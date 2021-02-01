Twitter на фоне протестов в Индии заблокировал десятки аккаунтов по запросу правительства. Но потом разбанил их Статьи редакции
В стране несколько месяцев проходят массовые протесты фермеров против аграрных реформ.
Около 250 индийских аккаунтов заблокировали 1 февраля, сообщает Reuters. В их числе оказалось издание The Caravan India, политический обозреватель Санджукта Басу, а также связанные с протестами фермеров страницы Kisan Ekta Morcha и Tractor2Twitr, указывает The Guardian.
Блокировка произошла по запросу правительства, которое посчитало, что страницы размещают подстрекательства к насилию. Бан длился около 12 часов и распространялся только на пользователей из Индии. В других странах страницы были доступны.
По словам источника Reuters из индийского правительства, оно «приказало блокировать аккаунты, которые использовали хэштег modiplanningfarmersgenocide [Моди планирует геноцид фермеров — прим]».
The Hindu Times утверждает, что разблокировка произошла после встречи представителей Twitter с индийскими чиновниками. Во время неё работники соцсети объяснили, что блокировка противоречит правилам платформы.
В индийской столице Нью-Дели с конца ноября проходят массовые демонстрации фермеров и крестьян. Они требуют отмены новых законопроектов, согласно которым земледельцы смогут самостоятельно заключать сделки с аграрными компаниями на продажу урожая и продавать свою продукцию в любой точке страны. Протестующие считают, что это приведет к поглощению фермерских хозяйств крупными корпорациями.
Протесты обострились 26 января, в День республики, когда десятки тысяч фермеров приехали в столицу на тракторах, мотоциклах, лошадях для участия в согласованной акции, но вскоре у демонстрантов начались стычки с силовиками, которые применили дубинки и слезоточивый газ. CNN сообщал о блокировке интернета на окраинах Нью-Дели. В результате столкновений ранено более сотни протестующих, один человек погиб, пишет New York Times.
Правительство Индии заявило, что продолжит реформу, не смотря на протесты. Слова премьер-министра Индии передаёт Al Jazeera.
В правилах твиттера говорится, что компания «выполняет официальные приказы, если это требуется».
похуй на твиттер, но если государственные реформы приводят к массовым беспорядкам и вынуждают его вводить цензуру, очевидно это государство говно и свои функции провалило
Греческий рак
Давай порассуждаем теоретически.
Если в радикально мусульманской стране начнутся реформы направленные на равноправие женщин в обществе и в связи с этим начнутся беспорядки то государство говно и свои функции провалило?
Строго говоря, да. Если государство действует вразрез с интересами общества - то государство охуело, даже несмотря на то, что общество - говно.
Они себя никогда третейским судьей и не выставляли, хуй знает с чего люди решили что они должны во всех странах эту роль выполнять. Их родная страна их ебет больше, это разумеется.
В Индии каждый месяц протесты. Многонациональная страна, квото-кастовая система, миллиард человек. Что не сделаешь, кто-то будет возмущаться.
В асашай индия оплот азиатской демократии, и там постоянно увлажняются, когда печатают что вот вот она уведеьт производство из китая, еще в 11 году в тайм печатали вот вот настал век индиии😂
Сначала Sci-Hub, теперь это. Похоже в Индии сильно лоббирование.
Частная компания, банит кого хочет, в чем проблемы вообще?
Про посредников чутка.
Кароч. 15% ВВП это АПК. 58% индийцев фермеры, 37% из 51% обрабатываемых земель (т.е 73% от них) это мелкие хозяйства. Качество труда говно, оплата говно. Мест в промышленности, чтоб перетекали люди не хватит.
Потому рискуя потерять свои стабильные гроши из-за конкуренции с большим бизнесом (который будет резать косты, вывозить на масштабе и тп), люди готовы идти хоть на парламент.
Фактически это аналог нашей шоковой терапии 92 года (по методам, а не сути)
Ощущение что чем дальше власти большинства стран начинают охуевать и забывать что они должны работать для народа, а не для себя
А разве можно просто попросить Твиттер забанить оппозиционные каналы? РКН надо на заметку взять.