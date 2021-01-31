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Сергей Звезда

«ОВД-Инфо»: на протестных акциях 31 января по всей России задержали более 5 тысяч человек Статьи редакции

Рекорд 23 января уже побит.

144 144 комментария
7661 просмотров
23:50: статистика в новости обновлена, исходя из данных «ОВД-Инфо»

На протестных акциях 31 января по всей России задержали 5017 человек, подсчитал независимый правозащитный медиапроект «ОВД-Инфо». Власти считают митинги и шествия несогласованными.

По данным «ОВД-Инфо», больше всего людей задержали в Москве (1653), Петербурге (1159), Красноярске (194), Нижнем Новгороде (182) и Твери (124).

Прямая трансляция: Акции в поддержку Навального…
Следим за вторыми подряд митингами после задержания главы ФБК и расследования о «дворце Путина».
tjournal.ru

На протяжении всего дня силовики жёстко задерживали протестующих. Несколько раз на видео попадали случаи, когда полицейские применяли к демонстрантам электрошокеры. Один из петербургских сотрудников органов достал табельный пистолет и направил его на толпу, предположительно, после того, как силовиков начали выдавливать с площади и закидали снежками.

TJ @tjournal
Очень жёсткое задержание в Петербурге. Человека тащат по земле. На фоне слышны звуки электрошокера https://t.co/kfcGWfijlt
TJ @tjournal
В Петербурге избивают дубинками оставшихся протестующих возле Театра юных зрителей (Пушкинская).

Видео корреспондента @ru_thebell https://t.co/0chGEAQWbA
TJ @tjournal
Петербургский полицейский достал табельный пистолет и направил его на толпу, пока отходил назад.

Видео «Фонтанки»

Трансляция: https://tjournal.ru/news/332455 https://t.co/B8opwhPXLs

Следственный комитет в Петербурге уже возбудил уголовное дело о «применении насилия в отношении представителя власти» (ч. 1 ст. 318 УК РФ). По версии СК, один из демонстрантов «не менее двух раз» ударил кулаком бойца Росгвардии на Пионерской площади. Согласно закону, мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

На предыдущих акциях протеста 23 января и после них в России задержали 4033 человек. Многие получили административные аресты. Тогда «ОВД-Инфо» зафиксировал «необоснованное и чрезмерное насилие, случаи целенаправленного избиения людей как на акциях, так и после задержания, а также сотни случаев нарушений прав человека».

#новости #31января

144 144 комментария
120
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144 комментария
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Владимир Филатов

41

Очередной антирекорд. Жаль, что люди снимают на камеру вместо выбивания своих.

Ответить

Артем Ситников

Владимир
29

Жаль, что люди снимают на камеру вместо выбивания

а потом
«применении насилия в отношении представителя власти» (ч. 1 ст. 318 УК РФ).

до пять лет лишения свободы

Ответить

пепси

Артем
23

А, ну тогда всем на колени и ДАЖЕ СУКА НЕ ДЫШАТЬ В СТОРОНУ ЧЕЛОВЕКА В ФОРМЕ

Ответить

Артем Ситников

пепси
2

Я не понял мы цивилизованно митинговать собрались или бунт устраивать?

Ответить

пепси

Артем
43

Цивилизованно вас равзе что по бусикам и в райотделы отвезут. Когда вы уже это поймете? Он не уйдет от простых прогулок, а Навальный не избежит заключения от простых прогулок. Ну это правда, ну вот как она есть. Как хочешь извивайся, доказывая, что мы же МИРНЫЕ и мы ЗА ЗАКОН! За закон, который не работает или работает, но избирательно?

Ответить

Артем Ситников

пепси
1

Цивилизованно вас равзе что по бусикам и в райотделы отвезут

И? Дальше что? Что вы предлагаете? Нарушать закон? Хотите дать законный повод отправить митингующих на нары? Не очень умное предложение.

Ответить

пепси

Артем
29

ой блять началось

удачи лицезереть Пынера ещё 10 лет у власти!

ЗАТО НЕ НАРУШАЯ ЗАКОН

Ответить

Дед

пепси
5

Да успокойтесь уже, в РФ гораздо хуже ситуация с гражданским обществом, чем у вас в Украине. У нас в целом мало людей, готовых просто выйти на улицу и высказаться, а тут вы предлагаете пойти против закона, учитывая мощь силовиков и бюрократии.

Ответить

пепси

Дед
31

Ну и? Зачем очевидное мне тут цитировать? Толку то. You sink or you swim. Выбирайте.

