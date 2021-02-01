Я понимаю всё про репутацию Mash, понимаю про стыдные вещи, но мы правда делали всё, что могли (когда могли). [..] Жили в этой серой зоне и отчаянно боролись за возможность не писать говно. Но там решили по-другому. Видосы вы видели сами. Работу талантливых людей, тысячи моих бессонных ночей, [..], все наши переживания просто перечеркнули решения людей в костюмах, которым п***й на журналистов.