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Аня Бегиашвили

В Петербурге задержали редактора TJ Артёма Мазанова и оставили в отделе полиции на ночь Статьи редакции

Ему вменяют нарушение правил митинга.

172 172 комментария
12 378 просмотров
Обновлено: заголовок новости был исправлен после того, как стало известно, что Мазанова оставляют в отделе до утра 1 февраля. Ему вменяют нарушение правил митинга.

Редактор Артём Мазанов сообщил, что его задержали на акции протеста в Петербурге. Он снимал митинг для TJ.

Артём стоял у Сенной площади. Сразу после звука, похожего на взрыв, к нему подошли полицейские со словами «Вот этого с камерой забирай и отводи».

В автобусе, где находится Мазанов, был мужчина в крови. Его увели, чтобы наложить швы.

Задержанных несколько часов возили по городу. Автобус останавливался в разных точках протестов и забирал новых людей. В итоге их отвезли в отдел полиции в Сестрорецке.

Обновлено в 20:41: Мазанова отвезли в Сестрорецк и доставили в отдел МВД по Курортному району Петербурга.

Обновлено 1 февраля в 3:16: Мазанов сообщил, что ему вменяют нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга (КоАП РФ Статья 20.2), и отметил, что он до сих пор не получил протокол. Нашего редактора оставляют в отделе на ночь. Суд запланирован на 9:00 1 февраля, но где именно, пока неизвестно — либо в Сестрорецке, либо в Зеленогорске.

#новости #31января #протесты

172 172 комментария
1
258
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172 комментария
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Химический Петя

4

Ну в мак чтоли сходите после суда

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solawind

274

Коллектив TJ через пару лет освещения митингов

Ответить

Dmitry Shiryaev

solawind
47

Зато в сбер службе безопасности денег на редизайн наберут

Ответить

solawind

Dmitry
15

На собеседовании будут спрашивать, "сколько ходок было?"

Ответить

Подорожал

solawind
0

Хотите об этом поговорить?

Ответить

Подорожал

Подорож…
0

Эй, я по ходкам за своё мнение уже эксперт. Зачем меня минусуешь?

Ответить

citizen

solawind
7

Зачем нужны такие скотские условия? Чтобы после отсидки они зверели наглухо?

Ответить

alexferman

citizen
12

Потому что в голове 95% населения сидит максима "заключённые - не люди"

Ответить

citizen

alexfer…
0

Но ведь тогда логическое противоречие получается. "Нечеловек должен сидеть за решеткой", но "нечеловека отпускают после отсидки". Объект или животное, которое убивают или сажают навсегда после проступка, или мразота, которая хоть и нарушила чужое право на жизнь, но может попытаться искупить вину и исправиться.

Ответить

alexferman

citizen
7

Но ведь тогда логическое противоречие получается

Их это не волнует)

Ответить

Олег Бельченко

alexfer…
2

Благодаря этой максиме (стереотипу или программе) вдолбаной в головы  наших сограждан( неспособных давать самостоятельную и объективную оценку происходящим вокруг них событиям) с давних пор имеет место противоречащее разуму (и природе в целом) явление именуемое как "СТОКГОЛЬМСКИЙ  СИНДРОМ" который проявляется в том что жертва защищает своего истязателя
 Используя этот программный стереотип или максиму( которой в силу сложившегося менталитета подвержена большая часть населения России) коррумпированная власть издаёт законы поражающие Нас в правах и позволяет судам ПРОИЗВОЛЬНОЕ применение (в отношении Нас) юридически действующего права с той целью что бы (на так называемых "ЗАКОННЫХ  ОСНОВАНИЯХ") в свою пользу возбуждать в отношении Народа (с их точки зрения - БЫДЛА) уголовные либо административные дела результат которых заранее известен и предсказуем Окончательная цель этих действий признать Нас виновными и на этом основании ограничить в правах со всеми вытекающими из этого последствиями как юридическими так и сугубо социальными (такими как тыканье пальцем в сторону любого заключённого (или ранее отбывавшего наказание) и высказывание в его адрес  избитой реплики о том что заключённые "не люди" которая записана на жёстком диске в головах не имеющих собственного мнения древолазов - государевых холопьев и баранов - верующих телевизору)
    Напоследок считаю не обходимым представить Вашему вниманию несколько фальклёрных  пословиц и поговорок изобретённых холуйским умом "братьев наших меньших" (древолазов и баранов о которых я указал чуть выше):   "Милиции виднее";  "Чем больше нас ебут тем больше мы крепчаем" ;   "Я начальник ты дурак" ;   "Лишь бы не было войны" (на последнее так и хочется ответить - что война нужна для того чтоб на ней побило всех ёбаных дураков Поскольку покуда не уменьшится критическая масса баранов и древолазов гнилые государственные проституты будут иметь ВЕСЬ  НАРОД)

Ответить

Эстетический цвет

citizen
6

Потому что наша пенитенциарная система изначально носит не исправительный, а карательный характер. Плюс в том, что карает она замечательно; минус в том, что всех подряд.

