В Петербурге задержали мужчину, на которого во время митинга наставил оружие полицейский Статьи редакции
Полиция обнародовала видео, на котором задержанный говорит, что был неправ, и приносит извинения.
В Петербурге задержали 32-летнего уроженца Архангельска: его подозревают в том, что он толкнул полицейского, который после этого достал табельное оружие. Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В отношении мужчины возбудили уголовное дело о применении насилия к полицейскому (часть 1 статьи 318 УК).
ГУ МВД утверждает, что он «в компании ещё нескольких агрессивно настроенных» протестующих применил насилие против полицейских на Сенной площади. МВД отмечает, что один из сотрудников достал табельное оружие «для пресечения противоправных действий». Он увидел «очевидную угрозу здоровью» и достал оружие с «целью пресечения подобных действий», «Данное действие возымело эффект, противоправные действия прекратились», — отметило ГУ МВД и назвало решение полицейского полностью обоснованным.
Полиция также предоставила видео, на котором у задержанного спрашивают, готов ли он извиниться. «Да, готов. Считаю, что сделал лишнее, толкнув офицера полиции», — сказал он и добавил, что признаёт свою вину.
На видео с митинга, которое опубликовала «Фонтанка», протестующие шли за четырьмя полицейскими, скандируя «Уходи!». Силовиков несколько раз толкнули в спину. Один из них достал пистолет и направил его на участников митинга.
Что за кадыровщина поперла, все вдруг извиняться стали на камеру
Моль дичает, подхватывает методы у лукашки и чечена, деградация от кгб скилла до запомоиных видосов.
Извинялся тоже под дулом пистолета?
а за что увольнять? )
Средний месяц
За неправомерное использование огнестрельного оружия.
Он разве использовал оружие?
Привет!
при их применении сотрудники полиции глубоко вторгаются в сферу основных, закрепленных Конституцией Российской Федерации прав граждан, т.к. это сопряжено с высоким риском наступления тяжких и необратимых последствий
Поэтому применение данных мер воздействия должно осуществляться на основе четкой правовой регламентации и в строгом соответствии с законом. Несоблюдение сотрудниками полиции соответствующих нормативных правовых предписаний в ряде случаев может повлечь уголовную ответственность.
http://pda.ormvd.ru/pubs/102/criminal-liability-for-misuse-by-police-officers-of-physical-force-special-means-and-or-firearms/
В тебя будет целится кто-то из чего-то похожего на пистолет - ты не обосрёшься?
Если ты спрашиваешь меня, то я бы и на месте мента обосрался. Потому что когда тебя преследует толпа и некоторые пытаются запинать со спины каждый удар может стать последним.
Если ты спрашиваешь меня, то я бы и на месте мента обосрался
Я рад, что ты не полиционер.
тебя преследует толпа и некоторые пытаются запинать со спины каждый удар может стать последним
Не, этот бред я даже иронично комментировать не буду.
А тебя когда-нибудь запиновали толпой? Если ты раз упал, то уже не встанешь пока у них пыл не выйдет. Мент это знает, действует в соответствии с ситуацией. Глупо вообще нападать на человека с оружием если ты его не собираешься убить/обезоружить)
PS для всех кто минусит- я тоже хожу на митинги, и таких людей как на видео я считаю провокаторами. Не хочу быть с ними в одной толпе. Потому что они своими бараньими эмоциями подставляют других.
В политических делах, как можно заметить, законы магическим образом прекращают действовать)
Неправомерным?
1) для защиты другого лица либо себя от посягательства, если это посягательство сопряжено с насилием, опасным для жизни или здоровья;
4) для производства предупредительного выстрела, подачи сигнала тревоги или вызова помощи путем производства выстрела вверх или в ином безопасном направлении;
1) были хотя бы намёки на бунтъ?
4) были хотя бы намёки на бунтъ?
1, 4) В ролике нападение на сотрудников полиции.
Ты снежок реальным нападением считаешь?
Сотрудника два раза ударили даже на этом обрезанном видео. Что было до этого - мы не знаем.
Два раза ударили снежком (при чём легко распадывающимся). Травмы получил...
Сразу бы написал, что слепой, не можешь видео посмотреть. Сочувствую инвалидности.
Живу рядом со школой - в меня тоже иногда снежки прилетают. Надо засади за решётку этих пиздюков!
