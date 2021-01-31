Baza: московская полиция возбудила уголовное дело из-за сгоревшей машины Росгвардии Статьи редакции
Ранее в ведомстве говорили, что причиной возгорания могла стать техническая неисправность.
В Москве полиция возбудила уголовное дело из-за сгоревшей машины Росгвардии, сообщает Baza. По информации телеграм-канала, дело возбудили по статье «Умышленное повреждение имущества», так как автомобиль подожгли.
«Факт поджога, по данным следствия, удалось установить после просмотра камер наблюдения в переулке. На них попали некие молодые люди, чьи лица скрывали маски. Эти двое, как считает МВД, подожгли автомобиль, после чего сбежали. Позже первичная экспертиза показала, что очаг возгорания находился возле заднего колеса автомобиля», — пишет Baza.
Днём телеграм-канал опубликовал фото горящей газели Росгвардии в Вознесенском переулке. Во время происшествия никто не пострадал. После этого РИА «Новости» написали, что причиной возгорания был поджог. Но уже через полчаса агентство опубликовало другую версию произошедшего со ссылкой на Росгвардию — техническая неисправность.
Как отмечает блогер Илья Варламов, Вознесенский переулок находится в 500 метрах от Кремля. Там всё оцепили с раннего утра и подойти было почти невозможно.
завтра кт-то должен покушать и глянуть вгтрк. Будет ли там это дерьмо и что-нибудь типа того как типа с битой задержали
глянуть ВГТРК
Я знаю лишь одного человека, способного на это, — @Екатерина Кузнецова.
Отвечая на предыдущую версию отредактированного комментария — даже в случае публикации видеозаписей с камер видеонаблюдения и выяснения, что поджигатели автомобиля, якобы, являются радикальными анархистами, в версию правоохранительных органов скорее всего всё равно никто не поверит. Иван Жданов уже пишет в своём Телеграм-канале тексты следующего вида:
Только идиот может поверить, что вот кто-то может так картинно подойти с битой на омон или будет поджигать никому не нужную полицейскую машину на стоянке, которая то ли сама загорелась от криворукости сборщиков, то ли специально подожгли — https://t.me/ZhdanovIoann/339
Лейтмотив вида "ни в коем случае нельзя допускать, что среди протестующих могут быть радикалы, и что власть в лице правоохранительных органов не стала бы устраивать провокаций". Во всей этой каше принятие той или иной точки зрения является буквально вопросом веры. А между тем в сети можно найти весьма неоднозначные видеозаписи:
Ученый Данила
Прометея, за то, что дал людям огонь
Восточный чайник
"В МВД объявили, что преступник был привязан к цепи на горе, вместо пожизненного"
классика, без видео - пиздешь
Техническая неисправность, приведшая к возгоранию автомобиля аккурат в день протестов. Надо же какое случайное совпадение
Курили в салоне менты - вот и загорелась
Дохуя может вариантов может быть так то
Нежный Илья
Наоборот логично, половина техники у них стоит неюзанная и непроверенная, разок выгоняют её вот так, и без ухода там и не такое может быть.
Не спорю с тобой, но и прекрасно представляю, что она наебнулась, как только с заведенным движком надо было постоять больше 5 минут
А печки (типа вебасты) на этих машинах стоят?
Там же камера на доме висит. Был бы поджёг - по всем каналам уже крутили бы видео.
Там говорят на видео мышь летучая от колеса отлетела в последний момент (чувак разглядел, который только недавно из Сирии вернулся), потом хлопок, взрыв... Бэтмена уже задержали. Но непонятно по каким законам его судить: по человеческим или звериным? Сейчас в СК срочно формируют новый отдел по взаимодействию со Зверополисом
С Готемом же
Бороздя просторы интернета, наткнулся я на данное видео
https://m.youtube.com/watch?v=-HLC0OiIY80
Большинство людей по ходу либо пофигисты, либо зазомбированы.
И это после пенсионной реформы, обнуления и видео про дворец.
На фото как будто дерево за машиной горит, а не сама машина. В салоне вообще ни намека на огонь, хотя может в глаза долблюсь