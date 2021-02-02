Прямая трансляция: Суд о замене Навальному условного срока на реальный Статьи редакции
У здания суда дежурит ОМОН, рядом стоят автозаки.
2 февраля Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде рассматривает ходатайство ФСИН об отмене условного наказания Алексею Навальному по делу «Ив Роше» и назначению ему реального срока. Заседание должно начаться в 11:00.
Навального задержали 17 января в аэропорту Шереметьево — он вернулся в Россию из Германии, где лечился после отравления. ФСИН считает, что основатель ФБК неоднократно нарушил испытательный срок.
TJ следит за происходящим.
Главное
- Навальный доставили в суд из СИЗО;
- Около Мосгорсуда уже задержали более 40 человек;
- Сторонники Навального анонсировали новые акции в Москве;
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У здания суда дежурит ОМОН, рядом стоят автозаки.
Зачем? Он же никому не нужен - так президент сказал.
заседание сделали выездным из-за большого числа заявок от журналистов
из-за никому ненужного блогера
Life пишет, что на заседание по Навальному приехало очень много авто с иностранными дипломатами.
Вот почему, чтобы солдаты НАТО не взяли самый гуманный суд в мире в осаду
Как известно, дипломаты - профессиональные боевики и закалены в боях по захвату зданий суда
146%?
К Навальному иностранных представителей приехало больше, чем к Пыне на 9 мая
Политический фонарь
В него вложились многие страны. Будет обидно если он сгниёт в колонии, бгг
поменяли судью, которая будет рассматривать представление ФСИН: вместо Юлии Окуневой назначили Наталью Репникову.
Ну все понятно. Пускаем в ход лучших
Единственное, за что я рада в этой новости - что Юля наконец увидит Алексея ♥️
Симпатичный Слава
мимимимими ♥️♥️♥️Алексей+Юлия♥️♥️♥️=♥️♥️♥️♥️♥️♥️
Зачем порвался?
Она и дальше его сможет видеть, вне зависимости посадят его или нет
Волков кратко напоминает суть дела Ив Роше, по которому собираются судить Навального. Полезно, если вы не очень в курсе.
Все материалы дела выложены — вы можете прочитать их и составить собственное впечатление — и вся хронология опубликована на сайте https://delo.navalny.ru/
Компания "Ив Роше" заказала фирме "Главпод...
Все материалы дела выложены — вы можете прочитать их и составить собственное впечатление — и вся хронология опубликована на сайте https://delo.navalny.ru/
Компания "Ив Роше" заказала фирме "Главподписка" Олега Навального коммерческие перевозки грузов из Ярославля в Москву. "Главподписка" возила грузы с 2008 по 2012 год, и все были довольны. Но в 2012 году Следственный комитет получил команду возбудить на Алексея Навального как можно больше дел...
"Главподписка" (как видно и из названия — ООО "Главное подписное агентство") была учреждена в свое время братьями Навальными не для грузоперевозок, а для стартапа по заказу доставки журналов через интернет; стартап — как это бывает — не "взлетел", но юрлицо осталось. У братьев было там по 50%, это и стало роковым обстоятельством.
Когда у Олега появился контракт с "Ив Роше", он использовал существующее юрлицо, то есть то, где и у Алексея было 50%. Если бы не это, то, вероятно, до сих пор бы ездили фуры с косметикой из Ярославля в Москву, и ни у кого бы не было никаких вопросов. Но Путин уже тогда требовал посадить Навального...
В 2012 году гендиректора "Ив Роше Восток" (российской "дочки" французской компании "Ив Роше") Бруно Лепру вызывают в Следственный комитет и заставляют написать даже не заявление о преступлении, а фиговый листочек: обращение о том, что компании "возможно был причинен ущерб" с просьбой "провести проверку".
После этого финансовый директор "Ив Роше Восток" Кристиан Мельник проводит аудит, который показывает, что сотрудничество с "Главподпиской" было для компании выгодным, никакого ущерба не было нанесено. Но "экспертам" Следственного комитета было виднее.
Без заявления о преступлении от компании, "Ив Роше Восток" признают потерпевшей, и возбуждают уголовное дело о том, что, якобы, "Главподписка" возила грузы "по завышенной цене" (по мнению следователей!), и, следовательно, имело дело мошенничество. То есть "Ив Роше Восток" считает, что ущерба не было, но следователь знает лучше!
