Похоже, битва частных инвесторов с Уолл-Стрит добралась и до России.

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Второго февраля в 17:00 «Тинькофф Инвестиции» принудительно закроют все короткие позиции по акциям American Airlines и Bed Bath & Beyond, о которых недавно заговорили на Reddit. Сервис утверждает, что это коснётся тысячи клиентов. На это обратил внимание пользователь vc.ru и подтвердили TJ в «Тинькофф».

Сервис предупредил клиентов о закрытии позиций 29 января внутри приложения, но не по электронной почте или другим каналам коммуникации. Узнать об этом клиенты могли только если активно пользуются мобильным приложением и не выключили пуш-уведомления.

В разговоре с TJ представитель «Тинькофф Инвестиций» назвала причиной решения закрыть позиции клиентов «высокую волатильность». Принудительное закрытие позиций клиентов назвали «стандартной практикой в таких ситуациях», направленной на защиту клиентов. Представитель сервиса отметила, что так может поступить «любой брокер в любой момент».

Если этого не сделать, то при негативном сценарии у инвесторов не будет времени на самостоятельные действия и биржа заставит брокера принудительно закрыть все непокрытые позиции по данному эмитенту в короткий промежуток времени. пресс-служба «Тинькофф Инвестиций»

В «Тинькофф Инвестициях» посчитали «очень высоким» риск того, что Петербургская биржа (с ней сотрудничает сервис) в ближайшие дни запретит короткие позиции по акциям обеих компаний. Как утверждают в сервисе, в этом случае у клиентов осталось бы «всего несколько часов» на закрытие позиций, потом их пришлось бы всё равно закрыть принудительно.

В комментариях на vc.ru представители «Тинькофф» также рассказали, что приняли решение закрыть все позиции по двум компаниям вслед за крупнейшими брокерами США. Они якобы запретили клиентам наращивать позиции по American Airlines и Bed Bath & Beyond, но редакции TJ не удалось найти упоминаний этих компаний в новостях об ограничениях американских брокерах.

В Санкт-Петербургской бирже рассказали Forbes, что с 1 февраля клиринговый центр Московской биржи повысил штраф за непоставку ценных бумаг по акциям Bed Bath & Beyond с 10% до 400% годовых. По мнению издания, это должно стимулировать брокеров закрывать существующие позиции и не открывать новых.

По информации источника Forbes, решение «Тинькофф Инвестиций» коснётся около тысячи человек. Такую же цифру называли пользователю vc.ru в поддержке приложения, по мнению которого сервис просто не рассчитал объём спроса на акции компаний и решил переложить убытки на клиентов.