Ответить

Романелло Кивогенс

solawind
9

И ведь это только женская его часть...

Ответить

Комментарий удален

bor_vn

78

Акция тут не при чем.
Это за опечатки в статьях. 

Ответить

Dmitry Yashin

bor_vn
5

Так тебя тоже надо, значит.

Ответить

bor_vn

Dmitry
0

Накажи меня 💦

Ответить

Dmitry Yashin

bor_vn
1

Это тебе к Филатову и Павленке с такими запросами)))

Ответить

Blahblah Pooh

bor_vn
3

«Ни при чем». А то у тебя бревно в глазу завалялось. 

Ответить

bor_vn

Blahblah
–1

@Кхалиси Бот 

Ответить

Кхалиси Бот

Blahblah
–1

«Ни пьи чем». А то у тепя бьевно в глязу зявяяась.

Ответить

Излишний бас

bor_vn
0

Полиция правописания

Ответить

Clear

bor_vn
0

Ни при чем 

Ответить

Младший татарин

74

этот парень был из тех, кто просто любит ТЖить

Ответить

Дизайнер Павленко

Младший
1

чуть не поперхнулся щас от шутки

Ответить

Младший татарин

Дизайнер
1

это текст нужно пропевать 🙌🏻

Ответить

Передовой бас

70

Каждую неделю нового редактора задерживать будут? Полиция играет в "собери их всех"?

Ответить

davi nayka

60

Звезда сейчас:

Ответить

Пыльный паук например

38

Звездец

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Пыльный
42

Звездец на той неделе был

Ответить

Подлинный месяц

Пыльный
–1

Полная Мазепа какая-то

Ответить

Nick Yasnov

46

Попался, жаль.

Ответить

Пыльный паук например

Nick
4

Разбань

Ответить

Кхалиси Бот

Пыльный
10

Лязбянь

Ответить

#realfiddy

Пыльный
0

@Кхалиси Бот 

Ответить

Владимир Филатов

#realfi…
0

Кхалиси бот

Ответить

Кхалиси Бот

Владимир
3

Кхяиси бот

Ответить

#realfiddy

Владимир
0

Ты пытался 

Ответить

Владимир Филатов

#realfi…
1

ты не понял - смотри ниже

Ответить

Кхалиси Бот

Владимир
6

ты не пёнял - смётьи низе

Ответить

Кхалиси

Кхалиси
1

ти не пёнял - смётьи низе

Ответить

Владимир

Кхалиси
0

@Кхалиси Бот 

Ответить

#realfiddy

Владимир
0

@Кхалиси Бот 

Ответить

Владимир Филатов

Владимир
0

@Кхалиси Бот 

Ответить

Nick Yasnov

Пыльный
0

Нет, ты.

Ответить

Дизайнер Павленко

Nick
0

бля вторая годная шутка за пост

Ответить

Сергей Звезда

20

Ох

Ответить

Владимир Филатов

Сергей
15

плохой тренд ты установил

Ответить

Cерьёзный Валера

Сергей
12

*Лох

Ответить

ouxen

Cерьёзный
2

пидр

Ответить

Аня Любимова

Сергей
0

А чем у Вас закончилось? Штраф?

Ответить

Сергей Звезда

Аня
4

Мне грозит штраф, но пока никакого решения про протоколу нет. Когда будет, я дам апдейт на TJ

Ответить

Вечерние чтения

Сергей
2

А за что штраф?
Не опустил взгляд на выходе из метро и без уважения ответил полицейскому?

Ответить

Сергей Звезда

Вечерние
4

вот тут всё подробно 

Меня задержали 23 января сразу после выхода из…
Репортаж на коленке: меня отпустили только поздно вечером, грозит штраф.
tjournal.ru
Ответить

Вечерние чтения

Сергей
0

Спасибо, Добрый человек

Ответить

Владимир Филатов

Аня
0

да

Ответить

Аня Любимова

Владимир
0

Скока?

Ответить

Владимир Филатов

Аня
0

не помню, но не много

Ответить

#realfiddy

Сергей
0

Присел?

Ответить

Потребительский колос

14

Мазанов, кися, блин 😭

Ответить

Потребительский колос

Потребительский
30

Как такую няшку вообще можно обидеть

Ответить

Hakeem

Потребительский
17

Прокуратура разберется. Польский след отработают.

Ответить

Евгений Мартынов

Потребительский
2

ТЖ эксплуатирует детский труд?

Ответить

André

Евгений
0

Ещё со времён Лихачёва же.

