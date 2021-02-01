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Алексей Боржонов

Медведев обвинил Twitter в «политизированной позиции» из-за рекомендации знакомому подписаться на Навального Статьи редакции

Он считает, что корпорации стали принимать политические решения.

Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев во время общения с журналистами рассуждал о необъективности соцсетей и привёл в пример знакомого, которому Twitter рекомендовал подписаться на Алексея Навального, его цитирует ТАСС.

Я наблюдал, как один мой знакомый регистрируется в Twitter. Просто пример. И при регистрации там всегда задаётся вопрос, а что вам интересно, что бы вы хотели смотреть, какую информацию получать. Ну он там поставил, по-моему, музеи, театры, искусство. Именно в такой сфере. Ему вывалился список людей, на которых ему рекомендуют подписаться с учётом российского происхождения заявителя для создания аккаунта. Кто там первым был? Алексей Навальный.

Дмитрий Медведев
Зампредседателя Совбеза

Медведев назвал это «политизированной», «абсолютно циничной» позицией и связал её с вмешательством во внутренние дела страны. Он подчеркнул, что это решение приняла корпорация, а не политический орган. «Я бы ещё понял, если бы такого рода решение приняла, например, американская администрация, потому что это политический орган. Но это корпоративное решение», — добавил он.

Слова Медведева прозвучали в ответ на вопрос о роли соцсетей в политике и блокировке аккаунтов Дональда Трампа в частности. Зампредседателя Совбеза заявил, что законы не регулируют деятельность платформ, поэтому они работают по корпоративным правилам и не всегда придерживаются объективности.

  • На аккаунт Алексея Навального в твиттере подписаны 2,5 миллиона пользователей. Российская компания мониторинга и анализа СМИ и соцсетей «Медиалогия» поставила его на первое место в рейтинге микроблогов в твиттере за 2020 год. Список формируется по показателю влиятельности, рассчитываемого по охвату аудитории и ссылок на автора.
  • В правилах Twitter среди прочего указано, что соцсеть может включать в ленту популярные твиты или популярных авторов, даже если пользователь на не подписан на них;
  • Также персонализация может быть основана на сайтах, которые пользователь посещает. «Если вы регулярно посещаете орнитологические веб-сайты, мы можем рекомендовать вам учетные записи, которые часто публикуют твиты на данную тему», — говорится в правилах Twitter.

#новости #медведев #twitter #политика #навальный

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Nikolaich®

90
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Железный череп

Nikolaich®
17

Серый кардинал США. Не шутите с Димой, не рискуйте 

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Обосранный унитаз

Железный
13

Серая мышка-троногрейка, а не кардинал

Ответить

Дмитрий

Обосран…
4

Будто тот, для кого он его грел, что-то из себя представляет. Абсолютные мещане, замкнутые в своём мирке "богатств и привилегий".
И в этом не было бы ничего плохого, если бы они не стояли во главе огромной страны.

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Ник Хартман

Обосран…
1

Мокрые кросы, ни нашим ни вашим, лейка за два мульта, у меня все топ но вы держитесь

Ответить

Zzzzzzz

Обосран…
0

Он уже был у руля. Всего одного срока хватило, чтобы обезумевшая от ужаса верхушка вернула дряхлеющего Путина и продлила срок президентства, в панике накачивая его ботоксом.
Когда Он отдавал приказ вводить войска в Грузию - в Его глазах была только жажда крови, подобная жажде боевого клинка, что обрушивается на головы своих жертв ни секунды не пребывая в растерянности.
Это человек, который переименовал милицию в полицию, перекинув через х...й генетическую память народа о фашистских полицаях.
И народ стерпел, потому что знает, что не стоит Его злить.
Он дал понять, что ему плевать даже на время, Он сократил часовые пояса, намекнув, что если Он того захочет - он может вообще остановить время .

Покайтесь, покайтесь, те кто кричит "Путин, уходи"! Ибо уйти ему очень просто. Ибо Путину с каждым днём всё труднее сдерживать то говно, что вырывается на свет божий.
И тогда все эти марши-хуярши превратятся в реки крови.
Тогда все украинские песенки "ла-ла-ла", сорвутся в вопли животного ужаса. Вы будете визжать как сучки.
И тогда вы поймёте, что мишка-то был не плюшевый. Но будет уже поздно...

Ответить

GoodSanta

65

Кто там первым был? Алексей Навальный

Медведев видимо уже настолько нахер никому не нужен, что на него не распространяется правило "берлинского пациента"

Ответить

GoodSanta

GoodSanta
22

Не, не про тебя речь)

Ответить

Дмитрий Чернышов

GoodSanta
0

Похоже на общий аккаунт с Путиным.

