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Артём Мазанов

Прямая трансляция: Суд о замене Навальному условного срока на реальный Статьи редакции

У здания суда дежурит ОМОН, рядом стоят автозаки.

133 133 комментария
22 368 просмотров

2 февраля Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде рассматривает ходатайство ФСИН об отмене условного наказания Алексею Навальному по делу «Ив Роше» и назначению ему реального срока. Заседание должно начаться в 11:00.

Навального задержали 17 января в аэропорту Шереметьево — он вернулся в Россию из Германии, где лечился после отравления. ФСИН считает, что основатель ФБК неоднократно нарушил испытательный срок.

TJ следит за происходящим.

Главное

  • Навальный доставили в суд из СИЗО;
  • Около Мосгорсуда уже задержали более 40 человек;
  • Сторонники Навального анонсировали новые акции в Москве;
Фото Мосгорсуда

Если вы не видите трансляцию, обновите этот пост.

#прямаятрансляция #навальный

133 133 комментария
2
103
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133 комментария
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GoodSanta

88

У здания суда дежурит ОМОН, рядом стоят автозаки.

Зачем? Он же никому не нужен - так президент сказал.

Ответить

Максим Шпилёв

GoodSanta
44

заседание сделали выездным из-за большого числа заявок от журналистов

из-за никому ненужного блогера 

Ответить

Симпатичный Слава

GoodSanta
19

Life пишет, что на заседание по Навальному приехало очень много авто с иностранными дипломатами.

 Вот почему, чтобы солдаты НАТО не взяли самый гуманный суд в мире в осаду  

Ответить

GoodSanta

Симпатичный
1

Как известно, дипломаты - профессиональные боевики и закалены в боях по захвату зданий суда

Ответить

ТыжЮзер

GoodSanta
3

Чтобы показать загнивающему западу, как в России оберегают оппозиционеров)

Ответить

Антон Лисин

GoodSanta
0

о нем даже никто не знает и люди за него не выходят

Ответить

Экспериментальный чайник

25

Итого у здания суда
- 70% силовики
- 29% журналисты
- 1% прочее

Ответить

Eugen T

Экспериментальн…
42

1% задержанные

Ответить

rossoshmap

Экспериментальн…
9

Выписан из оппозиции 

Ответить

Marhal_New _Arleana

Экспериментальн…
2

Так рабочий день же. Может вечером выйдут.

Ответить

Vladik Sokolov

Экспериментальн…
0

146%?

Ответить

умный человек

Vladik
0

На столько подорожает доллар после суда?

Ответить

Просто Человек

33

К Навальному иностранных представителей приехало больше, чем к Пыне на 9 мая

Ответить

Политический фонарь

Просто
–42

В него вложились многие страны. Будет обидно если он сгниёт в колонии, бгг

В Мосгорсуде рассматривают вопрос о замене…
Во вторник, 2 февраля, в Мосгорсуде рассматривается вопрос об отмене условного срока и замене его…
russian.rt.com
Ответить

Просто Человек

Политический
15

Соловьева не достаточно, приложите ссылочку на RT

Ответить

Александр Веденев

Просто
0

Так он надоел всем за 20 лет

Ответить

GoodSanta

33

поменяли судью, которая будет рассматривать представление ФСИН: вместо Юлии Окуневой назначили Наталью Репникову.

Ну все понятно. Пускаем в ход лучших

Судьи России - Репникова Наталия Владимировна
Судьи России. Все конституционные судьи России. Вырази свое мнение о судье, прокуроре, адвокате.
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Ответить

GoodSanta

GoodSanta
9

Если что, Окуневу поменяли, скорее всего, для того, что бы она перестала маячить в СМИ - если ее загуглить, можно наткнуться на интересные истории о ее родственниках с госконтрактами по той же Фееричной Службе Бутылок.

Ответить

Icipher

GoodSanta
0

Это ваше личное мнение и оценочное суждение?

Ответить

GoodSanta

Icipher
0

Это мой сарказм

Ответить

Наталья Бурденко

11

Единственное, за что я рада в этой новости - что Юля наконец увидит Алексея ♥️

Ответить

Симпатичный Слава

Наталья
28

мимимимими ♥️♥️♥️Алексей+Юлия♥️♥️♥️=♥️♥️♥️♥️♥️♥️

Ответить

Антон Курочкин

Симпатичный
2

❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
Синергия же !

Ответить

Укрокоптер

Симпатичный
1

Зачем порвался?

