайк нахуй

Ответить

Нелепый

красивый
2

Вышло бы в момент принятия несколько сотен тысяч, то может и не приняли бы. А так, молчаливое согласие

Ответить

красивый

Нелепый
2

а ты выходил?

Ответить

Нелепый

красивый
–2

А какой смысл выходить одному?

Ответить

красивый

Нелепый
3

И вот представь, все эти сотни тысяч так же и сидят. "а какой смысл выходить одному?" в головах каждого.
Сильнее надо быть и впервую очередь с себя начинать)
Без негатива, если шо

Ответить

Нелепый

красивый
4

Ну значит все мы молча согласились. В том числе и я. Так что же теперь плакать

Ответить

Социальный

Нелепый
1

Плачут не те кто согласился, а те кто нашел в себе силы, вышел и надеялся на твою поддержку, ибо это в общих интересах.

А ты забил хуй и назвал их идиотами, которые не понимают, что надо жить по течению и жрать любое поданное им говно.

Ответить

Нелепый

Социаль…
0

Ты на улице?

Ответить

Социальный

Нелепый
0

Был, но тебя там не было и нас разогнали.

Я понял, что надеяться на появление мужества у таких как ты не стоит и уехал из страны улучшать жизнь своей семье.

Ответить

Damir

красивый
0

Он бы и правда вышел один. Мало кто присоединился. Вообще я для примера проецирую эту ситуацию с Францией. Там бы весь центр Парижа сожгли бы. Протестные движения везде разные. У нас они работают, когда подключаются верха. Сегодня то что я видел это повторение второй Болотной 10 лет назад. Завтра понедельник. И все по новой

Ответить

Иван

Нелепый
0

Если конституционным правом подтёрлись, то закона просто нет.  Ты либо крестик сними, либо трусы надень.

Ответить

Нелепый

Иван
–5

Ну если нет, то чё вы ноете, что его нарушают?

Ответить

Иван

Нелепый
0

Тут только ты ноешь, что его нарушают.  "Митинги несанкционированные, кококо".

Ответить

законопослушный

Нелепый
2

не согласованного

Ответить

Nik Raucher

Нелепый
–1

мля, ну это по мне так просто зашкаливающий показатель дебилов, которым не понравился вопрос.

Ответить

Рамиль

Nik
0

там ниже для расписали. 

Ответить

Nik

Рамиль
–1

хреново расписали, я и ответы на "роспись" читал

(и тут же один из дебилов пошел по всем моим коментам минусовать, независимо, где они и когда…либерахи такие либерахи...да мне и похер)

Ответить

common sense

Нелепый
1

несанкционированного митинга

А почему его не санкционировали ? 

Ответить

Нелепый

common
1

А должны были?

Ответить

Damir ReDevil

common
0

Ковид в работе

Ответить

Bad Mother

Нелепый
0

а на каких основаниях их надо задерживать?

Ответить

Нелепый

Bad
0

https://minjust.gov-murman.ru/areas-of-activity/justice/zakon.php
Ну и плюс нарушение ковидных ограничений

Ответить

common

Нелепый
2

Ну и плюс нарушение ковидных ограничений

А тут, что:
https://tjournal.ru/internet/181474
https://tjournal.ru/moscow/193893

Репортаж из соцсетей: Перенесённый парад Победы…
Без масок и соблюдения дистанции.
tjournal.ru
«Мы преодолели пандемию»: в московском…
Забеги прошли по всей стране. Участники были без масок.
tjournal.ru
Ответить

Нелепый

common
0

Ну так и спроси с них, что это

Ответить

common

Нелепый
0

Так ты же тут давишь на "законность", так давай объясняй.

Ответить

Нелепый

common
0

Это тоже нарушение. Иди предъяви

Ответить

Рамиль

common
0

по мнение вареника им можно =)

Ответить

Bad

Рамиль
1

а если приказ отдадут - то и стрелять можно

Ответить

Bad

Нелепый
0

министерство юстиции Мурманской области не знает законодательства своей страны, это понятно. 

Непонятно, на каких основаниях надо задерживать людей.

Ответить

ユリー シャネ

Нелепый
13

Он выполняет приказ. 

