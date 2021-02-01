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Ольга Щербинина

Замглавреда Mash заявил об уходе из издания после репортажа про «дворец Путина» и интервью с Ротенбергом Статьи редакции

Сергей Титов рассказал, что решение о выходе роликов принимали «люди в костюмах», а не сотрудники Mash.

93 93 комментария
18 215 просмотров
Сергей Титов Фото с сайта РГСУ

По его словам, сейчас он планирует отдохнуть от работы.

Я понимаю всё про репутацию Mash, понимаю про стыдные вещи, но мы правда делали всё, что могли (когда могли). [..] Жили в этой серой зоне и отчаянно боролись за возможность не писать говно. Но там решили по-другому. Видосы вы видели сами. Работу талантливых людей, тысячи моих бессонных ночей, [..], все наши переживания просто перечеркнули решения людей в костюмах, которым п***й на журналистов.

Сергей Титов

Титов добавил, что с большой любовью относится к холдингу и с уважением — к главному редактору Mash Максиму Иксанову, но заявил, что «всё это решали не они», а «выше — как в е***ем СССР».

Работать в RT, ВГТРК или Первом я бы никогда не стал. Но людей никто не спросил, они просто взяли и превратили нас в это. Поэтому мне и пришлось отказаться от своей любимой работы.

Сергей Титов

Титов работал в Mash с конца 2018 года. TJ отправил запрос в Mash.

29 января Mash выпустил репортаж Иксанова из «дворца Путина» в Краснодарском крае. Показывая интерьеры, главред издания указывал на продолжающееся строительство здания (что не опровергает расследование ФБК Алексея Навального). Он также призывал откликнуться настоящего владельца здания, тем самым отрицая, что комплекс принадлежит президенту.

На следующий день Mash опубликовал интервью с Аркадием Ротенбергом, который назвал себя бенефициаром проекта и заявил, что строит апарт-отель

Резонанс: В чём ещё может признаться Аркадий…
В твиттере шутят о том, что можно приписать миллиардеру, помимо «дворца» в Геленджике.
tjournal.ru

#новости #медиа #дворецпутина

93 93 комментария
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Мистер Блондин

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Скиньте ему ссылку на вакансию редактора тж

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Zakhar Zakharov

Мистер
25

все-таки нее. прочел его сообщение в телеге. он заранее знал какая репутация в мэше и продолжал работать ради себя, ради карьеры. выпуская ролики и посты.
и понимая, что корабль тонет, становятся мимимишками и пушистиками. таких лицемеров больше всего не люблю. даже больше уважения пропагандистам, которые понимают, что они пропагандисты и принимают это, и делают свою работу, нежели таким лицемерным людишкам

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Иван Трофимов

Zakhar
30

Может, психанул после вчерашних событий окончательно? Я всё-таки верю, что некоторые люди способны меняться, посмотрим что он будет делать дальше.

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Zakhar Zakharov

Иван
1

переобувшики? 

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Иван Трофимов

Zakhar
13

Переобувание - это когда действуешь в соответствие с удобной повесткой, я здесь такого не вижу.

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Zakhar Zakharov

Иван
2

после провального видео главреда? когда в открытую пытались оправдывать человека в косюмчике.
а если бы качественное видео вышло? и им пришлось бы не вляпаясь в грязь лицом оправдать? подозреваю, остался бы дальше сидеть на тёплом месте дальше развиваться в карьере

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Иван Иванович

Zakhar
11

У мэша испортилась репутация, но ни с деньгами, ни с законом проблем нет, мог сидеть на жопе ровно если приспособленец

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Zakhar

Иван
0

"удобная повестка" - я отвечал на это. есть удобная повестка предать сейчас свою команду и кричать, что я не виноват

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ouxen

Иван
0

так он и действует, почуял жареное, пыня вот вот бросится в бега!

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Barsuk Barsukoff

ouxen
0

да если бы, просто мэш и так был зашкваром, то сейчас просто невозможным зашкваром

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Никон Макиенко

Zakhar
10

Чувак, может он, как и сам написал (по Фрейду всё сообщение, и к терапевту не ходи — всё читается), он был в этой серой зоне лично. И типа понимал, что возможно не так, но в голове то оправдания и аргументы звучат убедительно и правильно. А сесть и разобраться «что есть истина» не хватает силы воли, мужества или даже тупо времени. Не нужно из себя строить святых, что «мы то с самого рождения всё видели и понимали», большинство людей искренне боятся, что уйдёт путин и нас начнут бомбить, насиловать и всё такое, поэтому они свято верят в свои позиции. И потому их не переубедишь, называя «ватой», тупыми, или просто пытаясь орать громче.

