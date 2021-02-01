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Алексей Боржонов

Военные в Мьянме объявили о захвате власти. Руководство страны задержано Статьи редакции

Они ввели режим ЧС на год.

222 222 комментария
14 930 просмотров
Аун Сан Су Чжи в 2019 году Фото AP

Военные в Мьянме устроили государственный переворот и задержали лидера правящей партии «Национальная лига за демократию» (НЛД) Аун Сан Су Чжи, сообщает Reuters.

Причиной переворота стали «фальсификации» на парламентских выборах осенью 2020 года, уточняет агентство со ссылкой на принадлежащую военным телестанцию. Во время объявления о задержании лидеров страны военные процитировали раздел Конституции, позволяющий им брать управление государством во время чрезвычайного положения, добавляет Associated Press. Власть перешла главнокомандующему вооруженными силами Мин Аунг Хлаину.

Среди задержанных оказалась Аун Сан Су Чжи, лауреат Нобелевской премии мира и лидер правящей партии, члены Центрального исполнительного комитета партии, депутаты и члены правительства, сообщает AP.

Reuters пишет, что задержания произошли утром 1 февраля за несколько часов до того, как парламент должен был заседать впервые после победы НЛД 8 ноября. В столице Нейпьидо недоступен интернет, телефонная связь, государственное телевидение не работает, добавляет Reuters.

  • Associated Press называет произошедшее «резкой отменой частичного, но значительного прогресса, достигнутого Мьянмой после пяти десятилетий военного правления и международной изоляции, начавшихся в 1962 году»;
  • Су Чжи получила Нобелевскую премию мира в 1991 году, находясь при этом под арестом. Она выступала за демократию и против военной диктатуры и с 1988 года провела под арестом около 15 лет по разным обвинениям;
  • Её окончательно освободили в 2010 году. В ноябре 2020 года её партия заняла 396 из 476 мест в парламенте. Поддерживаемая военными партия получила 33 места;
  • Военные заявили о фальсификациях, но избирательная комиссия в ответ объявила, что доказательств этого нет.

#новости #мьянма #политика

222 222 комментария
125
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222 комментария
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alexferman

19

Жаль что у наших военных яиц нет

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Митя Мурасов

alexferman
127

Она выступала за демократию и против военной диктатуры

Власть перешла главнокомандующему вооруженными силами Мин Аунг Хлаину.

Я так понимаю у наших они появятся когда кто то отличный от влияния олигархов/силовиков придет к власти

Ответить

Виталий Ситников

Митя
1

не появится
в рашке военные всегда были заложниками действующей политич ситуации и локомотивом каких-то преобразований никогда не выступали

Ответить

Деловой бинокль

Виталий
2

полтора раза пытались, не фартануло

Ответить

Административный бокал

Митя
0

Ага, выступала и устроила геноцид мусульман рохинджа.

Ответить

Disco Dinosaur

alexferman
–99

Ну как бы может они бы и встали на сторону митингующих но есть обязательное условие - вменяемый план действий и хоть какая то начальная программа управления страной. У навального на сколько я понимаю ее не было никогда. Если на кураже разьебать все и зайти в кремль то будет просто анархия лютая. Военные не горят желаниям например воевать с чеченцами а это видимо придется сделать так как штаб навального в душе не ебет что с ними делать, а они точно новых пришельцев не примут.

Ответить

alexferman

Disco
74

У навального на сколько я понимаю ее не было никогда

Зайти на его сайт и прочитать - религия не позволяет?

Ответить

Disco Dinosaur

alexfer…
–85

Да читал, там фантазии а не программа.

Ответить

Митя Мурасов

Disco
113

путинская стратегия 2020 то тож вообще реализм на максимуме

Ответить

Сталинский Гоша

Митя
47

Лодку не раскачивай, мы почти перетерпели

Ответить

Митя Мурасов

Сталинс…
20

та я заебался на этом плоту уже по канализации плыть
реально проще уж тогда на другую пересесть

Ответить

Сталинский

Митя
27

Есть инфа из надежного источника... Бля, кого я обманываю

Ответить

Евгений

Митя
–41

И что же конкретно тебя заебало и прям вот жизнь портит? Залупенфюрер к батарее привязал и свободы не даёт? Менты под окнами спят, бизнес не дают вести и чекают, когда ты в интернет выйдешь? 