Ответить

Нелепый

ユリー
–1

На нюрнбергском процессе были как раз таки начальники и идейные ССовцы. К чему ты это высрал?

Ответить

ユリー シャネ

Нелепый
2

А "не начальников" конечно же похвалили и медали дали. Приказ ведь правильно исполнили.

Ответить

Нелепый

ユリー
0

Нет конечно. Но нахуй ты это фото приложил?

Ответить

ユリー シャネ

Нелепый
2

люблю картинки, не люблю буковы, буковы долго читать, картинки легко смотреть

Ответить

пепси

Нелепый
1

Для образования общественности!

Ответить

Нелепый

Нелепый
1

Лол, блять. Закон может быть максимально тупым, но он есть.

Ответить

Андрей Петкевич

Нелепый
6

Есть много законов, начиная от конституции, которая гарантирует населению право митинговать. Почему население должно соблюдать законы по отношению к власти, которая уже нарушила фундаментальный закон?

Ответить

Нелепый

Андрей
–8

Ну если готовы нарушать, то будьте готовы и к последствиям. Понимаешь ли , какая ситуация. Балом правят силовики, пока народ пытается показать мирный митинг.
Дали пиздюлей, достал ствол, ок. Не надо потом из себя жертв делать за счёт обрезанных видео

Ответить

Андрей Петкевич

Нелепый
0

Митингующий действительно является жертвой, даже если его застрелили, когда он пиздил мента - потому, что глобально митингующие жертвы, а озверевшие силовики - хищники.  Антилопе тоже порой везет рубануть льва копытами, это не делает ее агрессором.

Ответить

Нелепый

Андрей
0

Как удобненько

Ответить

Андрей

Нелепый
2

Это тебе удобненько вырывать теоретический секундный отрезок и говорить: вот в эту секунду менту в лицо летит кулак, поэтому он имеет право стрелять. 

А я пытаюсь охватить ситуацию целиком. Да, скорее всего за 10 секунд до видео мента пиздили. А до этого он последние 5 часов радостно топтал снег с толпой омоновцев и хуярил ногами бабушек. 

Ответить

Нелепый

Андрей
5

А смысл о ситуации целиком, если мы говорим о конкретном случае?

Ответить

Андрей

Нелепый
2

А он что, в вакууме происходит? В компьютерной игре? Типа подгрузились персонажи, сразу начали бить мента, и он достал пистолет?

Ответить

Ivan

Андрей
–1

У него прост забрало запотело

Ответить

Nik

Андрей
0

оспаде, ну что ты метешь?

Ответить

Дмитрий Шубкин

Нелепый
2

последствия тоже всегда есть.
Сомневаюсь что если бы этот ебанько открыл стрельбу его бы начали оправдывать.

Ответить

Нелепый

Дмитрий
1

Нет, конечно бы не начали. Он бы даже сел. К сожалению, в некоторых моментах, когда надо достать и стрелять силовики как раз таки боятся это делать

Ответить

Дмитрий Шубкин

Нелепый
6

К сожалению

ясно

Ответить

Нелепый

Дмитрий
0

Именно, к сожалению. И речь не о митингах

Ответить

Преподобный бас

Нелепый
2

Он бы даже сел

Чо, правда?

Ответить

Рамиль

Нелепый
0

Ну так че они ему сами не следуют? 

Ответить

Нелепый

Рамиль
0

В данной ситуации в чем они не следуют?

Ответить

Рамиль

Нелепый
1

ну ты же сам сказал как удобно обрезанно. может он за кадром школьника бил. хз, по видео не понятно

Ответить

Нелепый

Рамиль
0

И бабушку изнасиловал

Ответить

Рамиль

Нелепый
0

ну хоть развлеклась напоследок.
А дети за кадром держали нож у горло, ты это первым комментом подразумевал?

Ответить

ユリー シャネ

Нелепый
4

Читаем закон

Прочитал, что дальше? 

Ответить

Нелепый

ユリー
0

Подтерлись вашей 31-й статьей. Угомонитесь уже. Молчаливое согласие на принятие закона о митингах - тоже согласие

Ответить

ユリー シャネ

Нелепый
3

Ну так ты либо не пиши ничего про законы, либо уже отстаивай со стороны законности. 
А то ебать, "так вы что, не знали, что законы не работают", удивительно ебать, а люди, которые выходят, так то совсем об этом не знают.

