В Петербурге задержали подростка, надевшего на митинг костюм полицейского и вставшего в колонну Статьи редакции
На него составляют административный протокол.
В Петербурге задержали 16-летнего школьника, который пришёл на акцию протеста в форме, похожей на полицейскую, сообщает 47news.
По данным издания, подросток попытался встроиться в колонну силовиков на Пионерской площади у ТЮЗа. Его задержали и доставили в отдел полиции в Адмиралтейском районе Петербурга.
На школьника составляют протокол по статье 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения акции).
акция незаконна!
нарушение порядка проведения акции
Вы либо крестик снимите, либо трусы наденьте
нарушение порядка проведения незаконной акции.
From Russia with law
КоАП РФ Статья 20.2. Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования
6.1. Участие в несанкционированных собрании, митинге...
7. Организация либо проведение несанкционированных собрания, митинга...
Вы либо учите законы, либо не пишите чушь.
А если всех протестующих одеть в омоновскую форму и выпустить колоннами с разных сторон - как настоящий омон будет определять, кого винтить и пиздить? я бы посмотрел на такое
Сколько френдлифаеров будет
Чтобы усугубить веселье - пусть подставные омоновцы первыми нападут на настоящих с криками "суки пидарасы чо решили выдать себя за омон???!"
И будет на улицах куча омоновцев которые пиздят друг друга
Блин, это же гениально
Но дорого
Если у периодевшихся будет плохо с прокачен по рукопашному бою, то амон их даже не заметит
Почему же их Амон должен заметить вообще?
У сегодняшнего мяса на шлемах были какие-то наклейки жёлтые - возможно, специально для того, чтобы отличить от возможныз подставных.
На акциях 23 числа у некоторых омоновцев ещё были на руках жёлтые повязки со светоотражением
у них есть опозновательные, то ленточки, то повязки, но да интересно
вообще я задумался, что они будут делать если какой-то "странный" человек порежет прям там на площади колеса человековозкам, смотришь стрим и столько разных мыслей интересных
По поводу ленточек: в любом военторге можно взять, называются "повязка свой-чужой" обычно оранжевого и ярко-зелёного цвета (на разных сторонах, дабы вывернуть наизнанку и поменять цвет) что-то около 100-150р по деньгам
учитывая, что шанс получить пизды от мирно митингующих невелик - интересный был бы опыт
Форму можно в любом магазине купить (с) 2014, В.В.Путин
Её действительно можно купить в военторге
Связанный кот
Если бы форму нельзя было купить в военторге, ее бы продовали солдаты НАТО.
Щас подкачается, пофиксит недостатки в форме, и будет потом подножки ставить, и разрывать колонны когда нужно.
Так держать агент 7Б.
> агент 7Б
МОЛОДЫЕ ВЕТРА
У него же никаких нашивок, ничего нет.
Это просто одежда(с точки зрения закона).
Иначе каждого дачника в камуфляже можно было бы сажать.
вообще похоже на хороший художественный перфоманс.
Жалко комплекция выдает.
Успешный завод
По комплекции норм, в Москве оч много миниатюрных омоновцев. Челу просто не хватает защитной амуниции на плечах, локтях и т.д.
Каски на голову ему не хватает, это самое очевидное
В апреле прошлого года, когда были "нерабочие дни", а в Москве ограничено передвижение, Пётр Верзилов "ради прогулки переоделся полицейским. Выдали его веселье и танец".
Я такую тему на Белорусских митингах предлагал тут на TJ, припоминаю что многие посмеялись.
Там вроде бы была новость, может кто вспомнит, что в каком то районе отбившуюся от стада группу ОМОНа раздели митингующие и оделись в неё. Я писал что пускай в шеренги к ним становятся и когда нужно будет распускают их. Либо диверсии внутри у них устраивают)
Норм костюм, ему бы Ютубером стать и по Чернобылю видосы снимать в таком обмундировании.
Чтобы бороться с ОМОНом, нужно думать как ОМОН.
Ребята в форме должны сложить полномочия, сделать реформацию своей структуры, убрать палочную систему, помогать – а не наказывать, учить, а не карать. Но это невозможно, когда систему пишет ВВ. Я помню одного ВВ, он был в макс пейне 1, помните тот уровень на парковке?
"Задержали подростка надевшего костюм...", эка невидаль.....вот если бы задержали бутылку, надевшую подростка
Не оппозиция,а дурики из 6й палаты,полностью всё и вся основаны на лжи...