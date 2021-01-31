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Аня Бегиашвили

В Москве мужчина попытался совершить самосожжение. Пламя успели потушить Статьи редакции

Сейчас ему оказывают помощь.

В Москве около метро «Тверская» мужчина поджёг себя. Первыми на помощь пришли прохожие, пишет «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Телеграм-канал 112 сообщает, что мужчина предварительно облил себя бензином. С него сбили пламя, и он выжил.

#новости #происшествия #31января

4769 просмотров
65 65 комментариев
23
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65 комментариев
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Oldfag TV

31

Лучше убрать видео под кат из ленты, мне кажется. И добавить пометку про 18+

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Важный кавалер

–57

Сейчас шизики (нормальный человек себя сжигать не станет) активизируются и начнут себя убивать. Считаю, во время протестов таких нужно держать в дурке, мало ли кто их науськивает.

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Проектный хот-дог

Важный
62

Волнуюсь за тебя

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Важный кавалер

Важный
–27

Первыми на помощь пришли прохожие

Вроде на видео полицейские

Ответить

ユリー シャネ

Важный
40

Они его арестовать просто пытались. Несогласованное самосожжение. 

Ответить

Иван Сидоров

Важный
1

это другое

Ответить

Лот тот

Важный
1

мощная логика, Ирина Славина тоже шизик по твоему?

Ответить

Важный кавалер

Лот
–6

Конечно. А что с ней такого случилось что она решила себя убить? Оставив детей.

Ответить

ユリー シャネ

Важный
2
Ответить

Яня

Лот
2

Не обязательно шизик, но понятно, что стабильный психически человек себя убить не сможет. Диагнозы должен врач ставить

Ее конечно очень жаль

Ответить

Лот тот

Яня
0

ну вообще всех должно быть жаль,иногда человек частично болен или фаза...иногда человек под аффектом (угрозы итд) а тут достаточно критичное и циничное высказывание которое сильно обобщает.

Ответить

FOX

Важный
1

обама заплатил

Ответить

Привлекательный рак

Важный
0

как там, в дурке-то?

Ответить

A patient patient

Важный
0

мало ли кто их науськивает

Обама? Трамп? Байден?

Ответить

drama llama

7

Пиздец.

Ответить

Сибирский ящик

drama
4
Ответить

Sergey Karbivnichiy

2

Где комменты вроде - "Новость просто огонь!!!"?

Ответить

Проектный хот-дог

Sergey
17

на Пикабу

Ответить

Sergey Karbivnichiy

Проектный
0

Тут такое тоже часто бывает.

Ответить

Dmitry Pasyutin

5

видимо ненадолго выжил

Ответить

Длинный самолет

2

Нахуя его спасать, будто он захочет жить потом с полностью обгоревшим телом

Ответить

Интеллектуальный единорожек88

Длинный
3

Это реакция любого нормального человека 

Ответить

Проектный хот-дог

Интеллектуальный
0

Он не нормальный

Ответить

Зверье ебаное

Длинный
1

Чтобы потом не писали «суки ни один человек не помог»

Ответить

Длинный самолет

Зверье
2

Слишком человечное у нас общество, нормальные люди на видео все снимали и даже не подошли бы

Ответить

Keka Yobikov

4

Там скорее всего 4-я степень почти всего тела будет.

Ответить

Kain Ariott

–27

Карнавальные оправдывают свое название )))

Ответить

Рамиль Газетдинов

Kain
6

шалом подстилка

Ответить

Kain Ariott

Рамиль
–21

Да подстилка тут только ты , у вас пуканы полыхают только так

Ответить

Рамиль

Kain
5

Тебе так твой куратор посоветовал написать? 

Ответить

Kain Ariott

Рамиль
–9

Вещаю на прямую с Лахты

Ответить

Рамиль

Kain
3

ну значит сам такую хуйню написал. ЛУчше бы валил все на куратора

Ответить

Подсолнух

2

Ну если это было сделано как протест против власти, то решение максимально ебанутое, как у той журналистки, которая себя сожгла, о которой уже почти все и забыли кстати.

