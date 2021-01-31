«ОВД-Инфо»: на протестных акциях 31 января по всей России задержали более 5 тысяч человек Статьи редакции
Рекорд 23 января уже побит.
На протестных акциях 31 января по всей России задержали 5017 человек, подсчитал независимый правозащитный медиапроект «ОВД-Инфо». Власти считают митинги и шествия несогласованными.
По данным «ОВД-Инфо», больше всего людей задержали в Москве (1653), Петербурге (1159), Красноярске (194), Нижнем Новгороде (182) и Твери (124).
На протяжении всего дня силовики жёстко задерживали протестующих. Несколько раз на видео попадали случаи, когда полицейские применяли к демонстрантам электрошокеры. Один из петербургских сотрудников органов достал табельный пистолет и направил его на толпу, предположительно, после того, как силовиков начали выдавливать с площади и закидали снежками.
Следственный комитет в Петербурге уже возбудил уголовное дело о «применении насилия в отношении представителя власти» (ч. 1 ст. 318 УК РФ). По версии СК, один из демонстрантов «не менее двух раз» ударил кулаком бойца Росгвардии на Пионерской площади. Согласно закону, мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
На предыдущих акциях протеста 23 января и после них в России задержали 4033 человек. Многие получили административные аресты. Тогда «ОВД-Инфо» зафиксировал «необоснованное и чрезмерное насилие, случаи целенаправленного избиения людей как на акциях, так и после задержания, а также сотни случаев нарушений прав человека».
Очередной антирекорд. Жаль, что люди снимают на камеру вместо выбивания своих.
Жаль, что люди снимают на камеру вместо выбивания
а потом
«применении насилия в отношении представителя власти» (ч. 1 ст. 318 УК РФ).
до пять лет лишения свободы
Я не понял мы цивилизованно митинговать собрались или бунт устраивать?
Цивилизованно вас равзе что по бусикам и в райотделы отвезут. Когда вы уже это поймете? Он не уйдет от простых прогулок, а Навальный не избежит заключения от простых прогулок. Ну это правда, ну вот как она есть. Как хочешь извивайся, доказывая, что мы же МИРНЫЕ и мы ЗА ЗАКОН! За закон, который не работает или работает, но избирательно?
Цивилизованно вас равзе что по бусикам и в райотделы отвезут
И? Дальше что? Что вы предлагаете? Нарушать закон? Хотите дать законный повод отправить митингующих на нары? Не очень умное предложение.
Ну и? Зачем очевидное мне тут цитировать? Толку то. You sink or you swim. Выбирайте.
А упокоюсь я только тогда, когда тут люди начнут говорить блять правду про себя. "Ну да, мы боимся и это на самом деле проявление слабости... Но мы не боимся об этом говорить!" – вот когда я увижу это, а не "ОЙ А ТЫ БЫ САМ!" или "А МЫ ПО ЗАКОНУ ТУТ", тогда и успокоюсь.
Нарушать законы авторитарного государства - священный долг либерала
Немалый
Хорошо, но просто царь лучше знает, как народу лучше, и какие ему законы нужны
Так даже чтобы больше людей выходило просто гулять, нужно показать, что не каждый сам за себя, а что протестующие вместе.
Эстетическ
В СССР было нечего есть, но никто не выходил.
Дело не в еде, а в людях.
Просто об этом тоже запрещено говорить, вон недавно один чувак даже перманентный бан словил за такие разговоры.
Как же уже утомляют эти советы от боевых соседей. Зарубите себе на носу, весь ваш опыт - детский утренник по сравнению с 1993 например. Полюбопытствуйте, ролики на ютубе есть, хоть перестанете чушь про "рабов" писать.
Хотя кого я обманываю, не перестанете.
В 1993 году были другие люди и другая ситуация
Немалый Мурод
Детский утренник в сравнении с 93 годом. У нас до сих пор, на протяжении 7 лет, общество в нервозе от пережитого . Что нам твой 93 год.
я так понимаю,что смысл в привлечении большего количества людей. мне агрессивные методы не по душе, но устраивать "революцию", когда участвует так мало людей, это точно дебилизм.
