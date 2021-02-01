В Брюсселе мужчина с ножом напал на пассажиров метро. Есть пострадавшие Статьи редакции
Нападавшего задержали.
Мотивы мужчины неизвестны, сообщает RTBF.
Вооружённый ножом человек совершил атаку на станции «Гар-де лʼОст». Полиция сообщила о нескольких пострадавших, но не уточнила их число и тяжесть ранений.
Один из очевидцев видел, как мужчина воткнул нож женщине в горло. По его словам, позже приехала полиция и всех эвакуировала.
В 2020 году Вене, Париже, Ницце и Лионе произошли несколько нападений на фоне заявлений Эммануэля Макрона из-за убийства учителя, который на лекции о свободе слова показал карикатуры на пророка Мухаммеда. 29 октября во Франции произошёл теракт с тремя погибшими, а также прошли задержания мигрантов с оружием.
Опять белые европейцы-атеисты зверствуют
Делаем ставки на его религию
Руководящий шар
Теомизм
а теомиста тут давно не видно же да?
Освещение таких новостей - расизм и исламофобия!
Забавно что в новости даже о нападавшем ничего нет, но овощи уже ивуться
Угу. Ссылка на исследования будет или лишь бы пиздануть?
Да кто такой этот ваш вымышленный человечек "мухаммед"
А могли бы просто запретить ножи, как в ЮК
с кухонными что делать?
ЮК это южная корея или юнайтед кингдом?
реакция комментаторов если это окажется не исламист: "бля пацаны, расходимся"
Не хочу вдаваться в конспирологию, но вдруг Путин организует в эти дни теракты в Европе, чтобы отвлечь общественность от ситуации с Навальным?
Звучит дебильно, но отравление Алексея новичком в 2020м в 2018м тоже казалось из разряда "бреда".