 А упокоюсь я только тогда, когда тут люди начнут говорить блять правду про себя. "Ну да, мы боимся и это на самом деле проявление слабости... Но мы не боимся об этом говорить!" – вот когда я увижу это, а не "ОЙ А ТЫ БЫ САМ!" или "А МЫ ПО ЗАКОНУ ТУТ", тогда и успокоюсь.

Ответить

Lee

пепси
0

вот когда я увижу это, а не "ОЙ А ТЫ БЫ САМ!" или "А МЫ ПО ЗАКОНУ ТУТ"

TJ чаще всего скролишь?

Ответить

Артем

пепси
–2

Какой вы агрессивный, попейте чайку с ромашкой, говорят помогает.

Ответить

пепси

Артем
9

Вам-то поможет изменить ситуацию, да?)))))) Навальный вон эксперт по чаям!

Ответить

Nikita

пепси
0

Силовой протест как раз ничего не решит

Ответить

пепси

Nikita
2

Канеш. Ну терпите дальше тогда!

Ответить

Nikita

пепси
1

Лол

Ответить

Dra

Nikita
0

Нищий какл

Как за 2 слова узнать всё о человеке.

Ответить

пепси

Dra
0

Это он изначально такое написал? Я не увидел

Ответить

Dra

пепси
0

Угу, потёр

Ответить

пепси

Dra
0

Всё ясно

Ответить

Anton

пепси
0

Ты на Майдане лично с сотрудниками вступал в бой, или морально поддерживал ультраправых, которые этим занимались?

Ответить

alexferman

Артем
13

Нарушать законы авторитарного государства - священный долг либерала

Ответить

законопосл

alexfer…
3

священный долг ГРАЖДАНИНА

Ответить

Сергей

Артем
11

Что такое закон? Это процедуры, которые установлены для лучшей жизни общества теми, кто избран народом.
.
Когда процедуры устанавливаются не теми, кто избран народом, а теми, кто назначен царем, это не законы, а правила рабства

Ответить

Немалый

Сергей
0

Хорошо, но просто царь лучше знает, как народу лучше, и какие ему законы нужны

Ответить

законопослушный

Артем
0

законы меняются

Ответить

andrej

Артем
0

История циклична. Ленин, ПСС, т. 11, с. 336, 337, 338

Ответить

Владимир Филатов

пепси
7

Так даже чтобы больше людей выходило просто гулять, нужно показать, что не каждый сам за себя, а что протестующие вместе.

Ответить

пепси

Владимир
8

Чтобы больше людей вышло, нужно чтобы есть стало нечего. И это тоже правда, как ни крути.

Ответить

Владимир

пепси
3

пока люди готовы есть с мусорок, даже это не произойдёт

Ответить

Эстетическ

пепси
1

В СССР было нечего есть, но никто не выходил.
Дело не в еде, а в людях.
Просто об этом тоже запрещено говорить, вон недавно один чувак даже перманентный бан словил за такие разговоры.

Ответить

Alex

Эстетич…
0

В СССР никто не выходил? Что вы вообще несете?!

Ответить

Эстетическ

Alex
2

"Выходить" в смысле "выходить с результатом".
Быть расстрелянным в Новочеркасске это не результат.

Ответить

Alex

Эстетич…
0

Я могу только повторить свой вопрос. 

Ответить

пепси

Эстетич…
0

хто

Ответить

Nikita

пепси
0

Бред. Штампы какие-то

Ответить

Alex Baystruykin

пепси
–3

Как же уже утомляют эти советы от боевых соседей. Зарубите себе на носу, весь ваш опыт - детский утренник по сравнению с 1993 например. Полюбопытствуйте, ролики на ютубе есть, хоть перестанете  чушь про "рабов" писать. 
Хотя кого я обманываю, не перестанете. 

Ответить

пепси

Alex
1

бла-бла-бла

ходите за ручку и дальше – Пыня уйдет и настанет ПРБ

Ответить

alexferman

Alex
1

В 1993 году были другие люди и другая ситуация

Ответить

Alex

alexfer…
0

В смысле другие? Мы все еще тут.

Ответить

Немалый Мурод

Alex
–1

Детский утренник в сравнении с 93 годом. У нас до сих пор, на протяжении 7 лет, общество в нервозе от пережитого . Что нам твой 93 год.

Ответить

Seva Melnikov

пепси
1

я так понимаю,что смысл в привлечении большего количества людей. мне агрессивные методы не по душе, но устраивать "революцию", когда участвует так мало людей, это точно дебилизм. 

Ответить

пепси

Seva
5

Открою секрет: агрессивные методы никому не по душе. Это чаще вынужденная мера. Суть в том, что по факту, от всех этих прогулок не будет никакого эффекта. Чисто символично, из солидарности – да, это классно, круто и вообще. Но чтобы что-то изменить, прийдется делать настоящие ставки. В конце концов, Серсея же вам говорила: "If you play game of thrones you live or you die".

