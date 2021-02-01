Замглавреда Mash заявил об уходе из издания после репортажа про «дворец Путина» и интервью с Ротенбергом Статьи редакции
Сергей Титов рассказал, что решение о выходе роликов принимали «люди в костюмах», а не сотрудники Mash.
По его словам, сейчас он планирует отдохнуть от работы.
Титов добавил, что с большой любовью относится к холдингу и с уважением — к главному редактору Mash Максиму Иксанову, но заявил, что «всё это решали не они», а «выше — как в е***ем СССР».
Титов работал в Mash с конца 2018 года. TJ отправил запрос в Mash.
29 января Mash выпустил репортаж Иксанова из «дворца Путина» в Краснодарском крае. Показывая интерьеры, главред издания указывал на продолжающееся строительство здания (что не опровергает расследование ФБК Алексея Навального). Он также призывал откликнуться настоящего владельца здания, тем самым отрицая, что комплекс принадлежит президенту.
На следующий день Mash опубликовал интервью с Аркадием Ротенбергом, который назвал себя бенефициаром проекта и заявил, что строит апарт-отель
Скиньте ему ссылку на вакансию редактора тж
все-таки нее. прочел его сообщение в телеге. он заранее знал какая репутация в мэше и продолжал работать ради себя, ради карьеры. выпуская ролики и посты.
и понимая, что корабль тонет, становятся мимимишками и пушистиками. таких лицемеров больше всего не люблю. даже больше уважения пропагандистам, которые понимают, что они пропагандисты и принимают это, и делают свою работу, нежели таким лицемерным людишкам
Может, психанул после вчерашних событий окончательно? Я всё-таки верю, что некоторые люди способны меняться, посмотрим что он будет делать дальше.
переобувшики?
Переобувание - это когда действуешь в соответствие с удобной повесткой, я здесь такого не вижу.
после провального видео главреда? когда в открытую пытались оправдывать человека в косюмчике.
а если бы качественное видео вышло? и им пришлось бы не вляпаясь в грязь лицом оправдать? подозреваю, остался бы дальше сидеть на тёплом месте дальше развиваться в карьере
У мэша испортилась репутация, но ни с деньгами, ни с законом проблем нет, мог сидеть на жопе ровно если приспособленец
да если бы, просто мэш и так был зашкваром, то сейчас просто невозможным зашкваром
Чувак, может он, как и сам написал (по Фрейду всё сообщение, и к терапевту не ходи — всё читается), он был в этой серой зоне лично. И типа понимал, что возможно не так, но в голове то оправдания и аргументы звучат убедительно и правильно. А сесть и разобраться «что есть истина» не хватает силы воли, мужества или даже тупо времени. Не нужно из себя строить святых, что «мы то с самого рождения всё видели и понимали», большинство людей искренне боятся, что уйдёт путин и нас начнут бомбить, насиловать и всё такое, поэтому они свято верят в свои позиции. И потому их не переубедишь, называя «ватой», тупыми, или просто пытаясь орать громче.
И как раз я рад за чувака, что у него набралось яиц сказать и рунету, и себе, что пиздец, больше нельзя, расставил точки над i, можно ненадо. У него не было принятого решения, он откладывал, избегал, сделка с самим собой. Но в итоге принял решения верное. А пропагондоны — они уже приняли решение быть уродами, это отъявленные психопаты и реально холодные, жестокие люди. Как можно сравнивать?
Это как начнут люди больше и больше на митинги ходить, и будут умники оппозиционеры-хипстеры, ворчать, что «теперь это стало модно, а вот качал строй, когда...». Ну и говорить, что «ОМОНовцы больше уважения заслуживают» — это пиздос. Параноя и попытки везде врагов разглядеть — это раз в стиле деда и ко.
Незначительный дебаркадер
даже больше уважения пропагандистам
Ну нет. У пропагандиста нет мук совести, он по утрам не спрашивает себя, зачем он это делает. Если он врёт, то для него это праведная ложь, во благо.
Персонаж из статьи другого типажа: тот кто пытается исправить порочную среду изнутри, понимая её суть. Он много и часто идёт на компромиссы, очень много мучается совестью, но продолжает своё дело ради высших ценностей. Выжидает подходящего момента для «решительного удара».
вы блядь свечку держали, чтобы говорить о его внутренних переживаниях? прям читатели мысли бедного мальчика
Ну ты же «свечку держал»:
он заранее знал какая репутация в мэше и продолжал работать ради себя, ради карьеры. выпуская ролики и посты. и понимая, что корабль тонет, становятся мимимишками и пушистиками.
так он сам про это пишет
Я понимаю все про репутацию Mash, понимаю про стыдные вещи, но мы правда делали все, что могли (когда могли)
Помимо должности замглавреда и зп (а для чувака из бедной семьи это важно), я получил шанс поменять под свой характер самый большой русский тг-канал.
понимаю про стыдные вещи, но мы правда делали все, что могли (когда могли)
Ты совсем не в состоянии сопоставить эту цитату с тем, что писал я.
