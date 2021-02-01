Новости
Ольга Щербинина

Киру Ярмыш отправили под домашний арест по «санитарному делу» Статьи редакции

До 23 марта.

Пресс-секретарь Алексея Навального стала фигуранткой дела о нарушении санитарно-эпидемиологических правил во время акции протеста 23 января. Об этом сообщает «Дождь» со ссылкой на пресс-службу Басманного суда Москвы.

Ярмыш задержали вечером 30 января накануне окончания её административного ареста. Она пробыла в спецприёмнике девять суток за призыв к несанкционированному митингу.

Подозреваемыми по «санитарному делу» также стали участница Pussy Riot Мария Алёхина, продюсер «Навальный LIVE» Любовь Соболь, глава московского штаба Навального Олег Степанов, глава «Альянса врачей» Анастасия Васильева и брат Алексея Навального Олег. Всех отправили под домашний арест.

Любовь Соболь и Олега Навального задержали…
Формальная причина — нарушение антикоронавирусных норм.
tjournal.ru

#новости #санитарноедело

1098 просмотров
12 12 комментариев
23
{ "author_name": "Ольга Щербинина", "author_type": "editor", "tags": ["\u0441\u0430\u043d\u0438\u0442\u0430\u0440\u043d\u043e\u0435\u0434\u0435\u043b\u043e","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 12, "likes": 23, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 333239, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Mon, 01 Feb 2021 18:09:07 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
12 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

solawind

32

Полные вагоны людей в метро, давка в ТЦ, а оппозицию судят по "санитарному делу". Это уже совсем неприкрытое показывание того что судебная система превратилась  репрессивную.

Ответить

Михаил Мятный

solawind
10

Ой, да бля. Вчера у нас разгоняли якобы потому что нарушен приказ губернатора об антиковидных мерах. Упаковывали в пазики по 40 человек, везли в переполненные отделы, где держали по 30-70 человек в тесных помещениях, в коридорах и подвалах. 
На улице ковид есть, в отделе ковида нет, это понимать надо. 

Ответить

Dmitry Shiryaev

solawind
8

А она уже давно такая(

Ответить

Ivan Peterburgsky

13

С..ка, «Санитарное дело»...
Это сюр, ппц 🤦‍♂️

Ответить

Дед Охуелыч

3

Ёбнулись уже совсем.

Ответить

Михаил Зеленин

2

Я все еще не понимаю, а причем тут Навальный (который Олег), он же вроде тихо сидел, не?

Ответить

Emil

Михаил
1

Нет, в Фейсбуке призвал 23 выходить, один пост был 

Ответить

Михаил Зеленин

Emil
1

Понятно, мда....

Ответить

Обосранный унитаз

2

басманное кривосудие

Ответить

Обосранный унитаз

Обосранный
0
Ответить

Мертвый утюг

–3

Пожалели

Ответить

Никита Сопов

Мертвый
1

ты плохой мальчик 

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Интернет
Российские власти обязали соцсети удалять нецензурную брань. Рунет не мог ответить иначе как матом
Пока соцсети никак не отреагировали на новый запрет.
134
Новости
Mash опубликовал интервью с Аркадием Ротенбергом. Тот назвал себя владельцем «дворца Путина»
Ротенберг заявил, что строит под Геленджиком апарт-отель.
365
Новости
В Петербурге задержали редактора TJ Артёма Мазанова и оставили в отделе полиции на ночь
Его отпустили домой утром, взяв обязательство о явке.
175
Популярное за три дня
Разборы
Как «Ревущий Котёнок» с Reddit заработал 28 500% на акциях GameStop: объясняю простым языком
Все обсуждают безумно красивую историю про то, как пацаны с Reddit смогли одолеть зазнавшиеся хедж-фонды, но далеко не все понимают, что именно происходило на рынках. В этой статье я объясняю простым языком, что конкретно привело к текущей ситуации.
141
Новости
Прямая трансляция: Протестные акции 31 января
Следим за вторыми подряд митингами после задержания главы ФБК и расследования о «дворце Путина».
162
Новости
Mash опубликовал интервью с Аркадием Ротенбергом. Тот назвал себя владельцем «дворца Путина»
Ротенберг заявил, что строит под Геленджиком апарт-отель.
365
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Комментарии

Tural M

В Германии задержали мужчину…

Dmitriy Lukichev

Благодаря инвесторам с Reddit…

aliftin

Из лица демократии в изгои: что…

Селёдка

Запись в подсайте Twitter

Mr. LoveJoy

В Петербурге задержали мужчину…

Dmitry Shiryaev

TJ смотрит: «Ванда/Вижн», «Сага…

Солёная Капля

Запись в подсайте Twitter

Андрей Ваулин

Запись в подсайте Twitter

социальныирудимент

Гость TJ: химик Артём Оганов…

Максим Павлов

Запись в подсайте Twitter

Марк Туллий

TJ смотрит: «Ванда/Вижн», «Сага…

Игорь Лосик

TJ смотрит: «Ванда/Вижн», «Сага…

xeroxx

Гость TJ: химик Артём Оганов…
{"hash":"852aeb7a","params":{"id":"https:\/\/www.twitch.tv\/tjournalru","service":1,"title":"\u0413\u043e\u0441\u0442\u044c TJ: \u0445\u0438\u043c\u0438\u043a \u0410\u0440\u0442\u0451\u043c \u041e\u0433\u0430\u043d\u043e\u0432 ","isLegacy":false}}