То есть, с одной стороны, такое количество вышедших людей на улицах вызывает восхищение. Но с другой, вызывает разочарование видеть, как их же считай идейных соратников лупят до полусмерти, а они при преобладающем количестве даже точково не могут ничего сделать – эта безропотность просто сшибает. "Мирный протест – самая лучшая форма покорности" – прав был кто-то там, кто это сказал.

Ответить

Seva

пепси
0

А если речь не идет об абсолютном свержении власти?  Случаи, когда недовольны настолько, что готовы на шествия и митинги, но лезть в возможную драку с ОМОНом нет. Дело Голунова и тд.

А вообще,люди же, например, в Москве живут неплохо. серьезные причины, влияющие именно на их уровень жизни и заставляющие протестовать, есть далеко не у всех. Мне и многим другим реально незачем делать эти "ставки"

Ответить

Немалый

пепси
0

Что бы пойти на агрессию, нужно бояться что-то потерять. Что бояться потерять вышедшие? Навального? Свободу? Светлое будущее? Подписку на Нетфликс?

Добавлю что ненасильственный протест работает в развитых обществах, где обе сторону понимают чего они хотят, и какие красные линии у них есть
А здесь же, одни не знают чего хотят, а другие не имеют красных линий
Вот и бестолковая ситуация получается.

Ответить

Владимир Филатов

Артем
1

Отбивание не значит, что их надо пиздить

Ответить

Артем Ситников

Владимир
2

А как вы себе это представляете? Как должно происходить «отбивание» что бы при этот не получить срок?

Даже если вас не взяли в тот же день, то к вам придут через три дня когда отследят весь ваш маршрут по камерам.

Ответить

Владимир Филатов

Артем
1

зря быканул тогда

Ответить

Андрей Беликов

Артем
0

В Беларуси уже мирно попротестовали, неужели блевать не тянет от вида этих цивилизованных собраний? На митингах, которые претендуют на статус революций должны убивать и кричать, а не вот это все

Ответить

Алексей Крылов

Артем
0

Учиться у них, как защищать своих. 

Мусульмане против ОМОНа
Прихожане московской мечети отбили мусульманина от сотрудников ОМОН. 26 09 2014.
m.youtube.com
Ответить

andrej

Артем
–2

Любят русские люди бунтовать!
Встанут на колени перед барским домом и стоят подлецы!
И ведь знают, что бунтуют и всё равно стоят!

Ответить

Madao

Артем
–1

Да, окей. Но кого-то из них потом энивей схватят и отобьют парочку почек. Кого-то привлекут за призыв к протестам, или за что там сейчас сажать модно. Ты, блин, понимаешь это? И стоило стоять смотреть как в это время всё это проделывают с другими? Я, конечно, понимаю, что у всех крайняя хата, но таким образом невозможно ничего поменять. Мирные протесты практически никогда не приводили к смене власти в тоталитарных государствах. Беларусь — самый яркий пример из последних. 

Ответить

Дефицитный

Madao
1

Пишут, что мирные протесты эффективны. Если есть исследования, доказывающие обратное, было бы интересно посмотреть.

Исследование, проведенное ведущими экспертами при поддержке ICNC, приводит исторические доказательства того, что вооруженное сопротивление режиму не столь эффективно. Были проанализированы последствия 323 вооруженных и 323 мирных протестных акций, имевших место в период с 1900 по 2006 годы.

Результат сравнения был опубликован в книге Эрики Ченовет (Erica Chenoweth) и Марии Стефан (Maria Stephan) под названием "Why Civil Resistance Works" в 2011 году. Американская ассоциация политических наук отметила ее авторов наградой Центра имени Вудро Вильсона за лучшую книгу о политике, правительстве и международных делах, опубликованную в США. Итог же исследования заключается в следующем: 53 процента всех мирных акций протеста имели успех, тогда как вооруженные восстания приводили к желаемому результату лишь в 26 процентах случаев.

Ответить

Кеша Шушпанов

Дефицит…
0

А, ну то есть, они не эффективны, а просто более эффективные чем насильственные. 53% это сродне подбрасыванию монетки. Хотя, пожалуй соглашусь, что приминение насилия сделает только хуже. В ситуации с РФ помочь может только массовое общественное и политическое давление на всех уровнях. Но как это осуществить без координации и лидеров - непонятно. Ведь наши доблестные спецслужбы душат любого, кто проявит какие-то лидерские качества не в ту сторону. В такой ситуации только ждать, когда такая система сама себя уничтожит. Это рано или поздно случится, ибо системный кризис нарастает все сильнее и сильнее. А мирные протестные акции должны быть более спонтанными, чтобы сегодняшняя ситуация, когда силовики были в полной боевой готовности, не могла повториться.