Ответить

Митя

Евгений
46

Менты под окнами спят, бизнес не дают вести и чекают, когда ты в интернет выйдешь?

тот случай когда ответ содержится в вопросе

Ответить

Евгений

Митя
–25

Может и кейсом поделишься, почему и как они твой бизнесок ограничивают?

Ответить

Митя

Евгений
21

не знал бы твою репутацию на тж, мож и рассказал. но ты ж сюда не обсуждать а понабрасывать пришел

Ответить

Евгений

Митя
–27

Да-да, который раз слышу — "рассказал бы, да чёт не охота, и вообще, иди нахуй". Оказывается, ваша маняреальность столь хрупка и вы её так ревностно оберегаете, что лучше поскорее накинуть ярлычок и ретироваться.

Ответить

alexferman

Евгений
31

который раз слышу

"иди нахуй"

Странно, с чего бы это

Ответить

Костя Дрон

Митя
0

рассказывать всегда стоит, потому что кроме набрасывателя это прочитают и другие люди тоже

Ответить

Митя

Костя
1

есть еще мои нервы и мое личное время, да и постулат тут такой, глупо отрицать что этого нет в РФ

Ответить

Костя Дрон

Митя
0

Мое мнение (хотя конечно его никто не спрашивал, но все же я его выскажу) - если ты хочешь жить в нормальной стране, то можно пожертвовать немного времени на то, чтобы придать огласке вещи с которыми обществу нужно бороться. Да, большинство адекватных людей, которые интересуются политикой понимают, что проблем много. Но некоторые люди все еще недооценивают эти проблемы в силу разных причин. Если хоть одного из них твоя история заставит включится в проблемы страны или хоть немного задуматься, то твое время уже потрачено не впустую.

Ответить

Митя

Костя
0

Ну а что тут рассказывать , мои истории бытовые и сто раз уже звучали даже в "Дежурной части" на ВГТРК

1) Я живу в доме рядом с росгвардейцем. И мне неприятно от этого, потому что я видел как они работают, как за палку они что угодно сделают. Плюсом есть момент : квартира по диагонали на моем этаже - шлюхобаза. Это знают все и даже девчонки не скрывают, когда выходят курить . Помогают ли заявления в ментовку? Нет потому что они сами в нее ходят.

2) То что полиция отслеживает мою деятельность в сети, можно понять по простому знанию существования всяких СОРМ и анализа трафика при детализации счета у провайдера. То что я не отъехал из-за какого нибудь комментария на ТЖ или Лентаче - это всего лишь удачная случайность или недоработка майора

3) В бизнесе я не участвую, т.к., наемный работник, но есть куча пунктов в NDA, пересекающихся с УК РФ , которые если я разглашу , то присяду как враг народа

Ответить

Михаил

Евгений
10

Расскажешь как там курс доллара поживает, а вместе с ним и подавляющее большинство цен на товары?

Ответить

Средний

Евгений
10

У меня рядом с домом парк, в котором не было скамеек, сколько администрацию города не уговаривали. Два мужика в гараже сделали пару скамеек и поставили в парке. Что сделала администрация города? Грамоту вручила? Нет! Подала на этих мужиков в суд. Когда общественность возмутилась - иск отозвали и поставили 30 скамеек в парке.

Ответить

alexferman

Disco
32

ваша программа не программа

Ответить

Disco Dinosaur

alexfer…
–51

Ага, как обычно популизм тама)

Ответить

Шило

Disco
20

Покажите пример "настоящей" программы

Ответить

Yuriy

Шило
72
Ответить

Шило

Yuriy
47

Первый пункт выполнили, в 2004 платил действительно меньше, чем сейчас!

Ответить

Disco

Yuriy
–50

Там еще пункта не хватает - и всем по мильёну))) ну камон

Ответить

Yuriy

Disco
38

Что камон? Это та самая программа которую они же сами и составили, люди голосовали за данную программу. Поэтому это программа как KPI, по которой можно судить об эффективности данной партии.
Если бы включили туда "и всем по мильёну)))", то пришлось бы спрашивать и за этот мильён. А ты как думал?