Если полиция боится снежков и бумажных стаканчиков, то нахуй такая полиция нужна. Как такая полиция меня убережёт от настоящих преступников?
Ну попробуй (нет) вытащить хуй в детском саду, но не воспользоваться - удивишься, что тебя посадят.
А чего? Вытащил ствол, пусть даже совсем не заряженный - запугиваешь возможностью выстрела боевыми.
На митинге ты лев толстой, а в отделе милиции хуй простой
а заметка разве про него?
Такие как ты везде хуй простой.
Лол)))) маааамааааа!
Он еще и с минусов рвется
у каътавого задержка в развитии и если мне казалось, что они когда-нибудь догоняют социальные нормы, то Шлома своим неврозом опроверг - аутены нормальными никогда не становятся. Вчера на один минус ответил 6-ю.
https://tjournal.ru/s/justice/254622-boty-na-tzh?comment=4901352
Сталинский
Да, причём дяде уже там под сорок, но он в обязательном порядке перейдёт ко всем, кто его минуснул, и поставит минусы)))
Средний
Да он всегда рвётся, даже посты писал.
Это ж какая сила духа нужна, чтоб подсирать людям с оружием, издевающимся над безоружным пацаном. Респект!
И при этом тебе не хватит мужества признать силу духа Навального, который на обоих картинках выглядит одинаково. И сам едет в руки врагов. И держит голову прямо всю свою карьеру, что б с ним ни происходило.
И при этом тебе не хватит мужества признать силу духа
Если чувак вместо комфортного отдыха в Германии, где его бы содержали до конца жизни, едет туда где его 100% посадят с мутными перспективами освобождения, то это не сила духа. Он просто не в адеквате.
, — бормотал себе под нос Игорь Валерьевич, доедая утренние хлопья.
Можно так же тебя нарисовать дома на кухне осуждающего фашистов, а потом на коленях под дулом в подворотне. Только над этим тут никто не смеялся бы, как ты щас демонстративно хуяришь
Как и мусор с пистолетом, только в обратном порядке
статья не про мусора, а про чувака, который куда-то борзость свою резко растерял
Думаю мусора намеренно не публикуют ролики ( снимают ли в таком случае? ) в которых люди идут до конца.
А в этом случае оба хороши - каждый испугался.
Средний месяц
Я думал, что полисменов должны учить, как не бояться и голову держать холодной.
Или не учат, и там вся подготовка поставлена на отъебись. Или он пропустил те занятия
Ох чел, и это ты ведь тут писал про свои панические атаки... Что ж в голове-то у тебя, мужик...
Требовать законных исполнений своих должностных обязанностей - это уже революция? OMG!
При чем тут революционеры? Я про то, что кому-кому, а тебе ли не знать, каково это, когда человек резко теряет свою борзость, раз ты теряешь ее на ровном месте настолько, что из квартиры выйти боишься?
Должен же ты понимать, что да, человек, бывает, боится и из-за этого ведет себя неадекватно?
Но нет же, ты тут че-то срач развел. Что с тобой такое-то? Закрутило в омут политических событий? Ты учти: эта кутерьма в России теперь будет какое-то время, так что лучше выдохни, не напрягайся ты так. К тому же ядовито же это делаешь.
При том ривалюцанеры, что они идут толпой громить крушить, но как только их ловят, они тут же начинают всхлипывать в духе "проститеменяябольшенебуду".
Если ты вышел на мирный митинг, то и веди себя мирно. А на видео они сначала толпой пинают мусора, а потом в отделе чувак стоит и пысается в штаны. Или если ты суровый мазафака, то и будь им до конца
Средний
При том ривалюцанеры, что они идут толпой громить крушить
Не отвечает......Наверно рабочий день до 16:00...
Да, не отпускают из офиса
да тут кто бы не извинился :0
Инвертированное правосудие. Кривосудие
по-питерски раздельное задержание участников инцидента
А насилие полиционеров по отношению к людям не катит? Теперь в форме будут с работы стайкой ходить чтоб не совершали по отношению к ним насилия!
Никогда, никогда не признавайте вину по уголовным делам. После вам будет пиздец. И не верьте добрым ментам, которые будут втирать о снисхождении — они вообще не могут проявлять снисхождение. Снисхождение может проявить суд. Но он (парам-пам-пам) хуй его к вам проявит, тем более по политически мотивированному делу. Мычите, как идиот, что вы не вы, делайте, что угодно, но вину не признавайте.