Ответить

Симпатичный

Укрокоп…
1

привет брат

Ответить

Различный космос

Укрокоп…
0

Оо, если верить логики добрых людей, ты бот. @Вахтёр прими меры плиз.

Ответить

AZP

Наталья
0

По Скайпу.

Ответить

Михаил Зеленин

Наталья
0

Она и дальше его сможет видеть, вне зависимости посадят его или нет

Ответить

Дмитрий Григорьев

15

Волков кратко напоминает суть дела Ив Роше, по которому собираются судить Навального. Полезно, если вы не очень в курсе.

Leonid Volkov
В этот день уместно напомнить о том, что это вообще такое — "дело Ив Роше".

Все материалы дела выложены — вы можете прочитать их и составить собственное впечатление — и вся хронология опубликована на сайте https://delo.navalny.ru/

Компания "Ив Роше" заказала фирме "Главпод...
В этот день уместно напомнить о том, что это вообще такое — "дело Ив Роше".

Все материалы дела выложены — вы можете прочитать их и составить собственное впечатление — и вся хронология опубликована на сайте https://delo.navalny.ru/

Компания "Ив Роше" заказала фирме "Главподписка" Олега Навального коммерческие перевозки грузов из Ярославля в Москву. "Главподписка" возила грузы с 2008 по 2012 год, и все были довольны. Но в 2012 году Следственный комитет получил команду возбудить на Алексея Навального как можно больше дел...

"Главподписка" (как видно и из названия — ООО "Главное подписное агентство") была учреждена в свое время братьями Навальными не для грузоперевозок, а для стартапа по заказу доставки журналов через интернет; стартап — как это бывает — не "взлетел", но юрлицо осталось. У братьев было там по 50%, это и стало роковым обстоятельством.

Когда у Олега появился контракт с "Ив Роше", он использовал существующее юрлицо, то есть то, где и у Алексея было 50%. Если бы не это, то, вероятно, до сих пор бы ездили фуры с косметикой из Ярославля в Москву, и ни у кого бы не было никаких вопросов. Но Путин уже тогда требовал посадить Навального...

В 2012 году гендиректора "Ив Роше Восток" (российской "дочки" французской компании "Ив Роше") Бруно Лепру вызывают в Следственный комитет и заставляют написать даже не заявление о преступлении, а фиговый листочек: обращение о том, что компании "возможно был причинен ущерб" с просьбой "провести проверку".

После этого финансовый директор "Ив Роше Восток" Кристиан Мельник проводит аудит, который показывает, что сотрудничество с "Главподпиской" было для компании выгодным, никакого ущерба не было нанесено. Но "экспертам" Следственного комитета было виднее.

Без заявления о преступлении от компании, "Ив Роше Восток" признают потерпевшей, и возбуждают уголовное дело о том, что, якобы, "Главподписка" возила грузы "по завышенной цене" (по мнению следователей!), и, следовательно, имело дело мошенничество. То есть "Ив Роше Восток" считает, что ущерба не было, но следователь знает лучше!

В 2017 году, когда ЕСПЧ будет выносить решение по делу "Ив Роше", у судей от этого полезут глаза на лоб и они отдельно укажут в решении, что братья Навальные не только были лишены права на справедливый суд, но и были наказаны за действия, которые просто не подпадают под УК РФ.

Ну вот и все: 30 декабря 2014 года суд приговаривает Олега к 3.5 годам лишения свободы (Олег их отсидит от звонка до звонка, и большую часть времени — в одиночке, в ШИЗО), а Алексея (просто за то, что был акционером "Главподписки"; в бизнесе Олега он не участвовал вообще никак) — к 3.5 годам условно.

Когда в 2017 году ЕСПЧ признает приговор незаконным (потому что братьев Навальных приговорили за действия, которые являются нормальной коммерческой деятельностью), Россия признает решение ЕСПЧ и выплатит им крупные компенсации, но... "забудет" отправить дело на пересмотр.

Ну хорошо, но ведь сейчас 2021 год — спросите вы. Даже эти 3.5 года давно прошли; Олег Навальный вышел на свободу летом 2018 года; за что и как сейчас преследуют Алексея по "делу Ив Роше" опять?

Дело в том, что его условный срок был установлен с испытательным сроком на пять лет, а потом еще годик просто так "накинули", итого вышло шесть лет. То есть, до 30 декабря 2020 года Алексей должен был "соблюдать правила условно-досрочного освобождения" (отмечаться и т.д.), иначе же его 3.5 года условных могли превратиться в 3.5 года реальных в любой момент.

