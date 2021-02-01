В Германии задержали мужчину, который несколько месяцев связывался с пилотами вертолётов и давал им ложные инструкции Статьи редакции
Зачем он это делал, неизвестно, но никто не пострадал.
32-летний мужчина, который вмешивался в работу воздушного транспорта, задержан в Берлине говорится на сайте полиции.
Известно, что он в течение шести месяцев связывался с пассажирскими и транспортными самолётами, а также полицейскими вертолётами, давая им ложные инструкции. Полиция отмечает, что со временем он становился «всё более профессиональным» в общении, поэтому его сообщения грозили большей опасностью.
Полицейские назвали задержание «необычным», но не привели подробностей о мотивах мужчины и «инструкциях», которые он отдавал пилотам. Он действовал «произвольно и без разбора», когда выбирал самолёты и вертолёты, сообщает BerlinerTagesZeitung со ссылкой на пресс-секретаря полиции.
В сообщении говорится, что его задержали с поличным, в его квартире обнаружили две радиостанции, настроенные на соотвествующие частоты. Associated Press добавляет, что полиция задержала мужчину, когда тот связался с полицейским вертолётом, специально направленным к его дому в надежде разоблачить подозреваемого. Его действия не привели к несчастным случаям или другим происшествиям, добавили в полиции.
У самурая нет цели, только путь
Пиздец ты старое бахчевое
Крепкий Паша
травля
Естественный холод
я старше
На допросе :
- Ты держишь нас за идиотов ?!
- Ну.....
Дурацкий будильник
Голосом их начальника называет их фамилии и вызывает в коридор после чего они выходят
Полицейскую академию напомнило - Cadet Larvell Jones)
Дурацкий
Я её кстати только небольшими отрывками видел) У меня скорее была ассоциация с разными сценами из Гриффинов и Саус Парка))
Я помню, однажды парад техники остановил, просто сказал "Парад. Стой"
2007 год. Рация Р392а.
Зачем он это делал, неизвестно
Потому что мог и ржал с того, что получается - очевидно же.
Как будто никто в детстве в скорую не звонил просто "по приколу"
Только он не вырос получается
Предположу, что немцы использовали пеленгаторы, которые стояли невостребоваными со времен охоты на радиостанции партизан белоруссии
Вот, оказывается, кто посадил самолёт с Навальным в Шереметьево. Это иностранное вмешательство в дела сувенирного государства! Правительство этого не потерпит, товарищи! Срочно вызвать немецкого посла на ковер к императору!