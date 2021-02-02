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Алексей Боржонов

«Коммерсантъ»: в школах России появятся советники-воспитатели для обсуждения политических тем с учениками Статьи редакции

Этот проект связан с внутриполитическим блоком администрации президента.

Должность советника директора школы по воспитанию, о создании которой объявило в конце января Минпросвещения, необходима для работы с молодёжью и обсуждения с ними политических тем, в том числе митингов, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

  • О появлении должности сообщил министр просвещения Сергей Кравцов 27 января, выступая в Совфеде. По его словам, конкурс на такие должности уже провели в десяти пилотных регионах, с 1 марта их проведут ещё в десяти регионах, среди которых Брянская и Нижегородская области, а с 2022 года конкурсы могут провести во всех субъектах;
  • Источник «Коммерсанта», близкий к администрации президента, сообщает, что вместе с Минпросвещения проект организует Российское движение школьников (РДШ), которое курируется внутриполитическим блоком АП. Издание напоминает, что РДШ учредили в 2015 году указом Путина, тогда эксперты сравнивали её с советской пионерской организацией;
  • РДШ возглавляет 33-летняя Ирина Плещева, работавшая прежде в Общероссийском народном фронте, правительстве Подмосковья и движении «Наши»;
  • «Задача в том, чтобы воспитатель в первую очередь именно общался с молодёжью. У них есть запрос, чтобы с ними общались на политические темы, в том числе и по поводу митингов», — сказал источник «Коммерсанта», близкий к АП;
  • Он добавил, что тема участия молодёжи в протестах обсуждается «на самых верхах», и внутриполитический блок АП намерен активизировать «все текущие проекты по этой теме»;
  • В разговоре с журналистами Плещева подтвердила, что основной задачей педагога-воспитаталя будет именно общение с молодёжью: «Нужно знать язык и мемы, смотреть стримы и фильмы, которые они смотрят, музыку, которую слушают, вести социальные сети, разбираться в игровых приставках и компьютерных играх. Нужно, чтобы они не чувствовали злобу или что они покинуты. Их надо интегрировать в те же проекты РДШ»;
  • В пресс-службе Минпросвещения журналистам сообщили, что в конкурсе на должность советников по воспитанию могут участвовать действующие педагоги и студенты педвузов начиная с четвертого курса. Для них предусмотрена надбавка в 15 тысяч рублей ежемесячно без учёта региональных коэффициентов;
  • Первая программа обучения для советников по воспитанию пройдёт с марта по август 2021 года. Организаторы считают, что через неё пройдут около 2500 человек, добавляет «Коммерсантъ».

#новости #политика

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52 52 комментария
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Почтовый хот-дог

32
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Вероятный огонь

Почтовый
1
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Andrew Tereshin

20
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Северный диод

Andrew
1

Госэкзамен по научному Путинизму

Ответить

alexferman

14

Для них предусмотрена надбавка в 15 тысяч рублей ежемесячно без учёта региональных коэффициентов

Радуйтесь, россияне, тому как рационально тратятся ваши налоги.

Ответить

ouxen

alexferman
–2

может мы сами разберемся?

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Анальное Сало

ouxen
5

С протестами в Беларуси не разобрались

Ответить

ouxen

Анальное
0

зато хабаровчане первые начали!

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Тони Хопкинс

ouxen
0

У тебя нет возможности разобраться.

Ответить

ouxen

Тони
0

мы здесь власть!

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Октябрёнок

alexferman
2

Вполне рационально: учителя дополнительно 15к получат и эти бабки не уйдут в какие-нибудь офшоры, а вся политруковская работа как всегда сольется в пустоту (движение Наши тому пример). 

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Михаил Бочаров

13

Вот и пятиминутки ненависти подвезли

Ответить

Организационный звук

9

задачей педагога-воспитаталя будет именно общение с молодёжью: «Нужно знать язык и мемы, смотреть стримы и фильмы, которые они смотрят, музыку, которую слушают, вести социальные сети, разбираться в игровых приставках и компьютерных играх

Всё равно получится учитель кринжоведения.

Ответить

Рыжий

Организационный
2
Ответить

Понятный Даниль

9

В разговоре с журналистами Плещева подтвердила, что основной задачей педагога-воспитаталя будет именно общение с молодёжью: «Нужно знать язык и мемы, смотреть стримы и фильмы, которые они смотрят, музыку, которую слушают, вести социальные сети, разбираться в игровых приставках и компьютерных играх.

Ох уж эти молодежные словечки! "Йоу! Ништяк! Внатуре". Молодежь то нынче в джинсы одевается, кеды импортные носит, все смартхфонами да андройдами кичится! Музыку эту непонятную слушает - рок, реп, митал, джаз, иликтронику, битховинов всяческих. Фильмы эти омериканские "Нэтфликсы", приставками "Сони" увлекаются, космосами интересуются, метеорадарами, граффитти, вагонозацеперством, интернетом, порнхабом, аниме. Не каждый педагог сможет.

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ouxen

Понятный
1

шнурки в стакане

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Роман Александров

Понятный
0

Будут с Лахты брать подросших 

Ответить

ouxen

6

особисты или политруки?

