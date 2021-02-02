Игры от сторонних издателей останутся, но теперь компания хочет сфокусироваться на продаже инфраструктуры.

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Google закроет все внутренние игровые студии, откажется от эксклюзивов и начнёт продавать доступ к технологиям облачного стриминга игр Stadia. Компания меняет бизнес-модель сервиса спустя два года после запуска, потому что считает это лучшим способом превратить его в устойчивый бизнес.

Google закроет работавшие над эксклюзивами для Stadia студии в Монреале и Лос-Анджелесе, ни одна из которых ещё не выпустила игр. По данным источников Kotaku, это затронет 150 разработчиков, им попытаются найти новые рабочие места в Google. Компанию также покинет Джейд Рэймон — ветеран индустрии, который продюсировал Assasin's Creed для Ubisoft и работал в Electronic Arts до работы над Stadia.

Компания продолжит поддерживать сервис для рядовых игроков, а также Pro-версию за 10 долларов с расширенными возможностями. Пока неясно, как много эксклюзивов ещё выйдут в сервисе, и остались ли какие-то из них в запасе. В то же время компания всё ещё может подписывать новые игры и добавлять проекты сторонних студий на платформу.

Однако основную ставку компания теперь делает на продажу доступа к технологии другим издателям, разрабатывающим игры. Компания предложит студиям создавать игры сразу на базе технологий Stadia, а взамен будет брать получать отчисления с продаж.

Мы считаем это лучшим вариантом по превращению Stadia в долгосрочный, устойчивый бизнес, который поможет вырасти индустрии. Фил Харрисон глава по бизнесу Stadia

Google представила Stadia в марте 2019 года как альтернативу покупке игрового ПК и консольному геймингу. Сервис позволял запускать игры из собственной библиотеки, однако покупать каждую из них нужно было отдельно в дополнение к подписке.