Военные в Мьянме объявили о захвате власти. Руководство страны задержано Статьи редакции
Они ввели режим ЧС на год.
Военные в Мьянме устроили государственный переворот и задержали лидера правящей партии «Национальная лига за демократию» (НЛД) Аун Сан Су Чжи, сообщает Reuters.
Причиной переворота стали «фальсификации» на парламентских выборах осенью 2020 года, уточняет агентство со ссылкой на принадлежащую военным телестанцию. Во время объявления о задержании лидеров страны военные процитировали раздел Конституции, позволяющий им брать управление государством во время чрезвычайного положения, добавляет Associated Press. Власть перешла главнокомандующему вооруженными силами Мин Аунг Хлаину.
Среди задержанных оказалась Аун Сан Су Чжи, лауреат Нобелевской премии мира и лидер правящей партии, члены Центрального исполнительного комитета партии, депутаты и члены правительства, сообщает AP.
Reuters пишет, что задержания произошли утром 1 февраля за несколько часов до того, как парламент должен был заседать впервые после победы НЛД 8 ноября. В столице Нейпьидо недоступен интернет, телефонная связь, государственное телевидение не работает, добавляет Reuters.
- Associated Press называет произошедшее «резкой отменой частичного, но значительного прогресса, достигнутого Мьянмой после пяти десятилетий военного правления и международной изоляции, начавшихся в 1962 году»;
- Су Чжи получила Нобелевскую премию мира в 1991 году, находясь при этом под арестом. Она выступала за демократию и против военной диктатуры и с 1988 года провела под арестом около 15 лет по разным обвинениям;
- Её окончательно освободили в 2010 году. В ноябре 2020 года её партия заняла 396 из 476 мест в парламенте. Поддерживаемая военными партия получила 33 места;
- Военные заявили о фальсификациях, но избирательная комиссия в ответ объявила, что доказательств этого нет.
Жаль что у наших военных яиц нет
Она выступала за демократию и против военной диктатуры
Власть перешла главнокомандующему вооруженными силами Мин Аунг Хлаину.
Я так понимаю у наших они появятся когда кто то отличный от влияния олигархов/силовиков придет к власти
не появится
в рашке военные всегда были заложниками действующей политич ситуации и локомотивом каких-то преобразований никогда не выступали
Ну как бы может они бы и встали на сторону митингующих но есть обязательное условие - вменяемый план действий и хоть какая то начальная программа управления страной. У навального на сколько я понимаю ее не было никогда. Если на кураже разьебать все и зайти в кремль то будет просто анархия лютая. Военные не горят желаниям например воевать с чеченцами а это видимо придется сделать так как штаб навального в душе не ебет что с ними делать, а они точно новых пришельцев не примут.
У навального на сколько я понимаю ее не было никогда
Зайти на его сайт и прочитать - религия не позволяет?
Да читал, там фантазии а не программа.
путинская стратегия 2020 то тож вообще реализм на максимуме
Сталинский Гоша
Лодку не раскачивай, мы почти перетерпели
та я заебался на этом плоту уже по канализации плыть
реально проще уж тогда на другую пересесть
рассказывать всегда стоит, потому что кроме набрасывателя это прочитают и другие люди тоже
Мое мнение (хотя конечно его никто не спрашивал, но все же я его выскажу) - если ты хочешь жить в нормальной стране, то можно пожертвовать немного времени на то, чтобы придать огласке вещи с которыми обществу нужно бороться. Да, большинство адекватных людей, которые интересуются политикой понимают, что проблем много. Но некоторые люди все еще недооценивают эти проблемы в силу разных причин. Если хоть одного из них твоя история заставит включится в проблемы страны или хоть немного задуматься, то твое время уже потрачено не впустую.
Ну а что тут рассказывать , мои истории бытовые и сто раз уже звучали даже в "Дежурной части" на ВГТРК
1) Я живу в доме рядом с росгвардейцем. И мне неприятно от этого, потому что я видел как они работают, как за палку они что угодно сделают. Плюсом есть момент : квартира по диагонали на моем этаже - шлюхобаза. Это знают все и даже девчонки не скрывают, когда выходят курить . Помогают ли заявления в ментовку? Нет потому что они сами в нее ходят.
2) То что полиция отслеживает мою деятельность в сети, можно понять по простому знанию существования всяких СОРМ и анализа трафика при детализации счета у провайдера. То что я не отъехал из-за какого нибудь комментария на ТЖ или Лентаче - это всего лишь удачная случайность или недоработка майора
3) В бизнесе я не участвую, т.к., наемный работник, но есть куча пунктов в NDA, пересекающихся с УК РФ , которые если я разглашу , то присяду как враг народа
Средний
У меня рядом с домом парк, в котором не было скамеек, сколько администрацию города не уговаривали. Два мужика в гараже сделали пару скамеек и поставили в парке. Что сделала администрация города? Грамоту вручила? Нет! Подала на этих мужиков в суд. Когда общественность возмутилась - иск отозвали и поставили 30 скамеек в парке.
