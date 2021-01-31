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Аня Бегиашвили

В Петербурге задержали редактора TJ Артёма Мазанова Статьи редакции

Он освещал акцию в поддержку Алексея Навального.

127 127 комментариев
5803 просмотров

Редактор Артём Мазанов сообщил, что его задержали на акции протеста в Петербурге. Он снимал митинг для TJ.

Артём стоял у Сенной площади. Сразу после взрыва светошумовой гранаты к нему подошли полицейские со словами «Вот этого с камерой забирай и отводи».

В автобусе, где находится Мазанов, был мужчина в крови. Его увели, чтобы наложить швы. Редактора с ещё шестью людьми уже везут в отдел полиции.

#новости #31января #протесты

127 127 комментариев
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121
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127 комментариев
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solawind

146

Коллектив TJ через пару лет освещения митингов

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Dmitry Shiryaev

solawind
18

Зато в сбер службе безопасности денег на редизайн наберут

Ответить

solawind

Dmitry
5

На собеседовании будут спрашивать, "сколько ходок было?"

Ответить

Подорожал

solawind
–1

Хотите об этом поговорить?

Ответить

Подорожал

Подорож…
0

Эй, я по ходкам за своё мнение уже эксперт. Зачем меня минусуешь?

Ответить

Романелло Кивогенс

solawind
7

И ведь это только женская его часть...

Ответить

Комментарий удален

citizen

solawind
0

Зачем нужны такие скотские условия? Чтобы после отсидки они зверели наглухо?

Ответить

alexferman

citizen
2

Потому что в голове 95% населения сидит максима "заключённые - не люди"

Ответить

citizen

alexfer…
0

Но ведь тогда логическое противоречие получается. "Нечеловек должен сидеть за решеткой", но "нечеловека отпускают после отсидки". Объект или животное, которое убивают или сажают навсегда после проступка, или мразота, которая хоть и нарушила чужое право на жизнь, но может попытаться искупить вину и исправиться.

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alexferman

citizen
1

Но ведь тогда логическое противоречие получается

Их это не волнует)

Ответить

bor_vn

43

Акция тут не при чем.
Это за опечатки в статьях. 

Ответить

Dmitry Yashin

bor_vn
5

Так тебя тоже надо, значит.

Ответить

bor_vn

Dmitry
0

Накажи меня 💦

Ответить

Dmitry Yashin

bor_vn
2

Это тебе к Филатову и Павленке с такими запросами)))

Ответить

Внезапный велосипед

bor_vn
0

Полиция правописания

Ответить

Clear

bor_vn
0

Ни при чем 

Ответить

Нелепый велосипед

38

Каждую неделю нового редактора задерживать будут? Полиция играет в "собери их всех"?

Ответить

Восточный украинец

29

этот парень был из тех, кто просто любит ТЖить

Ответить

Проектный хот-дог

25

Звездец

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Проектный
14

Звездец на той неделе был

Ответить

Необычный дым

Проектный
0

Полная Мазепа какая-то

Ответить

Nick Yasnov

22

Попался, жаль.

Ответить

Проектный хот-дог

Nick
1

Разбань

Ответить

Кхалиси Бот

Проектный
4

Лязбянь

Ответить

#realfiddy

Проектный
0

@Кхалиси Бот 

Ответить

Владимир Филатов

#realfi…
0

Кхалиси бот

Ответить

#realfiddy

Владимир
0

Ты пытался 

Ответить

Владимир Филатов

#realfi…
1

ты не понял - смотри ниже

Ответить

Кхалиси Бот

Владимир
3

ты не пёнял - смётьи низе

Ответить

Владимир

Кхалиси
0

@Кхалиси Бот 

Ответить

Кхалиси

Кхалиси
0

ти не пёнял - смётьи низе

Ответить

#realfiddy

Владимир
0

@Кхалиси Бот 

Ответить

Владимир Филатов

Владимир
0

@Кхалиси Бот 

Ответить

Кхалиси Бот

Владимир
0

Кхяиси бот

Ответить

Nick Yasnov

Проектный
0

Нет, ты.