Ответить

Disco

Yuriy
–39

Ну это не программа, больше походит на вымышленный результат или желанный. В программе описанно как придти вот к этим результатам. Я и говорю что можно всем пообещать по ляму. У навального примерно тот же популизм написан, но не ясен механизм как этого добиться. Вот условному менту с дубиной должно быть понятно ради чего он нарушит присягу, соответсвенно нужно и для мусаров какие то условия и гарантии создать что бы они перешли на сторону добра))

Ответить

Игорь

Disco
4

Если ты сейчас не троллишь, то пожалуйста не трахайся без презерватива! Никогда!!! 
Налей прямо сейчас клей момент в презик и натяни его на хер!!! Пожалуйста!!!

Ответить

Disco

Игорь
–3

Бунд!!

Ответить

alexferman

Шило
18

Ой всё!

Ответить

Disco

Шило
–52

Ну она была даже у ебанутого ельцина, но такая уже тут не проканает. Говорю же с чечней вопрос не решить без крови)

Ответить

Шило

Disco
26

Конкретный пример программы пожалуйста, ваш эталон, с текстом желательно.

Ответить

Disco

Шило
–63

Да конечно щас сяду тебе печатать. Ты должен был в школе на уроках новейшей истории это проходить чувак

Ответить

Шило

Disco
50

Ясно, других не читал, но у Навального – хуйня

Ответить

Disco

Шило
–55

Ой бля наивный..

Ответить

Средний

Disco
5

Ну хотя бы приведи в пример предвыборную программу Путина с последних выборов (спойлер: её нет)

Ответить

Митя

Disco
15

сначала уточни какой именно вопрос и какое именно решение надо решить кровью

Ответить

Disco

Митя
–38

Кормим их или стоп?

Ответить

Митя

Disco
1

их це кого ? прикормленных наместников из москвы? ну неудивительно что они отделиться хотят

Ответить

Pa Chu

Митя
1

так кормим или нет? можешь в пространные рассуждения не пускаться, а дать конкретный и однозначный ответ?

Ответить

Митя

Pa
3

не тот случай чтоб давать точные ответы

Ответить

Pa Chu

Митя
1

Ну кажись, я твой не вполне точный ответ вполне себе точно понял. Ну твой визави, получается, прав: передавать власть людям с аналогичной позицией - чистый фейл. Впрочем, скорее всего, этого и не произойдёт.

Ответить

Митя

Pa
0

я не говорю что он не прав в этом , он не прав фразой "кормим", там далеко не каждый аул выглядит как улицы Дубая

Ответить

Pa Chu

Митя
0

Это метафорическое обобщение не он придумал, и любому вменяемому, следящему за событиями на политической сцене России хотя бы с 2010-го года, и так ясно к чьей риторике отсылка была.
В детали, думаю, вообще не имеет смысла лезть, поскольку природа упомянутого лозунга не техническая, а просто популистская.

Ответить

nadav

Pa
0

А чем плохо что Чечня отделится?

Ответить

Pa Chu

nadav
0

Потерей территорий в составе федерации. Я извиняюсь, а вы вроде как намекаете, что это скорее положительная перспектива, верно я вас понял? Можете как-то пояснить, что, в таком случае, хорошего в ней?

Ответить

Виталий

Митя
0

Ололо
Ну, надо же цела статься из УК
По поводу коррупции и мошенничества тоже кстати статьи есть, только вот почему-то иногда (imho в большинстве случаев) они "не работают"

Ответить

Митя

Виталий
0

это целая новая статья и хз как она будет работать, учитывая что случаи посадок за комменты есть

Ответить

nadav

Disco
0

Извени меня, а как надо решить вопрос с Чечней?

Ответить

Disco

nadav
0

Ты меня спрашиваешь? Я не политтехнолог. Вот и мне интересно как его решить можно..

Ответить

nadav

Disco
0

Я думаю дать им отделится , если хотят.