Открою секрет: агрессивные методы никому не по душе. Это чаще вынужденная мера. Суть в том, что по факту, от всех этих прогулок не будет никакого эффекта. Чисто символично, из солидарности – да, это классно, круто и вообще. Но чтобы что-то изменить, прийдется делать настоящие ставки. В конце концов, Серсея же вам говорила: "If you play game of thrones you live or you die".
То есть, с одной стороны, такое количество вышедших людей на улицах вызывает восхищение. Но с другой, вызывает разочарование видеть, как их же считай идейных соратников лупят до полусмерти, а они при преобладающем количестве даже точково не могут ничего сделать – эта безропотность просто сшибает. "Мирный протест – самая лучшая форма покорности" – прав был кто-то там, кто это сказал.
А если речь не идет об абсолютном свержении власти? Случаи, когда недовольны настолько, что готовы на шествия и митинги, но лезть в возможную драку с ОМОНом нет. Дело Голунова и тд.
А вообще,люди же, например, в Москве живут неплохо. серьезные причины, влияющие именно на их уровень жизни и заставляющие протестовать, есть далеко не у всех. Мне и многим другим реально незачем делать эти "ставки"
Немалый
Что бы пойти на агрессию, нужно бояться что-то потерять. Что бояться потерять вышедшие? Навального? Свободу? Светлое будущее? Подписку на Нетфликс?
Добавлю что ненасильственный протест работает в развитых обществах, где обе сторону понимают чего они хотят, и какие красные линии у них есть
А здесь же, одни не знают чего хотят, а другие не имеют красных линий
Вот и бестолковая ситуация получается.
Отбивание не значит, что их надо пиздить
А как вы себе это представляете? Как должно происходить «отбивание» что бы при этот не получить срок?
Даже если вас не взяли в тот же день, то к вам придут через три дня когда отследят весь ваш маршрут по камерам.
В Беларуси уже мирно попротестовали, неужели блевать не тянет от вида этих цивилизованных собраний? На митингах, которые претендуют на статус революций должны убивать и кричать, а не вот это все
Учиться у них, как защищать своих.
Да, окей. Но кого-то из них потом энивей схватят и отобьют парочку почек. Кого-то привлекут за призыв к протестам, или за что там сейчас сажать модно. Ты, блин, понимаешь это? И стоило стоять смотреть как в это время всё это проделывают с другими? Я, конечно, понимаю, что у всех крайняя хата, но таким образом невозможно ничего поменять. Мирные протесты практически никогда не приводили к смене власти в тоталитарных государствах. Беларусь — самый яркий пример из последних.
Пишут, что мирные протесты эффективны. Если есть исследования, доказывающие обратное, было бы интересно посмотреть.
Исследование, проведенное ведущими экспертами при поддержке ICNC, приводит исторические доказательства того, что вооруженное сопротивление режиму не столь эффективно. Были проанализированы последствия 323 вооруженных и 323 мирных протестных акций, имевших место в период с 1900 по 2006 годы.
Результат сравнения был опубликован в книге Эрики Ченовет (Erica Chenoweth) и Марии Стефан (Maria Stephan) под названием "Why Civil Resistance Works" в 2011 году. Американская ассоциация политических наук отметила ее авторов наградой Центра имени Вудро Вильсона за лучшую книгу о политике, правительстве и международных делах, опубликованную в США. Итог же исследования заключается в следующем: 53 процента всех мирных акций протеста имели успех, тогда как вооруженные восстания приводили к желаемому результату лишь в 26 процентах случаев.
А, ну то есть, они не эффективны, а просто более эффективные чем насильственные. 53% это сродне подбрасыванию монетки. Хотя, пожалуй соглашусь, что приминение насилия сделает только хуже. В ситуации с РФ помочь может только массовое общественное и политическое давление на всех уровнях. Но как это осуществить без координации и лидеров - непонятно. Ведь наши доблестные спецслужбы душат любого, кто проявит какие-то лидерские качества не в ту сторону. В такой ситуации только ждать, когда такая система сама себя уничтожит. Это рано или поздно случится, ибо системный кризис нарастает все сильнее и сильнее. А мирные протестные акции должны быть более спонтанными, чтобы сегодняшняя ситуация, когда силовики были в полной боевой готовности, не могла повториться.