Ответить

davi nayka

21

Звезда сейчас:

Ответить

Былой крюк

12

Мазанов, кися, блин 😭

Ответить

Былой крюк

Былой
19

Как такую няшку вообще можно обидеть

Ответить

Hakeem

Былой
10

Прокуратура разберется. Польский след отработают.

Ответить

Евгений Мартынов

Былой
1

ТЖ эксплуатирует детский труд?

Ответить

Проектный Филипп

Былой
1

У меня тоже такое грустное лицо было, когда рано утром в маршрутке в универ ехать надо было к первой паре

Ответить

Виталий Иванович Иванов

Былой
1

обидеть

Лёша, уверен, ничего страшного-ужасного с Артёмом не случится, но у него появится интересный жизненный опыт. ☝🏼

Мне как-то довелось переночевать в милицейских застенках и ничуточки об этом не жалею. На утро познакомился с начальником угрозыска, который тогда дежурил. Мы подружились и были в хороших отношениях десятки лет. 😊👍🏼

Ответить

Проектный хот-дог

Былой
8

Сейчас у него еще связи с Польшой найдут

Ответить

theLastLetters

Проектный
0

И будет польшой пиздец.

Ответить

Словесный Интервент

11

Приемник Звезды

Ответить

Проектный хот-дог

Словесный
9

Передатчик Звезды

Ответить

Сергей Звезда

10

Ох

Ответить

Владимир Филатов

Сергей
8

плохой тренд ты установил

Ответить

Cерьёзный Валера

Сергей
5

*Лох

Ответить

Аня Любимова

Сергей
0

А чем у Вас закончилось? Штраф?

Ответить

Сергей Звезда

Аня
1

Мне грозит штраф, но пока никакого решения про протоколу нет. Когда будет, я дам апдейт на TJ

Ответить

Владимир Филатов

Аня
0

да

Ответить

Аня Любимова

Владимир
0

Скока?

Ответить

Владимир Филатов

Аня
0

не помню, но не много

Ответить

#realfiddy

Сергей
0

Присел?

Ответить

Stanley H. Tweedle

8

Я сдал Тёмку Мазанова.

Ответить

Владимир Филатов

Stanley
9

ну ты и дыня

Ответить

Stanley H. Tweedle

Владимир
3

Это за то что он спорил со мой о теге #спорт

Ответить

Hakeem

Stanley
1

Не всё коту масленица

Ответить

Проектный Филипп

7

Разве это митинг в поддержку Навального? А не против путина, коррупции, ментовского беспредела?

Ответить

Проектный хот-дог

Проектный
10

Теперь это митинг в поддержку Мазанова.

Ответить

Владимир Филатов

Проектный
3

ну да, второй раз почему-то странно называют

Ответить

Проектный хот-дог

8

Ну как вам, господа редакторы, Вахтёр ИРЛ нравится?

Ответить

Cерьёзный Валера

Проектный
2

ЕЕЕЕЕ!

Ответить

Проектный хот-дог

Cерьёзный
2

@eeeeeeee НАВАЛЬНЫЙ

Ответить

Dmitry Shiryaev

Проектный
1

Меня больше модераторы и администрация ИРЛ печалит, по сравнению с ними вахтер тж - ЕСПЧ

Ответить

Митя Мурасов

8

TJ Wars: Месть Баклажана

Ответить

Vld Mkrv

6

Мазанов будет свободным

Ответить

theLastLetters

Vld
4

Если отмазать.

Ответить

Владимир Филатов

6

ЯМЫ Артём Мазанов.

Ответить

Сибирский ящик

5
Ответить

Смешной пришелец

5

АРТЕМЖИВИ

Ответить

Павел Солнцев

5

Очень важная информация, надеюсь редакция сможет пережить эту утрату

Ответить

Andre Macareno

5

И это не новость ИА «Панорама»

Ответить

Евгений Большаков

2

ещё один редактор TJ побывал в автозаке. Кто следующий? 

Ответить

Dmitry Shiryaev

Евгений
4

@Екатерина Кузнецова )

Ответить

Hakeem

Dmitry
5

Катю и Женичку - НИНАДО!

Ответить

#realfiddy

Dmitry
0

Катя же за Чечню.. 

