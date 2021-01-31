Ранее в ведомстве говорили, что причиной возгорания могла стать техническая неисправность.

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Фото РИА «Новости»

В Москве полиция возбудила уголовное дело из-за сгоревшей машины Росгвардии, сообщает Baza. По информации телеграм-канала, дело возбудили по статье «Умышленное повреждение имущества», так как автомобиль подожгли.

«Факт поджога, по данным следствия, удалось установить после просмотра камер наблюдения в переулке. На них попали некие молодые люди, чьи лица скрывали маски. Эти двое, как считает МВД, подожгли автомобиль, после чего сбежали. Позже первичная экспертиза показала, что очаг возгорания находился возле заднего колеса автомобиля», — пишет Baza.

Днём телеграм-канал опубликовал фото горящей газели Росгвардии в Вознесенском переулке. Во время происшествия никто не пострадал. После этого РИА «Новости» написали, что причиной возгорания был поджог. Но уже через полчаса агентство опубликовало другую версию произошедшего со ссылкой на Росгвардию — техническая неисправность.