Ответить

Алексей Крылов

Кеша
0

Эта система может и десятилетиями распадаться, к году 2050му может быть что-то и изменится. 

Ответить

пепси

Владимир
–3

Эти рабы не мечтают о свободе

Ответить

solawind

пепси
32

Да вопрос свободы тут не стоит, к чему  пафос. Люди выходят из за несправедливости, а на это мало кто способен. Большинство даже тех кто понимает что происходит, просто привыкли к несправедливости в своей жизни

Ответить

пепси

solawind
–6

Так в этом и суть: они ни к чему не готовы. Тут даже Иллидана не нужно с его "ВЫ НЕ ГОТОВЫ!".

Ответить

Рыжий

пепси
29

Ты сам-то готов к чему-либо, кроме как в интернете писать о том, что протестуют как-то не так?

Ответить

пепси

Рыжий
–4

Я говорю о том, что хотелось бы видеть. Хватит пытаться отвернуться от правды, прячась за "А ВОТ САМ БЫ ТЫ...!"

Правда она ведь как – глаза колет

Ответить

Рыжий

пепси
33

 Я говорю о том, что хотелось бы видеть

А выглядит это как глумление просто над людьми, которых никто не учил отстаивать свои права и защищать себя в критической ситуации. 
То, что вообще люди нашли в себе смелость выйти - уже не мало. С учетом прессинга от властей и родных (как у Гепарда, например)

Ответить

Дмитрий

Рыжий
1

Ееееее, Гепард!

Ответить

законопослушный гражданин

пепси
0

мечтают но не знают как, пока

Ответить

Романелло Кивогенс

Владимир
2

Да не работает эта тактика с отбиванием своих, по крайней мере при такой численности протестов и пассивности населения. Один удар силовика обернётся наказанием до пяти лет лишения свободы. Ну посадят несколько десятков, сотен, даже тысяч человек - и всё, протест захлебнётся. А затем ещё прогосударственные СМИ нарежут кадры, на которых толпа избивает беззащитных силовиков, чередуя их с кадрами избиения беркутовцев - и дедовский электорат будет свято верить, что некие молодчики на деньги Запада пытаются устроить тут майдан.

У вас же есть пример Беларуси перед глазами. Так с чего вы считаете, что здесь будет по-другому? Или вы и в самом деле полагаете, что встретившие отпор силовики, испуганно разбегутся по домам и откажутся исполнять приказы? 

Ответить

Рамиль Газетдинов

Романелло
2

а потом хуи с TJ буду шуточки-прибауточки писать и оправдывать силовиков. 

Ответить

Комментарий удален

Артем Ситников

Everlasting
0

Типичные представители вида «быдло вульгарис»

Ответить

Леня Рифеншталь

Владимир
0

С днем силовичка !

Ответить

Владимир Филатов

Леня
2

что за крепанули?

Ответить

Комментарий удален

ouxen

Владимир
0

журнализды позорники, их больше чем мусоров раза в три, если бы убили беднягу они бы зум побольше сделали только и ракурс поудачнее выбрали

Ответить

Проектный Филипп

27

Почему вы называете их акциями поддержки Навального? До этого же все говорили, что выходят за будущее страны, а не одного человека.

Ответить

Андрей Рядькин

Проектный
12

Для меня это одно и тоже. Для меня будущее страны - это консолидация вокруг яркого лидера движения и возможность по средствам этой консолидации добиться честных выборов и пути развития страны. Это единственный шанс в стране, где монарх пользуется закон как хочет и иметь миллионную армию. Сейчас слить Навального власти и хуй когда появится сильный оппозиционер и, соотвественно, светлое будущее.
И я в рот ебал тех, кто «ну путя плохой, но Лёха тоже мутный потому что Юра Дудь сказал, что он царизмом отдаёт, поэтому я посижу дома в интернете покекаю с несправедливости»

Ответить

Проектный Филипп

Андрей
2

Каждый имеет право на свое мнение 

Ответить

Андрей Рядькин

Проектн…
3

Да, только не надо путать трусость и тупость со мнением

Ответить

Alexandr Symbiotov

Андрей
1

ну путя плохой, но Лёха тоже мутный потому что Юра Дудь сказал, что он царизмом отдаёт

Прям в точку! И ведь таких реально не мало. Но походу еще больше тех кто по каким-то своим надуманным причинам считает Алексей пи***болом. Когда спрашиваешь почему они так думают, в ответ идут какие-то невнятные аргументации по типу: "ну, он ничего для страны не сделал". Блять, каждый раз боюсь от фейспалма сотрясение мозга получить.

