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Дамир Камалетдинов

Google изменит бизнес-модель облачного сервиса Stadia — начнёт продавать доступ к технологии и откажется от эксклюзивов Статьи редакции

Игры от сторонних издателей останутся, но теперь компания хочет сфокусироваться на продаже инфраструктуры.

7 7 комментариев
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Google закроет все внутренние игровые студии, откажется от эксклюзивов и начнёт продавать доступ к технологиям облачного стриминга игр Stadia. Компания меняет бизнес-модель сервиса спустя два года после запуска, потому что считает это лучшим способом превратить его в устойчивый бизнес.

Google закроет работавшие над эксклюзивами для Stadia студии в Монреале и Лос-Анджелесе, ни одна из которых ещё не выпустила игр. По данным источников Kotaku, это затронет 150 разработчиков, им попытаются найти новые рабочие места в Google. Компанию также покинет Джейд Рэймон — ветеран индустрии, который продюсировал Assasin's Creed для Ubisoft и работал в Electronic Arts до работы над Stadia.

Компания продолжит поддерживать сервис для рядовых игроков, а также Pro-версию за 10 долларов с расширенными возможностями. Пока неясно, как много эксклюзивов ещё выйдут в сервисе, и остались ли какие-то из них в запасе. В то же время компания всё ещё может подписывать новые игры и добавлять проекты сторонних студий на платформу.

Однако основную ставку компания теперь делает на продажу доступа к технологии другим издателям, разрабатывающим игры. Компания предложит студиям создавать игры сразу на базе технологий Stadia, а взамен будет брать получать отчисления с продаж.

Мы считаем это лучшим вариантом по превращению Stadia в долгосрочный, устойчивый бизнес, который поможет вырасти индустрии.

Фил Харрисон
глава по бизнесу Stadia

Google представила Stadia в марте 2019 года как альтернативу покупке игрового ПК и консольному геймингу. Сервис позволял запускать игры из собственной библиотеки, однако покупать каждую из них нужно было отдельно в дополнение к подписке.

Изначально Google также собиралась выпускать на платформе собственные эксклюзивы, однако больше всего игроков интересовали уже вышедшие популярные тайтлы. Например, Stadia оказалась одной из немногих платформ, на которых Cyberpunk 2077 на старте работал почти без проблем.

#новости #google #игры

7 7 комментариев
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7 комментариев
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Ласковый супер_стар

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Очередной убитый сервис гугла, как неожиданно

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ouxen

Ласковый
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ouxen

ouxen
0
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ouxen

0

Дешевки

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solawind

0

Это было ожидаемо
Пусть теперь оставят просто сервис аренды вычислительной мощности по подписке,  сделают возможность играть со своей любой клавомыши или геймпада без покупки их ублюдочного геймпада,  и тогда может их говно взлетит

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Валентин Жетонофф

solawind
0

новость жопой читаешь? Просто они не будут делать эксклюзивы, ибо это рили сложно, даже у Майков такое не получается, пока только Сони могет в ААА эксклюзивы своими силами.

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Anton Gostev

0

Пусть стим делает такой сервис, буду пользоваться. Гугол, вместе со своей стадией, идет лесом.

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