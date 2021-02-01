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Алексей Боржонов

«Ъ»: «Яндекс», Google и другие площадки с суточной аудиторией больше 100 тысяч обяжут размещать соцрекламу по квоте Статьи редакции

Цены на рекламу вырастут, если сайты станут отдавать премиальное пространство под соцрекламу, предупредили участники рынка.

Поправки к закону «О рекламе», предусматривающие квоты для размещения соцрекламы в интернете, затронут сайты с аудиторией больше 100 тысяч посетителей в сутки, пишет «Коммерсант» со ссылкой на проект

  • Квоты предполагают, что до 5% рекламного времени или площади интернет-платформы будут отдавать под соцрекламу. Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн пояснил «Коммерсанту», что требования не будут распространяться на онлайн-СМИ, хотя в тексте поправок это не прописано, уточняет издание;
  • Поправки обсуждают с середины 2020 года, но проект планируют внести в Госдуму весной 2021-го. Его направили в Общественную палату, Совфед, профильные ведомства и ФАС;
  • Отбирать конкретную рекламу будут через конкурс. Если платформа откажется разместить её, то может столкнуться с «ограничением деятельности»;
  • Минцифры выберет одного оператора для размещения рекламы, который «станет единым окном для организаций, желающих её опубликовать», добавляет «Коммерсантъ». По информации источника издания, им станет Институт развития интернета — некоммерческая организация, в число учредителей которой входит правительство России;
  • Гендиректор ИРИ пояснил, что механизм размещения рекламы пока не утверждён. Он добавил, что на первом этапе законопроект затронет только такие площадки, как «Яндекс», Mail.ru Group, Rambler Group и Google;
  • Опрошенные «Коммерсантом» участники рынка поддерживают идею в целом и не считают, что новые требования существенно повлияют на его объём. При этом они допускают, цены на рекламe в интернете могут вырасти, если для соцрекламы введут «жёсткие» требования на передачу премиального пространства.
  • Квоты на соцрекламу уже существуют, например для ТВ, но их не адаптировали под интернет, добавил главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян.

#новости #яндекс #google #законы #mailrugroup #rambler

5978 просмотров
41 41 комментарий
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rayslava

84

И все мы знаем, какую именно социальную рекламу там немедленно разместят. Выборы ж на носу.

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Митя Мурасов

rayslava
17

Возрождение Flash игр в баннерах на тему перестреляй либерах , возведи Путина на трон империи

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Президентский теркин30см

rayslava
1

Опасно. Могут и не так проголосовать 😂 как в Беларуси 

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умный человек

rayslava
0

Вместе победим

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Рустам Измайлов

43

обяжут размещать соцрекламу по квоте

Соцреклама:

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Andrey Alyushin

28

вижу слова "квота" сразу в уме всплывают всякие ущербные и лишенные, которые сами не могут и не умеют ничего, поэтому нужка квота "квота на ЛГБТ представителя в компании" "квота на азиата или негра", "квота русского кино в кинотеатрах" и т.д.

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Слава Инженеров

Andrey
24

квота на приплетание

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Дмитрий Щёлоков

Andrey
0

Ну вообще-то квотами сейчас в США университеты защищаются от того, чтоб у них все студенты не были бы азиатами (китайцами), чтоб в университетах остались белые, потому что академические показатели азиатов (китайцев - как американских китайцев, так и китайских китайцев)

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Alexandr Korzhenko

Andrey
0

Ну да, они ж бедные. Денег нет на рекламу.

Ответить

умный человек

4

Сначала соц реклама, потом что?

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FOX

умный
39
Ответить

умный человек

FOX
5

И вот ещё что. На порниках тоже будут соц рекламу крутить?

Ответить

умный человек

умный
1

Хочешь увеличить член? Вступай в %PARTIYA NAME%

Ответить

Ху Эмай

умный
2

потом реклама курева и водки

Ответить

Роман Александров

14
Ответить

Андрей Владимирович

11

Я устал каждый день охуевать 

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Бешеный Артем

Андрей
1

Да не с чего тут охуевать. Рядовая движуха, почему бы и не приравнять между тв и инетом эти квоты. А хинтшейну все равно тьху.