Ответить

Ахи Поселковый

Alexandr
1

Алексей националист, это вообще бредово само по себе для человека, который выдвигает себя кандидатом в президенты страны, где 180+ национальностей (я понимаю, что титульная русская национальность занимает 80%, но все же Россия она многонациональная)

Ответить

Айрат Ялалов

Ахи
2

А что плохого в национализме?

Ответить

Ахи Поселковый

Айрат
0

А плохо то, что национализм подразумевает несправедливое отношение к иным народам, проживающим в твоей территории, в данном случае в РФ. Я знаю как он относится к нам - чеченцам, а ещё к мусульманам. Он против национальных вещей и менталитетов, в частности ему не нравится, что мы запрещаем девушкам ходить без платков в СВОЕЙ республике на СВОЕЙ земле и прочие наши традиции и обычаи. Он предполагает, что россиянин = русский, а чеченец ≠ россиянин. По сути он сепаратист, правда не разделяет Кавказ территориально, а разделяет его на уровне прав, свобод, интересов. Я на днях возьмусь за написание обзора про него, быть может я смогу донести то, что хочу сказать.
Скажу напоследок, что к Навальному я отношусь нейтрально, все было бы хорошо, если б не религиозные и национальные аспекты

Ответить

Андрей Рядькин

Ахи
2

Очень жду твоего. Не забудь, пожалуйста, осветить отношения Кавказского народа к менталитету и порядкам других национальностей. Принимают ли они их, уважают.

Ответить

Ахи

Андрей
0

Подпишись на меня и на @Грозный чтоб не пропустить)

Ответить

Андрей

Ахи
0

нет

Ответить

Привычный меч

Ахи
0

это вообще бредово само по себе для человека, который выдвигает себя кандидатом в президенты страны, где 180+ национальностей (я понимаю, что титульная русская национальность занимает 80%, но все же Россия она многонациональная)

"русские, вас конечно 80%, но забудьте про свои интересы потому что есть еще 180 национальностей"

Тебе сам факт такой риторики не кажется всратым?

Ответить

Ахи Поселковый

Привычн…
0

Тогда пусть уйдут исконно не русские регионы, то есть Азиатская и Европейские части, вот тогда по кайфу как хотите живите в стране со своей единственной национальностью) Или ты не слышал про национальную идентичность и особенности каждой нации и народа?

Ответить

Привычный меч

Ахи
0

Или ты не слышал про национальную идентичность и особенности каждой нации и народа?

Слышал. Но почему ты за интересы своей идентичности и при этом против интересов основной части людей в стране? 

Тогда пусть уйдут исконно не русские регионы, то есть Азиатская и Европейские части, вот тогда по кайфу как хотите живите в стране со своей единственной национальностью)

Почему в любых других странах 80% титульной национальности дает возможность иметь национальное государство, а в нашем случае нельзя и фуфуфу? Чего так боитесь? 

Ответить

Ахи

Привычн…
0

Не против интересов основной части, а дать автономию, чтоб в своём регионе чувствовали себя в комфорте, не то регионы захотят отделиться (Кавказ, Татарстан, Якутия наиболее яркие примеры).

Насчёт последнего не понял, предлагаешь типа создать каждому региону своё суверенное государство?

Ответить

Привычный

Ахи
0

чтоб в своём регионе чувствовали себя в комфорте

А кто-то этот комфорт нарушает?

Ответить

Alexandr

Ахи
0

Взял из википедии:
"По словам Константина Воронкова, биографа политика, Навальный «называет себя национал-демократом, потому что он отделяет национальность от нации», делая акцент на общественной, а не этнической составляющей этого понятия"

Не берусь судить, но возможно вы путаете нацию с национализмом. Т.е., национальность = гражданство, когда у нас ошибочно отождествляют национальность с этносом.

Ответить

Ахи Поселковый

Alexandr
0

Вовсе нет, я разделяю понятия «нация» и «национализм». Я сделал о нем вывод исходя из его собственных высказываний, подробнее будет в моём посте вместе с доказательствами

Ответить

Alexandr

Ахи
0

Хорошо, будет интересно почитать.

Ответить

po_leen0m

Андрей
0

где дудь кстати.. почему он до сих пор с заваленным ебалом где то? через 5 лет снимет ролик «как это было»?

Ответить

пепси

Проектный
3

Работают на Кремль, очевидно

Ответить

Alex Baystruykin

пепси
–2

На кремль тут работаешь только ты

Ответить

пепси

Alex
3

@alexferman Я КРЕМЛЕБОТ

Ответить

alexferman

пепси
4

Я знал

Ответить

Комментарий удален

Дед Охуелыч

Тысячеликий
0

Основная причина в поддержке Навального, но есть и куча других, которые скопились и были за все это время. Поэтому логично их называть именно так в первую очередь.

