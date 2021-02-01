Киру Ярмыш отправили под домашний арест по «санитарному делу» Статьи редакции
До 23 марта.
Пресс-секретарь Алексея Навального стала фигуранткой дела о нарушении санитарно-эпидемиологических правил во время акции протеста 23 января. Об этом сообщает «Дождь» со ссылкой на пресс-службу Басманного суда Москвы.
Ярмыш задержали вечером 30 января накануне окончания её административного ареста. Она пробыла в спецприёмнике девять суток за призыв к несанкционированному митингу.
Подозреваемыми по «санитарному делу» также стали участница Pussy Riot Мария Алёхина, продюсер «Навальный LIVE» Любовь Соболь, глава московского штаба Навального Олег Степанов, глава «Альянса врачей» Анастасия Васильева и брат Алексея Навального Олег. Всех отправили под домашний арест.
Полные вагоны людей в метро, давка в ТЦ, а оппозицию судят по "санитарному делу". Это уже совсем неприкрытое показывание того что судебная система превратилась репрессивную.
Ой, да бля. Вчера у нас разгоняли якобы потому что нарушен приказ губернатора об антиковидных мерах. Упаковывали в пазики по 40 человек, везли в переполненные отделы, где держали по 30-70 человек в тесных помещениях, в коридорах и подвалах.
На улице ковид есть, в отделе ковида нет, это понимать надо.
Я все еще не понимаю, а причем тут Навальный (который Олег), он же вроде тихо сидел, не?
басманное кривосудие