Я наблюдал, как один мой знакомый регистрируется в Twitter. Просто пример. И при регистрации там всегда задаётся вопрос, а что вам интересно, что бы вы хотели смотреть, какую информацию получать. Ну он там поставил, по-моему, музеи, театры, искусство. Именно в такой сфере. Ему вывалился список людей, на которых ему рекомендуют подписаться с учётом российского происхождения заявителя для создания аккаунта. Кто там первым был? Алексей Навальный.