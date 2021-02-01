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Ольга Щербинина

В Петербурге задержали мужчину, на которого во время митинга наставил оружие полицейский Статьи редакции

Полиция обнародовала видео, на котором задержанный говорит, что был неправ, и приносит извинения.

151 151 комментарий
9056 просмотров

В Петербурге задержали 32-летнего уроженца Архангельска: его подозревают в том, что он толкнул полицейского, который после этого достал табельное оружие. Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В отношении мужчины возбудили уголовное дело о применении насилия к полицейскому (часть 1 статьи 318 УК).

ГУ МВД утверждает, что он «в компании ещё нескольких агрессивно настроенных» протестующих применил насилие против полицейских на Сенной площади. МВД отмечает, что один из сотрудников достал табельное оружие «для пресечения противоправных действий». Он увидел «очевидную угрозу здоровью» и достал оружие с «целью пресечения подобных действий», «Данное действие возымело эффект, противоправные действия прекратились», — отметило ГУ МВД и назвало решение полицейского полностью обоснованным.

Полиция также предоставила видео, на котором у задержанного спрашивают, готов ли он извиниться. «Да, готов. Считаю, что сделал лишнее, толкнув офицера полиции», — сказал он и добавил, что признаёт свою вину.

На видео с митинга, которое опубликовала «Фонтанка», протестующие шли за четырьмя полицейскими, скандируя «Уходи!». Силовиков несколько раз толкнули в спину. Один из них достал пистолет и направил его на участников митинга.

#новости #31января

151 151 комментарий
50
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151 комментарий
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Никита Сопов

156

Что за кадыровщина поперла, все вдруг извиняться стали на камеру 

Ответить

Ostkaka

Никита
43

Так чтобы потом по телевидению показать и сказать мол «смотрите как протестующие раскаиваются в своих ошибках, а омон у нас хороший - вас защищает»

Ответить

Обосранный унитаз

Никита
23

Чеченизация

Ответить

old europa cafe

Никита
19

Моль дичает, подхватывает методы у лукашки и чечена, деградация от кгб скилла до запомоиных видосов.

Ответить

Иван Иванович

Никита
1

Путинизм это дворец в Геленджике плюс чеченизация всей страны

Ответить

Александр Ломтев

92

Извинялся тоже под дулом пистолета?

Ответить

умный человек

Александр
39

перед горлышком

Ответить

Антон Лисин

умный
0

на полбутылочки

Ответить

Актерский паркур

69

ожидание: сотрудника полиции уволят, возбудят дело
реальность:

Ответить

Aleksey Vasiliev

Актерский
4

а за что увольнять? )

Ответить

Средний месяц

Aleksey
9

За неправомерное использование огнестрельного оружия.

Ответить

onemanshow

Средний
5

Он разве использовал оружие? 

Ответить

Средний месяц

onemans…
4

Привет!
при их применении сотрудники полиции глубоко вторгаются в сферу основных, закрепленных Конституцией Российской Федерации прав граждан, т.к. это сопряжено с высоким риском наступления тяжких и необратимых последствий

Поэтому применение данных мер воздействия должно осуществляться на основе четкой правовой регламентации и в строгом соответствии с законом. Несоблюдение сотрудниками полиции соответствующих нормативных правовых предписаний в ряде случаев может повлечь уголовную ответственность.

http://pda.ormvd.ru/pubs/102/criminal-liability-for-misuse-by-police-officers-of-physical-force-special-means-and-or-firearms/

ormvd
Применение специальных мер воздействия должно осуществляться на основе четкой правовой…
pda.ormvd.ru
Ответить

Средний месяц

onemans…
1

В тебя будет целится кто-то из чего-то похожего на пистолет - ты не обосрёшься?

Ответить

onemanshow

Средний
3

Если ты спрашиваешь меня, то я бы и на месте мента обосрался. Потому что когда тебя преследует толпа и некоторые пытаются запинать со спины каждый удар может стать последним. 

Ответить

Средний месяц

onemans…
2

Если ты спрашиваешь меня, то я бы и на месте мента обосрался

Я рад, что ты не полиционер.
тебя преследует толпа и некоторые пытаются запинать со спины каждый удар может стать последним

Не, этот бред я даже иронично комментировать не буду.