Ответить

Комментарий удален

Дед Охуелыч

Тысячел…
1

Типа за всё хорошее против всего плохого? Ну тогда потом ещё больше комментаторов будет сильнее и жёстче критиковать за бессмысленность мирного протеста, разве нет?

Ответить

Комментарий удален

Дед Охуелыч

Тысячел…
1

Так я же и пишу, что основная цель протеста есть. Хотя не каждый кто вышел на улицу, действительно является сторонником Навального.

Ответить

Комментарий удален

Дед

Тысячел…
2

Верно, но тут стоит отметить, что есть только несистемная и в целом очень немногочисленная оппозиция против которой выступает весь госаппарат и существующие партии. Это жесткий прессинг, увы активных людей всё меньше, учитывая что их так было немного.  

Ответить

Комментарий удален

MangaloriANAL

Проектный
1
Ответить

solawind

Проектный
0

Ну сам Навальный это говорил.

Ответить

Проектный Филипп

solawind
0

Ну вот в начале прошлого митинга как раз делали акцент на том, что это не за личность...

Ответить

Эстетический пришелец

–7

До этого комментария вряд ли долистают, но интеллектуальная честность требует его написать.
Совершенно очевидно, что это было тренировкой полицаев.
Вот им кучу денег вкинули в снабжение - мы видим новые автозаки, новую форму, новое оружие (включая шокеры, нагрудные и поясные сумки). Всё это нужно испытывать. Но КАК испытывать, на ком?
Объявляется "протест", на который загоняют тренировочную массу, и полицаи на них учатся. Учатся разделять толпу, бить людей шокером, хватать и пытать, учатся без стыда избивать женщин и стариков.
Что дальше?
Очевидно никаких улучшений не будет - мировая экономика в кризисе, российская тем более. Многолетнее падение доходов не остановится, бизнесы сдохнут. Рано или поздно люди пойдут атаковать пыневиков ПО-НАСТОЯЩЕМУ - от голода, от ненависти.
Но пыневики уже будут натренированы и умело начнут убивать всех голодных и разрозненных людей, которые учились не бить, а дарить цветы и кричать "пазор". Поэтому десять-двадцать тысяч тренированных пыневиков без труда разделят толпу, убьют всех лидеров протеста, загонят в новый ГУЛАГ миллионы мирных граждан и продолжат высасывать из них соки.
Пенсионный возраст пыневика снизится до 35 лет, а загнанные в ГУЛАГ мирные протестующие будут работать там до смерти, чтобы обеспечивать пыневику сладкую и сытую жизнь. Дальше будет всё как у Сорокина, читаем "День опричника".

Ответить

solawind

Эстетический
14

Да какие тренировки на протестующих, нужны им эти тренировки, они регулярно еженедельно на полигонах тренируются, если ты не знал.
Очевидно что предпринимаемые ими действия неадекватны протесту, но причина гораздо проще, кто то очень хочет отчитаться начальству (пыне?) о том что он принял самые решительные действия, что не зря должность занимает, и получает огромное бюджетное бабло. Как обычно. Дармоеды рвутся показать свою значимость, там где начальство смотрит. Всегда и везде с чиновниками так было

Ответить

Эстетический пришелец

solawind
0

Сравни
на полигонах с другими пыневиками

в реальных городских условиях на обычных гражданах

Ответить

Alexandr Symbiotov

solawind
0

Дармоеды рвутся показать свою значимость, там где начальство смотрит.

Кстати, это очень похоже на правду. Например, у нас в Калининграде силовики ведут себя довольно адекватно. Был 23-го и сегодня, и не разу не видел лютого беспредела, обычно спокойно конвоируют особо активных в автозаки. Такого пиздеца какой был в Москве и Питере точно не было.

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законопослушный гражданин

Эстетический
5

"Совершенно очевидно"  - обобщение

иди нахуй

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apranzo

Эстетический
3

Всё это мало того что конспирологический бред ничем не подкрепленный, так еще и не учитывает что митингующие как бы тож получают опыт

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законопослушный гражданин

Эстетический
1

никто не будет читать твою пасту
учись выражать мысль кратко

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Эстетический пришелец

законопослушный
0

Неспособность читать и понимать длинный текст - признак недоразвитого мозга.

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законопослушный

Эстетич…
0

докажи свой тезис

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законопослушный

Эстетич…
0

"Очевидно никаких улучшений не будет"

ты уже обосрался используя обобщение

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Михаил Никитин

Эстетический
0

"Интеллектуальная честность" - лихо ты обозвал свою графоманию.