Эта система может и десятилетиями распадаться, к году 2050му может быть что-то и изменится.
Я говорю о том, что хотелось бы видеть
А выглядит это как глумление просто над людьми, которых никто не учил отстаивать свои права и защищать себя в критической ситуации.
То, что вообще люди нашли в себе смелость выйти - уже не мало. С учетом прессинга от властей и родных (как у Гепарда, например)
Да не работает эта тактика с отбиванием своих, по крайней мере при такой численности протестов и пассивности населения. Один удар силовика обернётся наказанием до пяти лет лишения свободы. Ну посадят несколько десятков, сотен, даже тысяч человек - и всё, протест захлебнётся. А затем ещё прогосударственные СМИ нарежут кадры, на которых толпа избивает беззащитных силовиков, чередуя их с кадрами избиения беркутовцев - и дедовский электорат будет свято верить, что некие молодчики на деньги Запада пытаются устроить тут майдан.
У вас же есть пример Беларуси перед глазами. Так с чего вы считаете, что здесь будет по-другому? Или вы и в самом деле полагаете, что встретившие отпор силовики, испуганно разбегутся по домам и откажутся исполнять приказы?
а потом хуи с TJ буду шуточки-прибауточки писать и оправдывать силовиков.
Комментарий удален
С днем силовичка !
Комментарий удален
Для меня это одно и тоже. Для меня будущее страны - это консолидация вокруг яркого лидера движения и возможность по средствам этой консолидации добиться честных выборов и пути развития страны. Это единственный шанс в стране, где монарх пользуется закон как хочет и иметь миллионную армию. Сейчас слить Навального власти и хуй когда появится сильный оппозиционер и, соотвественно, светлое будущее.
И я в рот ебал тех, кто «ну путя плохой, но Лёха тоже мутный потому что Юра Дудь сказал, что он царизмом отдаёт, поэтому я посижу дома в интернете покекаю с несправедливости»
Проектный Филипп
Каждый имеет право на свое мнение
ну путя плохой, но Лёха тоже мутный потому что Юра Дудь сказал, что он царизмом отдаёт
Прям в точку! И ведь таких реально не мало. Но походу еще больше тех кто по каким-то своим надуманным причинам считает Алексей пи***болом. Когда спрашиваешь почему они так думают, в ответ идут какие-то невнятные аргументации по типу: "ну, он ничего для страны не сделал". Блять, каждый раз боюсь от фейспалма сотрясение мозга получить.
Алексей националист, это вообще бредово само по себе для человека, который выдвигает себя кандидатом в президенты страны, где 180+ национальностей (я понимаю, что титульная русская национальность занимает 80%, но все же Россия она многонациональная)
А что плохого в национализме?
А плохо то, что национализм подразумевает несправедливое отношение к иным народам, проживающим в твоей территории, в данном случае в РФ. Я знаю как он относится к нам - чеченцам, а ещё к мусульманам. Он против национальных вещей и менталитетов, в частности ему не нравится, что мы запрещаем девушкам ходить без платков в СВОЕЙ республике на СВОЕЙ земле и прочие наши традиции и обычаи. Он предполагает, что россиянин = русский, а чеченец ≠ россиянин. По сути он сепаратист, правда не разделяет Кавказ территориально, а разделяет его на уровне прав, свобод, интересов. Я на днях возьмусь за написание обзора про него, быть может я смогу донести то, что хочу сказать.
Скажу напоследок, что к Навальному я отношусь нейтрально, все было бы хорошо, если б не религиозные и национальные аспекты
это вообще бредово само по себе для человека, который выдвигает себя кандидатом в президенты страны, где 180+ национальностей (я понимаю, что титульная русская национальность занимает 80%, но все же Россия она многонациональная)
"русские, вас конечно 80%, но забудьте про свои интересы потому что есть еще 180 национальностей"
Тебе сам факт такой риторики не кажется всратым?