В течение этих шести лет ФСИН не раз обращалась в суд с требованием заменить условный срок на реальный, но каждый раз получала отказы. (У Путина был, как мы теперь знаем, иной план решения "проблемы Навальный" — план, связанный с "Новичком"). Условный срок просто все время висел над Алексеем, это был такой шантаж.
Ответить

Дмитрий Григорьев

Дмитрий
16
Leonid Volkov
Но когда с "Новичком" не получилось, решили вернуться к "плану Б". Еще 16 сентября 2020 года — Алексей находился в реанимации клиники Шарите, о чем знал весь мир — инспекторы ФСИН "осуществили выход" к нему домой, "не обнаружили" его там и составил протокол...
Но когда с "Новичком" не получилось, решили вернуться к "плану Б". Еще 16 сентября 2020 года — Алексей находился в реанимации клиники Шарите, о чем знал весь мир — инспекторы ФСИН "осуществили выход" к нему домой, "не обнаружили" его там и составил протокол о нарушении правил испытательного срока. Потом состряпали еще пару таких протоколов, хотя Навальный через своих адвокатов официально уведомил ФСИН о месте своего пребывания и предоставил документы о лечении.

Подходил срок 30 декабря — конец "испытательного срока". И ФСИН опять соврал: якобы из статьи немецких медиков, вышедшей в журнале "Ланцет" 22 декабря, они узнали, что Алексей здоров и немедленно объявили его в розыск. На самом же деле, розыскное дело было оформлено еще 27 ноября — то есть за месяц до публикации в "Ланцете", на которую они сослались как на формальный повод.

Таким образом они пытались добиться воплощения голубой мечты Путина — испугать Алексея Навального, чтобы тот не возвращался в Россию.

Дальнейшее вы все уж точно хорошо знаете: Навальный вернулся, был незаконно задержан в аэропорту, арестован под портретом Ягоды в ходе "выездного заседания" Химкинского суда, с применением статей УПК, которые относятся к уклоняющимся от исправительных работ (а не к условно-осужденным).

Со всеми этими юридическими нюансами, простая суть того что происходит сейчас в Мосгорсуде не должна ускользать от здравого смысла: Путин сажает Навального в тюрьму за то, что тот выжил после покушения и расследовал покушение. Формальным же поводом служит незаконный приговор по абсурдному уголовному делу столетней давности.

И еще: сама компания "Ив Роше", которую использовали для фабрикации этого уголовного дела, так и не принесли извинений, не выступила ни с одним заявлением по существу, а в продолжающемся суде против нее во Франции отказывается от ответственности за действия своей российской "дочки".
Ответить

Алексей Дудырев

Дмитрий
1

Вся хронология событий в двух сообщениях.

Ответить

Кузькин отец

18
Штаб Навального в Москве @teamnavalny_mos
«Расходитесь, здесь не на что смотреть!» Всего лишь суд над никому не нужным блогером https://t.co/2VaF5LPNpL
Ответить

Malyw

–10

Вангую, не посадят. Или смешной срок дадут вроде пары месяцев

Ответить

GoodSanta

Malyw
42

Значит покажут, что прогнулись под митингами. Не пойдут на такое, особенно после всего цирка с конями по его прилету. Заменят на реальный и отправят по этапу - у них уже другого выхода просто нет

Ответить

Malyw

GoodSanta
–57

Навальный свой чел, его нельзя далеко убирать, иначе появится другой и неподконтрольный лидер протеста
Реальных оппозиционеров и неугодных расстреливают в центре города, а Навального даже машина "случайно" не сбила еще...

Либерахи заминисуют, потому что интеллектом от ваты далеко не ушли

Ответить

Вячеслав Андреев

Malyw
36

О, вернусь сюда написать про интеллект автора комментария.

Ответить

Крепкий стоячок

Malyw
18

Но пытались же ведь убить аллё

Ответить

alexferman

Крепкий
20

Ща скажет "это показуха была, хотели бы убить - убили бы"

Ответить

Сергей Яковенко

Крепкий
–12

Ну, если честно выглядит будто хотели припугнуть, а не убить.
Для убийства есть более надёжные методы, тем более в России(ФСБ кого-то убить за границей всё-таки сложнее): начиная от торчков с ножом и заканчивая случайно переехавшей 2 раза машиной. Ну и конечно же камеры не работали бы, а если работали, то это все чеченцы из-за оскорбления Аллаха. 

Ответить

Молчаливый Гоша

Сергей
1

 начиная от торчков с ножом и заканчивая случайно переехавшей 2 раза машиной.

