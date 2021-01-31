В Петербурге задержали редактора TJ Артёма Мазанова и оставили в отделе полиции на ночь Статьи редакции
Ему вменяют нарушение правил митинга.
Редактор Артём Мазанов сообщил, что его задержали на акции протеста в Петербурге. Он снимал митинг для TJ.
Артём стоял у Сенной площади. Сразу после звука, похожего на взрыв, к нему подошли полицейские со словами «Вот этого с камерой забирай и отводи».
В автобусе, где находится Мазанов, был мужчина в крови. Его увели, чтобы наложить швы.
Задержанных несколько часов возили по городу. Автобус останавливался в разных точках протестов и забирал новых людей. В итоге их отвезли в отдел полиции в Сестрорецке.
Обновлено в 20:41: Мазанова отвезли в Сестрорецк и доставили в отдел МВД по Курортному району Петербурга.
Обновлено 1 февраля в 3:16: Мазанов сообщил, что ему вменяют нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга (КоАП РФ Статья 20.2), и отметил, что он до сих пор не получил протокол. Нашего редактора оставляют в отделе на ночь. Суд запланирован на 9:00 1 февраля, но где именно, пока неизвестно — либо в Сестрорецке, либо в Зеленогорске.
Коллектив TJ через пару лет освещения митингов
Зато в сбер службе безопасности денег на редизайн наберут
Потому что в голове 95% населения сидит максима "заключённые - не люди"
Но ведь тогда логическое противоречие получается. "Нечеловек должен сидеть за решеткой", но "нечеловека отпускают после отсидки". Объект или животное, которое убивают или сажают навсегда после проступка, или мразота, которая хоть и нарушила чужое право на жизнь, но может попытаться искупить вину и исправиться.
Благодаря этой максиме (стереотипу или программе) вдолбаной в головы наших сограждан( неспособных давать самостоятельную и объективную оценку происходящим вокруг них событиям) с давних пор имеет место противоречащее разуму (и природе в целом) явление именуемое как "СТОКГОЛЬМСКИЙ СИНДРОМ" который проявляется в том что жертва защищает своего истязателя
Используя этот программный стереотип или максиму( которой в силу сложившегося менталитета подвержена большая часть населения России) коррумпированная власть издаёт законы поражающие Нас в правах и позволяет судам ПРОИЗВОЛЬНОЕ применение (в отношении Нас) юридически действующего права с той целью что бы (на так называемых "ЗАКОННЫХ ОСНОВАНИЯХ") в свою пользу возбуждать в отношении Народа (с их точки зрения - БЫДЛА) уголовные либо административные дела результат которых заранее известен и предсказуем Окончательная цель этих действий признать Нас виновными и на этом основании ограничить в правах со всеми вытекающими из этого последствиями как юридическими так и сугубо социальными (такими как тыканье пальцем в сторону любого заключённого (или ранее отбывавшего наказание) и высказывание в его адрес избитой реплики о том что заключённые "не люди" которая записана на жёстком диске в головах не имеющих собственного мнения древолазов - государевых холопьев и баранов - верующих телевизору)
Напоследок считаю не обходимым представить Вашему вниманию несколько фальклёрных пословиц и поговорок изобретённых холуйским умом "братьев наших меньших" (древолазов и баранов о которых я указал чуть выше): "Милиции виднее"; "Чем больше нас ебут тем больше мы крепчаем" ; "Я начальник ты дурак" ; "Лишь бы не было войны" (на последнее так и хочется ответить - что война нужна для того чтоб на ней побило всех ёбаных дураков Поскольку покуда не уменьшится критическая масса баранов и древолазов гнилые государственные проституты будут иметь ВЕСЬ НАРОД)
Эстетический цвет
Потому что наша пенитенциарная система изначально носит не исправительный, а карательный характер. Плюс в том, что карает она замечательно; минус в том, что всех подряд.
Комментарий удален
Акция тут не при чем.
Это за опечатки в статьях.
Так тебя тоже надо, значит.
«Ни при чем». А то у тебя бревно в глазу завалялось.
чуть не поперхнулся щас от шутки
Попался, жаль.