Тогда пусть уйдут исконно не русские регионы, то есть Азиатская и Европейские части, вот тогда по кайфу как хотите живите в стране со своей единственной национальностью) Или ты не слышал про национальную идентичность и особенности каждой нации и народа?
Или ты не слышал про национальную идентичность и особенности каждой нации и народа?
Слышал. Но почему ты за интересы своей идентичности и при этом против интересов основной части людей в стране?
Тогда пусть уйдут исконно не русские регионы, то есть Азиатская и Европейские части, вот тогда по кайфу как хотите живите в стране со своей единственной национальностью)
Почему в любых других странах 80% титульной национальности дает возможность иметь национальное государство, а в нашем случае нельзя и фуфуфу? Чего так боитесь?
Не против интересов основной части, а дать автономию, чтоб в своём регионе чувствовали себя в комфорте, не то регионы захотят отделиться (Кавказ, Татарстан, Якутия наиболее яркие примеры).
Насчёт последнего не понял, предлагаешь типа создать каждому региону своё суверенное государство?
Привычный
чтоб в своём регионе чувствовали себя в комфорте
А кто-то этот комфорт нарушает?
Взял из википедии:
"По словам Константина Воронкова, биографа политика, Навальный «называет себя национал-демократом, потому что он отделяет национальность от нации», делая акцент на общественной, а не этнической составляющей этого понятия"
Не берусь судить, но возможно вы путаете нацию с национализмом. Т.е., национальность = гражданство, когда у нас ошибочно отождествляют национальность с этносом.
Вовсе нет, я разделяю понятия «нация» и «национализм». Я сделал о нем вывод исходя из его собственных высказываний, подробнее будет в моём посте вместе с доказательствами
На кремль тут работаешь только ты
Комментарий удален
Основная причина в поддержке Навального, но есть и куча других, которые скопились и были за все это время. Поэтому логично их называть именно так в первую очередь.
Комментарий удален
Типа за всё хорошее против всего плохого? Ну тогда потом ещё больше комментаторов будет сильнее и жёстче критиковать за бессмысленность мирного протеста, разве нет?
Комментарий удален
Так я же и пишу, что основная цель протеста есть. Хотя не каждый кто вышел на улицу, действительно является сторонником Навального.
Комментарий удален
До этого комментария вряд ли долистают, но интеллектуальная честность требует его написать.
Совершенно очевидно, что это было тренировкой полицаев.
Вот им кучу денег вкинули в снабжение - мы видим новые автозаки, новую форму, новое оружие (включая шокеры, нагрудные и поясные сумки). Всё это нужно испытывать. Но КАК испытывать, на ком?
Объявляется "протест", на который загоняют тренировочную массу, и полицаи на них учатся. Учатся разделять толпу, бить людей шокером, хватать и пытать, учатся без стыда избивать женщин и стариков.
Что дальше?
Очевидно никаких улучшений не будет - мировая экономика в кризисе, российская тем более. Многолетнее падение доходов не остановится, бизнесы сдохнут. Рано или поздно люди пойдут атаковать пыневиков ПО-НАСТОЯЩЕМУ - от голода, от ненависти.
Но пыневики уже будут натренированы и умело начнут убивать всех голодных и разрозненных людей, которые учились не бить, а дарить цветы и кричать "пазор". Поэтому десять-двадцать тысяч тренированных пыневиков без труда разделят толпу, убьют всех лидеров протеста, загонят в новый ГУЛАГ миллионы мирных граждан и продолжат высасывать из них соки.
Пенсионный возраст пыневика снизится до 35 лет, а загнанные в ГУЛАГ мирные протестующие будут работать там до смерти, чтобы обеспечивать пыневику сладкую и сытую жизнь. Дальше будет всё как у Сорокина, читаем "День опричника".
Да какие тренировки на протестующих, нужны им эти тренировки, они регулярно еженедельно на полигонах тренируются, если ты не знал.
Очевидно что предпринимаемые ими действия неадекватны протесту, но причина гораздо проще, кто то очень хочет отчитаться начальству (пыне?) о том что он принял самые решительные действия, что не зря должность занимает, и получает огромное бюджетное бабло. Как обычно. Дармоеды рвутся показать свою значимость, там где начальство смотрит. Всегда и везде с чиновниками так было
Эстетический пришелец
Сравни
на полигонах с другими пыневиками
в реальных городских условиях на обычных гражданах
Дармоеды рвутся показать свою значимость, там где начальство смотрит.
