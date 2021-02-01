В стране несколько месяцев проходят массовые протесты фермеров против аграрных реформ.

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¯\_(ツ)_/¯ @PranavDixit The Twitter account of The Caravan, India's leading investigative journalism magazine, has been withheld in India by Twitter "in response to a legal demand." A source said that Twitter did not inform the magazine about the action. https://t.co/mW4EcaMaeM Аккаунт The Caravan

Около 250 индийских аккаунтов заблокировали 1 февраля, сообщает Reuters. В их числе оказалось издание The Caravan India, политический обозреватель Санджукта Басу, а также связанные с протестами фермеров страницы Kisan Ekta Morcha и Tractor2Twitr, указывает The Guardian.

Блокировка произошла по запросу правительства, которое посчитало, что страницы размещают подстрекательства к насилию. Бан длился около 12 часов и распространялся только на пользователей из Индии. В других странах страницы были доступны.

По словам источника Reuters из индийского правительства, оно «приказало блокировать аккаунты, которые использовали хэштег modiplanningfarmersgenocide [Моди планирует геноцид фермеров — прим]».

The Hindu Times утверждает, что разблокировка произошла после встречи представителей Twitter с индийскими чиновниками. Во время неё работники соцсети объяснили, что блокировка противоречит правилам платформы.

В индийской столице Нью-Дели с конца ноября проходят массовые демонстрации фермеров и крестьян. Они требуют отмены новых законопроектов, согласно которым земледельцы смогут самостоятельно заключать сделки с аграрными компаниями на продажу урожая и продавать свою продукцию в любой точке страны. Протестующие считают, что это приведет к поглощению фермерских хозяйств крупными корпорациями.

Протесты 26 января Фото Reuters

Протесты обострились 26 января, в День республики, когда десятки тысяч фермеров приехали в столицу на тракторах, мотоциклах, лошадях для участия в согласованной акции, но вскоре у демонстрантов начались стычки с силовиками, которые применили дубинки и слезоточивый газ. CNN сообщал о блокировке интернета на окраинах Нью-Дели. В результате столкновений ранено более сотни протестующих, один человек погиб, пишет New York Times.

Правительство Индии заявило, что продолжит реформу, не смотря на протесты. Слова премьер-министра Индии передаёт Al Jazeera.

Страна была опечалена оскорблением Триколора [индийского флага] 26 января в Дели. Нарендра Моди Премьер-министр Индии

В правилах твиттера говорится, что компания «выполняет официальные приказы, если это требуется».