Ответить

Нелепый

ユリー
1

Блять, закон о митингах есть? Есть. Тупой, противоречащий конституции? Да. Но он есть

Ответить

ユリー シャネ

Нелепый
4

противоречащий конституции? Да

Тогда хуйня ваш закон. А то вы пишете мол, ага, согласились на закон о митингах - терпилы. Сейчас когда они вышли в том числе против этого закона, вы им говорите мол, та вы шо, это незаконно

Ответить

Dmitry

Нелепый
2

оки, сам сказал - есть конституция. Значит, противоречие есть. И конституция выше законов. Так что давай формально - ты или за законность, включая нарушение конституции, или обсасываешь комментарии в интернете, растекаясь как хлебный мякиш

Ответить

Dmitry Shiryaev

Нелепый
1

ССовцы тоже просто исполняли приказы. Некоторые с рвением

Ответить

Нелепый

Dmitry
2

ССовцы идейные были. Перед тем как что-то подобное писать, учи матчасть

Ответить

Dmitry Shiryaev

Нелепый
2

У нас силовики оч идейные, пока их не наебут. И тыл начальника прикроют, и кого надо отпиздят, и палки закроют. Из-под кнута так не делают

Ответить

пепси

Dmitry
2

Ты путаешь "идейность" с "практическим ощущением выгоды"

Ответить

Dmitry

пепси
0

А ты считаешь, что все ССовцы обожали Гитлера и все вокруг совершали бескорыстно и на энтузиазме? 

Ответить

Нелепый

Dmitry
0

Да, ССовцы - это "элитный" отряд с промытыми идейными мозгами

Ответить

Литературн

Нелепый
0

Зато идейными - это дорогого стоит 

Ответить

Нелепый

Литерат…
0

Конечно дорогого

Ответить

Литературн

Нелепый
0

Я имею в виду, что идейность важнее объективности и рационализма в достижении цели. 

Ответить

Dmitry

Нелепый
1

конечно, не просто ради выгоды. Это у нас же только выгода, да?

Ответить

Нелепый

Dmitry
0

Ты может почитаешь о том как туда набирали, кто вообще шел?

Ответить

Dmitry

Нелепый
0

Ты ответь на вопрос ниже - твоя то позиция какая, а то ты растекаешься да растекаешься

Ответить

Нелепый

Dmitry
–1

Какой вопрос? Не видел, очень много порванных седалищ.
Позиция по какому поводу?
Отношение к нынешней власти - резко негативное

Ответить

Dmitry

Нелепый
0

Это не порванные седалищя - это называется недовольство.
Если ты недоволен властью, знаешь, что у нас не правовое государство, то почему ты оправдываешь закон?

Ответить

Нелепый

Dmitry
–1

Я его нигде не оправдываю. Некоторые вещи в нем максимально тупы и рызмыты. Но он есть. А дальше уже выбор у каждого свой. Либо ты его принимаешь и соблюдаешь, либо ты переходишь черту и готовишься к возможным последствия

Ответить

Нелепый

пепси
0

Да он походу вообще не одупляет ничего

Ответить

Dmitry

Нелепый
0

голландский штурвал уже не в моде

Ответить

Нелепый

Dmitry
1

Идейных там процентов 10. Остальные за раннюю пенсию и возможную квартиру.

Ответить

Dmitry

Нелепый
0

Конечно же, ради пенсии в 40-60к они пиздят народ и оправдывают весь этот пиздец, а не потому что считают это правильным. Как раз таки тех, кто считает, что сила и дубина - не власть, процентов 10

Ответить

Нелепый

Dmitry
0

Да, ради пенсии в 40-60 и выхода на неё в 40. И далеко не все согласны с властью и приказами. Но кушать хочется всем и каждый делает что умеет
Ни в коем случае никого не оправдываю

Ответить

Dmitry

Нелепый
2

Именно оправданием ты и занимаешься.
40к - это не "выгода", а "лучше, чем понимание среднего класса в глазах Путина".