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Немалый Мурод

Эстетический
0

Возможно ты и прав. Но ты забываешь, что если система ломается (мировой порядок, следствием которого может быть экономический кризис - время возможностей), то на его месте может возникнуть новая система путем новых решений, которые этот слом и спровоцирует. Планета крутится, а не летит как камень с горы.

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3.14RAT Caribbean

Эстетический
–4

Уроки иди учи, революционер 🤣

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Madao

3.14RAT
0

Хорошо, что ты свои уже, видимо, выучил, раз мамка телефон отдала. 

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Ваша Закладко

Тысячеликий
3
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Подсолнух

–2

Печально, а потом либералы в соц сетях будут орать, что они напугали деда, что они тут сила, что они за закон и справедливость и режим вот вот падет и тому подобную популистскую хуйню. Честно от нее тошнит не меньше чем от ватной чуши на ТВ, ибо в эту чушь уже городят не какие то бабки и тд, а молодежь и люди, с которыми ты общаешься. А на деле дед холопам опять показал, где их местно и пошёл с корешами в казино партейку сыграть.

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solawind

Подсолнух
5

А ты-то типа не холоп? От того что ты молча терпишь, делает тебя лишь терпилой ещё большей чем они, вот и все.

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Подсолнух

solawind
5

Я хотя бы из себя не строю ебаного борца с системой, а честно могу сказать, что ссу и оно мне нахуй не упало рисковать ради "прогулок", который повлияют ровным счётом НИ НА ЧТО. Пока мне не один либерал не объяснил в чем моя мотивация должна быть пойти на эту тусовочку с перспективой получить пиздюлей и поехать в отделение, почему я именно так должен расставить свои личные приоритеты, никто не рассказал в чем план заключается, выходить каждое воскресенье на пару часиков, ну епт я тебе спойлер сейчас кину, лет 10-15 ещё можете выходить хоть каждую неделю. Единственный смелый человек в этой ситуации это Лёха, вот ему уважение, он ради своих идей готов рисковать, а остальные сыкуны прикрывающиеся тем, что они не ссут и ходят на мирные протесты против узурпаторов, что такая умора, белорусы прекрасно нам показали всю силу народа против мусорского государства с совковым диктатором у власти. Так что можете рваться, минусовать и с пеной у рта доказывать мне, что я ничего не понимаю, и что вместе мы сила, но пока я вижу только дешёвый популизм в соц сетях.

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Dra

Подсолн…
1

Я тебе скажу мотивацию. Ты почему-то наивно думаешь, что "моя хата с краю" и если "я ничего не буду им делать, то и они мне ничего не сделают". Так вот, это большое заблуждение: жизнь может сложиться так, что твой жизненный путь пересечётся с кем-нибудь из тех, на кого законы не распространяются. И всё, ты начнёшь искренне возмущаться "Как же так, я ведь прав", но всем вокруг будет по хуй. И тогда, с небольшой вероятностью, до тебя дойдёт, почему выходят эти люди.

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Dmitry Yashin

Dra
2

Ты-то чего с дивана всё вещаешь?

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Dra

Dmitry
0

Тебе под козырёк доложить, где я был и что сегодня делал?

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Вован Джапан

Подсолн…
0

Ссышь - ссы дальше и помалкивай. Люди сами разберутся, что им делать.

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пепси

2

А как ты пишешь если тебя тоже задержали?

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Владимир Филатов

пепси
3

его на прошлой неделе

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пепси

Тысячеликий
0

А

А я думал опять

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пепси

Тысячел…
2

жаль пацана, он ещё с пушком на лице...

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Hakeem

пепси
2

на лобке

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Фил Кузнецов

3

Анархисты были сегодня с народом и написали своё мнение о дне протестов: https://t.me/BO_AK_reborn/815

Боец Анархист
​​Вторые выходные протеста. Наши выводы

Время подводить итоги второго всероссийского дня протестов. Важно оценить события максимально трезво, без эмоций и пропагандистского куража. Сразу скажем, что мы смотрим на ситуацию с революционной перспективы — то есть в поиске реалистич...
​​Вторые выходные протеста. Наши выводы

Время подводить итоги второго всероссийского дня протестов. Важно оценить события максимально трезво, без эмоций и пропагандистского куража. Сразу скажем, что мы смотрим на ситуацию с революционной перспективы — то есть в поиске реалистичных сценариев свержения путинской тирании.

Что было?

📌 Во многих городах, видимо в большинстве, на акции протеста сегодня вышло меньше людей, чем неделю назад. Прибавили Екатеринбург, Новосибирск, Челябинск. Убавила Москва, а это принципиально, Владик, Оренбург и множество других. За Питер сказать сложно — много народу было и 23-го, и 31-го.