И как раз я рад за чувака, что у него набралось яиц сказать и рунету, и себе, что пиздец, больше нельзя, расставил точки над i, можно ненадо. У него не было принятого решения, он откладывал, избегал, сделка с самим собой. Но в итоге принял решения верное. А пропагондоны — они уже приняли решение быть уродами, это отъявленные психопаты и реально холодные, жестокие люди. Как можно сравнивать?

Это как начнут люди больше и больше на митинги ходить, и будут умники оппозиционеры-хипстеры, ворчать, что «теперь это стало модно, а вот качал строй, когда...». Ну и говорить, что «ОМОНовцы больше уважения заслуживают» — это пиздос. Параноя и попытки везде врагов разглядеть — это раз в стиле деда и ко.

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Незначительный дебаркадер

Zakhar
1

даже больше уважения пропагандистам

Ну нет. У пропагандиста нет мук совести, он по утрам не спрашивает себя, зачем он это делает. Если он врёт, то для него это праведная ложь, во благо.
Персонаж из статьи другого типажа: тот кто пытается исправить порочную среду изнутри, понимая её суть. Он много и часто идёт на компромиссы, очень много мучается совестью, но продолжает своё дело ради высших ценностей. Выжидает подходящего момента для «решительного удара».

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Zakhar Zakharov

Незначи…
0

вы блядь свечку держали, чтобы говорить о его внутренних переживаниях? прям читатели мысли бедного мальчика

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Незначительный

Zakhar
0

Ну ты же «свечку держал»:

он заранее знал какая репутация в мэше и продолжал работать ради себя, ради карьеры. выпуская ролики и посты. и понимая, что корабль тонет, становятся мимимишками и пушистиками.

Ответить

Zakhar Zakharov

Незначи…
–1

так он сам про это пишет
Я понимаю все про репутацию Mash, понимаю про стыдные вещи, но мы правда делали все, что могли (когда могли)

Помимо должности замглавреда и зп (а для чувака из бедной семьи это важно), я получил шанс поменять под свой характер самый большой русский тг-канал.

Ответить

Незначительный

Zakhar
0

понимаю про стыдные вещи, но мы правда делали все, что могли (когда могли)

Ты совсем не в состоянии сопоставить эту цитату с тем, что писал я.

Сегодня ты оправдываешь пропагандистов тем, что они занимаются своим делом искренне (это вполне может быть не так, они могут заниматься этим ради дохода, приглушив чувство совести). А завтра ты будешь оправдывать дворцы путина.

Ответить

Zakhar

Незначи…
0

кто сказал, что я оправдываю? я сравнивал два сорта говна.
один просто всплывает, другой на дне

Ответить

Незначител

Zakhar
0

даже больше уважения пропагандистам, которые понимают, что они пропагандисты и принимают это, и делают свою работу

Ты оправдываешь пропагандистов тем, что выделяешь им хоть какую-то долю уважения.
Презирай тогда уж всех одинаково, и пропагандиста, и лицемерного журналиста.

Ответить

Zakhar

Незначи…
–1

как маленький дитятко. "больше" сравнительное слово. а как мне поступать, не у не тебя буду спрашивать)
ты же умеешь читать мысли, почему мои мысли не прочел? вопросов бы у тебя не возникло) или только у бедняжечек можно?

Ответить

Незначител

Zakhar
0

За неимением внятных аргументов перешёл к попыткам унижения оппонента. И использовал уменьшительно-ласкательные формы обращения, пытаясь выставить свою позицию якобы свысока. Это пиздец как очевидно и жалко. Ты барахтаешься как рыба на мелководье.

«больше» сравнительное слово

В том то всё и дело, что пропагандисты для тебя не являются «абсолютным нулём» на этой шкале. Значит в какой-то мере у тебя есть к ним уважение (да ты и сам это заявил).
А чувак, который в один момент раскаялся (а может раскаивался на всём протяжении), для тебя мразь последняя.
Всё смешалось в доме Облонских.

Ответить

Святозавр

Zakhar
0

У меня схожие ощущения от людей, которые точки ставят в тексте хуй пойми где.