Навальный при всем, таки, ходил с бадигардами в толпах.

Ответить

Похожий паук

Сергей
0

Ну так камеры и пропали с отеля где навального травили) 

Ответить

ruslan Akhmedov

Крепкий
1

На это у него запасен ответ - хотели бы отравить отравили

Ответить

Арсений Шубин

Malyw
2

В самолёте, получается, он просто рафаэлку съесть не успел?

Ответить

Алексей Дудырев

Malyw
2

Мда, мышление у тебя конечно ого-го.

Ответить

Eugen T

Malyw
1

А новичком его случайно намазали, да? 

Ответить

законопослушный

Malyw
1

Навальный - обычный блогер, но отклоняйся от первоначальной версии.

Ответить

ТыжЮзер

GoodSanta
–7

Возможно и договорились с ним, что дадут год-два и он пропадает с радаров либо уезжает далеко и надолго.

Ответить

ruslan Akhmedov

ТыжЮзер
10

Ага, он вернулся что бы договориться о том чтобы уехать

Ответить

ТыжЮзер

ruslan
–6

Возможно у него было толика надежды, что его не посадят. ФБК без него развалится и он это знает, а из зоны координировать работу штаба он не сможет)

Ответить

alexferman

ТыжЮзер
7

договорились с ним

Эт вряд ли

Ответить

NiemandDa

alexfer…
2

Судя по поведению Навального после отравления, он прям разозлился, так что действительно вряд ли он собирается с кем-то договариваться.

Ответить

законопослушный

ТыжЮзер
0

Навальный просто и понятно объяснил причину возвращения.

у тебя есть только "возможно"

Ответить

Daffy Duck

Malyw
9

Ага, что бы Пыня то и прогнулся под мнение кого то, гордыня не позволит, сделают специально на зло как можно хуже

Ответить

Симпатичный Слава

Daffy
6

пыня то и дело что прогибается постоянно, но только не перед крестьянами 

Ответить

Daffy Duck

Симпати…
2

Ну я это и имел ввиду

Ответить

Зарегистрировался только что

Malyw
2

посадят

Ответить

Дмитрий Киселев

11

Российский суд как выборы в сша,  никогда до конца не знаешь какой  приговор выбрали в АП.

Ответить

законопослушный гражданин

Дмитрий
0

результаты выборов  в США определяет АП?

Ответить

GoodSanta

законопослушный
3

В США многие думают, что да

Ответить

законопослушный

GoodSan…
0

тогда почему президент проиграл выборы?

Ответить

Симпатичный Слава

0

Это типо сейчас будет окончательное решение по Навальному? Или у него еще впереди есть суд? 

Ответить

Eugen T

Симпатичный
20

Окончательное решение навального вопроса

Ответить

GoodSanta

Симпатичный
4

Нет, сегодня должны отправить в колонию

Ответить

Симпатичный Слава

GoodSanta
0

А где-то писали что суд будет через 30 дней (как его только взяли) 
Это что-то лишнее? 

Ответить

Укрокоптер

Симпати…
2

Это суд по делу о замене условного срока на реальный, потом будет суд о мошенничестве

Ответить

Владимир Филатов

Симпати…
1

возможно перенесли

Ответить

ТыжЮзер

Симпатичный
1

Сейчас скорее всего рассматривают дело о замене условного срока на реальный, а далее будет суд с определением срока тюремного заключения.

Ответить

GoodSanta

ТыжЮзер
3

далее будет суд с определением срока тюремного заключения

Зачем? Срок-то есть уже, установленный последним приговором. Сейчас только перевод в реальное лишение свободы и зачет уже отсиженного.

Ответить

ТыжЮзер

GoodSan…
0

А какой срок? Он же истек вроде в конце декабря?

Ответить

GoodSanta

ТыжЮзер
18

А какой срок?

Есть определенные правила зачета сроков в уголовном процессе в зависимости от вида наказания при переводе его в другой вид. Но тут гадать бессмысленно - весь процесс по нему - это ебаный цирк, так что проще просто следить, чем ставить на конкретные сроки.

Ответить

Anton Golovanov

ТыжЮзер
0

Истек испытательный срок, а условный срок как был 3.5 года, так и есть. Это разные вещи.

Например, если тебе дадут 1 год условно с 5 годами испытательного срока, то хоть через 4 года и 364 дня со дня приговороа нарушение приведет к реальному 1 году.

У Навального там разве что какие-то домашние аресты были, они могут потенциального повлиять на срок, но я не разбирался в этом.

