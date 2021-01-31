Петербургский полицейский достал табельный пистолет и направил его на толпу Статьи редакции
Видео от «Фонтанки» с Сенной площади.
В Петербурге протестующие встретились на Пионерской площади у Театра Юных Зрителей. После этого они двинулись по Звенигородской улице к Сенной площади.
Уже на Сенной площади начались столкновения и задержания. «Бумага» подчеркнула, что полицейский достал пистолет, когда протестующие выталкивали силовиков с площади. Некоторые бросали в них снежки.
Их никто не заставлял лезть на рожон в мирное шествие.
Там не нужны ни дубинки, ни тем более табельное.
Давно пора понять, что основной источник опасности на митингах - это сами слабовики.
На рожон? Он выполняет приказ.
Читаем закон
Он не един для всех. Для избиения не нужны дубинки и табельное.
Да, блять. Представляешь. Для тебя это открытие?
Почему я это оправдываю?
1. Либо вы играетесь до конца в мирный митинг и не оправдываете такие ситуации
2. Либо вы переходите к не мирному митингу и не плачете о последствиях
Ну тут считают, что должна быть только одна позиция. От этого становится забавно
Мирный в массе, но как видишь есть и другие проявления
силовики, власть, у них же неприкосновенность, хэллоу
Социальный
Потому что иначе их бездействие назовут трусостью. В выборе между открытой трусостью и скрытым рабством, выбирается последнее, ибо проще.
власть?
ты забыл кому власть пренадлежит в России?
МЫ ЗДЕСЬ ВЛАСТЬ МЫ ЗДЕСЬ ВЛАСТЬ МЫ ЗДЕСЬ ВЛАСТЬ! РАЗ ДВА ТРИ ПУТИН УХАДИ РАЗ ДВА ТРИ ПУТИН УХАДИ (пожалуйста) #мирныйпротест
Больше на таких как ты :D
Он выполняет приказ.
А приказ не может быть незаконным ?
УК РФ Статья 42.
2. Лицо, совершившее умышленное преступление во исполнение заведомо незаконных приказа или распоряжения, несет уголовную ответственность на общих основаниях. Неисполнение заведомо незаконных приказа или распоряжения исключает уголовную ответственность.
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/55d043a3ab961ad759c4be14f6eade4334086dc7/
В чем незаконность приказа задерживать участников несанкционированного митинга?
митинг не может быть несанкционированным, т.к. право на выражение своего мнение и право сбора, мирных шествий гарантируется Конституцией. Митинг может быть несогласованным, что является в принципе абсурдом.
А участие в не согласованном шествии не может быть причинной для задержания, опять же, исходя из конституционного права твоей и моей страны
Конституционным правом твоей и моей страны подтерлись. Учись исходить из нынешней ситуации. Есть закон в КоАп и люди его не оспаривают. Где были люди, когда его принимали?
Вышло бы в момент принятия несколько сотен тысяч, то может и не приняли бы. А так, молчаливое согласие
А какой смысл выходить одному?
Ну значит все мы молча согласились. В том числе и я. Так что же теперь плакать
Плачут не те кто согласился, а те кто нашел в себе силы, вышел и надеялся на твою поддержку, ибо это в общих интересах.
А ты забил хуй и назвал их идиотами, которые не понимают, что надо жить по течению и жрать любое поданное им говно.
Он бы и правда вышел один. Мало кто присоединился. Вообще я для примера проецирую эту ситуацию с Францией. Там бы весь центр Парижа сожгли бы. Протестные движения везде разные. У нас они работают, когда подключаются верха. Сегодня то что я видел это повторение второй Болотной 10 лет назад. Завтра понедельник. И все по новой
мля, ну это по мне так просто зашкаливающий показатель дебилов, которым не понравился вопрос.
несанкционированного митинга
А почему его не санкционировали ?
а на каких основаниях их надо задерживать?
https://minjust.gov-murman.ru/areas-of-activity/justice/zakon.php
Ну и плюс нарушение ковидных ограничений
Ну и плюс нарушение ковидных ограничений
А тут, что:
- https://tjournal.ru/internet/181474
- https://tjournal.ru/moscow/193893
Ну так и спроси с них, что это
На нюрнбергском процессе были как раз таки начальники и идейные ССовцы. К чему ты это высрал?
Нелепый
Лол, блять. Закон может быть максимально тупым, но он есть.
Есть много законов, начиная от конституции, которая гарантирует населению право митинговать. Почему население должно соблюдать законы по отношению к власти, которая уже нарушила фундаментальный закон?
