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Аня Бегиашвили

В Петербурге задержали подростка, надевшего на митинг костюм полицейского и вставшего в колонну Статьи редакции

На него составляют административный протокол.

В Петербурге задержали 16-летнего школьника, который пришёл на акцию протеста в форме, похожей на полицейскую, сообщает 47news.

По данным издания, подросток попытался встроиться в колонну силовиков на Пионерской площади у ТЮЗа. Его задержали и доставили в отдел полиции в Адмиралтейском районе Петербурга.

На школьника составляют протокол по статье 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения акции).

#новости #31января #протесты

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65 комментариев
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Мятный Чаёк

143

акция незаконна! 

нарушение порядка проведения акции

Вы либо крестик снимите, либо трусы наденьте

Ответить

Irina Markova

Мятный
33

нарушение порядка проведения незаконной акции.
From Russia with law

Ответить

Связанный кот

Irina
0

Это как в уличной драке лежачего бить нельзя 

Ответить

ouxen

Irina
0

Die another day

Ответить

Дмитрий М

Мятный
5

Акция незаконна, и в процессе ее проведения были нарушены правила проведения акций. Юридически все чисто на самом деле.

Ответить

Vladimir Fokin

Мятный
3

КоАП РФ Статья 20.2. Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования

6.1. Участие в несанкционированных собрании, митинге...
7. Организация либо проведение несанкционированных собрания, митинга...

Вы либо учите законы, либо не пишите чушь.

Ответить

alexferman

95

А если всех протестующих одеть в омоновскую форму и выпустить колоннами с разных сторон - как настоящий омон будет определять, кого винтить и пиздить? я бы посмотрел на такое

Ответить

alexferman

alexferman
55

Сколько френдлифаеров будет

Ответить

alexferman

alexferman
51

Чтобы усугубить веселье - пусть подставные омоновцы первыми нападут на настоящих с криками "суки пидарасы чо решили выдать себя за омон???!"

И будет на улицах куча омоновцев которые пиздят друг друга

Ответить

Bibba La Bibba

alexfer…
14
Ответить

Raekwon The Chef

alexferman
19

Блин, это же гениально

Ответить

alexferman

Raekwon
14

Но дорого

Ответить

Данил Губайдулин

alexfer…
0

а потом настоящие выйдут в розовой форме и все, шах и мат

Ответить

Михаил Мятный

alexferman
11
Ответить

Владимир Филатов

Михаил
0

хороший фильм, особенно цветы красивые

Ответить

Salsa Gamer

alexferman
–5

Если у периодевшихся будет плохо с прокачен по рукопашному бою, то амон их даже не заметит 

Ответить

Михаил Мятный

Salsa
19

Почему же их Амон должен заметить вообще?

Ответить

Andrey Laur

Михаил
0

Он невидим, но всевидящ.

Ответить

Вован Джапан

alexferman
4

У сегодняшнего мяса на шлемах были какие-то наклейки жёлтые - возможно, специально для того, чтобы отличить от возможныз подставных.

Ответить

Дамир Камалетдинов

Вован
0

Это просто новая форма

Ответить

Stan Islav

Вован
0

На акциях 23 числа у некоторых омоновцев ещё были на руках жёлтые повязки со светоотражением

Ответить

Антон Лисин

Вован
0

Позывные "желткеькие* 

Ответить

Sergey Korneev

alexferman
3

у них есть опозновательные, то ленточки, то повязки, но да интересно
вообще я задумался, что они будут делать если какой-то "странный" человек порежет прям там на площади колеса человековозкам, смотришь стрим и столько разных мыслей интересных

Ответить

Officer Bubenbosh

Sergey
1

По поводу ленточек: в любом военторге можно взять, называются "повязка свой-чужой" обычно оранжевого и ярко-зелёного цвета (на разных сторонах, дабы вывернуть наизнанку и поменять цвет) что-то около 100-150р по деньгам

Ответить

Мятный Чаёк

alexferman
2

учитывая, что шанс получить пизды от мирно митингующих невелик - интересный был бы опыт

Ответить

Darya Timofeeva

alexferman
0

Бля я б тоже на такое посмотрела

Ответить

Ударный цветок

77

Мой пездюк

Ответить

Denis Manchenko

33

Форму можно в любом магазине купить (с) 2014, В.В.Путин

Ответить

Жак Фреско

Denis
4

Её действительно можно купить в военторге

Ответить

Связанный кот

Жак
6

Если бы форму нельзя было купить в военторге, ее бы продовали солдаты НАТО. 

