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Ольга Щербинина

«С хулиганами и провокаторами разговора быть не может» — Песков об акциях протеста 31 января Статьи редакции

«На провокационные действия полиция действует жёстко и в рамках закона».

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Пресс-секретарь президента РФ прокомментировал акции протеста, прошедшие по всей России 31 января. Он подчеркнул, что это «незаконные акции», поэтому «полиция принимает меры» и «отсюда количество задержанных».

Мы с вами все видели, что на этих акциях было достаточно большое количество хулиганов, провокаторов с большей или меньшей степени агрессивным поведением в отношении представителей органов охраны правопорядка — что является недопустимым. Поэтому, естественно, полиция действует и принимает необходимые меры. С хулиганами, провокаторами, конечно же, никакого разговора быть не может.

Дмитрий Песков

На фразу о том, что силовики действовали неоправданно жестоко Песков сказал, что «каждое из этих действий нужно рассматривать отдельно» и «общей тенденции тут нет». «В качестве общей тенденции можно принять только одно: на провокационные действия полиция действует жёстко и в рамках закона», — заявил он.

Песков добавил, что Путин «не может видеть каждое видео, которое записано в ходе этих незаконных акций». Пресс-секретарь также призвал не оценивать эти кадры «примитивно».

Не нужно оценивать кадры мер воздействия в отношении того или иного человека, не задумываясь над тем, что стало причиной для принятия таких жестких мер, какое поведение человека было буквально за полминуты до этого. Мы с вами также видели огромное количество кадров нападения на омоновцев, на полицейских, агрессивных проявлений в отношении них, что абсолютно непозволительно.

Дмитрий Песков

Пресс-секретарь также подчеркнул, что Кремль не готов воспринимать и прислушиваться к заявлениям американцев на счёт акций в России.

#песков #31января

31 31 комментарий
15
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Вова А.

25

С усатыми пидорами - тоже

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Marhal_New _Arleana

Вова
7

И с плешивыми  

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Марк Захаров

12

Усатая мразь как всегда в своём репертуаре.

Ответить

GoodSanta

Марк
9

Вы ждете, что однажды он скажет что-то другое?
Типа "Да, действовали неоправданно жестко, накажем. Да, дворец его, начали процедуру импичмента. Да, Алексея Навального отпустили, сегодня поеду извиняться"
Так чтоли?
Этот человек уже не может говорить что-то другое, даже если он уже давно во всех "своих" разочаровался.

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ouxen

GoodSanta
2

Дурачки ждут, караван идёт

Ответить

Собственный будильник

Марк
–8

@Вахтёр оскорбление. Он так же меня преследует. Минусит все комментарии и публикации. Это чей то обиженный твинк.

Ответить

Disco Dinosaur

Собственный
1

@Вахтёр подтверждаю

Ответить

Some Dude

Собственный
0

Все мы лишь чьи-то твинки...

Ответить

Sergiy Sev

Some
0

божьи! по образу и подобию 🤷‍♂️

Ответить

Романелло Кивогенс

Марк
2

Ну так классика уже:
  за раненого омоновца надо размазать печень митингующих по асфальту

Ответить

Владимир Филатов

Марк
0

Лукашенко, Эрдоган или Алиев?

Ответить

Владимир Земсков

Марк
0

Он пресс-секретарь президента.
Он делится не своим видением, а транслирует позицию Кремля в контексте новости.
Такая должность вообще не предполагает наличия своего мнения.

Ответить

Владимир Филатов

10

«С хулиганами и провокаторами разговора быть не может»

Вот и я думаю, что с властью не надо разговаривать.

Ответить

Vladimir Medvedev

10
Ответить

Пригарное покрытие

5
Ответить

ouxen

Пригарное
0

В рамках чего?

Ответить

Андрей Рядькин

5

Гуляю такой по городу в вск, и какой то мужчина крепкого телосложения зачем то бьет мне по ногам. А рядом какие то люди с маленькими камерами в руках, как регистраторы. Я ему: «зачем», а он взгляд отвёл и типа ничего не делал

Ответить

Ринат Вакилов

4

Не нужно оценивать кадры мер воздействия в отношении того или иного человека, не задумываясь над тем, что стало причиной для принятия таких жестких мер, какое поведение человека было буквально за полминуты до этого.

Как нужно себя вести, чтобы толпа блюстителей закона не ломала тебе ноги?

Ответить

Kostya Zubanov

Ринат
2

какая разница, сотрудники омона должны действовать соразмерно угрозе. если человека заломали и он не представляет угрозы, то хватит

Ответить

Романелло Кивогенс

Ринат
0

Ну, раз в пять-шесть лет можете сходить на выборы, проголосовать и на целых пять минут возомнить, что вы якобы участвуете в политической жизни страны, и от вашей галочки что-то там зависит. А всё остальное время - сидите тихо и не рыпайтесь иначе будете получать по полной. И никого за это не накажут (кроме вас самого). Вот что до нас пытаются донести.

Ответить

Средний месяц

2

А может санкционировать оппозиционные митинги - тогда они станут согласованные, и граждан винтить не надо будет?

Ответить

Алексей Шуртин

Средний
3

Да не, бред

Ответить

Митя Мурасов

2

Хулиганы и провокаторы, которых они сами заслали для придания отрицательного образа.

Ответить

Some Dude

2

еще говорят, что на дтф хейта много xD

Ответить

Лирический герой

2

Ну хоть в курсе, что были митинги

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Bkmz Иванов

1

Мы с вами все видели

Жопой смотрит 

Ответить

Нынешний якорь

1

Ну значит с ним и не разговариваем

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Престижный месяц

1

С хулиганами, провокаторами, конечно же, никакого разговора быть не может.

Хаха. А почему тогда нет разговора с теми, кто выходит на одиночный пикет? Или определением "провокатор" крутим, как можем? Шулера, ясно. Усами верчу, запутать хочу.

Ответить

Поверхностный мангал

1

 Мы с вами все видели, что на этих акциях было достаточно большое количество хулиганов, провокаторов с большей или меньшей степени агрессивным поведением

О да, видели! 

Ответить

ouxen

0

Нужно доказать ему что все не так мирным стоянием в воскресенье!

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Игорь Туманов

0

Я бы удивился, если бы он что-то другое сказал

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