Ответить

Благородный динозавр

56

Димон, приди — порядок наведи! 

Ответить

Собственный будильник

Благородный
0

Медведев, приди — порядок наведи!

Надеюсь он будет следующим президентом, лёха обломается.

Ответить

Деловой бинокль

Собственный
16

Аве Стальному Димону 

Ответить

Смелый рубин

Собственный
7

будет следующим президентом

Ты что, против Путина?

Ответить

Marhal_New _Arleana

Благородный
8

Это потому что у него дворец меньше?

Ответить

Антон Лисин

Marhal_New
2

У него же хижина и резиновая лодка.

Ответить

Максим Манчестер

Благородный
2

в 2008 был мировой экономический кризис, и доллар с 23 до 33 опустился. Нанотехнологии? Какие?)

Ответить

k-trif

Максим
0

Но он хотя бы не считает США угрозой, а наоборот часто встречался с видными людьми от туда.
И про важность свободу сми говорил.
Но он конечно далеко не лучший вариант.
Касьянов был бы лучше например.
Когда он был премьером при Путине законы он нужные принимал.
Вообщем-то именно он ощутимо поднял благосостояние страны и граждан в нулевые, что ошибочно сейчас приписывают Путину.

Ответить

Miron Koval

Благородный
0

Вот из-за этого «на Украине» у вас все стало плохо и будет еще хуже

Ответить

Идеальный Женя

Miron
0

@Волшебники TJ 

Ответить

Андрей Владимирович

30

Лол если рекомендация пришла самому Медведеву. Старая тема про "одного моего знакомого")) 

Ответить

Inevitable

Андрей
7

Он сказал при регистрации, Димон в твиттере уже 10 лет. Видимо рек был у бункерного

Ответить

Андрей Владимирович

Inevitable
7

А что если у него второй секретный "оппозиционный" Аккаунт?)) 

Ответить

Elijah Garrison

Андрей
5

Он решил свою фабрику троллей сколотить, пока что один работает, поэтому часто аккаунты регает 

Ответить

Some Dude

Андрей
0

у меня тут друг фулл с медведевым просит)

Ответить

Вован Джапан

Андрей
0

Димон Алекса вроде как банил в твиттере. Но возможно, что в инсте.

Ответить

Говорил

23

Ну он там поставил, по-моему, музеи, театры, искусство.

Так вроде Союз кинематографистов признал, что работы Навального и ФБК в сумме по просмотрам бьют все работы российских режиссёров.
Что это, как не признание в достижениях документального кино, то есть искусство?

Ответить

Условный микрофон

17

совковские обороты эти уже в печенках. все эти "циничные позиции", опять нас ущемляют бедных. да закройте уже весь этот интернет, сколько можно это терпеть

Ответить

Солёная Капля

Условный
–16

Причем тут "совковые обороты". Я понимаю недовольство, но зачем приплетать то, что к ситуации не имеет отношения?

Ответить

Условный микрофон

Солёная
25

при том, что это типичные фразы времен холодной войны, когда кругом враги и цинично ущемляют наши свободы. все эти высокопарные фразы про то, как жестко попирают наши права (на фоне беспредела с правами человека в своей стране) - это типичный пример лицемерия в сми того времени

Ответить

Стас Фарбер

Условный
0

советская номенклатура)

Ответить

fullmetalboy48151623 .

Условный
1

Вы услышаны: https://tass.ru/obschestvo/10587069

Ответить

Грузинский хичхакер

11

Это многое говорит о нашем обществе.

Люди, которые интересуются культурой и жизнью страны, подписаны на Навального. Я так понимаю рекомендации основаны на корреляции подписок пользователей?

Ответить

Ivan Boldyrev

Грузинский
0

Естественно.

Ответить

Подобный месяц

9

Медведев назвал это «политизированной», «абсолютно циничной» позицией и связал её с вмешательством во внутренние дела страны.

Медведев - ты циничный, позорный вор и худший любитель айфонов в мире, иди поплачь хозяину в трусы. И заблокируй Твиттер, че плачешь-то?

Ответить

FOX

8

сложно 2+2 сложить
что это не специальная рекомендация от twitter (для развала России), а реальное ранжирование по количеству упоминаний и реакций на твиты в тот момент

Ответить

Александр

FOX
0

Получается что сам твиттер кривой? Какая мне разница что сейчас в топе упоминаний, если я хочу почитать твиты людей о театрах и музеях?

Ответить

Дмитрий Григорьев

Александр
3

Для твиттера ты - товар. А значит надо, чтобы ты смотрел то, что в трендах. Вместе с рекламой.

Ответить

Иванов Иван

Александр
1

Какая мне разница что сейчас в топе упоминаний

Твиттер считает иначе — есть разница.

