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Алексей Боржонов

Twitter на фоне протестов в Индии заблокировал десятки аккаунтов по запросу правительства. Но потом разбанил их Статьи редакции

В стране несколько месяцев проходят массовые протесты фермеров против аграрных реформ.

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¯\_(ツ)_/¯ @PranavDixit
The Twitter account of The Caravan, India's leading investigative journalism magazine, has been withheld in India by Twitter "in response to a legal demand." A source said that Twitter did not inform the magazine about the action. https://t.co/mW4EcaMaeM
Аккаунт The Caravan

Около 250 индийских аккаунтов заблокировали 1 февраля, сообщает Reuters. В их числе оказалось издание The Caravan India, политический обозреватель Санджукта Басу, а также связанные с протестами фермеров страницы Kisan Ekta Morcha и Tractor2Twitr, указывает The Guardian.

Блокировка произошла по запросу правительства, которое посчитало, что страницы размещают подстрекательства к насилию. Бан длился около 12 часов и распространялся только на пользователей из Индии. В других странах страницы были доступны.

По словам источника Reuters из индийского правительства, оно «приказало блокировать аккаунты, которые использовали хэштег modiplanningfarmersgenocide [Моди планирует геноцид фермеров — прим]».

The Hindu Times утверждает, что разблокировка произошла после встречи представителей Twitter с индийскими чиновниками. Во время неё работники соцсети объяснили, что блокировка противоречит правилам платформы.

В индийской столице Нью-Дели с конца ноября проходят массовые демонстрации фермеров и крестьян. Они требуют отмены новых законопроектов, согласно которым земледельцы смогут самостоятельно заключать сделки с аграрными компаниями на продажу урожая и продавать свою продукцию в любой точке страны. Протестующие считают, что это приведет к поглощению фермерских хозяйств крупными корпорациями.

Протесты 26 января Фото Reuters

Протесты обострились 26 января, в День республики, когда десятки тысяч фермеров приехали в столицу на тракторах, мотоциклах, лошадях для участия в согласованной акции, но вскоре у демонстрантов начались стычки с силовиками, которые применили дубинки и слезоточивый газ. CNN сообщал о блокировке интернета на окраинах Нью-Дели. В результате столкновений ранено более сотни протестующих, один человек погиб, пишет New York Times.

Правительство Индии заявило, что продолжит реформу, не смотря на протесты. Слова премьер-министра Индии передаёт Al Jazeera.

Страна была опечалена оскорблением Триколора [индийского флага] 26 января в Дели.

Нарендра Моди
Премьер-министр Индии

В правилах твиттера говорится, что компания «выполняет официальные приказы, если это требуется».

Если мы получаем соответствующий запрос от уполномоченного лица, может возникнуть необходимость время от времени ограничивать доступ к определенному контенту в определенной стране.

Twitter.

#twitter #протесты #митинги #новости

Спасибо за наводку Валерий Кащук
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Mraz

57

Еееее свобода слова в Твиттере

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solawind

21

похуй на твиттер, но если государственные реформы приводят к массовым беспорядкам и вынуждают его вводить цензуру, очевидно это государство говно и свои функции  провалило

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Греческий рак

solawind
7

Давай порассуждаем теоретически.
Если в радикально мусульманской стране начнутся реформы направленные на равноправие женщин в обществе и в связи с этим начнутся беспорядки то государство говно и свои функции  провалило?

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❌ Товарищ Маузер ❌

Греческий
4

Строго говоря, да. Если государство действует вразрез с интересами общества - то государство охуело, даже несмотря на то, что общество - говно.

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Icipher

2

Ага, а «общество» и его «интересы» это, конечно же, монолит, а не сборище разных групп с разными интересами.

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Igor Chvalun

solawind
0

Тут подсказывают что правительство само спровоцировало

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Новогодний кран

16

Лицемерные пидорасы

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solawind

Новогодний
–2

Они себя никогда третейским судьей и не выставляли, хуй знает с чего люди  решили что они должны во всех странах эту роль выполнять. Их родная страна их ебет больше, это разумеется.

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Максим Козаченко

solawind
17

Были времена...

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Уважаемый томагавк_два

7

Телега всех примет)

Пысы чёт в последнее время везде протесты 🤔

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Коммерческий клуб

Уважаемый
11

Always has been.

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Igor Chvalun

Уважаемый
1

В Индии каждый месяц протесты. Многонациональная страна, квото-кастовая система, миллиард человек. Что не сделаешь, кто-то будет возмущаться.

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Максим Манчестер

4

В асашай индия оплот азиатской демократии, и там постоянно увлажняются, когда печатают что вот вот она уведеьт производство из китая, еще в 11 году в тайм печатали вот вот настал век индиии😂

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Организационный звук

4

Ну а что, может пора раскулачить Дорси, объявить Твиттер первой суверенной интернет-территорией с социалистическим строем?

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Mraz

Организационный
0

Можно и накулачить Дорси

Ответить

Организационный звук

Mraz
1
Ответить

Владимир Филатов

1

Сначала Sci-Hub, теперь это. Похоже в Индии сильно лоббирование.

Ответить

Владимир Филатов

Владимир
1
Ответить

Василий Вахтин

1

Частная компания, банит кого хочет, в чем проблемы вообще?

Ответить

I A

Василий
1

Правильно, надо законодательно раздробить частную компанию (twitter, google, facebook ???) на пару десятков поменьше и пусть себе банят кого хотят. А так это технологическая монополия какая то получается, нехорошо.

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Василий Вахтин

I
0

это было очевидный и довольно толстый сарказм с моей стороны

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Kir Kirsky

1

Про посредников чутка.
Кароч. 15% ВВП это АПК. 58% индийцев фермеры, 37% из 51% обрабатываемых земель (т.е 73% от них) это мелкие хозяйства. Качество труда говно, оплата говно. Мест в промышленности, чтоб перетекали люди не хватит.
Потому рискуя потерять свои стабильные гроши из-за конкуренции с большим бизнесом (который будет резать косты, вывозить на масштабе и тп), люди готовы идти хоть на парламент.
Фактически это аналог нашей шоковой терапии 92 года (по методам, а не сути)

Фермерские протесты в Индии докатились до…
Диаспора вступилась за бедствующих родственников-крестьян
www.ng.ru
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Daffy Duck

0

Ощущение что чем дальше власти большинства стран начинают охуевать и забывать что они должны работать для народа, а не для себя 

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Жы Dogolonoga

Daffy
2

раньше было лучше

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Роман Андронов

0

А разве можно просто попросить Твиттер забанить оппозиционные каналы? РКН надо на заметку взять.

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