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Андрей Владимирович

Бешеный
6

В директе и так ставки ппц, станут вообще неокупаемые. Нафиг фообще тогда пыжиться? Такими темпами система развалит рынок и уничтожит сама себя, Российской экономике осталось жить 10-20 лет, пока весь мир не перешёл на электрокары. Без институциональных изменений мы профукаем этот технологический переход и превратимся в нищую пустыню без каких либо шансов на экономический рост

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Фёдор

Андрей
3

А потом будут выть - "ыыыы, либералы такую страну развалили!!!11"

Ответить

Бешеный Артем

Андрей
1

Ну это
Драма экономики не кореллирует со ставками в директе ну никак. Реально платящая аудитория пасется не в баннерах ) вот инстаграм подорожает, бойся )

Ответить

Андрей

Бешеный
3

Ну как же, тут подрезали, там запретили, здесь отрегулировали. Шаг за шагом точек роста все меньше, все связано. Сегодня баннеры, завтра обязательная гос реклама на вашей страничке в соц сетях

Ответить

ad unguem

11

Дальше будет закон о запрете блокировщиков рекламы.

Ответить

Обосранный унитаз

9

Квоту бы на хуету, высираемую хуинштейном, ввести

Ответить

ТыжЮзер

8

Оператором рекламы выступит myTarget.

Ответить

Denis Denis

6

ага, социальная реклама будет - не сходил на выборы, выиграли солдаты НАТО! ТЫ ЕТОГО ХОЧЕШЬ??

Ответить

Мир Май

Denis
3

Ну агитировать *ходить* на выборы в целом ок. Плохо то, как это делали например при голосовании за обнуление со своими "голосуй ЗА будущее", ага.

Ответить

Лишний рак

5

Социальный проект телеканала Пыньград и РИА Пынь по сбору средств для ремонта кооперативного пансионата для престарелых в Геленджике.

Ответить

Bibba La Bibba

4

Ни дня без говна из госдумы

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Украденная жизнь

4

Мы собираем деньги для лечения маленького Андрюши в австрийской районной больнице, потому что его областная больница была "оптимизирована", а депутаты Госдумы в очередной раз сократили бюджет на здравоохранение.

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Pavel Zamyatin

2

Слава богу, TJ это никогда не грозит :)

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Антон Склянов

2

А как же площадки, которые сайты-партнёры РСЯ и Гугл Адсенс? Гугл и Яндекс в тихую открутят на них квоту и никуя не заплатят.

Гугл и сейчас социалку крутит уже:

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Сергей Мухин

2

5 лет за блокировщик рекламы

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Лирический герой

2

Что они употребляют?

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Аделина Пролайт

1

Горелкин всё не унимается. Но тут соль в другом, сейчас под видом "а как определить что сайт действительно отдал 5%, а не просто написал" этот же Горелкин введёт какую нибудь хрень для подсчета всех пользователей сети и того что они смотрели, Горелкин - это говорящая голова сами можете нагуглить кого. Как обычно под благотворительностью прокинули анальные зонды . 

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Дон Карлионе

1

"Хата не моя"
В. В. Путин.

Ответить

Подобный месяц

1

Минцифры выберет одного оператора для размещения рекламы, который «станет единым окном для организаций, желающих её опубликовать», добавляет «Коммерсантъ».

По информации источника издания, им станет Институт развития интернета — некоммерческая организация, в число учредителей которой входит правительство России;

Так выберет или уже выбрал?

Ответить

Aleksey Vasiliev

0

прикольно!

Ответить

Deepsdog

0

По заголовку сначала подумал, что это Google собирается обязывать размещать рекламу.

Ответить

Николай Боча

0

Так она пойдёт и на другие сайты которые размещают рекламу от РСЯ или Google AdSense, нехило размахнулись пропаривать мозг.

Ответить

Bkmz Иванов

0

"соцреклама" уже в кинотеатрах ( видео больше 30мб. не грузиться, надо перейти )

Дабл Ять
А вас тоже бесит эта назойливая реклама, которую в кинотеатрах показывают перед фильмом?

ТГК «Дабл Ять»
💁🏼‍♀️ ѣѣ
P.S. 29 января 2021, место действия — кинотеатр «Орлёнок», Нижний Новгород
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Leha Shum

0

В РСЯ бесплатно открутят 😹😹😹

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