Ответить

Виталий Иванович Иванов

Потребительский
0

обидеть

Лёша, уверен, ничего страшного-ужасного с Артёмом не случится, но у него появится интересный жизненный опыт. ☝🏼

Мне как-то довелось переночевать в милицейских застенках и ничуточки об этом не жалею. На утро познакомился с начальником угрозыска, который тогда дежурил. Мы подружились и были в хороших отношениях десятки лет. 😊👍🏼

Ответить

Sergiy Sev

Виталий
1

Звучит как гей-история

Ответить

Пыльный Артем

Потребительский
2

У меня тоже такое грустное лицо было, когда рано утром в маршрутке в универ ехать надо было к первой паре

Ответить

Пыльный паук например

Потребительский
13

Сейчас у него еще связи с Польшой найдут

Ответить

theLastLetters

Пыльный
0

И будет польшой пиздец.

Ответить

Алексей Дудырев

Пыльный
0

а ещё в расследовании Навального про дворец вставка есть с его статьей про Тульский пряник

Ответить

Словесный Интервент

14

Приемник Звезды

Ответить

Пыльный паук например

Словесный
14

Передатчик Звезды

Ответить

Пыльный паук например

16

Ну как вам, господа редакторы, Вахтёр ИРЛ нравится?

Ответить

Cерьёзный Валера

Пыльный
4

ЕЕЕЕЕ!

Ответить

Пыльный паук например

Cерьёзный
5

@eeeeeeee НАВАЛЬНЫЙ

Ответить

Dmitry Shiryaev

Пыльный
3

Меня больше модераторы и администрация ИРЛ печалит, по сравнению с ними вахтер тж - ЕСПЧ

Ответить

Stanley H. Tweedle

12

Я сдал Тёмку Мазанова.

Ответить

Владимир Филатов

Stanley
16

ну ты и дыня

Ответить

Stanley H. Tweedle

Владимир
4

Это за то что он спорил со мой о теге #спорт

Ответить

Hakeem

Stanley
1

Не всё коту масленица

Ответить

Пыльный Артем

12

Разве это митинг в поддержку Навального? А не против путина, коррупции, ментовского беспредела?

Ответить

Пыльный паук например

Пыльный
16

Теперь это митинг в поддержку Мазанова.

Ответить

Владимир Филатов

Пыльный
5

ну да, второй раз почему-то странно называют

Ответить

Ilya.A—Petya.A's bro

Пыльный
1

На сей раз, в отличие от прошлого, народ даже не хотел подхватывать лозунг "Свободу Алексею Навальному", до такой степени это не митинг в поддержку Навального)

Ответить

Vld Mkrv

10

Мазанов будет свободным

Ответить

theLastLetters

Vld
7

Если отмазать.

Ответить

Митя Мурасов

10

TJ Wars: Месть Баклажана

Ответить

Andre Macareno

9

И это не новость ИА «Панорама»

Ответить

Владимир Филатов

8

ЯМЫ Артём Мазанов.

Ответить

Сумасшедший кубок

7
Ответить

Популярный паркур

7

АРТЕМЖИВИ

Ответить

Павел Солнцев

7

Очень важная информация, надеюсь редакция сможет пережить эту утрату

Ответить

Иван Маслов

5

Если что-нибудь нужно привезти пишите/звоните я тут в паре минут от этого отделения

Ответить

Артём Мазанов

Иван
5

Привет. Спасибо, все ок. Тут есть еда и вода. 

Ответить

ouxen

Артём
1

можешь сделать обзор?

Ответить

Иван Маслов

Артём
1

мой номер телефона в личке если что, не стесняйся

Ответить

Евгений Большаков

2

ещё один редактор TJ побывал в автозаке. Кто следующий? 

Ответить

Dmitry Shiryaev

Евгений
7

@Екатерина Кузнецова )

Ответить

Hakeem

Dmitry
6

Катю и Женичку - НИНАДО!

Ответить

#realfiddy

Dmitry
1

Катя же за Чечню.. 

Ответить

Daffy Duck

#realfi…
1

Тогда вместо штрафа извинениями отделается 

Ответить

Екатерина Кузнецова

Dmitry
0

Не, меня обошло

Ответить

Dmitry Shiryaev

Екатери…
1

Так кд неделя.

Ответить

AZP

Евгений
0

Следующий сядет.

Ответить

Комментарий удален

Имя Фамилия

And
13

Почему вы пишите сразу с новых акков? А не даёте им отлежаться. Вас же клоунов легко определять, у вас там в конторе есть работающие люди с IQ выше обезьяны?

Ответить

Комментарий удален

Artem R

4
Ответить

Евгений Мартынов

3

 Он «просто стоял у здания»

В голос чёт.

Ответить

Возрастной волк

1

Почему ты был без жилетки? @Артём Мазанов Аккредитация и редакторское задание?

