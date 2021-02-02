«Коммерсантъ»: в школах России появятся советники-воспитатели для обсуждения политических тем с учениками Статьи редакции
Этот проект связан с внутриполитическим блоком администрации президента.
Должность советника директора школы по воспитанию, о создании которой объявило в конце января Минпросвещения, необходима для работы с молодёжью и обсуждения с ними политических тем, в том числе митингов, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
- О появлении должности сообщил министр просвещения Сергей Кравцов 27 января, выступая в Совфеде. По его словам, конкурс на такие должности уже провели в десяти пилотных регионах, с 1 марта их проведут ещё в десяти регионах, среди которых Брянская и Нижегородская области, а с 2022 года конкурсы могут провести во всех субъектах;
- Источник «Коммерсанта», близкий к администрации президента, сообщает, что вместе с Минпросвещения проект организует Российское движение школьников (РДШ), которое курируется внутриполитическим блоком АП. Издание напоминает, что РДШ учредили в 2015 году указом Путина, тогда эксперты сравнивали её с советской пионерской организацией;
- РДШ возглавляет 33-летняя Ирина Плещева, работавшая прежде в Общероссийском народном фронте, правительстве Подмосковья и движении «Наши»;
- «Задача в том, чтобы воспитатель в первую очередь именно общался с молодёжью. У них есть запрос, чтобы с ними общались на политические темы, в том числе и по поводу митингов», — сказал источник «Коммерсанта», близкий к АП;
- Он добавил, что тема участия молодёжи в протестах обсуждается «на самых верхах», и внутриполитический блок АП намерен активизировать «все текущие проекты по этой теме»;
- В разговоре с журналистами Плещева подтвердила, что основной задачей педагога-воспитаталя будет именно общение с молодёжью: «Нужно знать язык и мемы, смотреть стримы и фильмы, которые они смотрят, музыку, которую слушают, вести социальные сети, разбираться в игровых приставках и компьютерных играх. Нужно, чтобы они не чувствовали злобу или что они покинуты. Их надо интегрировать в те же проекты РДШ»;
- В пресс-службе Минпросвещения журналистам сообщили, что в конкурсе на должность советников по воспитанию могут участвовать действующие педагоги и студенты педвузов начиная с четвертого курса. Для них предусмотрена надбавка в 15 тысяч рублей ежемесячно без учёта региональных коэффициентов;
- Первая программа обучения для советников по воспитанию пройдёт с марта по август 2021 года. Организаторы считают, что через неё пройдут около 2500 человек, добавляет «Коммерсантъ».
Для них предусмотрена надбавка в 15 тысяч рублей ежемесячно без учёта региональных коэффициентов
Радуйтесь, россияне, тому как рационально тратятся ваши налоги.
может мы сами разберемся?
С протестами в Беларуси не разобрались
У тебя нет возможности разобраться.
Вполне рационально: учителя дополнительно 15к получат и эти бабки не уйдут в какие-нибудь офшоры, а вся политруковская работа как всегда сольется в пустоту (движение Наши тому пример).
задачей педагога-воспитаталя будет именно общение с молодёжью: «Нужно знать язык и мемы, смотреть стримы и фильмы, которые они смотрят, музыку, которую слушают, вести социальные сети, разбираться в игровых приставках и компьютерных играх
Всё равно получится учитель кринжоведения.
В разговоре с журналистами Плещева подтвердила, что основной задачей педагога-воспитаталя будет именно общение с молодёжью: «Нужно знать язык и мемы, смотреть стримы и фильмы, которые они смотрят, музыку, которую слушают, вести социальные сети, разбираться в игровых приставках и компьютерных играх.
Ох уж эти молодежные словечки! "Йоу! Ништяк! Внатуре". Молодежь то нынче в джинсы одевается, кеды импортные носит, все смартхфонами да андройдами кичится! Музыку эту непонятную слушает - рок, реп, митал, джаз, иликтронику, битховинов всяческих. Фильмы эти омериканские "Нэтфликсы", приставками "Сони" увлекаются, космосами интересуются, метеорадарами, граффитти, вагонозацеперством, интернетом, порнхабом, аниме. Не каждый педагог сможет.
особисты или политруки?
Все же политруки. Но есть шансы что и до особистов в учебных заведениях в этом году дойдем.
На самом деле - отличная идея. Вы вообще можете представить себе более топорный, неуклюжий, непоследовательный подход к делу, чем работа государственного чиновника. Это же превратится в то, что сами школьники начнут искать инфу везде, где только можно, потому что вряд ли те же учителя будут способны на большее, чем "УКРАИНА, БЕЛОРУССИЯ, МАЙДАН! ОРАНЖЕВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ! РОССИЯ В ОПАСНОСТИ!" - в смысле набор бессмысленных штампов и лозунгов, которые не имеют никакого отношения к реальной жизни людей, просто пересказ телевизора.
Нет, идея отстой.
«Потому что на словах она звучит «нам нужен братуха школьников, шарящий в молодёжных темах и потихоньку влияющий в нужную сторону»
А кончится тем, что в худшем случае у школьников появится ответственность за знание политической программы на ещё одном уроке перед отдельным уе.. учителем, как в совке было с политруками
То, что ничего хорошего не получится никто не сомневается, а о том, что может получиться совсем плохо - ты не подумал
Что за пиздец происходит, с каждым днем все хуже
И тут Кремль вспомнил, что молодёжную политику-то он осуществлял только на бумаге и теперь с изяществом кирзового сапога будет навёрстывать упущенное.
В российских школах существует должность заместителя директора по воспитательной работе.
Эти идиоты наверху плодят сущности.
У этих дебилов даже идеологии связаной нет - что они за политику они там собираются втирать?
"Сплотимся вокруг Путина, он защищает нас от всех бед мира"
Алексей, приведи аналог в СССР, а то я забыл. Тогда вроде поставленные КГБ были или как. @Alexei Kuksin
разбань
КГБ-шник на кажду школу? Мы же не ГДР. Были старшие пионервожатые. Были заместители директора по воспитательной работе (они и сейчас есть).
«Задача в том, чтобы воспитатель в первую очередь именно общался с молодёжью. У них есть запрос, чтобы с ними общались на политические темы, в том числе и по поводу митингов»
новая форсунка для стравливания пара
Поздно пить боржоми, коли печень отказала
В нулевые им было похуй на молодежь, вообще никак не занимались, теперь хотят быстренько всех заткнуть и привести к единству.
Хотел было подумать, что это просто совпадение и проект давно в разработке. Но объявили о нём 27 января, похоже на необдуманную реакцию.
Вспомнилась школа времен Брежнева. На уроке истории надо было вырезки делать на какую то политическую тематику. Помню только что чем то мои вырезки не угодили и я потом месяц именно у этой училки прогуливал уроки. И в итоге потом дело дошло до родителей...
Айм бэк ин юэсэсар бэйб...
Ахахахха ну вот и нет политики в школе.
А ведь много что можно улучшить в школах и дать денег просто так, а не на замполита
Пойду подам документы на должность советника по воспитательной работе. Буду получать 15 тысяч к зарплате и задвигать школьникам про коммунизм.