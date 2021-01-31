Редактор Артём Мазанов сообщил, что его задержали на акции протеста в Петербурге. Он снимал митинг для TJ.

Артём стоял у Сенной площади. Сразу после звука, похожего на взрыв, к нему подошли полицейские со словами «Вот этого с камерой забирай и отводи».

В автобусе, где находится Мазанов, был мужчина в крови. Его увели, чтобы наложить швы.