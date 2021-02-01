Новости
Ольга Щербинина

В Брюсселе мужчина с ножом напал на пассажиров метро. Есть пострадавшие Статьи редакции

Нападавшего задержали.

Мотивы мужчины неизвестны, сообщает RTBF.

Вооружённый ножом человек совершил атаку на станции «Гар-де лʼОст». Полиция сообщила о нескольких пострадавших, но не уточнила их число и тяжесть ранений.

Один из очевидцев видел, как мужчина воткнул нож женщине в горло. По его словам, позже приехала полиция и всех эвакуировала.

В 2020 году Вене, Париже, Ницце и Лионе произошли несколько нападений на фоне заявлений Эммануэля Макрона из-за убийства учителя, который на лекции о свободе слова показал карикатуры на пророка Мухаммеда. 29 октября во Франции произошёл теракт с тремя погибшими, а также прошли задержания мигрантов с оружием.

#новости #происшествия

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alexferman

48

Опять белые европейцы-атеисты зверствуют

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Вова А.

alexferman
7

С высшем образованием

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Иван Иванович

alexferman
0

Террор белых супрематистов не вписывается ни в какие рамки

Ответить

Решающий микроскоп

alexferman
0

У вас нет никаких доказательств!!!

Ответить

eNCake

22

Делаем ставки на его религию

Ответить

Mraz

eNCake
32

Буддизм, как и всегда

Ответить

Руководящий шар

Mraz
8

Теомизм

Ответить

Zakhar Zakharov

Руковод…
0

а теомиста тут давно не видно же да?

Ответить

Mraz

Zakhar
0

Всмысле давно? Только недавно щитпостил

Ответить

Zakhar Zakharov

Mraz
0

ой, может я тогда в чс кинул наверное

Ответить

stepan ua

eNCake
2

Умеренный агностик

Ответить

Rodion Kutsaev

26

Освещение таких новостей - расизм и исламофобия!

Ответить

Роман Яремчук

Rodion
–4

Забавно что в новости даже о нападавшем ничего нет, но овощи уже ивуться

Ответить

Mraz

Роман
4

Вероятность 99.9%

Ответить

Роман Яремчук

Mraz
–2

Угу. Ссылка на исследования будет или лишь бы пиздануть? 

Ответить

Mraz

Роман
2

Достаточно посмотреть подобные сводки, не?

Ответить

Роман Яремчук

Mraz
–4

Нет 

Ответить

Mraz

Роман
4

Чекай. Если конечно раскроют информацию

Ответить

Tagir Chus

15

Самая мирная религия против всего плохого

Ответить

Рома Климов

1

Да кто такой этот ваш вымышленный человечек "мухаммед"

Ответить

Zakhar Zakharov

Рома
0

я за тебя извинюсь-дон. 
а то сюда придут вершить правосудие...

Ответить

Иван Иванович

Рома
0

Мухаммед из всех пророков авраамических религий наиболее историчный

Ответить

Alex Nevi

Рома
0

мухамат то может ещё настоящий был, а вот 0лах..

Ответить

Максим Козаченко

1

А могли бы просто запретить ножи, как в ЮК

Ответить

Zakhar Zakharov

Максим
0

с кухонными что делать?
ЮК это южная корея или юнайтед кингдом?

Ответить

Иван Иванович

Zakhar
1

Второе

Ответить

Степан Анейчик

1

реакция комментаторов если это окажется не исламист: "бля пацаны, расходимся"

Ответить

Мертвый утюг

0

русня опять геноцидит европецев.......

Ответить

Прочий историк

0

Делаем ставки на его пол

Ответить

Disco Dinosaur

Прочий
0

Паркет

Ответить

Обосранный унитаз

Disco
0

Линолеум

Ответить

Алексей Крылов

–1

Не хочу вдаваться в конспирологию, но вдруг Путин организует в эти дни теракты в Европе, чтобы отвлечь общественность от ситуации с Навальным? 
Звучит дебильно, но отравление Алексея новичком в 2020м в 2018м тоже казалось из разряда "бреда".

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