Ответить

Disco

nadav
0

Тогда есть вероятность получить под боком неуправляемый филиал ада, ведь перекрытый поток денег они начнут восполнять явно не айти стартапами

Ответить

nadav

Disco
0

Типа Украины с войной?

Ответить

Виталий

Шило
1

дык вот же!
Чотко всё!

Ответить

nadav

Виталий
0

Как можно всем найти работу по специальности? А если все дизайнеры? Кто кофеек наливать будет?

Ответить

Artem Ruzanov

Disco
1

А тута?

Ответить

Виталий Ситников

Disco
0

То ли дело едро, да?)

Ответить

Disco

Виталий
0

Вотвот.. но повторюсь это цели а программа это описание механизмов достижения этих целей. Глядя в манифест 1917 года ваще диву даешься.

Ответить

Местный хот-дог

Disco
0

Сколько выполнено из майских указов 2012ого года? 

Ответить

Disco Dinosaur

Местный
0

Я думаю около 1 или 0

Ответить

Комментарий удален

Комментарий удален

Рамиль Газетдинов

Disco
2

ну у Путина программа есть, а толку?

Ответить

Disco Dinosaur

Рамиль
0

Ну вот и хотелось бы что бы было не как у путла ебаного

Ответить

A patient

Disco
17

Любая адекватная политическая программа сейчас выглядит так:
1. Пyтин больше не президент и лишён какого-либо политического влияния.

А дальше можно обсуждать. Без этого пункта ничего обсуждать невозможно. Более того, одного этого пункта достаточно для многих изменений у лучшему.

Ответить

Pa Chu

A
–14

Ну ты в натуре такой ебобо? Ну как вообще у человека, способного без ошибок в три попытки сложить 2 и 2, вообще в голове может возникнуть мысль, что системные изменения (причем, что характерно, к лучшему) могут автоматически случиться просто ввиду отстранения действующего главы государства от полномочий? 

Ответить

Бешеный Артем

Pa
9

Лол. Именно так в любой авторитарной системе они и случаются. К лучшему или к худшему — это монетка, но так и случаются.
И тебе достаточно прочитать историю ссср, чтобы это увидеть — раз уж ты 2 и 2 сложишь умеешь, кек.

Ответить

Pa Chu

Бешеный
–12

Я тебя правильно понял, распад Союза - это что-то положительно тобой воспринимаемое, кекер ты мой ненаглядный?

Ответить

alexferman

Pa
13

распад Союза - это что-то положительно тобой воспринимаемое

А что в этом плохого?

Ответить

Pa Chu

alexfer…
–7

Всё от начала и до конца, милый человек

Ответить

alexferman

Pa
9

А мне кончина Совка видится довольно неплохим явлением. Жаль только не добили до конца.

Ответить

Pa Chu

alexfer…
–3

ну, имеешь право, я ж не говорю тебе ничего

Ответить

Бешеный

Pa
2

Какая разница? Ты не прыгай в сторону, братиш, я тебе пишу что наглядный пример — новый генсек — перестраиваем  систему (нет, не при каждом, но случаев достаточно).

Ответить

Pa Chu

Бешеный
–3

Ну, раз не при каждом, то твоя формула собственно не особо-то и работает.
Но даже те, которые значительно изменяли повестку, сюрприз, систему-то коренным образом не перестраивали

Ответить

Бешеный

Pa
5

Перестраивали достаточно, не увиливай. Очень разные подходы и к экономике и к внешней политике, периоды лет по 20 этакие здоровые со своими плюсами и минусами.

Хрущевские и горбачевские — более чем коренные изменения. Брежневские не такие сильные, но все равно очень заметные, благо и мировой цикл другой.

Так что тезис про «ни пущать извлечь человека» не более чем некий твой подсознательный страх, что ли. Хз.