Ответить

Artur Degtev

6
Ответить

Алексей Дудырев

0

А зачем иностранные дипломаты? может кто знающий объяснить? 

Ответить

GoodSanta

Алексей
16

А зачем иностранные дипломаты?

Для максимальной прозрачности и исключения возможности дезинформации.
По итогу этого суда, вполне вероятно, будут приниматься решения о точечных или обширных санкциях в отношении России, поэтому дипломаты приезжают, чтобы увидеть и организацию всего процесса и непосредственно узнать о его результатах

Ответить

Алексей Дудырев

GoodSanta
0

Ты подкован так, или скопировал откуда то?

Ответить

GoodSanta

Алексей
9

Ну по образованию и профессии - юрист, и написал вроде довольно очевидные тезисы, так что нет - не копировал ниоткуда

Ответить

Алексей Дудырев

GoodSan…
4

Спасибо за исчерпывающий ответ. 

Ответить

Симпатичный Слава

GoodSanta
1

Мне не понятен мотив ввода санкций за Навального. Какой у них аргумент? Просто потому что могут?

Ответить

Anton Golovanov

Симпати…
6

Ну основной вменяемый на международном уровне аргумент тут в контексте химоружия, наверное. Что вместо расследования использования запрещенного ХО государство сажает жертву в тюрьму.

Ответить

GoodSanta

Симпати…
2

Просто потому что могут

Ну "санкции" - это по большому счету усложнение экономического и социального взаимодействия между государствами.
Если условная Франция не хочет больше видеть на своей территории условного Пригожина - это ее право. Если хочет заморозить его активы в стране, поскольку полагает, что они приобретены незаконными средствами - тоже его право.
Но сейчас это, разумеется, политический ход - ЕС крайне не устраивает политика нашего президента, но все прекрасно понимают, что Россия зависит в своей жизни и от доллара, и от евро - что бы там чиновники не говорили. Поскольку желания топить народ России и лидеров стран нет - в ход идут персональные санкции.
Очень надеюсь, что всем коррумпированным чиновникам в Европе обрежут жопу - пусть эти награбленные миллиарды уж пойдут в бюджет ЕС чем будут дальше кормить эту шваль.

Ответить

Симпатичный

GoodSan…
–1

то есть тут конкретно повод ввести санкции, о чем будет кричать пропаганда и в чем она будет права. Интересно, дадут эти санкции ожидаемый результат или нет на длинной дистанции. 
Просто картина рисуется натянуто. 

Ответить

Sasha

Симпати…
1

Ну он политический оппонент путина, поэтому так

Ответить

Симпатичный

Sasha
1

слабый аргумент, который разбивается о "вмешательство во внутренние дела государства" 

Ответить

apranzo

Симпати…
0

Потому что на этом дома можно сделать политические очки. 

Ответить

Северный диод

0

@Сергей Звезда от ТЖ кто-то поехал сегодня к суду?

Ответить

GoodSanta

Северный
15

от ТЖ кто-то поехал

Кукухой?

Ответить

Обосранный унитаз

GoodSanta
3

Ну типа

Ответить

Политический фонарь

Северный
3

от ТЖ кто-то поехал

по этапу

Ответить

Северный диод

Северный
0

@Артём Мазанов

Ответить

Marhal_New _Arleana

5

Алексей Навальный сказал жене Юлии: «По телевизору сказали, что ты нарушаешь общественный порядок постоянно. Плохая девочка, горжусь тобой».

Россия это романтическая комедия.

Ответить

A patient patient

4

Судья просит Навального преставиться.

Сразу перешли к делу?
представиться — 1. Назвать себя, знакомясь. 2. Притворяться, принять тот или иной вид. 3. Явиться в мысли, в воображении. 4. только 3 л. Возникнуть, появиться.

преставиться — (устар.). Умереть.

Ответить

Alexandria Watts

3

там еще по периметру большими группами во всех дворах силовики дежурят. сложно до метро добраться было.. ссутся как щенята от страха

Ответить

Григорий Марченко

–27

Надеюсь уедет лет на 5 

Ответить

Симпатичный Слава

Григорий
7

и как ты потом будешь жить без надежды?

Ответить

Симпатичный Слава

2

Прикрутите голосовалку к статье 
Посадят/не посадят 

Ответить

Симпатичный Слава

Симпатичный
4

реддит фондовый рынок ломает, а мы судебную систему РФ снесем 
Бггг

Ответить

Михаил Зеленин

Симпатичный
0

Все сломано до нас. 

