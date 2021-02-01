«С хулиганами и провокаторами разговора быть не может» — Песков об акциях протеста 31 января Статьи редакции
«На провокационные действия полиция действует жёстко и в рамках закона».
Пресс-секретарь президента РФ прокомментировал акции протеста, прошедшие по всей России 31 января. Он подчеркнул, что это «незаконные акции», поэтому «полиция принимает меры» и «отсюда количество задержанных».
На фразу о том, что силовики действовали неоправданно жестоко Песков сказал, что «каждое из этих действий нужно рассматривать отдельно» и «общей тенденции тут нет». «В качестве общей тенденции можно принять только одно: на провокационные действия полиция действует жёстко и в рамках закона», — заявил он.
Песков добавил, что Путин «не может видеть каждое видео, которое записано в ходе этих незаконных акций». Пресс-секретарь также призвал не оценивать эти кадры «примитивно».
Пресс-секретарь также подчеркнул, что Кремль не готов воспринимать и прислушиваться к заявлениям американцев на счёт акций в России.
С усатыми пидорами - тоже
Усатая мразь как всегда в своём репертуаре.
Вы ждете, что однажды он скажет что-то другое?
Типа "Да, действовали неоправданно жестко, накажем. Да, дворец его, начали процедуру импичмента. Да, Алексея Навального отпустили, сегодня поеду извиняться"
Так чтоли?
Этот человек уже не может говорить что-то другое, даже если он уже давно во всех "своих" разочаровался.
Все мы лишь чьи-то твинки...
Ну так классика уже:
за раненого омоновца надо размазать печень митингующих по асфальту
Он пресс-секретарь президента.
Он делится не своим видением, а транслирует позицию Кремля в контексте новости.
Такая должность вообще не предполагает наличия своего мнения.
«С хулиганами и провокаторами разговора быть не может»
Вот и я думаю, что с властью не надо разговаривать.
Гуляю такой по городу в вск, и какой то мужчина крепкого телосложения зачем то бьет мне по ногам. А рядом какие то люди с маленькими камерами в руках, как регистраторы. Я ему: «зачем», а он взгляд отвёл и типа ничего не делал
Не нужно оценивать кадры мер воздействия в отношении того или иного человека, не задумываясь над тем, что стало причиной для принятия таких жестких мер, какое поведение человека было буквально за полминуты до этого.
Как нужно себя вести, чтобы толпа блюстителей закона не ломала тебе ноги?
какая разница, сотрудники омона должны действовать соразмерно угрозе. если человека заломали и он не представляет угрозы, то хватит
Ну, раз в пять-шесть лет можете сходить на выборы, проголосовать и на целых пять минут возомнить, что вы якобы участвуете в политической жизни страны, и от вашей галочки что-то там зависит. А всё остальное время - сидите тихо и не рыпайтесь иначе будете получать по полной. И никого за это не накажут (кроме вас самого). Вот что до нас пытаются донести.
Хулиганы и провокаторы, которых они сами заслали для придания отрицательного образа.