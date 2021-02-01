«Тинькофф» принудительно закроет позиции клиентов по акциям двух компаний, о которых заговорили инвесторы с Reddit Статьи редакции
Похоже, битва частных инвесторов с Уолл-Стрит добралась и до России.
Второго февраля в 17:00 «Тинькофф Инвестиции» принудительно закроют все короткие позиции по акциям American Airlines и Bed Bath & Beyond, о которых недавно заговорили на Reddit. Сервис утверждает, что это коснётся тысячи клиентов. На это обратил внимание пользователь vc.ru и подтвердили TJ в «Тинькофф».
Сервис предупредил клиентов о закрытии позиций 29 января внутри приложения, но не по электронной почте или другим каналам коммуникации. Узнать об этом клиенты могли только если активно пользуются мобильным приложением и не выключили пуш-уведомления.
В разговоре с TJ представитель «Тинькофф Инвестиций» назвала причиной решения закрыть позиции клиентов «высокую волатильность». Принудительное закрытие позиций клиентов назвали «стандартной практикой в таких ситуациях», направленной на защиту клиентов. Представитель сервиса отметила, что так может поступить «любой брокер в любой момент».
В «Тинькофф Инвестициях» посчитали «очень высоким» риск того, что Петербургская биржа (с ней сотрудничает сервис) в ближайшие дни запретит короткие позиции по акциям обеих компаний. Как утверждают в сервисе, в этом случае у клиентов осталось бы «всего несколько часов» на закрытие позиций, потом их пришлось бы всё равно закрыть принудительно.
В комментариях на vc.ru представители «Тинькофф» также рассказали, что приняли решение закрыть все позиции по двум компаниям вслед за крупнейшими брокерами США. Они якобы запретили клиентам наращивать позиции по American Airlines и Bed Bath & Beyond, но редакции TJ не удалось найти упоминаний этих компаний в новостях об ограничениях американских брокерах.
В Санкт-Петербургской бирже рассказали Forbes, что с 1 февраля клиринговый центр Московской биржи повысил штраф за непоставку ценных бумаг по акциям Bed Bath & Beyond с 10% до 400% годовых. По мнению издания, это должно стимулировать брокеров закрывать существующие позиции и не открывать новых.
По информации источника Forbes, решение «Тинькофф Инвестиций» коснётся около тысячи человек. Такую же цифру называли пользователю vc.ru в поддержке приложения, по мнению которого сервис просто не рассчитал объём спроса на акции компаний и решил переложить убытки на клиентов.
Об акциях American Airlines заговорили 28 января, когда на открытии торгов они подорожали более чем на 30% несмотря на то, что последний финансовый отчёт компании нельзя назвать успешным из-за пандемии Covid-19. Многие СМИ заподозрили в этом скачке пользователей Reddit, которые продолжают борьбу с инвестфондами Уолл-Стрит, играющими на понижение компаний.
Они заранее закрывают позиции, которые с большой вероятностью принесут клиентам убыток. Деньги же берегут клиентам
Так борется же
мне кажется никто не понял сути новости
они принудительно закроют ШОРТЫ
это значит что они как раз сохранят деньги тем, кто мог бы их потерять, как их потеряли хедж-фонды
у тинькофф инвестиций было много проёбок, но это явно не одна из них
пожалуй единственная претензия в данной ситуации к ним, это действительно что не оповестили по почте (если это правда так)
принудительно закроют ШОРТЫ
Но ведь те, кто имеют эти шорты, потеряют деньги. Или я не так понял?
шорт это когда берёшь в долг акцию, ставя на падение (соответственно выкупая её чуть позже дешевле)
а тк на реддите появилась новость про эти акции — значит они будут расти в цене, а значит ставку ты проиграешь, но при этом обязательство выкупа никуда не девается же — соответственно потеряешь деньги
так я ж не против этого
имхо это вполне укладывается в концепцию свободного рынка
просто не считаю что тиньк в данном случае неправы с точки зрения пользы для своих клиентов, и что скоро появятся более обговорённые и продуманные методы работы с этой ситуацией
в случае повторения ситуации с геймстопом владельцы шортов могут потерять в разы (если не десятки раз) больше, чем вложили.
при том что раньше на рынке не было таких "беспричинных" колебаний такой огромной амплитуды и это новое явление — не вижу причин на время привыкания рынка к этому явлению на месте брокера не подстраховать клиентов от таких рисков, учитывая что другая часть клиентов уже в курсе про это новое явление и сознательно идёт на риск.
чем???
для меня какое-нибудь закрытие биржи американскими президентами в случае форс-мажорных ситуаций выглядит намного неправильнее, чем это.
ну либо ты просто очень за что-то не любишь шортеров.
А если я хочу потерять деньги, почему не дают мне выбор слить?
ну я на это ниже отвечал
слишком новая ситуация и просто пока нет каких-нибудь "кнопок отключения автозакрытия". имхо это сугубо вопрос времени теперь (если конечно sec не закроют такие вот реддитосговоры, но мне кажется что выдвинутое в комментах на вц предположение о появлении у хэдж-фондов новых вакансий аля "лоббист на реддит" звучит правдоподобнее)
Щас уже появились секретные агенты хедж фонда на реддите, левую инфу кидают, ака покупайте серебро.
Угу, то есть на основании слухов с реддита они принудительно закроют позиции. Комиссия берется как при открытии позиции, так и при закрытии, м? Ну такие себе благодетели
когда на одной чаше весов — прибыль 1х
а на другой — убыток 10х
я был бы рад, если бы мой брокер повёл себя так
эта ситуация слишком новая и слишком рискованная, чтобы ради такой мизерной прибыли так рисковать
когда рынок привыкнет к такому вот новому явлению, тогда уже и будем обсуждать. может у брокеров появится доп настройка с возможностью отключения автозакрытия шортов.