Ну если готовы нарушать, то будьте готовы и к последствиям. Понимаешь ли , какая ситуация. Балом правят силовики, пока народ пытается показать мирный митинг.
Дали пиздюлей, достал ствол, ок. Не надо потом из себя жертв делать за счёт обрезанных видео
Митингующий действительно является жертвой, даже если его застрелили, когда он пиздил мента - потому, что глобально митингующие жертвы, а озверевшие силовики - хищники. Антилопе тоже порой везет рубануть льва копытами, это не делает ее агрессором.
Как удобненько
Это тебе удобненько вырывать теоретический секундный отрезок и говорить: вот в эту секунду менту в лицо летит кулак, поэтому он имеет право стрелять.
А я пытаюсь охватить ситуацию целиком. Да, скорее всего за 10 секунд до видео мента пиздили. А до этого он последние 5 часов радостно топтал снег с толпой омоновцев и хуярил ногами бабушек.
последствия тоже всегда есть.
Сомневаюсь что если бы этот ебанько открыл стрельбу его бы начали оправдывать.
Нет, конечно бы не начали. Он бы даже сел. К сожалению, в некоторых моментах, когда надо достать и стрелять силовики как раз таки боятся это делать
К сожалению
ясно
В данной ситуации в чем они не следуют?
Подтерлись вашей 31-й статьей. Угомонитесь уже. Молчаливое согласие на принятие закона о митингах - тоже согласие
Блять, закон о митингах есть? Есть. Тупой, противоречащий конституции? Да. Но он есть
ССовцы тоже просто исполняли приказы. Некоторые с рвением
ССовцы идейные были. Перед тем как что-то подобное писать, учи матчасть
У нас силовики оч идейные, пока их не наебут. И тыл начальника прикроют, и кого надо отпиздят, и палки закроют. Из-под кнута так не делают
Да, ССовцы - это "элитный" отряд с промытыми идейными мозгами
Зато идейными - это дорогого стоит
Ты может почитаешь о том как туда набирали, кто вообще шел?
Какой вопрос? Не видел, очень много порванных седалищ.
Позиция по какому поводу?
Отношение к нынешней власти - резко негативное
Я его нигде не оправдываю. Некоторые вещи в нем максимально тупы и рызмыты. Но он есть. А дальше уже выбор у каждого свой. Либо ты его принимаешь и соблюдаешь, либо ты переходишь черту и готовишься к возможным последствия
Идейных там процентов 10. Остальные за раннюю пенсию и возможную квартиру.
Да, ради пенсии в 40-60 и выхода на неё в 40. И далеко не все согласны с властью и приказами. Но кушать хочется всем и каждый делает что умеет
Ни в коем случае никого не оправдываю
Именно оправданием ты и занимаешься.
40к - это не "выгода", а "лучше, чем понимание среднего класса в глазах Путина".
То "закон хоть и плох, но закон", но тебе похуй на то, что у нас не правовое государство, то митинги не мирные, хотя сам знаешь, что "беларусский сценарий" ни к чему не привёл.
Ты просто скажи - тебе всё вокруг нравится, или ты просто рофлишь и тебе похуй на всё?
Любая эскалация конфликта настроений в обществе - не наруку власти.
Потенциальное примирение оружия, пусть даже по букве закона, на мирном митинге, пусть даже и не согласованном - это уже ворох проблем для кремля.
Я принимаю иною точку зрения, но я не понимаю, как люди, поддерживающие власть этого не понимают.
Нелепый
Нет, это делается по приказу
приказ - это не индульгенция, им нельзя оправдать избиение безоружных мирных людей
Ахахах. Приказ - это как раз таки индульгенция в нынешних реалиях
Ты прав. Читаем закон. УК РФ, ст. 42, п 2.
Лицо, совершившее умышленное преступление во исполнение заведомо незаконных приказа или распоряжения, несет уголовную ответственность на общих основаниях. Неисполнение заведомо незаконных приказа или распоряжения исключает уголовную ответственность.
Нелепый
Сука, как вы заебали. Вы молча схавали закон о митингах? Схавали. Он есть
Вы молча схавали
А ты где был в это время ? ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Поступил срочный приказ сходить под себя. На выполнение дается 30 секунд. Начать выполнение приказа, комрад Вареник!
Нелепый велосипед
Ну все же стоило бы, наверное, указать, что он не просто так его достал
Сироженька же нам пояснил, что ТЖ - это не про новости, ТЖ - "это про контекст".
а что там дальше?
Что перед этим, а не дальше
а что перед этим?
Перед этим ему надавали пиздюлей
вполне возможно, все еще не повод угрожать летальным оружием