📌 Полицейское насилие было столь же зверским и при том более систематическим, чем в прошлую субботу. Разгоны применили там, где их не было или было мало в прошлый раз (перед глазами Пермь и Иркутск). Активно использовали электрошокеры, избиения, задержания по схеме: «группа ОМОНовцев на одного».

📌 От Перми до Москвы полиция активно применила тихарей в штатском, которые внезапно хватали протестующих и шпионили за колоннами демонстрантов.

📌 Снова много случаев отпора полицаям. Рискнём проявить оптимизм: это закрепление традиции. За минувшее десятилетие не бывало, чтобы дважды подряд во многих местах в ответ на полицейское насилие оказывали сопротивление, активно отбивали своих, дрались и наступали группой… Кажется, угроза уголовных дел и сроков больше не останавливает многих людей, осознавших факт прямого противостояния народа с властью.

Ошибки и минусы

✔️ Протест остался в той же мере спонтанным, что и неделю назад, в то время как власти усердно готовились и планировали. Провели превентивные аресты, возбудили массу уголовных дел, провели массированную информационную кампанию запугивания, подготовлено силовое противодействие в день Х.

✔️ Суббота, конечно, лучше, чем воскресенье. Психологически явно проще выйти на акцию, когда в запасе остаётся ещё один выходной. И 14:00 (как на прошлой неделе) лучше, чем полдень как сегодня. Чем ближе тёмное время, тем сложнее полисменам ориентироваться. Оба эти нюанса настолько очевидны, что протест в воскресенье в 12:00 похож чуть ли не на сознательный «слив».

✔️ Инициатива времени и места сбора, а также перемещений оказалась в руках телеграм-каналов Штаба Навального. Эти люди — не начальники протеста. Ясно, что большинство выходит не из фанатизма по Навальному, а из жажды справедливости и реальных перемен в стране.

✔️ Улучшить ситуацию можно, выпустив призыв собраться в своих районах с наступлением темноты для децентрализованных акций сопротивления. 11 октября 2020 года в Беларуси анархисты успешно выступили с такой инициативой, дав новый импульс протестному движению.

САМОЕ ГЛАВНОЕ

«Куй железо пока горячо». 23 января народ застал государство врасплох. Эффект неожиданности сработал на протестующих. Его не следовало упускать — нужно было наступать, занимать новые плацдармы. Протест с запланированным концом, не может быть успешным. Нужно освобождать пространство и использовать его для аккумуляции сил и новых наступательных шагов.

Первые дни политического кризиса — это брешь в системе государственного контроля. В эту брешь надо ломиться, углублять и расширять её всеми силами сразу. В противном случае, её немедленно начинают латать.

Сказанное не должно вызывать уныние. Дальнейшие события могут развиться по-разному. Новые кризисы и волны протеста обязательно будут и, очень возможно, не заставят себя долго ждать.

❗️Революционным группам стоит учиться у врага. Если они используют тихарей-скаутов, мы должны выставить в толпу своих контр-агентов, тех, кто, не привлекая до поры внимание, сможет взять инициативу, направить людей, побудить их сопротивляться, зажечь их боевой дух. Параллельно должно вестись массированное продвижение революционной повестки и освободительных идей. Организуйся, влияй, действуй!

Не за Навального, а за народ!
За социальную революцию! 🏴
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Slam Dunk

Slam
–10

(жду предложений по работе за 15р/ коммент. Такой пойдёт?)

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Рамиль Газетдинов

Slam
13

нет, ты должен еще коверкать как уебок слова (либерахи, анальный), тупо троллить (ну тут лучше), иметь айкью ниже 80 и наколенники. Так что пока накидывай бесплатно

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alexferman

Slam
2

Зачем тебе платить, если ты бесплатный

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Станислав Прокопьев

Slam
0

Вам можно и пару анальных пробок за переработку премировать.

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XYU

Slam
0

здорова холуй

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Безопасный бас

1

Нормально так счётчик взбесился

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bor_vn

Безопасный
1

Он похоже обнуляется. 
Попробуй снова с главной зайти. 

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Безопасный бас

bor_vn
0

Нормально так, сейчас 4к.
@Denis Shiryaev тут баги, твоё любимое.

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bor_vn

1

Reddit ещё не подключился к протестам?

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Владимир Филатов

bor_vn
0

каким образом?

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bor_vn

Владимир
0

Обанкротить Wall Street, а на вырученные деньги перевезти в Северную Америку, Европу и Австралию всех россиян. 

Ответить

bor_vn

bor_vn
1

Офигеть, я гений!

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Роман

bor_vn
0
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Владимир Филатов