Разве не должно быть наоборот? Прогибают всё ниже , выродки
Ебнутых хватает везде, и у ментов тоже сдают нервы, когда вокруг тебя толпа. Поэтому на таких мероприятиях пистолеты обычно у них пустые, чтоб мало ли, даже если и словят белку, то не смогут стрельнуть по толпе. Но достать ствол на митинге, даже на несогласованном это большой косяк. Странно, что мвд считает, что все законно и приемлемо.
Хотелось бы думать, что пистолеты не заряжены. А то в свете последних событий видно, что ответственности у силовиков за действия на митинге нет никаких.
Это да, но по правилам должны. Заряжены резиной они будут уже когда придут водомёты и тд. А так то пиздец, думал, Прокуратора будет очень рада взьебать за то, что ствол достал в людном месте.
он по уставу вообще не может применять оружие в данной ситуации.
только при вооруженном сопротивлении или по приказу командира
так вроде во Владивостоке одного подстрелили человека.
Похоже все таки не пустые.
Вот и подписал парень себе приговор надолго. Наверно согласился на особый порядок. Теперь впаяют по максимуму, а по выходу нет шансов на судебное дело в ЕСПЧ. Сломал жизнь себе, одним словом.
сказанное без адвоката и под давлением, изи завернуть обратно.
Нихуя не завернешь обратно. Суд отклонит, и все. Не делай так, парень сглупил.
суд отклонит что угодно, если тебя надо за жопу взять, ты можешь хоть рот себе зашить, нет основания не доверять сотруднику полиции. но в еспч можно будет подать по той теме, что нарушено твое право на справедливое судебное разбирательство. и следственные действия производились в нарушение законодательства, по твоему запросу не был предоставлен адвокат.
понятное дело, что лучше ничего такого не говорить. но там система настроена на то, чтобы гнобить людей, любого можно сломать. так что лучше уж сказать, чем уехать инвалидом
Это уголовное дело, по которому чел признал свою вину. Оно не будет приоритетным в ЕСПЧ. Его закроют, и никому он ничего доказать не сможет. Я не говорю тебе быть несгибаемым — это вообще рекомендовать кому-то невозможно. Но не признавай ничего по уголовке. Извиняйся перед кем хочешь, юли как хочешь, но не признавай ничего. Простите, да. За что? Сам не знаю. За все.
Рассмотрение дела в особом порядке означает признание вины. ЕСПЧ может оправдать по делам, где нарушены процессуальные нормы, и человек осуждён без достаточного доказательства его вины. Суровость российских законов ЕСПЧ не оспаривает, поэтому если человек признался и согласился на особый порядок, то перспектив в ЕСПЧ нет.
Общаешься с адвокатом, отказываешься от особого порядка, заявляешь, что в нарушение законодательства тебя принуждали совершить оговор себя.
ну да ладно, это бессмысленный спор, надо спросить агору или открытку)
понятное дело, что это не правосудие. но способы маневрирования есть.
После согласия на особый порядок адвокат уже бессилен в России.
ты можешь отказаться от особого порядка, если память не изменяет.
А где там тот парень, который шел на строй ОМОНа, достав дубинку?
Почему эти уроды помимо физической доминации ещё и постоянно юзают «психологическое» давление, в виде таких поликов, извинений, высмеиваний и т.п.
Реально я против эскалации ситуации в насильственном направлении. Но в плане психологическом оппозиция реально отстаёт. Расследования и мемы это хорошо, но нужно ещё больше, и нужна стратегия, и постоянность, а не что-то произошло, 2 дня все репостят и шутят, а потом заби(-ы)вают.
Чё, никто маркетинг не изучал, воронки там, вовлечение и т.п?
Дети, а хотите я вам скину " А вот в Америке"???
ну вроде у нас никто не мародерил
зато были наезды на ментов, конечно лайтовее чем в США, но все же
не понял, зачем извиняться если дело уже возбудили?
это на автомате, как у американцев, они тоже говорят всем I'm sorry, только в раше так как все грустные и друг друга не любят, они говорят Sorry только тем, кто сильнее (физически, по блату)
в америке и улыбаются и сорри говорят по той же причине, потому что у любого может оказаться гладкоствол и лопата
Он зассал в общем, я не думаю что из за этого его бы как узника Макарова по пяткам щекотали, я думаю даже анальный проход был не задет
TJ, у вас тут приложение шутки шутит