Рекорд 23 января уже побит.

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23:50: статистика в новости обновлена, исходя из данных «ОВД-Инфо»

На протестных акциях 31 января по всей России задержали 5017 человек, подсчитал независимый правозащитный медиапроект «ОВД-Инфо». Власти считают митинги и шествия несогласованными.

По данным «ОВД-Инфо», больше всего людей задержали в Москве (1653), Петербурге (1159), Красноярске (194), Нижнем Новгороде (182) и Твери (124).

На протяжении всего дня силовики жёстко задерживали протестующих. Несколько раз на видео попадали случаи, когда полицейские применяли к демонстрантам электрошокеры. Один из петербургских сотрудников органов достал табельный пистолет и направил его на толпу, предположительно, после того, как силовиков начали выдавливать с площади и закидали снежками.

TJ @tjournal Очень жёсткое задержание в Петербурге. Человека тащат по земле. На фоне слышны звуки электрошокера https://t.co/kfcGWfijlt

TJ @tjournal



Видео корреспондента https://t.co/0chGEAQWbA В Петербурге избивают дубинками оставшихся протестующих возле Театра юных зрителей (Пушкинская).Видео корреспондента @ru_thebell

TJ @tjournal



Видео «Фонтанки»



Трансляция: https://t.co/B8opwhPXLs Петербургский полицейский достал табельный пистолет и направил его на толпу, пока отходил назад.Видео «Фонтанки»Трансляция: https://tjournal.ru/news/332455

Следственный комитет в Петербурге уже возбудил уголовное дело о «применении насилия в отношении представителя власти» (ч. 1 ст. 318 УК РФ). По версии СК, один из демонстрантов «не менее двух раз» ударил кулаком бойца Росгвардии на Пионерской площади. Согласно закону, мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.