ваша программа не программа
Ага, как обычно популизм тама)
Что камон? Это та самая программа которую они же сами и составили, люди голосовали за данную программу. Поэтому это программа как KPI, по которой можно судить об эффективности данной партии.
Если бы включили туда "и всем по мильёну)))", то пришлось бы спрашивать и за этот мильён. А ты как думал?
Ну это не программа, больше походит на вымышленный результат или желанный. В программе описанно как придти вот к этим результатам. Я и говорю что можно всем пообещать по ляму. У навального примерно тот же популизм написан, но не ясен механизм как этого добиться. Вот условному менту с дубиной должно быть понятно ради чего он нарушит присягу, соответсвенно нужно и для мусаров какие то условия и гарантии создать что бы они перешли на сторону добра))
Это метафорическое обобщение не он придумал, и любому вменяемому, следящему за событиями на политической сцене России хотя бы с 2010-го года, и так ясно к чьей риторике отсылка была.
В детали, думаю, вообще не имеет смысла лезть, поскольку природа упомянутого лозунга не техническая, а просто популистская.
То ли дело едро, да?)
Местный хот-дог
Сколько выполнено из майских указов 2012ого года?
Комментарий удален
Комментарий удален
ну у Путина программа есть, а толку?
Ну вот и хотелось бы что бы было не как у путла ебаного
Любая адекватная политическая программа сейчас выглядит так:
1. Пyтин больше не президент и лишён какого-либо политического влияния.
А дальше можно обсуждать. Без этого пункта ничего обсуждать невозможно. Более того, одного этого пункта достаточно для многих изменений у лучшему.
Ну ты в натуре такой ебобо? Ну как вообще у человека, способного без ошибок в три попытки сложить 2 и 2, вообще в голове может возникнуть мысль, что системные изменения (причем, что характерно, к лучшему) могут автоматически случиться просто ввиду отстранения действующего главы государства от полномочий?
Бешеный Артем
Лол. Именно так в любой авторитарной системе они и случаются. К лучшему или к худшему — это монетка, но так и случаются.
И тебе достаточно прочитать историю ссср, чтобы это увидеть — раз уж ты 2 и 2 сложишь умеешь, кек.
распад Союза - это что-то положительно тобой воспринимаемое
А что в этом плохого?
Какая разница? Ты не прыгай в сторону, братиш, я тебе пишу что наглядный пример — новый генсек — перестраиваем систему (нет, не при каждом, но случаев достаточно).
Перестраивали достаточно, не увиливай. Очень разные подходы и к экономике и к внешней политике, периоды лет по 20 этакие здоровые со своими плюсами и минусами.
Хрущевские и горбачевские — более чем коренные изменения. Брежневские не такие сильные, но все равно очень заметные, благо и мировой цикл другой.
Так что тезис про «ни пущать извлечь человека» не более чем некий твой подсознательный страх, что ли. Хз.
Ты в целом, вполне корректные выводы сделал: это всё действительно из области моего иррационального страха. Но у этого чувства достаточно предпосылок в лице вот этих вот наивных юношей, у которых такие стойкие ассоциации между извлечением упомянутого элемента с их светлыми надеждами. Это раз.
Два - я ни разу не вел в направлении "ни пущать извлечь человека". Мне этот человек вообще никогда не нравился, не был близок, не казался лучшим выбором для страны. Но уже имеем, что имеем. Я всячески поддерживаю саму идею о том, что текущая управленческая система устроена порочно, что такая концентрация всех рисков и всех механизмов принятия решений - это очень херово, и это требует перестройки, иначе рано или поздно - глубокий системный кризис. Но, во-первых, мне бы не хотелось, чтобы электорат был на таком уровне понимания, какой демонстрируется моим собеседником (любая адекватная политическая программа ... бла-бла-бла), а во-вторых, я совершенно не склонен симпатизировать предлагаемой нынешней оппозицией альтернативе в лице Навального, который а) не обладает никаким существенным управленческим бэкграундом; б) достаточно противоречивых и зачастую сомнительных тезисов за время своей публичной жизни высказывал; в) просто ввиду всё той же пресловутой коррумпированности действующих элит, неминуемо натолкнется на откровенный саботаж со стороны потенциальных подчиненных, и банально, на мой взгляд, не сдюжит. Во всяком случае, за один срок. И если сам Алексей хотя бы производит впечатление волевого и готового действовать вопреки такому тотальному сопротивлению человека, то вот эта поросль с такими ожиданиями как будто при первой же неудаче просто махнёт рукой. Ну если уж ты на любую проблему предлагаешь ребут, то где гарантии, что это не станет общей установкой, и на любую новую проблему они точно так же не предложат что-то в том же духе.