Ответить

Zakhar Zakharov

Святоза…
0

согласен с тобой. хуйня какая-то получается

Ответить

Пыльный Артем

Мистер
8

Можно вторым вахтером

Ответить

Mraz

Пыльный
4

Или первым адекватным

Ответить

Пыльный Артем

Mraz
2

Мне наш нравится. Он хотяб жопу свою так не продавал. А этого возьмём парашу чистить 

Ответить

Mraz

Пыльный
4

Этот ПП забанил за пустяк

Ответить

Смелый рубин

Mraz
1

За что хоть?

Ответить

Mraz

Смелый
2

Якобы разжигание межнациональной розни. Но там был шуточный контекст

Ответить

Прочий

Mraz
2

Как корабль назовешь...

Ответить

Асем

Мистер
1

В ТГ Мэша писали "серик" вместо "сериал", у них же нарочито свойский слог. Прикинь, на ТЖ будет подборка сериков. Ну его.

Ответить

Mraz

Асем
1

Подборка тугосериков

Ответить

ouxen

Мистер
1

и бесплатное тестовое задание

Ответить

Печальный корабль

69

"все наши переживания просто перечеркнули решения людей в костюмах, которым п***й на журналистов."

Ответить

adw

41

А он не замечал все это время с кем работал? 

Ответить

Эстетический цвет

31

Мне просто сказали, а я сделал. Я ни в чём не виноват.

Ответить

Лишний рак

30

Титов добавил, что с большой любовью относится к холдингу и с уважением — к главному редактору Mash Максиму Иксанову, но заявил, что «всё это решали не они», а «выше — как в е***ем СССР».

Да-да, в том самом "е***ем СССР", который вы с ним так отважно помогали строить и укреплять, нормализуя публикацию за деньги чего угодно.

Бедная несчастная чмоня. Зарабатывал в пропагандистской помойке какие-нибудь 20 зарплат заводского нищука в месяц за исправление орфографии и пунктуации в спущенных сверху текстах, а сейчас видать заработал на квартирку и ВНЕЗАПНО прозрел.

все наши переживания просто перечеркнули решения людей в костюмах, которым п***й на журналистов

Ох лол, такой бы даже если журналиста раз в жизни и увидел, то не признал бы.

Ответить

solawind

30

Вся суть всех этих "мы в серой зоне" "мы вне политики". Просто в рамку и на стену. Если вам нет дела до политики, значит эта политика однажды использует вас.

Ответить

Kirill Nikolaev

24

Да не были они никогда вне политики, блядь. Пропускать "нативку" без пометки реклама про то, как мэрия охуенно обкашляла вопросики — это не вне политики. Трубить о том, что мы все такие в телеге анонимные и никто нами не рулит — это не вне политики. Работать, зная, что придут дяди в костюмах, которые в составе акционеров – это не вне политики.

С другой стороны, зная всё это и все равно публично выйти ТАК — тут стальные яйца нужны.

Ответить

Zakhar Zakharov

Kirill
1

он еще ниже поступил чем свои же подельники. предал свою команду, когда все на них стали указывать и кричать, что лохи. НЕНЕНЕ!  я хорошенький, ничего не знал, глаза были завязаны. это они там плохие. я ангелочек. пойду помолюсь

Ответить

x mst

6

е***ем СССР

Ебейшем? Ебейшем СССР?

Ответить

Вова А.

x
31

Eminem

Ответить

Bkmz Иванов

x
7

Ебучем

Ответить

Космический Макс

x
6

ееееем СССР

Ответить

Иван Иванович

x
2

В ебейшем СССР каждому полагалось по Сталину 3000

Ответить

Солёная Капля

x
0

А причем тут вообще СССР опять приплели?

Ответить

ouxen

Солёная
1

потому что он длится

Ответить

Антон Сциталов

x
0

Единообразием

Ответить

Zakhar Zakharov

x
0

единорожием СССР

Ответить

Романелло Кивогенс

11

Замглавреда Mash заявил об уходе из издания

Сначала распались SMASH, теперь настал черёд Mash. Уже начинаюсь беспокоиться за североирландскую группу Ash...

Ответить

Рамиль Газетдинов

Романелло
2

shh! 

Ответить

imevän munaa

Романелло
0

ass

Ответить

Грэм Грэмский

Романелло
0

Shhhhh....

Ответить

haunter

9

пошел на хуй уёбок подпутинский.
всё затихнет - мразь вернется 

Ответить

Stanley H. Tweedle

9

Раньше-то он ничего не знал, да

Ответить

Κύριλλος

7

...а что Титов?

