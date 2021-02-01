Полиция обнародовала видео, на котором задержанный говорит, что был неправ, и приносит извинения.

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В Петербурге задержали 32-летнего уроженца Архангельска: его подозревают в том, что он толкнул полицейского, который после этого достал табельное оружие. Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В отношении мужчины возбудили уголовное дело о применении насилия к полицейскому (часть 1 статьи 318 УК).

ГУ МВД утверждает, что он «в компании ещё нескольких агрессивно настроенных» протестующих применил насилие против полицейских на Сенной площади. МВД отмечает, что один из сотрудников достал табельное оружие «для пресечения противоправных действий». Он увидел «очевидную угрозу здоровью» и достал оружие с «целью пресечения подобных действий», «Данное действие возымело эффект, противоправные действия прекратились», — отметило ГУ МВД и назвало решение полицейского полностью обоснованным.

Полиция также предоставила видео, на котором у задержанного спрашивают, готов ли он извиниться. «Да, готов. Считаю, что сделал лишнее, толкнув офицера полиции», — сказал он и добавил, что признаёт свою вину.