Ответить

Алексей Дудырев

20

Щас подкачается, пофиксит недостатки в форме, и будет потом подножки ставить, и разрывать колонны когда нужно.
Так держать агент 7Б.

Ответить

Упоротый Голубь

Алексей
44

> агент 7Б

МОЛОДЫЕ ВЕТРА 

Ответить

Алексей Дудырев

Упоротый
4

Вот это ты в тему конечно, красава.

Ответить

Kirill Semin

Упоротый
2

Гордость полными вагонами, с золотыми погонами

Ответить

Игорь Рачук

18
Ответить

Аврора

13

Операция по внедрению навальновского шпиона потерпела фиаско 

Ответить

Максим Павлов

6

У него же никаких нашивок, ничего нет.
Это просто одежда(с точки зрения закона).
Иначе каждого дачника в камуфляже можно было бы сажать.

Ответить

Roma Schreibikus

2

вообще похоже на хороший художественный перфоманс.
Жалко комплекция выдает.

Ответить

Успешный завод

Roma
9

По комплекции норм, в Москве оч много миниатюрных омоновцев. Челу просто не хватает защитной амуниции на плечах, локтях и т.д. 

Ответить

Ilya.A—Petya.A's bro

Успешный
2

Каски на голову ему не хватает, это самое очевидное

Ответить

Успешный завод

Ilya.A…
0

Стащить могли как нехуй, например. Прошлый московский митинг хорошо это продемонстрировал на примере отважных школотронов, лол. 

Ответить

Успешный завод

Успешный
1

соре за точку, я случайно((

Ответить

Hakeem

Roma
1

Pussy Riot на минималках

Ответить

Ваша Закладко

Hakeem
0

стажировка

Ответить

AZP

Ваша
1

Продолжит с курицей и в музее.

Ответить

Sergey Korneev

4

орнул

Ответить

Иван Болдырев

4

В апреле прошлого года, когда были "нерабочие дни", а в Москве ограничено передвижение, Пётр Верзилов "ради прогулки переоделся полицейским. Выдали его веселье и танец".

Ответить

Забавный пёс_анон

4

Клоуном наряжаться разве незаконно???

Ответить

Денис Ковылин

3

Hydra dominatus!

Ответить

Алексей Дудырев

3

Я такую тему на Белорусских митингах предлагал тут на TJ, припоминаю что многие посмеялись. 
Там вроде бы была новость, может кто вспомнит, что в каком то районе отбившуюся от стада группу ОМОНа раздели митингующие и оделись в неё. Я писал что пускай в шеренги к ним становятся и когда нужно будет распускают их. Либо диверсии внутри у них устраивают)

Ответить

Илья Волочков

1

Норм костюм, ему бы Ютубером стать и по Чернобылю видосы снимать в таком обмундировании.

Ответить

Raekwon The Chef

Илья
5

«Иди своей дорогой, сталкер» 

Ответить

ziggy stardust

0

Чтобы бороться с ОМОНом, нужно думать как ОМОН.

Ответить

пепси

ziggy
7

"Пиздить. Пиздить. Пиздить. Пиздить. Хух, надо отдышаться. Пиздить. Пиздить"

Ответить

Рыжий

2

Свой среди чужих, чужой среди своих 

Ответить

Вестник Чего-то

1

Со второго раза вычислили

Ответить

Temir

0

До чего дошёл косплей

Ответить

Константин Иванов

0

Малой просто решил безнаказанно подубасить людей.

Ответить

Alexander Smirnov

0

Значит полиции в гражданском можно а гражданским в полицформе - нет

Ответить

Константин Курасов

0

слабоват его ниндзюцу

Ответить

Ник Хартман

0

Ребята в форме должны сложить полномочия, сделать реформацию своей структуры, убрать палочную систему, помогать – а не наказывать, учить, а не карать. Но это невозможно, когда систему пишет ВВ. Я помню одного ВВ, он был в макс пейне 1, помните тот уровень на парковке?

Ответить

DarkFire

0

не, ну они же переодеваются в гражданских) 

Ответить

Netflix Kim

0

"Задержали подростка надевшего костюм...", эка невидаль.....вот если бы  задержали бутылку, надевшую подростка

Ответить

Sergei Timofeich

–2

Не оппозиция,а дурики из 6й палаты,полностью всё и вся основаны на лжи...

Ответить

Важный кавалер

–3

Ну это колония и штраф родителям

Ответить
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