Новости
Алексей Боржонов

В Германии задержали мужчину, который несколько месяцев связывался с пилотами вертолётов и давал им ложные инструкции Статьи редакции

Зачем он это делал, неизвестно, но никто не пострадал.

32-летний мужчина, который вмешивался в работу воздушного транспорта, задержан в Берлине говорится на сайте полиции.

Известно, что он в течение шести месяцев связывался с пассажирскими и транспортными самолётами, а также полицейскими вертолётами, давая им ложные инструкции. Полиция отмечает, что со временем он становился «всё более профессиональным» в общении, поэтому его сообщения грозили большей опасностью.

Полицейские назвали задержание «необычным», но не привели подробностей о мотивах мужчины и «инструкциях», которые он отдавал пилотам. Он действовал «произвольно и без разбора», когда выбирал самолёты и вертолёты, сообщает BerlinerTagesZeitung со ссылкой на пресс-секретаря полиции.

В сообщении говорится, что его задержали с поличным, в его квартире обнаружили две радиостанции, настроенные на соотвествующие частоты. Associated Press добавляет, что полиция задержала мужчину, когда тот связался с полицейским вертолётом, специально направленным к его дому в надежде разоблачить подозреваемого. Его действия не привели к несчастным случаям или другим происшествиям, добавили в полиции.

#германия

3202 просмотров
27 27 комментариев
2
21
{ "author_name": "Алексей Боржонов", "author_type": "editor", "tags": ["\u0433\u0435\u0440\u043c\u0430\u043d\u0438\u044f"], "comments": 27, "likes": 21, "favorites": 4, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 333150, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Mon, 01 Feb 2021 15:22:05 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
27 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Лирический герой

52

У самурая нет цели, только путь

Ответить

Аяз Умбатов

Лирический
0

Ауф. Чётко

Ответить

Tural M

Лирический
0

скоре Yippee ki-yay motherfuckers

Ответить

Крепкий Паша

33

Читаешь про 32 летнего мужчину, как про какого то взрослого мужика, а потом вспоминаешь что ты старше 

Ответить

Владимир Филатов

Крепкий
12

Пиздец ты старое бахчевое

Ответить

Крепкий Паша

Владимир
2

травля

Ответить

Владимир Филатов

Крепкий
3

нитратами?

Ответить

Естественный холод

Владимир
2

я старше

Ответить

Владимир Филатов

Естеств…
0

но ты не бахчевое

Ответить

Аяз Умбатов

Владимир
1

Он не старый, он созревший

Ответить

Ху Эмай

Крепкий
3

С восприятием возраста женщин вообще беда.

Ответить

Крепкий Паша

Ху
5

После 30 беда повсюду

Ответить

Ху Эмай

Крепкий
1

Ну, потом, когда ты уже не вспомнишь, сколько тебе лет, то опять норм будет все.

Ответить

Митя Мурасов

5

На допросе :
- Ты держишь нас за идиотов ?!
- Ну.....

Ответить

Дурацкий будильник

Митя
17

Голосом их начальника называет их фамилии и вызывает в коридор после чего они выходят

Ответить

Alexander Borkun

Дурацкий
1

Полицейскую академию напомнило - Cadet Larvell Jones)

Ответить

Дурацкий

Alexand…
0

Я её кстати только небольшими отрывками видел) У меня скорее была ассоциация с разными сценами из Гриффинов и Саус Парка))

Ответить

Московский Live

9
Ответить

Denis Manchenko

3

Я помню, однажды парад техники остановил, просто сказал "Парад. Стой"
2007 год. Рация Р392а.

Ответить

Bkmz Иванов

Denis
2

За вами вылетел вертолёт

Ответить

GoodSanta

1

Зачем он это делал, неизвестно

Потому что мог и ржал с того, что получается - очевидно же.
Как будто никто в детстве в скорую не звонил просто "по приколу"

Ответить

Bkmz Иванов

GoodSanta
2

Только он не вырос получается

Ответить

GoodSanta

Bkmz
6

Не он первый, не он последний)

Ответить

Jan Lemon

0

Вот жук!

Ответить

[Unknown]

0

в Германии тоже есть дебилы, оказывается

Ответить

Саввантиди Олег

0

Предположу, что немцы использовали пеленгаторы, которые стояли невостребоваными со времен охоты на радиостанции партизан белоруссии

Ответить

Frank Donovan

0

Вот, оказывается, кто посадил самолёт с Навальным в Шереметьево. Это иностранное вмешательство в дела сувенирного государства! Правительство этого не потерпит, товарищи! Срочно вызвать немецкого посла на ковер к императору!

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
Прямая трансляция: Протестные акции 31 января
Следим за вторыми подряд митингами после задержания главы ФБК и расследования о «дворце Путина».
162
Новости
Mash опубликовал интервью с Аркадием Ротенбергом. Тот назвал себя владельцем «дворца Путина»
Ротенберг заявил, что строит под Геленджиком апарт-отель.
365
Новости
В Петербурге задержали мужчину, на которого во время митинга наставил оружие полицейский
Полиция обнародовала видео, на котором задержанный говорит, что был неправ, и приносит извинения.
151
Популярное за три дня
Дизайн и архитектура
Арт: «Русские пейзажи» в условиях протестов
Художественное высказывание на тему задержаний на митингах.
25
Петербург
Видео от «Фонтанки» с Сенной площади.
0
Истории
Дар или проклятье: как семейная трагедия едва не погубила «самую умную» девочку Америки
Пятилетней Жасмин прочили огромный успех в науке. Однако череда жестоких событий едва не стоила ей не только надежд, но и жизни.
137
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Комментарии

Петр Овечкин

Запись в подсайте Telegram

Kir Kirsky

Из лица демократии в изгои: что…

Tural M

В Германии задержали мужчину…

Dmitriy Lukichev

Благодаря инвесторам с Reddit…

aliftin

Из лица демократии в изгои: что…

Селёдка

Запись в подсайте Twitter

Mr. LoveJoy

В Петербурге задержали мужчину…

Dmitry Shiryaev

TJ смотрит: «Ванда/Вижн», «Сага…

Солёная Капля

Запись в подсайте Twitter

Андрей Ваулин

Запись в подсайте Twitter

социальныирудимент

Гость TJ: химик Артём Оганов…

Максим Павлов

Запись в подсайте Twitter

Марк Туллий

TJ смотрит: «Ванда/Вижн», «Сага…
{"hash":"852aeb7a","params":{"id":"https:\/\/www.twitch.tv\/tjournalru","service":1,"title":"\u0413\u043e\u0441\u0442\u044c TJ: \u0445\u0438\u043c\u0438\u043a \u0410\u0440\u0442\u0451\u043c \u041e\u0433\u0430\u043d\u043e\u0432 ","isLegacy":false}}