Пыльный паук например
Разбань
Кхалиси бот
Ты пытался
ты не понял - смотри ниже
ты не пёнял - смётьи низе
Ох
*Лох
А чем у Вас закончилось? Штраф?
Мне грозит штраф, но пока никакого решения про протоколу нет. Когда будет, я дам апдейт на TJ
А за что штраф?
Не опустил взгляд на выходе из метро и без уважения ответил полицейскому?
да
Потребительский колос
Как такую няшку вообще можно обидеть
ТЖ эксплуатирует детский труд?
обидеть
Лёша, уверен, ничего страшного-ужасного с Артёмом не случится, но у него появится интересный жизненный опыт. ☝🏼
Мне как-то довелось переночевать в милицейских застенках и ничуточки об этом не жалею. На утро познакомился с начальником угрозыска, который тогда дежурил. Мы подружились и были в хороших отношениях десятки лет. 😊👍🏼
—
Пыльный Артем
У меня тоже такое грустное лицо было, когда рано утром в маршрутке в универ ехать надо было к первой паре
Пыльный паук например
Сейчас у него еще связи с Польшой найдут
а ещё в расследовании Навального про дворец вставка есть с его статьей про Тульский пряник
Приемник Звезды
ЕЕЕЕЕ!
Меня больше модераторы и администрация ИРЛ печалит, по сравнению с ними вахтер тж - ЕСПЧ
Я сдал Тёмку Мазанова.
ну ты и дыня
Это за то что он спорил со мой о теге #спорт
На сей раз, в отличие от прошлого, народ даже не хотел подхватывать лозунг "Свободу Алексею Навальному", до такой степени это не митинг в поддержку Навального)
Мазанов будет свободным
Если что-нибудь нужно привезти пишите/звоните я тут в паре минут от этого отделения
Привет. Спасибо, все ок. Тут есть еда и вода.
ещё один редактор TJ побывал в автозаке. Кто следующий?
Катя же за Чечню..
Не, меня обошло
Комментарий удален
Почему вы пишите сразу с новых акков? А не даёте им отлежаться. Вас же клоунов легко определять, у вас там в конторе есть работающие люди с IQ выше обезьяны?
Комментарий удален
Почему ты был без жилетки? @Артём Мазанов Аккредитация и редакторское задание?
ТЖ не СМИ по бумагам
Возрастной волк
Ну просто интересно, какие-то документы может нужны для работы на массовых акциях
Если ты от СМИ, то "задание" и "корочка" + жилет ПРЕССА (про обязанность его носить не уверен). Наличие вышеперечисленного должно давать право не быть задержанным (если сам не кричишь лозунгов/не несешь транспарантов/не дерешься и не лезешь на сотрудников правопорядка).
Однако всё равно задерживают. Правда если потом доказал что журналист, то могут отпустить без составления протокола.
Банан
Средний месяц
Ах, мечты, но он - задерживающий.
Будет задерживать?
Был без маски, вот и задержали.
В маске!
Их там просто ебут. А они и не против
Подходящий танк88
Ради это и регаются жеж
Пыльный паук например
Тебя
Какой ты Артём Мазанов сегодня?
пиздец, у большинства комментаторов этого поста по ходу солома в череп набита. человека загребли в мусарню на окровавленном пазике, оставили мариноваться на ночь - им все шутки-прибаутки, эмоджи и детдомовский цинизм. еще больше разочаровываюсь в и не без того всратом тж-коммьюнити.
мазанову мое уважение, желаю стойкости.
@Артём Мазанов ты там жив? Вышел из отделения уже?
Блин, Аня обновила. Ждём тебя целым и невредимым, и надеемся максимум на штраф!
Бля пиздец, чья это кровь на фотке?
что ж он такое сделал, что его так избили?
Любое рассечение головы сильно кровит, даже если травма ерундовая.
ну в приницпе это имеет смысл. Если ещё в артерию попасть, так вообще жопа.
Видел в твиттере его имя, но уже засыпаю, поэтому искать не буду
было бы хорошо, если бы люди не расходились, а шли к отделам полиции, вытаскивать задержанных