Кстати, это очень похоже на правду. Например, у нас в Калининграде силовики ведут себя довольно адекватно. Был 23-го и сегодня, и не разу не видел лютого беспредела, обычно спокойно конвоируют особо активных в автозаки. Такого пиздеца какой был в Москве и Питере точно не было.
Всё это мало того что конспирологический бред ничем не подкрепленный, так еще и не учитывает что митингующие как бы тож получают опыт
никто не будет читать твою пасту
учись выражать мысль кратко
Эстетический пришелец
Неспособность читать и понимать длинный текст - признак недоразвитого мозга.
"Очевидно никаких улучшений не будет"
ты уже обосрался используя обобщение
"Интеллектуальная честность" - лихо ты обозвал свою графоманию.
Немалый Мурод
Возможно ты и прав. Но ты забываешь, что если система ломается (мировой порядок, следствием которого может быть экономический кризис - время возможностей), то на его месте может возникнуть новая система путем новых решений, которые этот слом и спровоцирует. Планета крутится, а не летит как камень с горы.
Уроки иди учи, революционер 🤣
Комментарий удален
Печально, а потом либералы в соц сетях будут орать, что они напугали деда, что они тут сила, что они за закон и справедливость и режим вот вот падет и тому подобную популистскую хуйню. Честно от нее тошнит не меньше чем от ватной чуши на ТВ, ибо в эту чушь уже городят не какие то бабки и тд, а молодежь и люди, с которыми ты общаешься. А на деле дед холопам опять показал, где их местно и пошёл с корешами в казино партейку сыграть.
Я хотя бы из себя не строю ебаного борца с системой, а честно могу сказать, что ссу и оно мне нахуй не упало рисковать ради "прогулок", который повлияют ровным счётом НИ НА ЧТО. Пока мне не один либерал не объяснил в чем моя мотивация должна быть пойти на эту тусовочку с перспективой получить пиздюлей и поехать в отделение, почему я именно так должен расставить свои личные приоритеты, никто не рассказал в чем план заключается, выходить каждое воскресенье на пару часиков, ну епт я тебе спойлер сейчас кину, лет 10-15 ещё можете выходить хоть каждую неделю. Единственный смелый человек в этой ситуации это Лёха, вот ему уважение, он ради своих идей готов рисковать, а остальные сыкуны прикрывающиеся тем, что они не ссут и ходят на мирные протесты против узурпаторов, что такая умора, белорусы прекрасно нам показали всю силу народа против мусорского государства с совковым диктатором у власти. Так что можете рваться, минусовать и с пеной у рта доказывать мне, что я ничего не понимаю, и что вместе мы сила, но пока я вижу только дешёвый популизм в соц сетях.
Я тебе скажу мотивацию. Ты почему-то наивно думаешь, что "моя хата с краю" и если "я ничего не буду им делать, то и они мне ничего не сделают". Так вот, это большое заблуждение: жизнь может сложиться так, что твой жизненный путь пересечётся с кем-нибудь из тех, на кого законы не распространяются. И всё, ты начнёшь искренне возмущаться "Как же так, я ведь прав", но всем вокруг будет по хуй. И тогда, с небольшой вероятностью, до тебя дойдёт, почему выходят эти люди.
Ты-то чего с дивана всё вещаешь?
Ссышь - ссы дальше и помалкивай. Люди сами разберутся, что им делать.
А как ты пишешь если тебя тоже задержали?
Анархисты были сегодня с народом и написали своё мнение о дне протестов: https://t.me/BO_AK_reborn/815
Время подводить итоги второго всероссийского дня протестов. Важно оценить события максимально трезво, без эмоций и пропагандистского куража. Сразу скажем, что мы смотрим на ситуацию с революционной перспективы — то есть в поиске реалистич...
