В Петербурге задержали редактора TJ Артёма Мазанова Статьи редакции
Он освещал акцию в поддержку Алексея Навального.
Редактор Артём Мазанов сообщил, что его задержали на акции протеста в Петербурге. Он снимал митинг для TJ.
Артём стоял у Сенной площади. Сразу после взрыва светошумовой гранаты к нему подошли полицейские со словами «Вот этого с камерой забирай и отводи».
В автобусе, где находится Мазанов, был мужчина в крови. Его увели, чтобы наложить швы. Редактора с ещё шестью людьми уже везут в отдел полиции.
Коллектив TJ через пару лет освещения митингов
Зато в сбер службе безопасности денег на редизайн наберут
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Потому что в голове 95% населения сидит максима "заключённые - не люди"
Но ведь тогда логическое противоречие получается. "Нечеловек должен сидеть за решеткой", но "нечеловека отпускают после отсидки". Объект или животное, которое убивают или сажают навсегда после проступка, или мразота, которая хоть и нарушила чужое право на жизнь, но может попытаться искупить вину и исправиться.
Акция тут не при чем.
Это за опечатки в статьях.
Так тебя тоже надо, значит.
Попался, жаль.
Проектный хот-дог
Разбань
Кхалиси бот
Ты пытался
ты не понял - смотри ниже
ты не пёнял - смётьи низе
Былой крюк
Как такую няшку вообще можно обидеть
Проектный Филипп
У меня тоже такое грустное лицо было, когда рано утром в маршрутке в универ ехать надо было к первой паре
обидеть
Лёша, уверен, ничего страшного-ужасного с Артёмом не случится, но у него появится интересный жизненный опыт. ☝🏼
Мне как-то довелось переночевать в милицейских застенках и ничуточки об этом не жалею. На утро познакомился с начальником угрозыска, который тогда дежурил. Мы подружились и были в хороших отношениях десятки лет. 😊👍🏼
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Проектный хот-дог
Сейчас у него еще связи с Польшой найдут
Приемник Звезды
Ох
А чем у Вас закончилось? Штраф?
Мне грозит штраф, но пока никакого решения про протоколу нет. Когда будет, я дам апдейт на TJ
да
Я сдал Тёмку Мазанова.
ну ты и дыня
Это за то что он спорил со мой о теге #спорт
ЕЕЕЕЕ!
Меня больше модераторы и администрация ИРЛ печалит, по сравнению с ними вахтер тж - ЕСПЧ
Мазанов будет свободным
ещё один редактор TJ побывал в автозаке. Кто следующий?
Катя же за Чечню..
Не, меня обошло
Банан
Добрый дым
Ах, мечты, но он - задерживающий.
Будет задерживать?
Проектный хот-дог
Тебя
Какой ты Артём Мазанов сегодня?
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Почему вы пишите сразу с новых акков? А не даёте им отлежаться. Вас же клоунов легко определять, у вас там в конторе есть работающие люди с IQ выше обезьяны?
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Был без маски, вот и задержали.
В маске!
Бля пиздец, чья это кровь на фотке?
что ж он такое сделал, что его так избили?
Почему ты был без жилетки? @Артём Мазанов Аккредитация и редакторское задание?
ТЖ не СМИ по бумагам
Киевский ключ
Ну просто интересно, какие-то документы может нужны для работы на массовых акциях
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