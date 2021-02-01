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Благодаря инвесторам с Reddit стоимость серебра достигла самого высокого уровня с августа 2020 года Статьи редакции

Но эксперты считают, что история GameStop не повторится.

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На мировых рынках цена на серебро выросла на 7,4% до 28,99 долларов за унцию. Она достигла самого высокого уровня с августа 2020 года из-за инвесторов с Reddit, которые решили вложиться в металл, пишет Financial Times.

Фьючерсы на серебро Comex поднялись на 13%, до 30,35 долларов за унцию. Приток капитала в крупнейший биржевой фонд IShares Silver Trust достиг 944 миллионов долларов, пишет Bloomberg.

Рост стоимости серебра начался в конце января 2021 года. Тогда пользователь сообщества r/WallStreetBets назвал его «самой большой короткой продажей в мире» и призвал инвестировать в него, чтобы оказать давление на банки. «События прошлой недели показали, что сомневаться в покупательной способности частных инвесторов неразумно, и это вновь было отчетливо продемонстрировано на рынке серебра», — сказал экономист Oversea-Chinese Banking Хауи Ли.

При этом, по мнению Bloomberg, серебро не повторит историю GameStop, так как рыночные расчёты по фьючерсам и опционам дают суммарную «долгую» позицию, ёмкость самого рынка намного выше. Некоторые участники сообщества также отказались от поднятия цен на серебро.

Ажиотаж с ростом стоимости серебра подпитывал акции горнодобывающих компаний. За день акции China Silver Group выросли на 45% в Гонконге, австралийской Silver Mines — на 49%.

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#новости #reddit #серебро

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