Ответить

onemanshow

Средний
–1

А тебя когда-нибудь запиновали толпой? Если ты раз упал, то уже не встанешь пока у них пыл не выйдет. Мент это знает, действует в соответствии с ситуацией. Глупо вообще нападать на человека с оружием если ты его не собираешься убить/обезоружить)

Ответить

onemanshow

onemans…
0

PS для всех кто минусит- я тоже хожу на митинги, и таких людей как на видео я считаю провокаторами. Не хочу быть с ними в одной толпе. Потому что они своими бараньими эмоциями подставляют других.

Ответить

Средний месяц

onemans…
0

Да (как минимум демонстрацией и угрозой)

Ответить

Dmitry Teplyakov

Средний
5

В политических делах, как можно заметить, законы магическим образом прекращают действовать)

Ответить

Октябрёнок

Средний
2

Неправомерным? 
1) для защиты другого лица либо себя от посягательства, если это посягательство сопряжено с насилием, опасным для жизни или здоровья;
4) для производства предупредительного выстрела, подачи сигнала тревоги или вызова помощи путем производства выстрела вверх или в ином безопасном направлении;

Ответить

Средний месяц

Октябрё…
0

1) были хотя бы намёки на бунтъ?
4) были хотя бы намёки на бунтъ?

Ответить

Октябрёнок

Средний
1

1, 4) В ролике нападение на сотрудников полиции.

Ответить

Средний месяц

Октябрё…
0

Ты снежок реальным нападением считаешь?

Ответить

Октябрёнок

Средний
6

Сотрудника два раза ударили даже на этом обрезанном видео. Что было до этого - мы не знаем.

Ответить

Средний

Октябрё…
–2

Два раза ударили снежком (при чём легко распадывающимся). Травмы получил...

Ответить

Октябрёнок

Средний
3

Сразу бы написал, что слепой, не можешь видео посмотреть. Сочувствую инвалидности.

Ответить

Средний

Октябрё…
0

У тебя инвалидность по шизофрении?

Ответить

Средний

Средний
1

Живу рядом со школой - в меня тоже иногда снежки прилетают. Надо засади за решётку этих пиздюков!

Ответить

Средний

Средний
4

Если полиция боится снежков и бумажных стаканчиков, то нахуй такая полиция нужна. Как такая полиция меня убережёт от настоящих преступников?

Ответить

Андрей

Средний
0

чувак, его толкнули в спину, какой снежок, очнись? могли бутылкой по голове дать в теории.

Ответить

Средний

Андрей
0

А могли и в печень выебать. Ну, в теории.

Ответить

Андрей

Средний
0

никто не спорит, я рад что они пока ещё не стреляют резиновыми. а то мне было бы больно)

Ответить

Андрей

Средний
0

так он его не использовал, он достал его только. Он действительно оборонялся, так как был не в латах и без шлема, обычный коп.

Ответить

Средний месяц

Андрей
0

Ну попробуй (нет) вытащить хуй в детском саду, но не воспользоваться - удивишься, что тебя посадят.

Ответить

Андрей

Средний
0

оооооо.. ахуенные аналогии подъехали...

Ответить

Средний месяц

Андрей
0

А чего? Вытащил ствол, пусть даже совсем не заряженный - запугиваешь возможностью выстрела боевыми.

Ответить

Андрей

Средний
0

это не шахматы: тронул фигуру - ходи

Ответить

Средний

Андрей
0

Я думаю, что наставь на тебя муляж - ты не отличишь, и примешь его за боевое заряженное оружие. Чем оно отличается от настоящего боевого заряженного оружия, которым тебе угрожают, но не стреляют (но могут)?

Ответить

Дмитрий Кораблёв

Актерский
–3

чего блять? У кого такие ожидания? 

Ответить

Shlomo Goldenberg

–99

На митинге ты лев толстой, а в отделе милиции хуй простой 

Ответить

Рыжий

Shlomo
81

Это ты про полицейского, который пытался пистолетиком людей безоружных запугать?

Ответить

Shlomo Goldenberg

Рыжий
–67

а заметка разве про него?

Ответить

Denis Shmidt

Shlomo
50

Такие как ты везде хуй простой.

Ответить

Shlomo

Denis
–55

@Вахтёр оскорбления

Ответить

Denis Shmidt

Shlomo
40

Лол)))) маааамааааа! 

