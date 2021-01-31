В Москве мужчина попытался совершить самосожжение. Пламя успели потушить Статьи редакции
Сейчас ему оказывают помощь.
В Москве около метро «Тверская» мужчина поджёг себя. Первыми на помощь пришли прохожие, пишет «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Телеграм-канал 112 сообщает, что мужчина предварительно облил себя бензином. С него сбили пламя, и он выжил.
Важный кавалер
Первыми на помощь пришли прохожие
Вроде на видео полицейские
Важный кавалер
Конечно. А что с ней такого случилось что она решила себя убить? Оставив детей.
Пиздец.
Где комменты вроде - "Новость просто огонь!!!"?
Проектный хот-дог
на Пикабу
Интеллектуальный единорожек88
Это реакция любого нормального человека
Чтобы потом не писали «суки ни один человек не помог»
Длинный самолет
Слишком человечное у нас общество, нормальные люди на видео все снимали и даже не подошли бы
Карнавальные оправдывают свое название )))
шалом подстилка
Да подстилка тут только ты , у вас пуканы полыхают только так
Ну если это было сделано как протест против власти, то решение максимально ебанутое, как у той журналистки, которая себя сожгла, о которой уже почти все и забыли кстати.
Тхить Куанг Дык нового времени.
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почем нынче комментарии?
Продажная блядь
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Зачем мужик пытался на него сесть?
Зачем
Первыми на помощь пришли прохожие
Прохожим осталось только помогать мусорам людей избивать
Да. Человек решил выразить свой протест. Неравнодушные граждане его остановили и передали мусорам.
Весь мир до сих пор в шоке от того случае с тибетским монахом, что на обложке дебюта RATM. Такой радикальный способ протеста, когда человек не надеется на изменения при жизни, поэтому «альтруистично» пытается помочь другим соратникам своей смертью.
А У НАС УЖЕ 3ий СЛУЧАЙ ЗА ГОД.
Это даже не особо кого шокирует.
Для нас это обычное воскресенье.