Ответить

Pa Chu

Бешеный
4

Ты в целом, вполне корректные выводы сделал: это всё действительно из области моего иррационального страха. Но у этого чувства достаточно предпосылок в лице вот этих вот наивных юношей, у которых такие стойкие ассоциации между извлечением упомянутого элемента с их светлыми надеждами. Это раз.
Два - я ни разу не вел в направлении "ни пущать извлечь человека". Мне этот человек вообще никогда не нравился, не был близок, не казался лучшим выбором для страны. Но уже имеем, что имеем. Я всячески поддерживаю саму идею о том, что текущая управленческая система устроена порочно, что такая концентрация всех рисков и всех механизмов принятия решений - это очень херово, и это требует перестройки, иначе рано или поздно - глубокий системный кризис. Но, во-первых, мне бы не хотелось, чтобы электорат был на таком уровне понимания, какой демонстрируется моим собеседником (любая адекватная политическая программа ... бла-бла-бла), а во-вторых, я совершенно не склонен симпатизировать предлагаемой нынешней оппозицией альтернативе в лице Навального, который а) не обладает никаким существенным управленческим бэкграундом; б) достаточно противоречивых и зачастую сомнительных тезисов за время своей публичной жизни высказывал; в) просто ввиду всё той же пресловутой коррумпированности действующих элит, неминуемо натолкнется на откровенный саботаж со стороны потенциальных подчиненных, и банально, на мой взгляд, не сдюжит. Во всяком случае, за один срок. И если сам Алексей хотя бы производит впечатление волевого и готового действовать вопреки такому тотальному сопротивлению человека, то вот эта поросль с такими ожиданиями как будто при первой же неудаче просто махнёт рукой. Ну если уж ты на любую проблему предлагаешь ребут, то где гарантии, что это не станет общей установкой, и на любую новую проблему они точно так же не предложат что-то в том же духе.

Ответить

Бешеный

Pa
1

Отношение в целом понятно, могу с чем-то согласиться.
Не вижу, откуда прыжок от
требует перестройки, иначе рано или поздно - глубокий системный кризис

к
если уж ты на любую проблему предлагаешь ребут

Ну, то есть, блин, это не на ровном месте всё возникло, и не при "первой же неудаче" "поросль" начала доебывать путина, ну. Вполне обычный кредит доверия, он будет у любого нового руководителя. Даже крайне системного медведева многие до сих пор вспоминают положительно, заметь.

Ответить

Pa Chu

Бешеный
0

не очень тебя понял, сорян

В чем противоречие между необходимостью перестройки и опасениями перед жесткими перезагрузками? Просто хотел сказать, что необходимость изменений назрела. И что изменения - это не всегда демонтаж действующих система, а вполне себе поэтапная и выверенная корректировка, например. Ну или мне бы хотелось именно такого варианта, если угодно.

Ответить

A patient

Pa
4

Хм... Например потому, что вся система в этой стране завязана на одного человека? Может потому, что если из этой системы пропадёт ядро системы, то это неизбежно вызовет её размывание?.. Да не, бред какой-то!

Ответить

Pa Chu

A
–7

Ну клиника, вызывайте санитаров.
если система завязана на одного человека - это проблема устойчивости этой ебучей системы, и его извлечение из нее, если и способно спровоцировать какие-то изменения, то только в сторону ее дестабилизации. Как, объясни мне, пламенный ты наш борец за свободу и всю хурму, дестабилизация существующих политических и управленческих институтов может быть хорошим заделом для "изменений к лучшему"?

Ответить

A patient

Pa
5

Объясняю. Да, может.
Кроме того, не дестабилизировав существующий политический институт невозможно добиться каких-то изменений по определению. Так как если ты не будешь влиять на их стабильность, то они (вот это да) останутся стабильными и не изменятся.

Ответить

Pa Chu

A
–14

Всё, парень, забей. В целом с тобой всё ясно. немного грустно, но, че поделаешь. надеюсь, ты просто молод и наивен, и когда-то с опытом вся эта очаровательная чушь отступит.

Ответить

A patient

Pa
12

Я понял что аргументов не будет, потому-что их не может быть. Только "ты молод и наивен". Ну ок.

Ответить

Pa Chu

A
–8

ок-ок, давай, двигай

Ответить

A patient

Pa
9

Зачем ты начинал этот разговор вообще если тебе нечего сказать?

Ответить

Pa Chu

A
–15

Да бесишь потому что.
Ну как вообще так можно? Вот Путина уберем, и сами увидите - заживём - во!