Ответить

Nick Rosenberg

Denis
41

Он еще и с минусов рвется 

Ответить

Марк

Nick
19

@Вахтёр  прошу разобраться с этим неадекватом, преследует минусами случайные комментарии (судя по всему не только мои).

Ответить

Грузинский

Марк
3

Подтверждаю, эта обиженка минусила мне всё, что только можно.

Ответить

Дмитрий

Марк
2

Не мешайте  человеку работать)

Ответить

anti kuzma

Марк
0

у каътавого задержка в развитии и если мне казалось, что они когда-нибудь догоняют социальные нормы, то Шлома своим неврозом опроверг - аутены нормальными никогда не становятся. Вчера на один минус ответил 6-ю.

https://tjournal.ru/s/justice/254622-boty-na-tzh?comment=4901352

Боты на тж
Вот так они минусуют, по 10-15 минусов в течение минуты, то есть комментарии они не читают. Вчера…
tjournal.ru
Боты на тж
Вот так они минусуют, по 10-15 минусов в течение минуты, то есть комментарии они не читают. Вчера…
tjournal.ru
Ответить

CommentBot

anti
2
Ответить

Сталинский

Nick
5

Да, причём дяде уже там под сорок, но он в обязательном порядке перейдёт ко всем, кто его минуснул, и поставит минусы)))

Ответить

Средний

Nick
4

Да он всегда рвётся, даже посты писал.

Ответить

Средний

Средний
1

@Shlomo Goldenberg заебёшься минусить

Ответить

Andy

Nick
1

Вообще, по-моему это больные люди какие-то, либо лахтовики, был один ещё с кабачком который, похоже забанили. Я бы рекомендовал модераторам проверить айпи всех этих кадров и сравнить пересечения с другими аккаунтами.

Ответить

Necronomicon

Shlomo
12

Ты же сам ветку с оскорбления начал...

Ответить

Andy

Shlomo
0

Вот он типичный пикабушный скам, засерает обсуждение, но чуть что сразу мочератору бежит жаловаться.

Ответить

andrej

Shlomo
–1

констатация факта

Ответить

Shenmue

Denis
0

Три х*я и все переплелись может он феномен, неее обыкновенный х*еплёт!

Ответить

Евгений Миронов

Shlomo
7

Это ж какая сила духа нужна, чтоб подсирать людям с оружием, издевающимся над безоружным пацаном. Респект! 

Ответить

Shlomo Goldenberg

Shlomo
–24
Ответить

Евгений Миронов

Shlomo
7

И при этом тебе не хватит мужества признать силу духа Навального, который на обоих картинках выглядит одинаково. И сам едет в руки врагов. И держит голову прямо всю свою карьеру, что б с ним ни происходило.

Ответить

Игорь Валерьевич

Евгений
–16

И при этом тебе не хватит мужества признать силу духа

Если чувак вместо комфортного отдыха в Германии, где его бы содержали до конца жизни, едет туда где его 100% посадят с мутными перспективами освобождения, то это не сила духа. Он просто не в адеквате.

Ответить

Евгений Миронов

Игорь
4

, — бормотал себе под нос Игорь Валерьевич, доедая утренние хлопья.

Ответить

Genesi5

Евгений
0

А чё, у него выбор был? Тоже мне, романтик хуев

Ответить

Евгений Миронов

Shlomo
5

Можно так же тебя нарисовать дома на кухне осуждающего фашистов, а потом на коленях под дулом в подворотне. Только над этим тут никто не смеялся бы, как ты щас демонстративно хуяришь

Ответить

Bkmz Иванов

Shlomo
0

Как и мусор с пистолетом, только в обратном порядке

Ответить

Shlomo Goldenberg

Bkmz
–34

статья не про мусора, а про чувака, который куда-то борзость свою резко растерял

Ответить

Bkmz Иванов

Shlomo
6

Думаю мусора намеренно не публикуют ролики ( снимают ли в таком случае? ) в которых люди идут до конца.
А в этом случае оба хороши - каждый испугался. 

Ответить

Средний месяц

Bkmz
–1

Я думал, что полисменов должны учить, как не бояться и голову держать холодной.

Ответить

Bkmz Иванов

Средний
0

Или не учат, и там вся подготовка поставлена на отъебись. Или он пропустил те занятия

Ответить

Dmitry Teplyakov

Bkmz
1

Психологической подготовки там нет по факту (полиция).

