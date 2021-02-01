«С хулиганами и провокаторами разговора быть не может»

Не нужно оценивать кадры мер воздействия в отношении того или иного человека, не задумываясь над тем, что стало причиной для принятия таких жестких мер, какое поведение человека было буквально за полминуты до этого. Мы с вами также видели огромное количество кадров нападения на омоновцев, на полицейских, агрессивных проявлений в отношении них, что абсолютно непозволительно.