Ответить

A patient

Pa
11

Я не сказал, что "заживём - во". Я сказал, что этого пункта достаточно для того, чтобы что-то изменилось к лучшему сразу. И вместе с тем этот пункт необходим для того, чтобы в принципе что-то изменять к лучшему.
Бесследно такие изменения не проходят и через трудности придётся пройти.
В то время как я предлагаю с болью, но вытащить ногу из капкана, ты предлагаешь её не трогать, ведь пока не двигаешь - не болит. Успехов со смертью от некроза тогда.
То, что ты себе фантазируешь за моими ответами это на твоей ответственности.

Ответить

Pa Chu

A
–6

ну ты же сказал, что "Любая адекватная политическая программа сейчас выглядит так:

1. Пyтин больше не президент и лишён какого-либо политического влияния.

А дальше можно обсуждать. Без этого пункта ничего обсуждать невозможно. Более того, одного этого пункта достаточно для многих изменений у лучшему."

Поправь меня ,конечно, если я не так тебя понял, но это выглядит именно так: Вот уберем путина, и заживем - во!

Ответить

A patient

Pa
8

Поправляю:
Не уберём Пyтина - не заживём - во!

Теперь правильно.

Ответить

Pa Chu

A
–2

То есть именно Путин - единственное препятствие на пути к развитию и процветанию?

Ответить

A patient

Pa
9

Не единственное, но основное.

Ответить

Pa Chu

A
0

ну хоть так

Ответить

Средний

Pa
0

Налей в кружку воды и оставь на полгода - чистая вода в стабильности зацветёт и завоняет, да ещё туда нападают пыль с волосами и тараканами. Пить такую воду не советую.

Ответить

Pa Chu

Средний
1

господь всемогущий, что ты несешь, Паш?

Ответить

Средний

Pa
0

То что "штабильношть" - это не всегда хорошо.

Ответить

Pa Chu

Средний
1

как и не всегда плохо
как тебе такое, илон маск?

Ответить

Бешеный

Средний
0

Аналогия ну очень такое, и её можно с равным успехом повернуть к обратному — за полгода как раз возникнет целая экосистема, вполне пригодная для жизни. Можешь полюбопытствовать на ютубе по кодовым словам "in a jar" :)
Так что просто не подходит ни к чему.

Ответить

Средний

Бешеный
1

Но потом же эта экосистема сгниёт

Ответить

Бешеный

Средний
0

Не обязательно, там по много лет стоят банки с живностью, дисбаланс видов может произойти, да, и повымрет всё, но в целом в банке жизнь более чем возможна успешная =)
оно вымрет, когда минералы совсем-совсем закончатся-испарятся. что ещё одна аналогия, кнчн, но тоже такое.

Ответить

Pa Chu

Бешеный
0

Спасибо, мужик. Я че-то поленился ему про экосистему толкать и про то, что метафорические аналогии - это вообще примерно как притчи старого монаха. Я злой мизантроп, конечно, и дело именно в в этом, но просто решил, что Павлу это толкать - гиблый номер. Впрочем, ты, очевидно, больше веришь в людей - желаю удачи на этом пути.

Ответить

Средний месяц

Pa
0

системные изменения

Сменяемость власти?

Ответить

Pa Chu

Средний
0

хорошая штука

Ответить

Disco Dinosaur

A
–1

Во время выборов либеральные силы начали сраться друг с другом уже, а как дело дойдет до трона вообще сожрут друг друга

Ответить

A patient

Disco
0

Ок, как скажешь

Ответить

Disco

A
0

Ну конечно же путина скинут и навальный займет место его а люди из окружения начнут очень четко и уверенно проводить реформы и заживем как в европе.

Ответить

A patient

Disco
6

Кто угодно лучше Путина. Буквально. Просто по факту того что сменяемость лучше несменяемости.

Ответить

Disco

A
0

Да согласен. Но хотелось бы что бы эта сменяемость пришла без ебейшего дамага по экономике. Я уже насмотрелся на эти неудачные смены власти, оч не хочется пиздеца

Ответить

Митя

Disco
9

Выросло целое поколение которое видело дамаг по экономике без сменяемости, так что...