Ответить

Друз Фаруэл

ouxen
5

Все же политруки. Но есть шансы что и до особистов в учебных заведениях в этом году дойдем.

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ouxen

Друз
0

там же уже попы хозяйничают? в вузах технических

Ответить

Константин

ouxen
2

будут совмещать на полставки

Ответить

Прошлый магнит

Констан…
1

на полшишечки

Ответить

ouxen

Констан…
0

удобно

Ответить

Прошлый магнит

ouxen
1

замполит

Ответить

ouxen

Прошлый
1

тоже не плохо

Ответить

verbludovable .

ouxen
1

Пропагандон

Ответить

Виктор

6

На самом деле - отличная идея. Вы вообще можете представить себе более топорный, неуклюжий, непоследовательный подход к делу, чем работа государственного чиновника. Это же превратится в то, что сами школьники начнут искать инфу везде, где только можно, потому что вряд ли те же учителя будут способны на большее, чем "УКРАИНА, БЕЛОРУССИЯ, МАЙДАН! ОРАНЖЕВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ! РОССИЯ В ОПАСНОСТИ!" - в смысле набор бессмысленных штампов и лозунгов, которые не имеют никакого отношения к реальной жизни людей, просто пересказ телевизора.

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Виктор Ганелес

Виктор
0

Нет, идея отстой.
«Потому что на словах она звучит «нам нужен братуха школьников, шарящий в молодёжных темах и потихоньку влияющий в нужную сторону»

А кончится тем, что в худшем случае у школьников появится ответственность за знание политической программы на ещё одном уроке перед отдельным уе.. учителем, как в совке было с политруками

То, что ничего хорошего не получится никто не сомневается, а о том, что может получиться совсем плохо - ты не подумал

Ответить

Михаил Михалыч

5

Что за пиздец происходит, с каждым днем все хуже

Ответить

Рыжий

Михаил
1

К сожалению, это для нас пиздец. А родители нынешних 9классников только поддержат этот бред

Ответить

Михаил Мятный

5

И тут Кремль вспомнил, что молодёжную политику-то он осуществлял только на бумаге и теперь с изяществом кирзового сапога будет навёрстывать упущенное. 

Ответить

Alexei Kuksin

2

В российских школах существует должность заместителя директора по воспитательной работе. 
Эти идиоты наверху плодят сущности. 

Ответить

Константин Курасов

0

У этих дебилов даже идеологии связаной нет - что они за политику они там собираются втирать?

Ответить

alexferman

Константин
3

"Сплотимся вокруг Путина, он защищает нас от всех бед мира"

Ответить

Симпатичный Слава

alexferman
0

Но не от камней с неба

Ответить

Друз Фаруэл

Константин
2

И сказали крохе: Ёршик это хорошо, а Навальный плохо!

Ответить

ouxen

Константин
1

не раскачивать лодку и стабильность + деды

Ответить

Политический фонарь

1

Алексей, приведи аналог в СССР, а то я забыл. Тогда вроде поставленные КГБ были или как. @Alexei Kuksin 

Ответить

ouxen

Политический
0

разбань

Ответить

Симпатичный Слава

ouxen
0

Пошли его нахуй, тут же вылезет

Ответить

Alexei Kuksin

Политический
0

КГБ-шник на кажду школу? Мы же не ГДР. Были старшие пионервожатые. Были заместители директора по воспитательной работе (они и сейчас есть). 

Ответить

Понятный Даниль

1
Ответить

ouxen

1

«Задача в том, чтобы воспитатель в первую очередь именно общался с молодёжью. У них есть запрос, чтобы с ними общались на политические темы, в том числе и по поводу митингов»

новая форсунка для стравливания пара

Ответить

Митя Мурасов

1

Поздно пить боржоми, коли печень отказала

В нулевые им было похуй на молодежь, вообще никак не занимались, теперь хотят быстренько всех заткнуть и привести к единству.

Ответить

Говорил

1

Хотел было подумать, что это просто совпадение и проект давно в разработке. Но объявили о нём 27 января, похоже на необдуманную реакцию.

Ответить

Mikki Rurk

1

Пототалитарим немного

Ответить

Друз Фаруэл

0

Вспомнилась школа времен Брежнева. На уроке истории надо было вырезки делать на какую то политическую тематику. Помню только что чем то мои вырезки не угодили и я потом месяц именно у этой училки прогуливал уроки. И в итоге потом дело дошло до родителей...
Айм бэк ин юэсэсар бэйб...

Ответить

Alexei Kuksin

Друз
0

Дед, это молодежный ресурс.

Ответить

Разноцветный кофе

0

В царской России, была должность — классный надзиратель.
В Австо-Венгрии ещё вроде…

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Василий Павлов

0

Ахахахха ну вот и нет политики в школе. 
А ведь много что можно улучшить в школах и дать денег просто так, а не на замполита

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Alexei Kuksin

0

Пойду подам документы на должность советника по воспитательной работе. Буду получать 15 тысяч к зарплате и задвигать школьникам про коммунизм. 

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Максим Шпилёв

0

РДШ возглавляет 33-летняя Ирина Плещева

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