Ответить

Daffy Duck

#realfi…
0

Тогда вместо штрафа извинениями отделается 

Ответить

Екатерина Кузнецова

Dmitry
0

Не, меня обошло

Ответить

Dmitry Shiryaev

Екатери…
0

Так кд неделя.

Ответить

Евгений Мартынов

2

 Он «просто стоял у здания»

В голос чёт.

Ответить

Добрый дым

1

Кто следующий?

Ответить

Nick Yasnov

Добрый
3

Банан

Ответить

Добрый дым

Nick
0

Ах, мечты, но он - задерживающий.

Ответить

Дмитрий Чернышов

Добрый
0

Точнее, его развитие было задержано.

Ответить

Hakeem

Добрый
0

Орлов, видимо.

Ответить

Андрей Апанасик

Hakeem
1

Будет задерживать?

Ответить

Daffy Duck

Андрей
0

Будет рвать 

Ответить

Интеллектуальный

Daffy
1

Рваться 

Ответить

Важный кавалер

–1

Может в армию отправят.

Ответить

Проектный хот-дог

Важный
0

Тебя

Ответить

Проектный хот-дог

Проектный
3

Хотя геев не берут же.

Ответить

Stanley H

Проектн…
0

Слава богу, берут

Ответить

Интеллектуальный

Проектн…
0

Мой друг служил 😄😂

Ответить

Проектный

Интелле…
0

Нашел там кого-нибудь?

Ответить

Интеллектуальный

Проектн…
0

У него тогда уже был парень 

Ответить

Hakeem

1

Какой ты Артём Мазанов сегодня?

Ответить

Hakeem

Hakeem
0

@Артём Мазанов :)

Ответить

Комментарий удален

Имя Фамилия

And
3

Почему вы пишите сразу с новых акков? А не даёте им отлежаться. Вас же клоунов легко определять, у вас там в конторе есть работающие люди с IQ выше обезьяны?

Ответить

Комментарий удален

Владимир Филатов

0

Был без маски, вот и задержали.

Ответить

Артём Мазанов

Владимир
2

В маске!

Ответить

Владимир Филатов

Артём
0

поэтому задержали - скрывал лицо (это их позиция)

Ответить

Владимир Филатов

0

Бля пиздец, чья это кровь на фотке?

Ответить

Аня Бегиашвили

Владимир
1

чувака, который был в автозаке, в который отвели Артёма

Ответить

Владимир Филатов

Аня
0

что ж он такое сделал, что его так избили?

Ответить

Аня Бегиашвили

Владимир
2

вряд ли что-то особенное, там всегда много людей с разбитыми головами, потому что дубинками машут направо и налево 

Ответить

Владимир Филатов

Аня
0

пидорасы

Ответить

Правовой фитиль

0

Узник совести

Ответить

Slade Willson

0

Попавсь

Ответить

Иван Сидоров

0

жаль

Ответить

Эстетический пришелец

0

Черт, это теперь расстрельная должность

Ответить

Папуша

0

информация про светошумовую гранату точная?

Ответить

Denis Denis

0

Слабовики хотят меньше фоток с их зверствами

Ответить

Интеллектуальный единорожек88

0

Господа арестанты 😂👍🏻

Ответить

Artem R

0
Ответить

Ахи Поселковый

0

Сначала Анна, затем Сергей, а теперь Артём, гадаем кто следующий?

Ответить

Папа Римский

0

😠😠😠😠

Ответить

Киевский ключ

0

Почему ты был без жилетки? @Артём Мазанов Аккредитация и редакторское задание?

Ответить

Kir Kirsky

Киевский
0

ТЖ не СМИ по бумагам

Ответить

Киевский ключ

Kir
0

Ну просто интересно, какие-то документы может нужны для работы на массовых акциях

Ответить

Имя Фамилия

0

А ведь мог как все, бастовать на диване.

Ответить

DarkFire

0
Ответить

3.14RAT Caribbean

0

За фото в воронках донатов больше не будет.

Ответить

Семейный волк

0

Страшно. К ТЖшникам в уголовном мире относятся негативно.

Ответить

Джордж Харви

Семейный
0

Их там просто ебут. А они и не против

Ответить

Джордж Харви

0

Таки план Путина по уничтожению ТЖ работает

Ответить

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