Медведев обвинил Twitter в «политизированной позиции» из-за рекомендации знакомому подписаться на Навального Статьи редакции
Он считает, что корпорации стали принимать политические решения.
Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев во время общения с журналистами рассуждал о необъективности соцсетей и привёл в пример знакомого, которому Twitter рекомендовал подписаться на Алексея Навального, его цитирует ТАСС.
Медведев назвал это «политизированной», «абсолютно циничной» позицией и связал её с вмешательством во внутренние дела страны. Он подчеркнул, что это решение приняла корпорация, а не политический орган. «Я бы ещё понял, если бы такого рода решение приняла, например, американская администрация, потому что это политический орган. Но это корпоративное решение», — добавил он.
Слова Медведева прозвучали в ответ на вопрос о роли соцсетей в политике и блокировке аккаунтов Дональда Трампа в частности. Зампредседателя Совбеза заявил, что законы не регулируют деятельность платформ, поэтому они работают по корпоративным правилам и не всегда придерживаются объективности.
- На аккаунт Алексея Навального в твиттере подписаны 2,5 миллиона пользователей. Российская компания мониторинга и анализа СМИ и соцсетей «Медиалогия» поставила его на первое место в рейтинге микроблогов в твиттере за 2020 год. Список формируется по показателю влиятельности, рассчитываемого по охвату аудитории и ссылок на автора.
- В правилах Twitter среди прочего указано, что соцсеть может включать в ленту популярные твиты или популярных авторов, даже если пользователь на не подписан на них;
- Также персонализация может быть основана на сайтах, которые пользователь посещает. «Если вы регулярно посещаете орнитологические веб-сайты, мы можем рекомендовать вам учетные записи, которые часто публикуют твиты на данную тему», — говорится в правилах Twitter.
Железный череп
Серый кардинал США. Не шутите с Димой, не рискуйте
Серая мышка-троногрейка, а не кардинал
Мокрые кросы, ни нашим ни вашим, лейка за два мульта, у меня все топ но вы держитесь
Он уже был у руля. Всего одного срока хватило, чтобы обезумевшая от ужаса верхушка вернула дряхлеющего Путина и продлила срок президентства, в панике накачивая его ботоксом.
Когда Он отдавал приказ вводить войска в Грузию - в Его глазах была только жажда крови, подобная жажде боевого клинка, что обрушивается на головы своих жертв ни секунды не пребывая в растерянности.
Это человек, который переименовал милицию в полицию, перекинув через х...й генетическую память народа о фашистских полицаях.
И народ стерпел, потому что знает, что не стоит Его злить.
Он дал понять, что ему плевать даже на время, Он сократил часовые пояса, намекнув, что если Он того захочет - он может вообще остановить время .
Покайтесь, покайтесь, те кто кричит "Путин, уходи"! Ибо уйти ему очень просто. Ибо Путину с каждым днём всё труднее сдерживать то говно, что вырывается на свет божий.
И тогда все эти марши-хуярши превратятся в реки крови.
Тогда все украинские песенки "ла-ла-ла", сорвутся в вопли животного ужаса. Вы будете визжать как сучки.
И тогда вы поймёте, что мишка-то был не плюшевый. Но будет уже поздно...
Кто там первым был? Алексей Навальный
Медведев видимо уже настолько нахер никому не нужен, что на него не распространяется правило "берлинского пациента"
Собственный будильник
Медведев, приди — порядок наведи!
Надеюсь он будет следующим президентом, лёха обломается.
Это потому что у него дворец меньше?
в 2008 был мировой экономический кризис, и доллар с 23 до 33 опустился. Нанотехнологии? Какие?)
Но он хотя бы не считает США угрозой, а наоборот часто встречался с видными людьми от туда.
И про важность свободу сми говорил.
Но он конечно далеко не лучший вариант.
Касьянов был бы лучше например.
Когда он был премьером при Путине законы он нужные принимал.
Вообщем-то именно он ощутимо поднял благосостояние страны и граждан в нулевые, что ошибочно сейчас приписывают Путину.
Вот из-за этого «на Украине» у вас все стало плохо и будет еще хуже
Лол если рекомендация пришла самому Медведеву. Старая тема про "одного моего знакомого"))
Он сказал при регистрации, Димон в твиттере уже 10 лет. Видимо рек был у бункерного
А что если у него второй секретный "оппозиционный" Аккаунт?))
Он решил свою фабрику троллей сколотить, пока что один работает, поэтому часто аккаунты регает
Ну он там поставил, по-моему, музеи, театры, искусство.
Так вроде Союз кинематографистов признал, что работы Навального и ФБК в сумме по просмотрам бьют все работы российских режиссёров.
Что это, как не признание в достижениях документального кино, то есть искусство?
Причем тут "совковые обороты". Я понимаю недовольство, но зачем приплетать то, что к ситуации не имеет отношения?
Условный микрофон
при том, что это типичные фразы времен холодной войны, когда кругом враги и цинично ущемляют наши свободы. все эти высокопарные фразы про то, как жестко попирают наши права (на фоне беспредела с правами человека в своей стране) - это типичный пример лицемерия в сми того времени
сложно 2+2 сложить
что это не специальная рекомендация от twitter (для развала России), а реальное ранжирование по количеству упоминаний и реакций на твиты в тот момент
Для твиттера ты - товар. А значит надо, чтобы ты смотрел то, что в трендах. Вместе с рекламой.
Какая мне разница что сейчас в топе упоминаний
Твиттер считает иначе — есть разница.
Проснулся, и уже четыре поста про Медведева. Приемник пиар акцию начинает уже?
Вовка скидывает руль?
Также персонализация может быть основана на сайтах, которые пользователь посещает. «Если вы регулярно посещаете орнитологические веб-сайты, мы можем рекомендовать вам учетные записи, которые часто публикуют твиты на данную тему», — говорится в правилах Twitter.
Палится "знакомый"
Димуль, ты там давай коллекционируй крооссовки и не пизди, сникерхэд ебучий
Сказали подать голос, чтобы заполнить тишину
Отличная рекомендация от Twitter. Пусть больше людей узнают о существовании Алексея Навального и его деятельности.
В чем-то он прав. Мне на ютубе тоже по окончанию роликов автоподгружало кино про "дворец Путина". При том что я на ютубе смотрю только стримы по играм и видосики с котиками и ничего хоть как-то связанного с политотой.
Кстати даже интересно то что он успел сам запуститься пока я читал комменты к предыдущему ролику засчиталось в просмотр? Тогда сразу понятно откуда 100 млн.
ахахахаах да да, у всех просто сам запустился))) уууу проклятые США! вмешиваются в наши внутренние дела! Позвони Соловьёву, расскажи
Да ладно про друзей заливать, какие у тебя друзья, решил фейковый акк деду в бункере зарегать, а он ему в рекомендации Навального выдал, а все потому, что либо он, либо ты его в крысу мониторят
нормальная фигня. Мне тут давеча инстач сообщил, мол, вы подписаны на рокетбанк, рекомендуем подписаться на Навального
Он считает, что корпорации стали принимать политические решения
С пробуждением, Дмитрий Анатольевич
музеи, театры, искусство
Ну так всё правильно, они же сами Навального называют блогером. Причём тут тогда политизированность? Совсем уже запизделся упырь.