Ответить

Бешеный

Disco
4

Да на что ты там насмотрелся-то?
Либо 
А) путин молодец и при его смене система отлично продолжит работать
Б) путин хуй и 20 лет строил экономику, не способную существовать без него

При хорошей власти существует пункт 
В) смотрите как мы охуенно выросли за Х лет, давайте оставим — но такую лапшу в нашем случае уже даже власть перестала пытаться вешать на уши )

Ответить

A patient

Disco
0

К сожалению никаких гарантий быть не может. Не в интересах Пyтина делать так чтобы такие гарантии могли существовать, а скорее наоборот.

Ответить

Идеальный Женя

A
0

Пyтин больше не президент и лишён какого-либо политического влияния.

Получится очередная секта отрицателей распада СССР

Ответить

A patient

Идеальн…
0

Программа это не то во что тебе полагается верить, это то, что полагается реализовывать.

Ответить

Митя Мурасов

A
–2

давай будем честны, путин конечно хуйло и это аксиома, но он а) во первых не один кто эту систему построил б) сама система работает на генерацию таких хуил.

европейские ценности у нас надо прививать азиатскими методами, а так это будет просто очередной исторический сезон посадок и раскулачиваний. была уже такая хуйня

Ответить

A patient

Митя
0

Он построил эту систему один, потому, что сам стоит в её главе. Разумеется используя для этого приближённых. Система не может работать без него, просто потому, что он в корне этой системы. Любой хуила из окружения Путина лучше самого Путина, просто по факту того, что любая сменяемость лучше несменяемости.

Ответить

Максим

A
0

вот не любой, не любой из окружения.
Там есть вокруг вурдалаки посерьезнее среди выходцев из KGB...
И при дворцовом перевороте не всегда приходит более демократичный, часто наоборот.

Ответить

Pa Chu

A
–8

Один единственный вопрос: в каком направлении сегодня ветерок в твоей черепушке дует?

Ответить

A patient

Pa
0

По существу есть что сказать?

Ответить

Pa Chu

A
–5

тебе - едва ли
проехали

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Сергей Мардс

Disco
0

Проблема в том, что не зная реальных цифр, делать планы глупо.

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Disco Dinosaur

Сергей
0

Значит ебошим без плана! Бунт))

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Сергей Мардс

Disco
2

увы
Я так про нашу Беларуси говорю.
Вот делает оппозиция планы. Они опираются на цифры, какие есть в свободной доступе. То есть данные официональной гос. статистики.

И вот придёт к власти новое правительство, заглянет в "кубышку" ЗВР, а там не официальные 5 млрд в золоте, а 3 в бронзе.
и всё. все планы пошли по пизде.

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old europa cafe

alexferman
6

яйца на Рохлине кончились

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Президентский теркин30см

alexferman
4

Ну да. Военную диктатуру хочешь?

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alexferman

Президентский
0

В данной ситуации это очень неплохой вариант

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Президентский

alexfer…
11

Так Кгбшник уже правит. Чем тебе не нравится?)

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alexferman

Президе…
0

У тебя военные и гэбисты это одно и то же?

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Президентский

alexfer…
11

Примерно 

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alexferman

Президе…
8

Ну, ты сильно ошибаешься. Военные и чекисты очень не любят друг друга, особенно в России - ещё со сталинских времён, когда чекня армии нехило кровь пустила, а потом Жуков с удовольствием поучаствовал в устранении Берии.

Почему военная диктатура была бы неплохим вариантом? Потому что практика разных стран мира показывает, что это эффективный "мост" между авторитаризмом и демократией. Как минимум потому, что военные обычно намного более честны и прямолинейны, чем вертлявая гэбистская сволочь.

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Roman

alexfer…
5

Одной из почти универсальных характеристик военного правительства является институт военного или постоянного чрезвычайного положения, который упраздняет все правовые гарантии, защищающие людей от злоупотреблений со стороны государства. Военные режимы, как правило, не считаются с правами человека и используют силу и репрессии, чтобы заставить замолчать инакомыслящих и политических оппонентов. В связи с этим два американских политолога, Р. Дюваль и Майкл Стол, разработали в 1983 году концепцию государственного терроризма, которая, конечно, относится не только к военной диктатуре.