Время подводить итоги второго всероссийского дня протестов. Важно оценить события максимально трезво, без эмоций и пропагандистского куража. Сразу скажем, что мы смотрим на ситуацию с революционной перспективы — то есть в поиске реалистичных сценариев свержения путинской тирании.
Что было?
📌 Во многих городах, видимо в большинстве, на акции протеста сегодня вышло меньше людей, чем неделю назад. Прибавили Екатеринбург, Новосибирск, Челябинск. Убавила Москва, а это принципиально, Владик, Оренбург и множество других. За Питер сказать сложно — много народу было и 23-го, и 31-го.
📌 Полицейское насилие было столь же зверским и при том более систематическим, чем в прошлую субботу. Разгоны применили там, где их не было или было мало в прошлый раз (перед глазами Пермь и Иркутск). Активно использовали электрошокеры, избиения, задержания по схеме: «группа ОМОНовцев на одного».
📌 От Перми до Москвы полиция активно применила тихарей в штатском, которые внезапно хватали протестующих и шпионили за колоннами демонстрантов.
📌 Снова много случаев отпора полицаям. Рискнём проявить оптимизм: это закрепление традиции. За минувшее десятилетие не бывало, чтобы дважды подряд во многих местах в ответ на полицейское насилие оказывали сопротивление, активно отбивали своих, дрались и наступали группой… Кажется, угроза уголовных дел и сроков больше не останавливает многих людей, осознавших факт прямого противостояния народа с властью.
Ошибки и минусы
✔️ Протест остался в той же мере спонтанным, что и неделю назад, в то время как власти усердно готовились и планировали. Провели превентивные аресты, возбудили массу уголовных дел, провели массированную информационную кампанию запугивания, подготовлено силовое противодействие в день Х.
✔️ Суббота, конечно, лучше, чем воскресенье. Психологически явно проще выйти на акцию, когда в запасе остаётся ещё один выходной. И 14:00 (как на прошлой неделе) лучше, чем полдень как сегодня. Чем ближе тёмное время, тем сложнее полисменам ориентироваться. Оба эти нюанса настолько очевидны, что протест в воскресенье в 12:00 похож чуть ли не на сознательный «слив».
✔️ Инициатива времени и места сбора, а также перемещений оказалась в руках телеграм-каналов Штаба Навального. Эти люди — не начальники протеста. Ясно, что большинство выходит не из фанатизма по Навальному, а из жажды справедливости и реальных перемен в стране.
✔️ Улучшить ситуацию можно, выпустив призыв собраться в своих районах с наступлением темноты для децентрализованных акций сопротивления. 11 октября 2020 года в Беларуси анархисты успешно выступили с такой инициативой, дав новый импульс протестному движению.
САМОЕ ГЛАВНОЕ
«Куй железо пока горячо». 23 января народ застал государство врасплох. Эффект неожиданности сработал на протестующих. Его не следовало упускать — нужно было наступать, занимать новые плацдармы. Протест с запланированным концом, не может быть успешным. Нужно освобождать пространство и использовать его для аккумуляции сил и новых наступательных шагов.
Первые дни политического кризиса — это брешь в системе государственного контроля. В эту брешь надо ломиться, углублять и расширять её всеми силами сразу. В противном случае, её немедленно начинают латать.
Сказанное не должно вызывать уныние. Дальнейшие события могут развиться по-разному. Новые кризисы и волны протеста обязательно будут и, очень возможно, не заставят себя долго ждать.
❗️Революционным группам стоит учиться у врага. Если они используют тихарей-скаутов, мы должны выставить в толпу своих контр-агентов, тех, кто, не привлекая до поры внимание, сможет взять инициативу, направить людей, побудить их сопротивляться, зажечь их боевой дух. Параллельно должно вестись массированное продвижение революционной повестки и освободительных идей. Организуйся, влияй, действуй!
Не за Навального, а за народ!
За социальную революцию! 🏴
Комментарий удален
нет, ты должен еще коверкать как уебок слова (либерахи, анальный), тупо троллить (ну тут лучше), иметь айкью ниже 80 и наколенники. Так что пока накидывай бесплатно
Он похоже обнуляется.
Попробуй снова с главной зайти.
Reddit ещё не подключился к протестам?
каким образом?