Ответить

Oldfag TV

Подсолнух
0

Кому-то подобные поступки кажутся единственным выходом из ситуации. Потому что рядом не находится человека, способного убедить в обратном. Хотя бы попробовать.

Ответить

пепси

Oldfag
0

cut my life into pieces

this is my lost resort

Ответить

Подсолнух

Oldfag
0

Ну мне кажется, что люди о таких намерениях не сообщают никому, чтобы его переубедить смогли. Как пример опять та же журналистка, у которой семья была, и по словам которой она себя не вела, как человек способный на такое.

Ответить

Eugene Arbatsky

Подсолнух
0

Кто знает, может он за Путина был?

Ответить

Sergey Karbivnichiy

1

Тхить Куанг Дык нового времени.

Ответить

ユリー シャネ

Sergey
2

Мохаммед Буазизи из недавних.

Ответить

Sergey Karbivnichiy

ユリー
0

Спасибо, не знал.

Ответить

Комментарий удален

Рамиль Газетдинов

And
3

почем нынче комментарии?

Ответить

Комментарий удален

Рамиль

And
1

Нет, просто интересно зачем ты свою жопу дешевле продаешь. Шел бы проституцию. И честнее и денег больше.

Ответить

Константин Курасов

And
2

Продажная блядь

Ответить

Комментарий удален

Константин Курасов

0

Пусть всё горит!

Ответить

Четкий цветок

0

Похоже на тренд.
Что делать то надо? Снимать куртку и сбивать плямя? Найти огнетушитель у ближайшего автомобилиста? Накинуть снег лопатой очевидно не помогает

Ответить

пепси

Четкий
1

В России? Очевидно, что обоссать

Ответить

Четкий цветок

пепси
4

Я не умею осознанно ссать в стрессовой ситуации

Ответить

Проектный

Четкий
2

Ссы неосознанно

Ответить

пепси

Четкий
0

Я вот кстати тоже

Ответить

Четкий цветок

Четкий
0

Кто уже сталкивался с такой ситуацией?

Ответить

Комментарий удален

Комментарий удален

allah213

0

Зачем мужик пытался на него сесть?

Ответить

ユリー シャネ

allah213
1

Пересаживался с иглы мужского одобрения 

Ответить

Dmitry Yashin

allah213
0

При прекращении доступа кислорода пламя обычно тухнет.

Ответить

Dmitry Sursin

allah213
0

Скорее просто под действием паники пытался помочь таким способом.

Ответить

Vladislav Donets

allah213
0

Пытался наручники надеть.

Ответить

Daniel Sarney

0

Зачем

Ответить

Важный кавалер

Daniel
1

Обряд может.

Ответить

EL YAR

0

пиздец, жесткие ожоги будут, он явно умрет....

Ответить

Максимка Зубковка

0

Новость огонь🔥🔥

Ответить

Valentin Banshchikov

0

 Первыми на помощь пришли прохожие

Прохожим осталось только помогать мусорам людей избивать

Ответить

Oldfag TV

Valentin
0

Они, очевидно, должны были стоять и снимать на телефоны, правда же?

Ответить

Valentin Banshchikov

Oldfag
0

Да. Человек решил выразить свой протест. Неравнодушные граждане его остановили и передали мусорам. 

Ответить

Mr. LoveJoy

0

Там чел пытался потушить огонь сев на него? 

Ответить

Никон Макиенко

0

Весь мир до сих пор в шоке от того случае с тибетским монахом, что на обложке дебюта RATM. Такой радикальный способ протеста, когда человек не надеется на изменения при жизни, поэтому «альтруистично» пытается помочь другим соратникам своей смертью.

А У НАС УЖЕ 3ий СЛУЧАЙ ЗА ГОД.
Это даже не особо кого шокирует.
Для нас это обычное воскресенье.

Ответить

Eugene Arbatsky

0

Не понял, зачем чувак пытался ему на лицо сесть?

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