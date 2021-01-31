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Аня Бегиашвили

Baza: московская полиция возбудила уголовное дело из-за сгоревшей машины Росгвардии Статьи редакции

Ранее в ведомстве говорили, что причиной возгорания могла стать техническая неисправность.

38 38 комментариев
5888 просмотров
Фото РИА «Новости»

В Москве полиция возбудила уголовное дело из-за сгоревшей машины Росгвардии, сообщает Baza. По информации телеграм-канала, дело возбудили по статье «Умышленное повреждение имущества», так как автомобиль подожгли.

«Факт поджога, по данным следствия, удалось установить после просмотра камер наблюдения в переулке. На них попали некие молодые люди, чьи лица скрывали маски. Эти двое, как считает МВД, подожгли автомобиль, после чего сбежали. Позже первичная экспертиза показала, что очаг возгорания находился возле заднего колеса автомобиля», — пишет Baza.

Днём телеграм-канал опубликовал фото горящей газели Росгвардии в Вознесенском переулке. Во время происшествия никто не пострадал. После этого РИА «Новости» написали, что причиной возгорания был поджог. Но уже через полчаса агентство опубликовало другую версию произошедшего со ссылкой на Росгвардию — техническая неисправность.

Как отмечает блогер Илья Варламов, Вознесенский переулок находится в 500 метрах от Кремля. Там всё оцепили с раннего утра и подойти было почти невозможно.

#новости #31января #происшествия

38 38 комментариев
54
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Свежий Петя

60

Сами же и подожгли для народа. Мол, смотрите, какие нехорошие протестуны

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Андрей Рядькин

Свежий
1

завтра кт-то должен покушать и глянуть вгтрк. Будет ли там это дерьмо и что-нибудь типа того как типа с битой задержали

Ответить

Ваня Погост

Андрей
2

глянуть ВГТРК

Я знаю лишь одного человека, способного на это, — @Екатерина Кузнецова.

Ответить

Екатерина

Ваня
14
Ответить

ouxen

Ваня
1

не пизди, все мы смотрит ртр с удовольствием

Ответить

Vitali

Свежий
1

Горящие машины никого не везут

Ответить

ouxen

Vitali
1

медведей

Ответить

Александр

Свежий
1

Удалено, не сразу понял что ты подразумеваешь что они сами в гражданке подожгли автомобиль. Но и так думать тоже глупо

Ответить

Директор интернета

Александр
2

Отвечая на предыдущую версию отредактированного комментария — даже в случае публикации видеозаписей с камер видеонаблюдения и выяснения, что поджигатели автомобиля, якобы, являются радикальными анархистами, в версию правоохранительных органов скорее всего всё равно никто не поверит. Иван Жданов уже пишет в своём Телеграм-канале тексты следующего вида:

 Только идиот может поверить, что вот кто-то может так картинно подойти с битой на омон или будет поджигать никому не нужную полицейскую машину на стоянке, которая то ли сама загорелась от криворукости сборщиков, то ли специально подожгли — https://t.me/ZhdanovIoann/339

Лейтмотив вида "ни в коем случае нельзя допускать, что среди протестующих могут быть радикалы, и что власть в лице правоохранительных органов не стала бы устраивать провокаций". Во всей этой каше принятие той или иной точки зрения является буквально вопросом веры. А между тем в сети можно найти весьма неоднозначные видеозаписи:

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Восточный чайник

17

Кого они обвинить решили? Зевса чтоль?

Ответить

Ученый Данила

Восточный
27

Прометея, за то, что дал людям огонь

Ответить

Восточный чайник

Ученый
2

"В МВД объявили, что преступник был привязан к цепи на горе, вместо пожизненного"

Ответить

Характерный Женя

Восточный
1
Ответить

Молочный корабль

Восточный
–1

Сейчас обязательно кого-нибудь найдут

Ответить

FOX

Восточный
–4

неустановленный круг лиц - читай навальняты

Ответить

Sergey Korneev

14

классика, без видео - пиздешь

Ответить

Максим Шпилёв

Sergey
0

та они покажут видео, как кто-то в масках бежит..

Ответить

Петербургский завод

6

медведя не было внутри?

Ответить

3AHO3A

Петербургский
3

Нет конечно, он же в совете безопасности.

Ответить

Аврора

4

Техническая неисправность, приведшая к возгоранию автомобиля аккурат в день протестов. Надо же какое случайное совпадение 

Ответить

Daffy Duck

Аврора
4

Курили в салоне менты - вот и загорелась
Дохуя может вариантов может быть так то 

Ответить

Нежный Илья

Аврора
2

Наоборот логично, половина техники у них стоит неюзанная и непроверенная, разок выгоняют её вот так, и без ухода там и не такое может быть. 
Не спорю с тобой, но и прекрасно представляю, что она наебнулась, как только с заведенным движком надо было постоять больше 5 минут 

Ответить

Victor Ganin

4

А печки (типа вебасты) на этих машинах стоят?
Там же камера на доме висит. Был бы поджёг - по всем каналам уже крутили бы видео.

Ответить

Артем Сергеев

2

А из-за отравления боевыми веществами гражданина РФ не возбудила.

Ответить

Роман Прокопьев

1

Там говорят на видео мышь летучая от колеса отлетела в последний момент (чувак разглядел, который только недавно из Сирии вернулся), потом хлопок, взрыв... Бэтмена уже задержали. Но непонятно по каким законам его судить: по человеческим или звериным? Сейчас в СК срочно формируют новый отдел по взаимодействию со Зверополисом

Ответить

Роман Александров

Роман
0

С Готемом же

Ответить

Роман Прокопьев

Роман
0

Точно. Давно Бэтмены не выходили, позабыл

Ответить

Руслан Астратов

1

" из-за сгоревшей машины Росгвардии"

Да и хуй с ней

Ответить

Роман Александров

0

Масленица же скоро, перепутали. Понять и простить

Ответить

Павел Бокарёв

0

У росгвардии другая техника, это машина полиции. Хотя сути не меняет 

Ответить

Denis Manchenko

0

Даже они поняли, что лучше, как в Париже.

Ответить

Алексей Крылов

0

Бороздя просторы интернета, наткнулся я на данное видео

https://m.youtube.com/watch?v=-HLC0OiIY80

Большинство людей по ходу либо пофигисты, либо зазомбированы. 
И это после пенсионной реформы, обнуления и видео про дворец. 

Ответить

Киевский ключ

0

Видео они конечно не покажут

Ответить

Динара Жумагазиева

0

«эти двое» это соловьев с киселевым, которым срочно нужен контент

Ответить

Иван Иванович

0

На фото как будто дерево за машиной горит, а не сама машина. В салоне вообще ни намека на огонь, хотя может в глаза долблюсь

Ответить

Константин Курасов

0

Шёл медвед по Москве, увидел машину Росгвардии.
Сел в неё - и сгорел.

Ответить

Ник Хартман

0

У кого-нибудь есть мобильные пожарные на самокатах? Варламов?

Ответить

Антон Лисин

0

Водила будет компенсировать. 

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