эффективный

Ну такое

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alexferman

Roman
0

Все типичные черты диктатуры, да. Тем не менее, за военными диктатурами - самый высокий процент успешных переходов к либеральной демократии.

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Президентс

alexfer…
4

Как сказала великая Екатерина Михайлова лучшие друзья общества это медийность и межведомственная конкуренция 

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alexferman

Президе…
2

Которых нет и на горизонте не видно

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Сергей

alexfer…
1

Ну, ты сильно ошибаешься. Военные и чекисты очень не любят друг друга

они-то может и не любят друг друга, но оба ватаны ещё те, причем неизвестно кто хуже.

военные обычно намного более честны и прямолинейны, чем вертлявая гэбистская сволочь.

ну вот тут и проблема) в политике надо как раз вертеться

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alexferman

Сергей
0

ну вот тут и проблема)

Это не проблема, а наоборот плюс. Конкретно в нашей ситуации.

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Сергей

alexfer…
0

лишь бы не совочек 2.0 не запилили.
с другой стороны зачем им вообще против деда идти с их з/п от 70к и отличной пенсией

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alexferman

Сергей
1

Нынешние как раз и запилят. Слухани что там Медвед про интернет сказал. Скоро Чебурнет у вас будет вместо интернета.

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Сергей

alexfer…
0

так а военные и не против этого)

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Nik Raucher

alexfer…
–1

какой все-таки вы сброд, солянка, рататуй - пресловутые "либералы"
дай вам власть, так получится тот же февраль 17-го, потом непременно октябрь 17-го, если только не сразу апогей 37-го года

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alexferman

Nik
3

Как я должен отвечать на этот бессвязный визг?

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Nik Raucher

alexfer…
–5

никак не отвечай, ты еще не готов отвечать ни за что и ни на что

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alexferman

Nik
2

Вот и я думаю - какой смысл разговаривать с очевидными любителями спайсухи и стекломоя)

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Nik

alexfer…
0

нет смысла, согласен, я и не разговаривал - это было риторическое высказывание, всего лишь привязанное в виде ответа к источнику раздражения.
источник - это ты, если не понял.

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Бешеный Артем

Nik
0

Ну это понятно, что сброд — разные люди с разными взглядами, это базис. Не то что свора воров с единым укладом понятий, да? Отстой ваще.

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Alex Kostin

alexferman
5

Ну во первых, при Путине финансирование ВС довольно таки хорошее, льготы, социалка. Потому силовые структуры крайне лояльные власти. Во вторых в офицеры, подчеркну, в офицеры именно, идут люди с определенным складом ума и мировоззрением. Это зачастую государственники, то есть те кому важны прежде всего интересы их государства, его целостность и интересы государства. Мыслящие со стороны пользы для государства. Не важно кто у власти, какие инструменты у власти, социалистические ли, демократические ли, монархические, не важно. Для них обычно, геополитические интересы страны не зависят от исповедуемой партией власти идеологии и состоят в укреплении влияния страны во внешнем окружении и получении культурно-материальной пользы. Хотя конечно в зависимости от исповедуемой партией власти идеологии существует деление государственников по политическим взглядам, определяющее, будет ли достижение государственных интересов осуществляться в форме мягкого сотрудничества с соседями или же в форме попытки жёсткого доминирования, не считаясь с чужими интересами. В данной ситуации военные не видят ни выгоды, ни пользы в Навальном у руля. Более того, они знают к чему приведет выход страны из конституционного поля, когда власть меняется силой, вне легитимных референдумов и выборов. Это развязывает руки автономиям и республикам для сецессии, (при условии конечно что в республиках не разделяют данное отклонение от конституции). Когда они говорят, что "вы хотите как на Украине?", они имеют ввиду именно нарушение целостности государства путем сецессии при активной помощи этим республика из вне. Такие дела.

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Направленный браслет

alexferman
3

наши военные и так у власти, зачем им устраивать переворо