То "закон хоть и плох, но закон", но тебе похуй на то, что у нас не правовое государство, то митинги не мирные, хотя сам знаешь, что "беларусский сценарий" ни к чему не привёл.

Ты просто скажи - тебе всё вокруг нравится, или ты просто рофлишь и тебе похуй на всё?

Ответить

Рамиль

Нелепый
1

матчасть это материальная часть. это про характеристики и прочее

Ответить

Владимир Земсков

Нелепый
1

Любая эскалация конфликта настроений в обществе - не наруку власти.
Потенциальное примирение оружия, пусть даже по букве закона, на мирном митинге, пусть даже и не согласованном - это уже ворох проблем для кремля.
Я принимаю иною точку зрения, но я не понимаю, как люди, поддерживающие власть этого не понимают.

Ответить

Нелепый

Владимир
0

Ты где-то поддержку власти увидел?

Ответить

A patient

Нелепый
0

Никто не может заставить человека применять силу к протестующим. Это можно делать только по собственному желанию.

Ответить

Нелепый

A
0

Нет, это делается по приказу

Ответить

Bad Mother

Нелепый
1

приказ - это не индульгенция, им нельзя оправдать избиение безоружных мирных людей

Ответить

Нелепый

Bad
1

Ахахах. Приказ - это как раз таки индульгенция в нынешних реалиях

Ответить

Bad

Нелепый
2

и в нынешних реалиях нет

если понадобится по неважно какой причине откреститься от всей этой веселой зарницы, люди, которые приказы отдавали, сразу сделают вид, что они не при чем, а просто имел место эксцесс исполнителя

Ответить

A patient

Нелепый
0

Служащий может не выполнять приказ если он противоречит закону. Полицейский обязан в первую очередь руководствоваться законом. Препятствуя митингу полицейский нарушает УК РФ Статья 149.

Ответить

пепси

A
1

И тебя с подключением!

Ответить

A patient

пепси
0

Я только о том, что полицейский несёт личную ответственность за митингующих которых он избивает. Переложить всю ответственность на начальника "по закону" не получится.

Ответить

пепси

A
0

А, ну тут да

Ответить

DosRaven

Нелепый
0

Ну 31 статью Конституции и читаем.

Ответить

Иплувен Максимал

Нелепый
0

Ты прав. Читаем закон. УК РФ, ст. 42, п 2.
Лицо, совершившее умышленное преступление во исполнение заведомо незаконных приказа или распоряжения, несет уголовную ответственность на общих основаниях. Неисполнение заведомо незаконных приказа или распоряжения исключает уголовную ответственность.

Ответить

Нелепый

Иплувен
0

Сука, как вы заебали. Вы молча схавали закон о митингах? Схавали. Он есть

Ответить

common sense

Нелепый
0

Вы молча схавали

А ты где был в это время ? ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Ответить

Нелепый

common
0

Там же где и ты. На диване

Ответить

Bibba La Bibba

Нелепый
0

Поступил срочный приказ сходить под себя. На выполнение дается 30 секунд. Начать выполнение приказа, комрад Вареник!

Ответить

notty notty

Нелепый
0

Или на хуй, крыса

Ответить

Константин

Нелепый
0

Фашисты тоже выполняли

Ответить

Mr Silozha

Владимир
0

 мирное шествие

Мирное шествие. Ага. 

Ответить

Сергей Звезда

Нелепый
1

это не я 

Ответить

Нелепый велосипед

Сергей
2

Ну все же стоило бы, наверное, указать, что он не просто так его достал

Ответить

Сергей Звезда

Нелепый
1

я добавил, конечно

Ответить

Dmitry Yashin

Нелепый
–4

Сироженька же нам пояснил, что ТЖ - это не про новости, ТЖ - "это про контекст".

Ответить

Владимир Филатов

Нелепый
0

а что там дальше?

Ответить

Нелепый велосипед

Владимир
3

Что перед этим, а не дальше

Ответить

Владимир Филатов

Нелепый
–2

а что перед этим?

Ответить

Нелепый

Владимир
8

Перед этим ему надавали пиздюлей

Ответить

Андрей Петкевич

Нелепый
9

вполне возможно, все еще не повод угрожать летальным оружием

Ответить

Нелепый

Андрей