Ответить

Kir Kirsky

Возрастной
5

ТЖ не СМИ по бумагам

Ответить

Возрастной волк

Kir
0

Ну просто интересно, какие-то документы может нужны для работы на массовых акциях

Ответить

Kir Kirsky

Возраст…
1

Если ты от СМИ, то "задание" и "корочка" + жилет ПРЕССА (про обязанность его носить не уверен). Наличие вышеперечисленного должно давать право не быть задержанным (если сам не кричишь лозунгов/не несешь транспарантов/не дерешься и не лезешь на сотрудников правопорядка). 
Однако всё равно задерживают. Правда если потом доказал что журналист, то могут отпустить без составления протокола. 

Ответить

Средний месяц

1

Кто следующий?

Ответить

Nick Yasnov

Средний
4

Банан

Ответить

Средний месяц

Nick
1

Ах, мечты, но он - задерживающий.

Ответить

Дмитрий Чернышов

Средний
0

Точнее, его развитие было задержано.

Ответить

Hakeem

Средний
0

Орлов, видимо.

Ответить

Андрей Апанасик

Hakeem
1

Будет задерживать?

Ответить

Daffy Duck

Андрей
0

Будет рвать 

Ответить

Президентский

Daffy
1

Рваться 

Ответить

3.14RAT Caribbean

–4

Вся суть журналистов на митингах!

Ответить

Владимир Филатов

0

Был без маски, вот и задержали.

Ответить

Артём Мазанов

Владимир
4

В маске!

Ответить

Владимир Филатов

Артём
0

поэтому задержали - скрывал лицо (это их позиция)

Ответить

Транспортный цвет

0

Страшно. К ТЖшникам в уголовном мире относятся негативно.

Ответить

Джордж Харви

Транспортный
4

Их там просто ебут. А они и не против

Ответить

Подходящий танк88

Джордж
0

Ради это и регаются жеж

Ответить

Джордж Харви

Подходя…
0

Лично я — нет

Ответить

Собственный будильник

–1

Может в армию отправят.

Ответить

Пыльный паук например

Собственный
0

Тебя

Ответить

Пыльный паук например

Пыльный
4

Хотя геев не берут же.

Ответить

Президентский

Пыльный
0

Мой друг служил 😄😂

Ответить

Пыльный паук

Президе…
0

Нашел там кого-нибудь?

Ответить

Президентский

Пыльный
2

У него тогда уже был парень 

Ответить

Stanley H

Пыльный
0

Слава богу, берут

Ответить

Hakeem

1

Какой ты Артём Мазанов сегодня?

Ответить

Hakeem

Hakeem
0

@Артём Мазанов :)

Ответить

Slade Willson

1

Попавсь

Ответить

DarkFire

1
Ответить

Джордж Харви

1

Таки план Путина по уничтожению ТЖ работает

Ответить

Безопасный яд

1

пиздец, у большинства комментаторов этого поста по ходу солома в череп набита. человека загребли в мусарню на окровавленном пазике, оставили мариноваться на ночь - им все шутки-прибаутки, эмоджи и детдомовский цинизм. еще больше разочаровываюсь в и не без того всратом тж-коммьюнити.

мазанову мое уважение, желаю стойкости.

Ответить

Иван Трофимов

0

@Артём Мазанов ты там жив? Вышел из отделения уже?

Ответить

Иван Трофимов

Иван
2

Блин, Аня обновила. Ждём тебя целым и невредимым, и надеемся максимум на штраф!

Ответить

Владимир Филатов

0

Бля пиздец, чья это кровь на фотке?

Ответить

Аня Бегиашвили

Владимир
1

чувака, который был в автозаке, в который отвели Артёма

Ответить

Владимир Филатов

Аня
0

что ж он такое сделал, что его так избили?

Ответить

Аня Бегиашвили

Владимир
3

вряд ли что-то особенное, там всегда много людей с разбитыми головами, потому что дубинками машут направо и налево 

Ответить

Владимир Филатов

Аня
0

пидорасы

Ответить

Blahblah Pooh

Владимир
1

Любое рассечение головы сильно кровит, даже если травма ерундовая. 

Ответить

Владимир Филатов

Blahblah
0

ну в приницпе это имеет смысл. Если ещё в артерию попасть, так вообще жопа.

Ответить

Ilya.A—Petya.A's bro

Аня
0

Видел в твиттере его имя, но уже засыпаю, поэтому искать не буду

Ответить

afroma

0

было бы хорошо, если бы люди не расходились, а шли к отделам полиции, вытаскивать задержанных

Ответить

3.14RAT Caribbean

afroma
0

Марш уроки учить, завтра в школу!

Ответить

Железный череп

0

Узник совести

Ответить

Иван Сидоров