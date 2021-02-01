«Ъ»: «Яндекс», Google и другие площадки с суточной аудиторией больше 100 тысяч обяжут размещать соцрекламу по квоте Статьи редакции
Цены на рекламу вырастут, если сайты станут отдавать премиальное пространство под соцрекламу, предупредили участники рынка.
Поправки к закону «О рекламе», предусматривающие квоты для размещения соцрекламы в интернете, затронут сайты с аудиторией больше 100 тысяч посетителей в сутки, пишет «Коммерсант» со ссылкой на проект
- Квоты предполагают, что до 5% рекламного времени или площади интернет-платформы будут отдавать под соцрекламу. Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн пояснил «Коммерсанту», что требования не будут распространяться на онлайн-СМИ, хотя в тексте поправок это не прописано, уточняет издание;
- Поправки обсуждают с середины 2020 года, но проект планируют внести в Госдуму весной 2021-го. Его направили в Общественную палату, Совфед, профильные ведомства и ФАС;
- Отбирать конкретную рекламу будут через конкурс. Если платформа откажется разместить её, то может столкнуться с «ограничением деятельности»;
- Минцифры выберет одного оператора для размещения рекламы, который «станет единым окном для организаций, желающих её опубликовать», добавляет «Коммерсантъ». По информации источника издания, им станет Институт развития интернета — некоммерческая организация, в число учредителей которой входит правительство России;
- Гендиректор ИРИ пояснил, что механизм размещения рекламы пока не утверждён. Он добавил, что на первом этапе законопроект затронет только такие площадки, как «Яндекс», Mail.ru Group, Rambler Group и Google;
- Опрошенные «Коммерсантом» участники рынка поддерживают идею в целом и не считают, что новые требования существенно повлияют на его объём. При этом они допускают, цены на рекламe в интернете могут вырасти, если для соцрекламы введут «жёсткие» требования на передачу премиального пространства.
- Квоты на соцрекламу уже существуют, например для ТВ, но их не адаптировали под интернет, добавил главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян.
И все мы знаем, какую именно социальную рекламу там немедленно разместят. Выборы ж на носу.
Возрождение Flash игр в баннерах на тему перестреляй либерах , возведи Путина на трон империи
вижу слова "квота" сразу в уме всплывают всякие ущербные и лишенные, которые сами не могут и не умеют ничего, поэтому нужка квота "квота на ЛГБТ представителя в компании" "квота на азиата или негра", "квота русского кино в кинотеатрах" и т.д.
Ну вообще-то квотами сейчас в США университеты защищаются от того, чтоб у них все студенты не были бы азиатами (китайцами), чтоб в университетах остались белые, потому что академические показатели азиатов (китайцев - как американских китайцев, так и китайских китайцев)
Сначала соц реклама, потом что?
И вот ещё что. На порниках тоже будут соц рекламу крутить?
Я устал каждый день охуевать
Да не с чего тут охуевать. Рядовая движуха, почему бы и не приравнять между тв и инетом эти квоты. А хинтшейну все равно тьху.
В директе и так ставки ппц, станут вообще неокупаемые. Нафиг фообще тогда пыжиться? Такими темпами система развалит рынок и уничтожит сама себя, Российской экономике осталось жить 10-20 лет, пока весь мир не перешёл на электрокары. Без институциональных изменений мы профукаем этот технологический переход и превратимся в нищую пустыню без каких либо шансов на экономический рост
Ну это
Драма экономики не кореллирует со ставками в директе ну никак. Реально платящая аудитория пасется не в баннерах ) вот инстаграм подорожает, бойся )
ага, социальная реклама будет - не сходил на выборы, выиграли солдаты НАТО! ТЫ ЕТОГО ХОЧЕШЬ??
Мы собираем деньги для лечения маленького Андрюши в австрийской районной больнице, потому что его областная больница была "оптимизирована", а депутаты Госдумы в очередной раз сократили бюджет на здравоохранение.
А как же площадки, которые сайты-партнёры РСЯ и Гугл Адсенс? Гугл и Яндекс в тихую открутят на них квоту и никуя не заплатят.
Гугл и сейчас социалку крутит уже:
Горелкин всё не унимается. Но тут соль в другом, сейчас под видом "а как определить что сайт действительно отдал 5%, а не просто написал" этот же Горелкин введёт какую нибудь хрень для подсчета всех пользователей сети и того что они смотрели, Горелкин - это говорящая голова сами можете нагуглить кого. Как обычно под благотворительностью прокинули анальные зонды .
Минцифры выберет одного оператора для размещения рекламы, который «станет единым окном для организаций, желающих её опубликовать», добавляет «Коммерсантъ».
По информации источника издания, им станет Институт развития интернета — некоммерческая организация, в число учредителей которой входит правительство России;
Так выберет или уже выбрал?
По заголовку сначала подумал, что это Google собирается обязывать размещать рекламу.
Так она пойдёт и на другие сайты которые размещают рекламу от РСЯ или Google AdSense, нехило размахнулись пропаривать мозг.
"соцреклама" уже в кинотеатрах ( видео больше 30мб. не грузиться, надо перейти )
ТГК «Дабл Ять»
💁🏼♀️ ѣѣ
P.S. 29 января 2021, место действия — кинотеатр «Орлёнок», Нижний Новгород