Ответить

Кисель Имбиревич

3

Отменят условку по Ив Роше и посадят в СИЗО по делу о мошенничестве, как минимум до зимы. Реалистично? 

Ответить

Андрон

3

100% вынесут приговор на реальный срок. Скриньте. 
Обнуленному надо во что бы то ни стало показать всем гражданам РФ, что он делает, то что хочет и когда захочет. И никто ему не указ на этой планете. И  конечно же он даже не думал бояться, как многие ошибочно думают Навального.

Ответить

Eva

Андрон
0

Не боялся то не обращал бы внимания.
А тут пол района оцепили, да и не взирая на это, вся страна на ушах стоит уже сколько времени. По всем пропогандоновым каналам все пропогандоны смакуют и пережевывают дворец обнуленного, протесты и все что с этим связано.
Машина на полную запущена, так как сознание людей меняется...

Ответить

Мятный Чаёк

0

Объясните, на каком основании задерживают журналистов? 

Ответить

Конкретный хичхакер

Мятный
8

Ну а чо они

Ответить

Симпатичный Слава

2

 Также Навальный обращается к своему адвокату Вадиму Кобзеву: «Я вижу что ты читаешь Твиттер, расскажи что там пишут, у меня ломка

ШАХ И МАТ НАВАЛЬНИСТЫ 

Ответить

Дмитрий Григорьев

2

Судья просит Навального преставиться. На что тот говорит, что она пока еще не представилась сама: «Я не знаю, кто вы. Вы судья Окунева или кто-то другой?»

Какая зловещая опечатка, хорошо, что я не верю в приметы.

Ответить

Наталья Бурденко

2

«Судья Навальному: «Можете присесть»

Как-то не думаю, что Алексею хочется

Ответить

Обязанный каякер

Наталья
0

Но ведь и присядет, таки к сожалению :-(

Ответить

GoodSanta

1

.

Ответить

Max Zarenko

GoodSanta
2

Ну типа

Ответить

Андрей Зименков

GoodSanta
0

Hitman 4 confirmed!

Ответить

Владимир Филатов

1

Посадят, но года на 2-3

Ответить

Aleksey Vasiliev

Владимир
0

продлят условный, на 2-3 года

Ответить

Владимир Филатов

Aleksey
2

не уверен, что они будут такими благосклонными

Ответить

Музыкальный меч

Владимир
0

тоже про эти цифры думаю.

Ответить

Mikhail Pukas

Владимир
0

А потом ещё на 7 и так до падения режима. 

Ответить

Leonid Celevra

1

Хотели бы посадить - ... 

Ответить

GoodSanta

Leonid
0

посадят

Ответить

Daffy Duck

1

Ну ждём новую главу старого пиздеца
Учитывая на сколько властям поебать на шумиху, посадят далеко и надолго  похоже 

Ответить

Alexandria Watts

1
Ответить

Joni Keij

1

Я 40 минут ждал автобуса до суда. Но они тупо будто перестали ходить. С большой частотой шли до конечной и там исчезали, а от конечной в сторону суда тупо не шли. Я вызвал такси до мосгорсуда, но внезапно заседание перенесли на час, так что я поехал на работу. Говорю таксисту: "поехали вместо мосгорсуда на Союзмультфильм" ))0
Таксист кстати рассказывал как тоже в воскресенье с сестрой ходил на митинг)

Ответить

Roma Dmitriev

1

3,5 года

Ответить

AZP

1

Щас Артёма задержат второй раз. Потом ещё раз - и по дадинской статье уедет.

Ответить

Elias Bohr

1

«Судья просит Навального преставиться»
-В Томске уже пробовал, не получилось

Ответить

Дмитрий Григорьев

1
Ответить

Поверхностный каякер

1
Ответить

Marhal_New _Arleana

0

Так не интересно. Даже без интриги.

Ответить

Ray Madhope

0

Лишь бы никто его не кокнул по пути в суд или на выходе

Ответить

Никита Сопов

0

просто 

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Обосранный унитаз

0

Свободу АН (тов.майор, я имел в виду анжелу дэвис, не дописал прост)

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Petr Petrov

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збс, кто то ехал на работку - приехал в СИЗО

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4eLLka

0

Какие прогнозы по сроку?

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Обосранный унитаз

4eLLka
0

Долговременные посадки, морозы

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Михаил Зеленин

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А суд будет в один день?

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Музыкальный меч

Михаил
0

да, судья сказала, что сегодня вынесут решение. Значит оно уже согласовано

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