Возможно. Но суть новости в оповещении. И насколько я понял ничего так и не произошло, так что инициатива если и не плохая, то как минимум спорная
ну по поводу оповещения вопросов нет. тут проебались
но как уже сказал — сейчас слишком все на панике, чтобы это было настолько серьёзным минусом
вот у робингуда закрытие покупки это да, прям проёбка (пусть они и достаточно аргументированно объяснили причины, и это было далеко от нового американского ссср, в отличии от твиттеров и гуглов)
а тут такое. издержки происходящего
"Принудительное закрытие позиций клиентов назвали «стандартной практикой в таких ситуациях», направленной на защиту клиентов. Представитель сервиса отметила, что так может поступить «любой брокер в любой момент»."
да-да-да! помним как в прошлом году мамкины инвесторы не смогли продать фьючерсы на нефть, потому-что брокер закрыл продажу, а потом, когда цена рухнула в глубокие минуса ВНЕЗАПНО открыли и всё продали.
Олежа кака бычно в своём репертуаре.
Так проблема была в бирже, на которой они торговались, а не в брокере, нет?
да, там пидоры на бирже. Но тут брокер, а действия схожи.
Они флагманы мамкиных инвесторов, да ещё и в России. Никаких гонений, как было с Реддитом, Маском и Робингудом не будет, все всё схавают.
я надергал из чата душераздирающих историй, как люди брали кредиты, закладывали тачки. Запомнил одного который не знал как сказать жене, что всадил все деньги семьи в игру на бирже.
берут кредиты, закладывают тачки, а виновата биржа? типичная логика русни
Ловко вы увязали Олежу и отрицательные цены на фьючерсы. Только вот фьючерсов в Тиньке а принципе не было и нет до сих пор)
Как утверждают в сервисе, в этом случае у клиентов осталось бы «всего несколько часов» на закрытие позиций, потом их пришлось бы всё равно закрыть принудительно.
Ну вот тогда бы и закрыли. В России что каждый знает как другим лучше жить?
Громкий утюг
Как минимум один знает. Которого закрыли
А закрыл его тот кто уже 20 лет говорит что знает как лучше, но никак не может это своё знание воплотить в жизнь :)
У нас такого не будет 😏
29 января после новостей о том, что ряд крупнейших брокеров США запретил наращивать позиции по AAL и BBBY, мы приняли решение запретить открытие и поддержание непокрытых позиций по данному эмитенту с 02 февраля с 17-00. Мы оценили риски того, что СПБ-биржа в ближайшие дни запретит наличие коротких позиций по AAL и BBBY, как очень высокие. В таком случае время на закрытие этих позиций составило бы всего несколько часов, что по сути заставило бы нас принудительно закрыть все непокрытые позиции по данному эмитенту в короткий промежуток времени, не оставив времени клиентам на самостоятельные действия.
Таким образом брокер в соответствии с пунктом 16.10 Регламента оказания услуг на финансовом рынке АО «Тинькофф Банк» (пересмотр перечня ликвидных ценных бумаг и иностранных валют и/или ставок рыночного риска по ликвидным ценным бумагам и иностранным валютам может производиться по инициативе Брокера и/или в соответствии с требованиями, установленными Банком России) ввел запрет на открытие и поддержание/наличие непокрытых позиций по акциям AAL и BBBY.
На основании пункта 19.1 Регламента, брокер может принудительно закрыть непокрытые позиции клиентов, в том числе в случае введения запрета наличия непокрытой позиции по тому или иному активу.
Мы всегда размещаем в первую очередь новость, потом информируем клиентов по дополнительным каналам. В ближайшие часы мы отправим email и повторные уведомления, чтобы проинформировать максимальное количество клиентов с отрицательными позициями по акциям AAL и BBBY.
Принятое решение считаем самым оптимальным вариантом из возможных, и в наибольшей степени отвечающим интересам наших клиентов.
я тут выше в треде поддержал ваше решение, но этот ответ такой канцелярский, что вообще ничего не понятно из него
Да все понятно так то. Плюс в карму что сюда дошли, но меня все таки гложет насколько это (принудительное вмешательство) корректно и правильно. Хотя историческая хуйня, понимаю.
Сам шортами не увлекаюсь поэтому чисто мнение со стороны
Не понял, кого теперь осуждать-то — Тиньк, биржу или обоих?
Былой спрей
путин тинькова довел
простым советским
Смелый рубин
Тиньк попил говна кароч
я понимаю попил бюджета, а говно зачем пилить? ему кого-то мало? или это как игра в сифу?
Когда в меня all поднялись выше 100% хотел продать, но биржа не дала. А потом хуй забил типа будь что будет. В итоге откатилось все как будто ничего и не было
Это называется менять правила во время игры. Играешь ты во дворе с пацанами в футбол, забиваешь гол, а тебе говорят что это были твои ворота. Их поменяли в последнюю секунду организаторы матча и лично владелец мяча.
У Цитадели же нету доли в Тинькове , почему тогда Тиньков бежит впереди паровоза ?
Банку осталось только зарегаться на реддите, чтобы самим создавать основания )))
Да, что в лонг идти брать? В 17 Тинькофф откупать шорт пойдет массово и цена взлетит?))
Я закупился, по идее так и должно быть. Не ясно правда насколько наши объёмы повлияют на цену