Сегодня ты оправдываешь пропагандистов тем, что они занимаются своим делом искренне (это вполне может быть не так, они могут заниматься этим ради дохода, приглушив чувство совести). А завтра ты будешь оправдывать дворцы путина.
даже больше уважения пропагандистам, которые понимают, что они пропагандисты и принимают это, и делают свою работу
Ты оправдываешь пропагандистов тем, что выделяешь им хоть какую-то долю уважения.
Презирай тогда уж всех одинаково, и пропагандиста, и лицемерного журналиста.
За неимением внятных аргументов перешёл к попыткам унижения оппонента. И использовал уменьшительно-ласкательные формы обращения, пытаясь выставить свою позицию якобы свысока. Это пиздец как очевидно и жалко. Ты барахтаешься как рыба на мелководье.
«больше» сравнительное слово
В том то всё и дело, что пропагандисты для тебя не являются «абсолютным нулём» на этой шкале. Значит в какой-то мере у тебя есть к ним уважение (да ты и сам это заявил).
А чувак, который в один момент раскаялся (а может раскаивался на всём протяжении), для тебя мразь последняя.
Всё смешалось в доме Облонских.
Пыльный Артем
Можно вторым вахтером
Пыльный Артем
Мне наш нравится. Он хотяб жопу свою так не продавал. А этого возьмём парашу чистить
Титов добавил, что с большой любовью относится к холдингу и с уважением — к главному редактору Mash Максиму Иксанову, но заявил, что «всё это решали не они», а «выше — как в е***ем СССР».
Да-да, в том самом "е***ем СССР", который вы с ним так отважно помогали строить и укреплять, нормализуя публикацию за деньги чего угодно.
Бедная несчастная чмоня. Зарабатывал в пропагандистской помойке какие-нибудь 20 зарплат заводского нищука в месяц за исправление орфографии и пунктуации в спущенных сверху текстах, а сейчас видать заработал на квартирку и ВНЕЗАПНО прозрел.
все наши переживания просто перечеркнули решения людей в костюмах, которым п***й на журналистов
Ох лол, такой бы даже если журналиста раз в жизни и увидел, то не признал бы.
Вся суть всех этих "мы в серой зоне" "мы вне политики". Просто в рамку и на стену. Если вам нет дела до политики, значит эта политика однажды использует вас.
Да не были они никогда вне политики, блядь. Пропускать "нативку" без пометки реклама про то, как мэрия охуенно обкашляла вопросики — это не вне политики. Трубить о том, что мы все такие в телеге анонимные и никто нами не рулит — это не вне политики. Работать, зная, что придут дяди в костюмах, которые в составе акционеров – это не вне политики.
С другой стороны, зная всё это и все равно публично выйти ТАК — тут стальные яйца нужны.
он еще ниже поступил чем свои же подельники. предал свою команду, когда все на них стали указывать и кричать, что лохи. НЕНЕНЕ! я хорошенький, ничего не знал, глаза были завязаны. это они там плохие. я ангелочек. пойду помолюсь
е***ем СССР
Ебейшем? Ебейшем СССР?
А причем тут вообще СССР опять приплели?
Замглавреда Mash заявил об уходе из издания
Сначала распались SMASH, теперь настал черёд Mash. Уже начинаюсь беспокоиться за североирландскую группу Ash...
...а что Титов?
Ждём "компромат" на него, от мэш и подобных
А выпустить подобный комментарий в день выхода материала? И только он принял решение об уходе, а команда? Столько вопросов...
Я думаю, тут волна народного гнева дошла до него лично и стала слишком большой. Не исключаю, что сердобольные друзья писали в личку "ну вы там че-то совсем охуели, нет, братка? "
Молодец Сергей. Достойный поступок! Рад, что есть люди, для которых собственные принципы важнее теплого кресла и пухлых конвертов
Лишний рак
Он больше двух лет эти конверты получал, и было норм. Небось ипотеку закрыл просто.
И откуда все эти долбаёбы беруться, меши, хуеши, ну ладно там телик, у бабки с глухой деревни и выбора то нет как телик смотреть, но вот такие говно издания кто смотрит. Ведь раз эти уроды существуют, значит смотрят же, просто так бы это не спонсировалось.
Раз пошёл нахуй, два пошёл нахуй
Крыса которая бежит с Титаника энивей крыса, типа он только что для себя открытия сделал, ага
Ну что, удачи ему.
Хорошая новость. Надеюсь, он сможет найти работу где-нибудь в приличном месте
Не понял, а что ему, собственно, не так оказалось? Видео из дворца я видел. Чем оно плохое? Что решили люди в костюмах? Что ожидалось вместо? Не хватает какого-то контекста, который как будто бы есть у всех кроме меня.
Он намекнул, что этот видос и интервью — вранье, которое их заставили снять и выпустить.
Мэш — это ведь тот же Лайф: продажная и когда нечего продавать, то желтая пресса.