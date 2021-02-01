Зачем он это делал, неизвестно, но никто не пострадал. 32-летний мужчина, который вмешивался в работу воздушного транспорта, задержан в Берлине говорится на сайте полиции.

Известно, что он в течение шести месяцев связывался с пассажирскими и транспортными самолётами, а также полицейскими вертолётами, давая им ложные инструкции. Полиция отмечает, что со временем он становился «всё более профессиональным» в общении, поэтому его сообщения грозили большей опасностью.

Полицейские назвали задержание «необычным», но не привели подробностей о мотивах мужчины и «инструкциях», которые он отдавал пилотам. Он действовал «произвольно и без разбора», когда выбирал самолёты и вертолёты, сообщает BerlinerTagesZeitung со ссылкой на пресс-секретаря полиции.

В сообщении говорится, что его задержали с поличным, в его квартире обнаружили две радиостанции, настроенные на соотвествующие частоты. Associated Press добавляет, что полиция задержала мужчину, когда тот связался с полицейским вертолётом, специально направленным к его дому в надежде разоблачить подозреваемого. Его действия не привели к несчастным случаям или другим происшествиям, добавили в полиции.