Отношение в целом понятно, могу с чем-то согласиться.
Не вижу, откуда прыжок от
требует перестройки, иначе рано или поздно - глубокий системный кризис
к
если уж ты на любую проблему предлагаешь ребут
Ну, то есть, блин, это не на ровном месте всё возникло, и не при "первой же неудаче" "поросль" начала доебывать путина, ну. Вполне обычный кредит доверия, он будет у любого нового руководителя. Даже крайне системного медведева многие до сих пор вспоминают положительно, заметь.
не очень тебя понял, сорян
В чем противоречие между необходимостью перестройки и опасениями перед жесткими перезагрузками? Просто хотел сказать, что необходимость изменений назрела. И что изменения - это не всегда демонтаж действующих система, а вполне себе поэтапная и выверенная корректировка, например. Ну или мне бы хотелось именно такого варианта, если угодно.
Ну клиника, вызывайте санитаров.
если система завязана на одного человека - это проблема устойчивости этой ебучей системы, и его извлечение из нее, если и способно спровоцировать какие-то изменения, то только в сторону ее дестабилизации. Как, объясни мне, пламенный ты наш борец за свободу и всю хурму, дестабилизация существующих политических и управленческих институтов может быть хорошим заделом для "изменений к лучшему"?
Я не сказал, что "заживём - во". Я сказал, что этого пункта достаточно для того, чтобы что-то изменилось к лучшему сразу. И вместе с тем этот пункт необходим для того, чтобы в принципе что-то изменять к лучшему.
Бесследно такие изменения не проходят и через трудности придётся пройти.
В то время как я предлагаю с болью, но вытащить ногу из капкана, ты предлагаешь её не трогать, ведь пока не двигаешь - не болит. Успехов со смертью от некроза тогда.
То, что ты себе фантазируешь за моими ответами это на твоей ответственности.
ну ты же сказал, что "Любая адекватная политическая программа сейчас выглядит так:
1. Пyтин больше не президент и лишён какого-либо политического влияния.
А дальше можно обсуждать. Без этого пункта ничего обсуждать невозможно. Более того, одного этого пункта достаточно для многих изменений у лучшему."
Поправь меня ,конечно, если я не так тебя понял, но это выглядит именно так: Вот уберем путина, и заживем - во!
Налей в кружку воды и оставь на полгода - чистая вода в стабильности зацветёт и завоняет, да ещё туда нападают пыль с волосами и тараканами. Пить такую воду не советую.
Аналогия ну очень такое, и её можно с равным успехом повернуть к обратному — за полгода как раз возникнет целая экосистема, вполне пригодная для жизни. Можешь полюбопытствовать на ютубе по кодовым словам "in a jar" :)
Так что просто не подходит ни к чему.
Средний
Но потом же эта экосистема сгниёт
Не обязательно, там по много лет стоят банки с живностью, дисбаланс видов может произойти, да, и повымрет всё, но в целом в банке жизнь более чем возможна успешная =)
оно вымрет, когда минералы совсем-совсем закончатся-испарятся. что ещё одна аналогия, кнчн, но тоже такое.
Спасибо, мужик. Я че-то поленился ему про экосистему толкать и про то, что метафорические аналогии - это вообще примерно как притчи старого монаха. Я злой мизантроп, конечно, и дело именно в в этом, но просто решил, что Павлу это толкать - гиблый номер. Впрочем, ты, очевидно, больше веришь в людей - желаю удачи на этом пути.
Во время выборов либеральные силы начали сраться друг с другом уже, а как дело дойдет до трона вообще сожрут друг друга
Бешеный
Да на что ты там насмотрелся-то?
Либо
А) путин молодец и при его смене система отлично продолжит работать
Б) путин хуй и 20 лет строил экономику, не способную существовать без него
При хорошей власти существует пункт
В) смотрите как мы охуенно выросли за Х лет, давайте оставим — но такую лапшу в нашем случае уже даже власть перестала пытаться вешать на уши )
Идеальный Женя
Пyтин больше не президент и лишён какого-либо политического влияния.
Получится очередная секта отрицателей распада СССР
давай будем честны, путин конечно хуйло и это аксиома, но он а) во первых не один кто эту систему построил б) сама система работает на генерацию таких хуил.
европейские ценности у нас надо прививать азиатскими методами, а так это будет просто очередной исторический сезон посадок и раскулачиваний. была уже такая хуйня
Он построил эту систему один, потому, что сам стоит в её главе. Разумеется используя для этого приближённых. Система не может работать без него, просто потому, что он в корне этой системы. Любой хуила из окружения Путина лучше самого Путина, просто по факту того, что любая сменяемость лучше несменяемости.