Ответить

Космический Макс

Κύριλλος
2

Этот Титов молодец. Более или менее.

Ответить

Пыльный Артем

2

Приглашайте его на тж

Ответить

Громкий утюг

Пыльный
12

В рубрику /попущ недели

Ответить

Вова А.

Пыльный
2

Щитпостить

Ответить

Смелый рубин

6

всё это решали не они», а «выше — как в е***ем СССР».

За что боролся, собственно

Ответить

Bkmz Иванов

5

Ждём "компромат" на него, от мэш и подобных

Ответить

solawind

Bkmz
2

Запись встречи с шпионом из США, снятую из противоположного угла кафе.

Ответить

Κύριλλος

2

А выпустить подобный комментарий в день выхода материала? И только он принял решение об уходе, а команда? Столько вопросов...

Ответить

Евгений Миронов

Κύριλλος
0

Я думаю, тут волна народного гнева дошла до него лично и стала слишком большой. Не исключаю, что сердобольные друзья писали в личку "ну вы там че-то совсем охуели, нет, братка? "

Ответить

Роман Александров

3

Люди в костюмах сделали зачистку памяти некачественно

Ответить

Alex Blake

0

Молодец Сергей. Достойный поступок! Рад, что есть люди, для которых собственные принципы важнее теплого кресла и пухлых конвертов

Ответить

Лишний рак

Alex
8

Он больше двух лет эти конверты получал, и было норм. Небось ипотеку закрыл просто.

Ответить

Андрей Петрович

0

И откуда все эти долбаёбы беруться, меши, хуеши, ну ладно там телик, у бабки с глухой деревни и выбора то нет как телик смотреть, но вот такие говно издания кто смотрит. Ведь раз эти уроды существуют, значит смотрят же, просто так бы это не спонсировалось.

Ответить

Максим Шпилёв

Андрей
6

Им менты/мчс/.. инфу сливали. Были первыми, все на них ссылались

Ответить

Κύριλλος

Андрей
2

Так изначально они развивались, набирали аудиторию, а уже потом переходили к другим "кураторам". У того же Мэша были актуальные видео от стрингеров, да и много цензурных материалов. 

Ответить

Bkmz Иванов

Андрей
0
Ответить

Daffy Duck

2

F

Ответить

Проектный микроскоп

1

 Жили в этой серой зоне и отчаянно боролись за возможность не писать говно.

Ой мяумяумяу

Ответить

Проектный микроскоп

Проектный
2

серая зона - это когда не совсем насрано, а просто дерьмо размазано по полу?

Ответить

solawind

Проектный
1

Это когда хер уже в жопе, но ещё только наполовину, и можно себя убеждать что его там нет.

Ответить

Robert Sur

1

Мужик. Уважаю.

Ответить

Дима Щербаков

1

Раз пошёл нахуй, два пошёл нахуй

Ответить

Дима Щербаков

Дима
0

(это из песни)

Ответить

Кисель Имбиревич

1

Крыса которая бежит с Титаника энивей крыса, типа он только что для себя открытия сделал, ага

Ответить

Обосранный унитаз

1

люди в костюмах

Ответить

XiQko

0

Ну что, удачи ему.

Ответить

Антон Сциталов

XiQko
1

Нет, пусть отвечает за свои поступки. 

Ответить

Роман Александров

0
Ответить

Денис Кротов

0

Не смог стерпеть таких манипуляций, так как дворец на самом деле его...

Ответить

Kuharez

0

Защекан дня

Ответить

Владимир Филатов

0

Да всё ты знал, пидорас.

Ответить

Евгений Миронов

0

Какая же охуенная новость! Божечки. Спасибо, вселенная!

Ответить

No Drama Allowed

0

Хорошая новость. Надеюсь, он сможет найти работу где-нибудь в приличном месте

Ответить

Григорий Клюшников

0

Не понял, а что ему, собственно, не так оказалось? Видео из дворца я видел. Чем оно плохое? Что решили люди в костюмах? Что ожидалось вместо? Не хватает какого-то контекста, который как будто бы есть у всех кроме меня.

Ответить

Black Jack

Григорий
0

Он намекнул, что этот видос и интервью — вранье, которое их заставили снять и выпустить.

Ответить

ouxen

0

как в е***ем СССР

шта?!

Ответить

законопослушный гражданин

0
Ответить

Black Jack

0

Мэш — это ведь тот же Лайф: продажная и когда нечего продавать, то желтая пресса.

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