Ответить

Алексей Дудырев

8

Проснулся, и уже четыре поста про Медведева. Приемник пиар акцию начинает уже?
Вовка скидывает руль?

Ответить

Местный хот-дог

Алексей
1

Можно поверить если бы это был не Медведев

Ответить

Соколов Андрей

7

Я вот считаю что димон долбоеб

Ответить

Решающий микроскоп

2

Кстати, как там у Димусика домик для уточки поживает?

Ответить

Пыльный паук например

Решающий
14

Там живёт Орлов.

Ответить

Решающий микроскоп

Пыльный
3

Даже этот поехавший нашел себе конуру

Ответить

Проектный микроскоп

4

...рекомендуют подписаться с учётом российского происхождения заявителя для создания аккаунта. Кто там первым был?

Ответить

Илья Гераськин

5

Также персонализация может быть основана на сайтах, которые пользователь посещает. «Если вы регулярно посещаете орнитологические веб-сайты, мы можем рекомендовать вам учетные записи, которые часто публикуют твиты на данную тему», — говорится в правилах Twitter.

Палится "знакомый"

Ответить

Вова А.

5

Откуда он вылез, откопали, отмыли. А ведь до вчера о нем ни слуху ни духу.

Ответить

Stanley H. Tweedle

4

Разумеется, президент России идёт первым в списке

Ответить

Mika Shmalish

4

Правильный заголовок: Алгоритм  отхуесосил зампредседателя совбеза РФ

Ответить

Обосранный унитаз

3

Димуль, ты там давай коллекционируй крооссовки и не пизди, сникерхэд ебучий

Ответить

Слава Инженеров

Обосранный
1

Сказали подать голос, чтобы заполнить тишину

Ответить

Обосранный унитаз

Слава
2
Ответить

законопослушный гражданин

3

сказал Дмитрий Анатольевич и уснул

Ответить

Александр Фатеев

3

Отличная рекомендация от Twitter. Пусть больше людей узнают о существовании Алексея Навального и его деятельности.

Ответить

Игорь Валерьевич

1

В чем-то он прав. Мне на ютубе тоже по окончанию роликов автоподгружало кино про "дворец Путина". При том что я на ютубе смотрю только стримы по играм и видосики с котиками и ничего хоть как-то связанного с политотой. 

Ответить

Игорь Валерьевич

Игорь
–4

Кстати даже интересно то что он успел сам запуститься пока я читал комменты к предыдущему ролику засчиталось в просмотр? Тогда сразу понятно откуда 100 млн.

Ответить

Андрей Парусников

Игорь
5

ахахахаах да да, у всех просто сам запустился))) уууу проклятые США! вмешиваются в наши внутренние дела! Позвони Соловьёву, расскажи

Ответить

Дмитрий Кораблёв

Игорь
1

а мне Соловьева постоянно суёт. И чО?

Ответить

Котик Ботик

Игорь
0
Ответить

Андрей Парусников

Игорь
0

асу асу асуждаю такое поведение

Ответить

Роман Александров

2

Ну так с Навальным еще тот театр, вот и порекомендовали...

Ответить

Илья Ильин

2

Да ладно про друзей заливать, какие у тебя друзья, решил фейковый акк деду в бункере зарегать, а он ему в рекомендации Навального выдал, а все потому, что либо он, либо ты его в крысу мониторят

Ответить

vvtwittep

2

"знакомый" 😏

Ответить

Евгений Глебов (Катышев)

2

Уже исправляются:

Ответить

Излишний бас

1

Боится, что и его забанят как Трампа?

Ответить

Andy

1

Шизик

Ответить

Собственный будильник

–5

Так а чей он агент, ЦРУ и крутит настройки в этой госкомпании Твиттер.

Ответить

Направленный браслет

0

блэт нэвэлне!

Ответить

Igor Kalinin

0

нормальная фигня. Мне тут давеча инстач сообщил, мол, вы подписаны на рокетбанк, рекомендуем подписаться на Навального

Ответить

1 2

Igor
0

рекомендую оформить подписку на газету Шварцвальский Курьер

Ответить

Василий Вахтин

0

Он считает, что корпорации стали принимать политические решения

С пробуждением, Дмитрий Анатольевич

Ответить

Максим Манчестер

0

Мне тоже этого вора рекомендуют почему-то

Ответить

Victor Ganin

0

музеи, театры, искусство

Ну так всё правильно, они же сами Навального называют блогером. Причём тут тогда политизированность? Совсем уже запизделся упырь.

Ответить

Антон

0

Политики должны принимать корпоративные решения?)😂🙌

Ответить

Матвей Нилов

0

Он произнёс имя навального в суе?

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