Проблема в том, что не зная реальных цифр, делать планы глупо.
Значит ебошим без плана! Бунт))
увы
Я так про нашу Беларуси говорю.
Вот делает оппозиция планы. Они опираются на цифры, какие есть в свободной доступе. То есть данные официональной гос. статистики.
И вот придёт к власти новое правительство, заглянет в "кубышку" ЗВР, а там не официальные 5 млрд в золоте, а 3 в бронзе.
и всё. все планы пошли по пизде.
Президентский теркин30см
Ну да. Военную диктатуру хочешь?
В данной ситуации это очень неплохой вариант
Так Кгбшник уже правит. Чем тебе не нравится?)
У тебя военные и гэбисты это одно и то же?
Примерно
Ну, ты сильно ошибаешься. Военные и чекисты очень не любят друг друга, особенно в России - ещё со сталинских времён, когда чекня армии нехило кровь пустила, а потом Жуков с удовольствием поучаствовал в устранении Берии.
Почему военная диктатура была бы неплохим вариантом? Потому что практика разных стран мира показывает, что это эффективный "мост" между авторитаризмом и демократией. Как минимум потому, что военные обычно намного более честны и прямолинейны, чем вертлявая гэбистская сволочь.
Одной из почти универсальных характеристик военного правительства является институт военного или постоянного чрезвычайного положения, который упраздняет все правовые гарантии, защищающие людей от злоупотреблений со стороны государства. Военные режимы, как правило, не считаются с правами человека и используют силу и репрессии, чтобы заставить замолчать инакомыслящих и политических оппонентов. В связи с этим два американских политолога, Р. Дюваль и Майкл Стол, разработали в 1983 году концепцию государственного терроризма, которая, конечно, относится не только к военной диктатуре.
эффективный
Ну такое
Все типичные черты диктатуры, да. Тем не менее, за военными диктатурами - самый высокий процент успешных переходов к либеральной демократии.
Президентс
Как сказала великая Екатерина Михайлова лучшие друзья общества это медийность и межведомственная конкуренция
Ну, ты сильно ошибаешься. Военные и чекисты очень не любят друг друга
они-то может и не любят друг друга, но оба ватаны ещё те, причем неизвестно кто хуже.
военные обычно намного более честны и прямолинейны, чем вертлявая гэбистская сволочь.
ну вот тут и проблема) в политике надо как раз вертеться
ну вот тут и проблема)
Это не проблема, а наоборот плюс. Конкретно в нашей ситуации.
Нынешние как раз и запилят. Слухани что там Медвед про интернет сказал. Скоро Чебурнет у вас будет вместо интернета.
какой все-таки вы сброд, солянка, рататуй - пресловутые "либералы"
дай вам власть, так получится тот же февраль 17-го, потом непременно октябрь 17-го, если только не сразу апогей 37-го года
Как я должен отвечать на этот бессвязный визг?
никак не отвечай, ты еще не готов отвечать ни за что и ни на что
Вот и я думаю - какой смысл разговаривать с очевидными любителями спайсухи и стекломоя)
Бешеный Артем
Ну это понятно, что сброд — разные люди с разными взглядами, это базис. Не то что свора воров с единым укладом понятий, да? Отстой ваще.
Ну во первых, при Путине финансирование ВС довольно таки хорошее, льготы, социалка. Потому силовые структуры крайне лояльные власти. Во вторых в офицеры, подчеркну, в офицеры именно, идут люди с определенным складом ума и мировоззрением. Это зачастую государственники, то есть те кому важны прежде всего интересы их государства, его целостность и интересы государства. Мыслящие со стороны пользы для государства. Не важно кто у власти, какие инструменты у власти, социалистические ли, демократические ли, монархические, не важно. Для них обычно, геополитические интересы страны не зависят от исповедуемой партией власти идеологии и состоят в укреплении влияния страны во внешнем окружении и получении культурно-материальной пользы. Хотя конечно в зависимости от исповедуемой партией власти идеологии существует деление государственников по политическим взглядам, определяющее, будет ли достижение государственных интересов осуществляться в форме мягкого сотрудничества с соседями или же в форме попытки жёсткого доминирования, не считаясь с чужими интересами. В данной ситуации военные не видят ни выгоды, ни пользы в Навальном у руля. Более того, они знают к чему приведет выход страны из конституционного поля, когда власть меняется силой, вне легитимных референдумов и выборов. Это развязывает руки автономиям и республикам для сецессии, (при условии конечно что в республиках не разделяют данное отклонение от конституции). Когда они говорят, что "вы хотите как на Украине?", они имеют ввиду именно нарушение целостности государства путем сецессии при активной помощи этим республика из вне. Такие дела.