Ответить

Bad Mother

Средний
0

чистые руки
горячее сердце
холодная голова

Ответить

Blahblah Pooh

Shlomo
0

Ох чел, и это ты ведь тут писал про свои панические атаки... Что ж в голове-то у тебя, мужик...

Ответить

Shlomo

Blahblah
–4

Что у вас в голове, ривалюцанеры

Ответить

Средний месяц

Shlomo
0

Требовать законных исполнений своих должностных обязанностей - это уже революция? OMG!

Ответить

Shlomo

Средний
–3

Пиздить мусора толпой это законное исполнение своих гражданских прав? 

Ответить

Blahblah Pooh

Shlomo
0

При чем тут революционеры? Я про то, что кому-кому, а тебе ли не знать, каково это, когда человек резко теряет свою борзость, раз ты теряешь ее на ровном месте настолько, что из квартиры выйти боишься? 
Должен же ты понимать, что да, человек, бывает, боится и из-за этого ведет себя неадекватно? 
Но нет же, ты тут че-то срач развел. Что с тобой такое-то? Закрутило в омут политических событий? Ты учти: эта кутерьма в России теперь будет какое-то время, так что лучше выдохни, не напрягайся ты так. К тому же ядовито же это делаешь. 

Ответить

Shlomo

Blahblah
1

При том ривалюцанеры, что они идут толпой громить крушить, но как только их ловят, они тут же начинают всхлипывать в духе "проститеменяябольшенебуду".
Если ты вышел на мирный митинг, то и веди себя мирно. А на видео они сначала толпой пинают мусора, а потом в отделе чувак стоит и пысается в штаны. Или если ты суровый мазафака, то и будь им до конца

Ответить

Средний

Shlomo
0

При том ривалюцанеры, что они идут толпой громить крушить

Ответить

Средний

Средний
0

Страшные люди!

Ответить

Blahblah

Shlomo
0

Ты давай не виляй, взрослый ведь человек, с загранпаспортом. Я тебе верну твой мячик: если ты суровый мазафака тут, и коменты такие резкие пишешь, то давай ты своим ПА хотя бы до свидания скажешь?
Ты на себя-то примерь, что другим шьешь. 

Ответить

Shlomo

Blahblah
1

При чем тут па, как ты умудрился зелёное с железным сравнить? 

Ответить

Blahblah

Shlomo
0

При том, что что такое страх, ты должен бы знать не понаслышке. И как он парализует волю. Но при этом отчего-то считаешь остроумным его за это хуесосить. 

Ответить

Shlomo

Blahblah
1

Ты какую то хуйню сейчас написал. Страх, па, хулигаеы на митинге, все в кучу

Ответить

Blahblah

Shlomo
0

Это все твои доводы? Что, неприятно вдруг стало? Ну так веди себя порядочно, а не корчи из себя невесть кого. Ты не такой уж охуенный, поверь. И со стороны это заметно. 

Ответить

Shlomo

Blahblah
0

Ты хочешь поставить диагноз по интернету не известному тебе лично анону с аватаркой хасида, пишущему на сайте для малолеток? Ок

Ответить

Blahblah

Shlomo
0

Нет, Шломо, я диагнозы не ставлю, не моя профессия) Я тебя на место ставлю, а то ты слишком уж разошелся. Приличнее надо быть. Не подросток же уже. 

Ответить

Shlomo

Blahblah
2

Ну все, поставил. Срезал

Ответить

Blahblah

Shlomo
0

Закрыли тему

Ответить

Ilia Maksiokov

Shlomo
0

Не отвечает......Наверно рабочий день до 16:00...

Ответить

Shlomo Goldenberg

Ilia
0

Да, не отпускают из офиса

Ответить

Средний месяц

Shlomo
–1

Кипр? Ковид по миру разносишь?

Ответить

Shlomo

Средний
0

Хуипр. Финский залив, или где там лахта эта ваша 

Ответить

MaxBurov

22

да тут кто бы не извинился :0

Ответить

Disco Dinosaur

MaxBurov
1

Эээм Навальный наверное.

Ответить

Genesi5

MaxBurov
0

Я. Мне похуй, я дед инсайд

Ответить

ユリー シャネ

MaxBurov
0

Ух, пневматика. Страшно вырубай.

