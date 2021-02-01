Они ввели режим ЧС на год.

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Аун Сан Су Чжи в 2019 году Фото AP

Военные в Мьянме устроили государственный переворот и задержали лидера правящей партии «Национальная лига за демократию» (НЛД) Аун Сан Су Чжи, сообщает Reuters.

Причиной переворота стали «фальсификации» на парламентских выборах осенью 2020 года, уточняет агентство со ссылкой на принадлежащую военным телестанцию. Во время объявления о задержании лидеров страны военные процитировали раздел Конституции, позволяющий им брать управление государством во время чрезвычайного положения, добавляет Associated Press. Власть перешла главнокомандующему вооруженными силами Мин Аунг Хлаину.

Среди задержанных оказалась Аун Сан Су Чжи, лауреат Нобелевской премии мира и лидер правящей партии, члены Центрального исполнительного комитета партии, депутаты и члены правительства, сообщает AP.

Reuters пишет, что задержания произошли утром 1 февраля за несколько часов до того, как парламент должен был заседать впервые после победы НЛД 8 ноября. В столице Нейпьидо недоступен интернет, телефонная связь, государственное телевидение не работает, добавляет Reuters.