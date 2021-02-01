Нападавшего задержали.

Мотивы мужчины неизвестны, сообщает RTBF.

Вооружённый ножом человек совершил атаку на станции «Гар-де лʼОст». Полиция сообщила о нескольких пострадавших, но не уточнила их число и тяжесть ранений.

Один из очевидцев видел, как мужчина воткнул нож женщине в горло. По его словам, позже приехала полиция и всех эвакуировала.

В 2020 году Вене, Париже, Ницце и Лионе произошли несколько нападений на фоне заявлений Эммануэля Макрона из-за убийства учителя, который на лекции о свободе слова показал карикатуры на пророка Мухаммеда. 29 октября во Франции произошёл теракт с тремя погибшими, а также прошли задержания мигрантов с оружием.