Ответить

Mr. LoveJoy

ユリー
0

Бах-бах

Ответить

Some Dude

18

Не убили, так посадим.
Становится обычной практикой, похоже

Ответить

Обосранный унитаз

16

Инвертированное правосудие. Кривосудие

Ответить

Ваша Закладко

Обосранный
1

по-питерски раздельное задержание участников инцидента

Ответить

pls help

Ваша
1

Хорошо, что не расчленённое

Ответить

Vladislav Pauls

8

А насилие полиционеров по отношению к людям не катит? Теперь в форме будут с работы стайкой ходить чтоб не совершали по отношению к ним насилия!

Ответить

Blahblah Pooh

8

Никогда, никогда не признавайте вину по уголовным делам. После вам будет пиздец. И не верьте добрым ментам, которые будут втирать о снисхождении — они вообще не могут проявлять снисхождение. Снисхождение может проявить суд. Но он (парам-пам-пам) хуй его к вам проявит, тем более по политически мотивированному делу. Мычите, как идиот, что вы не вы, делайте, что угодно, но вину не признавайте.

Ответить

Denis Shmidt

4

Разве не должно быть наоборот? Прогибают всё ниже , выродки

Ответить

Папуша

Denis
11

когда на митингах кого-нибудь забьют до смерти, будут извиняться родственники убитого: мол, простите нижайше, что он вас довёл до такого

Ответить

Местный хот-дог

7

Если извинился - надо отпустить

Ответить

Dmitry Teplyakov

5

Начали перенимать опыт лучших?

Ответить

Сухой цвет

5

Бля, показывать человека, которого заставили извиниться - это странно.

Они там поголовно долбоебы? 🤔

Ответить

Папуша

4
Ответить

Ваша Закладко

Папуша
0

широкие, да?

Ответить

Средний месяц

4

Как они боятся митингующих!

Ответить

Kirill Beerlove

2

Ебнутых хватает везде, и у ментов тоже сдают нервы, когда вокруг тебя толпа. Поэтому на таких мероприятиях пистолеты обычно у них пустые, чтоб мало ли, даже если и словят белку, то не смогут стрельнуть по толпе. Но достать ствол на митинге, даже на несогласованном это большой косяк. Странно, что мвд считает, что все законно и приемлемо. 

Ответить

Алексей Куликов

Kirill
1

Хотелось бы думать, что пистолеты не заряжены. А то в свете последних событий видно, что ответственности у силовиков за действия на митинге нет никаких.

Ответить

Митя Мурасов

Алексей
6

заряжены на позитив

Ответить

Kirill Beerlove

Алексей
0

Это да, но по правилам должны. Заряжены резиной они будут уже когда придут водомёты и тд. А так то пиздец, думал, Прокуратора будет очень рада взьебать за то, что ствол достал в людном месте. 

Ответить

Алексей Куликов

Kirill
0

Нынешние законы позволяют и стрелять силовикам в толпе.

Ответить

aliftin

Алексей
0

Выдают два магазина - один в пистолете, другой в кабуре. Если были патроны, то парня от выстрела отделяли три движения руки - снять с предохранителя, отвести затворную раму, нажать спуск. 

Ответить

Petr Petrov

Kirill
1

он по уставу вообще не может применять оружие в данной ситуации.
только при вооруженном сопротивлении или по приказу командира

Ответить

Максим Павлов

Kirill
0

так вроде во Владивостоке одного подстрелили человека.
Похоже все таки не пустые.

Ответить

Genesi5

Kirill
0

Рука руку моет

Ответить

оливье салатов

3

с каждым днём сомнение насчёт этого всё больше и больше

Ответить

сироп от щекотки

3

Я чет упустил, а чеченцы к власти когда пришли?

Ответить

Алексей Куликов

1

Вот и подписал парень себе приговор надолго. Наверно согласился на особый порядок. Теперь впаяют по максимуму, а по выходу нет шансов на судебное дело в ЕСПЧ. Сломал жизнь себе, одним словом.

Ответить

Denis Denis

Алексей
0

сказанное без адвоката и под давлением, изи завернуть обратно.

Ответить

Blahblah Pooh

Denis
0

Нихуя не завернешь обратно. Суд отклонит, и все. Не делай так, парень сглупил. 

Ответить

Denis Denis

Blahblah
0

суд отклонит что угодно, если тебя надо за жопу взять, ты можешь хоть рот себе зашить, нет основания не доверять сотруднику полиции. но в еспч можно будет подать по той теме, что нарушено твое право на справедливое судебное разбирательство. и следственные действия производились в нарушение законодательства, по твоему запросу не был предоставлен адвокат.

понятное дело, что лучше ничего такого не говорить. но там система настроена на то, чтобы гнобить людей, любого можно сломать. так что лучше уж сказать, чем уехать инвалидом

Ответить

Blahblah Pooh

Denis
0

Это уголовное дело, по которому чел признал свою вину. Оно не будет приоритетным в ЕСПЧ. Его закроют, и никому он ничего доказать не сможет. Я не говорю тебе быть несгибаемым — это вообще рекомендовать кому-то невозможно. Но не признавай ничего по уголовке. Извиняйся перед кем хочешь, юли как хочешь, но не признавай ничего. Простите, да. За что? Сам не знаю. За все.

Ответить

Алексей Куликов

Denis
0

Рассмотрение дела в особом порядке означает признание вины. ЕСПЧ может оправдать по делам, где нарушены процессуальные нормы, и человек осуждён без достаточного доказательства его вины. Суровость российских законов ЕСПЧ не оспаривает, поэтому если человек признался и согласился на особый порядок, то перспектив в ЕСПЧ нет.

Ответить

Denis Denis

Алексей
0

Общаешься с адвокатом, отказываешься от особого порядка, заявляешь, что в нарушение законодательства тебя принуждали совершить оговор себя.

ну да ладно, это бессмысленный спор, надо спросить агору или открытку)

понятное дело, что это не правосудие. но способы маневрирования есть.

Ответить

Алексей Куликов

Denis
0

После согласия на особый порядок адвокат уже бессилен в России.

Ответить

Denis Denis

Алексей
0

ты можешь отказаться от особого порядка, если память не изменяет.

Ответить

Алексей Куликов

Denis
0

В теории возможно, на практике по политическим делам не выйдет.

Ответить

законопослушный гражданин

1

А где там тот парень, который шел на строй ОМОНа, достав дубинку?

Ответить

Никон Макиенко

1

Почему эти уроды помимо физической доминации ещё и постоянно юзают «психологическое» давление, в виде таких поликов, извинений, высмеиваний и т.п.

Реально я против эскалации ситуации в насильственном направлении. Но в плане психологическом оппозиция реально отстаёт. Расследования и мемы это хорошо, но нужно ещё больше, и нужна стратегия, и постоянность, а не что-то произошло, 2 дня все репостят и шутят, а потом заби(-ы)вают.

Чё, никто маркетинг не изучал, воронки там, вовлечение и т.п?

Ответить

законопослушный гражданин

0

Дети, а хотите я вам скину " А вот в Америке"???

Ответить

Petr Petrov

законопослушный
0

ну вроде у нас никто не мародерил

Ответить

законопослушный гражданин

Petr
0

зато были наезды на ментов, конечно лайтовее чем в США, но все же

Ответить

Ilya Grigöryev

0

не понял, зачем извиняться если дело уже возбудили?

Ответить

Ник Хартман

Ilya
0

это на автомате, как у американцев, они тоже говорят всем I'm sorry, только в раше так как все грустные и друг друга не любят, они говорят Sorry только тем, кто сильнее (физически, по блату)

Ответить

Ilya Grigöryev

Ник
1

в америке и улыбаются и сорри говорят по той же причине, потому что у любого может оказаться гладкоствол и лопата

Ответить

Ник Хартман

Ник
0

Он зассал в общем, я не думаю что из за этого его бы как узника Макарова по пяткам щекотали, я думаю даже анальный проход был не задет 

Ответить

законопослушный гражданин

Ilya
0

1) унижение
2) напугать других

Ответить

Дмитрий Якубенок

0

TJ, у вас тут приложение шутки шутит

Ответить

Genesi5

Дмитрий
0

Нейросеть TJ

Ответить

Rond

0

Бля меня толкнули, огонь на подавление

Ответить

Подобный месяц

0

А можно я извинюсь 100 раз депозитом и пойду хуярить ментов?

Ответить

Ден