В 2017 году, когда ЕСПЧ будет выносить решение по делу "Ив Роше", у судей от этого полезут глаза на лоб и они отдельно укажут в решении, что братья Навальные не только были лишены права на справедливый суд, но и были наказаны за действия, которые просто не подпадают под УК РФ.
Ну вот и все: 30 декабря 2014 года суд приговаривает Олега к 3.5 годам лишения свободы (Олег их отсидит от звонка до звонка, и большую часть времени — в одиночке, в ШИЗО), а Алексея (просто за то, что был акционером "Главподписки"; в бизнесе Олега он не участвовал вообще никак) — к 3.5 годам условно.
Когда в 2017 году ЕСПЧ признает приговор незаконным (потому что братьев Навальных приговорили за действия, которые являются нормальной коммерческой деятельностью), Россия признает решение ЕСПЧ и выплатит им крупные компенсации, но... "забудет" отправить дело на пересмотр.
Ну хорошо, но ведь сейчас 2021 год — спросите вы. Даже эти 3.5 года давно прошли; Олег Навальный вышел на свободу летом 2018 года; за что и как сейчас преследуют Алексея по "делу Ив Роше" опять?
Дело в том, что его условный срок был установлен с испытательным сроком на пять лет, а потом еще годик просто так "накинули", итого вышло шесть лет. То есть, до 30 декабря 2020 года Алексей должен был "соблюдать правила условно-досрочного освобождения" (отмечаться и т.д.), иначе же его 3.5 года условных могли превратиться в 3.5 года реальных в любой момент.
В течение этих шести лет ФСИН не раз обращалась в суд с требованием заменить условный срок на реальный, но каждый раз получала отказы. (У Путина был, как мы теперь знаем, иной план решения "проблемы Навальный" — план, связанный с "Новичком"). Условный срок просто все время висел над Алексеем, это был такой шантаж.
Подходил срок 30 декабря — конец "испытательного срока". И ФСИН опять соврал: якобы из статьи немецких медиков, вышедшей в журнале "Ланцет" 22 декабря, они узнали, что Алексей здоров и немедленно объявили его в розыск. На самом же деле, розыскное дело было оформлено еще 27 ноября — то есть за месяц до публикации в "Ланцете", на которую они сослались как на формальный повод.
Таким образом они пытались добиться воплощения голубой мечты Путина — испугать Алексея Навального, чтобы тот не возвращался в Россию.
Дальнейшее вы все уж точно хорошо знаете: Навальный вернулся, был незаконно задержан в аэропорту, арестован под портретом Ягоды в ходе "выездного заседания" Химкинского суда, с применением статей УПК, которые относятся к уклоняющимся от исправительных работ (а не к условно-осужденным).
Со всеми этими юридическими нюансами, простая суть того что происходит сейчас в Мосгорсуде не должна ускользать от здравого смысла: Путин сажает Навального в тюрьму за то, что тот выжил после покушения и расследовал покушение. Формальным же поводом служит незаконный приговор по абсурдному уголовному делу столетней давности.
И еще: сама компания "Ив Роше", которую использовали для фабрикации этого уголовного дела, так и не принесли извинений, не выступила ни с одним заявлением по существу, а в продолжающемся суде против нее во Франции отказывается от ответственности за действия своей российской "дочки".
Вангую, не посадят. Или смешной срок дадут вроде пары месяцев
Навальный свой чел, его нельзя далеко убирать, иначе появится другой и неподконтрольный лидер протеста
Реальных оппозиционеров и неугодных расстреливают в центре города, а Навального даже машина "случайно" не сбила еще...
Либерахи заминисуют, потому что интеллектом от ваты далеко не ушли
Но пытались же ведь убить аллё
Ну, если честно выглядит будто хотели припугнуть, а не убить.
Для убийства есть более надёжные методы, тем более в России(ФСБ кого-то убить за границей всё-таки сложнее): начиная от торчков с ножом и заканчивая случайно переехавшей 2 раза машиной. Ну и конечно же камеры не работали бы, а если работали, то это все чеченцы из-за оскорбления Аллаха.
Навальный - обычный блогер, но отклоняйся от первоначальной версии.
Ага, он вернулся что бы договориться о том чтобы уехать
договорились с ним
Эт вряд ли
Навальный просто и понятно объяснил причину возвращения.
у тебя есть только "возможно"
Ага, что бы Пыня то и прогнулся под мнение кого то, гордыня не позволит, сделают специально на зло как можно хуже
Симпатичный Слава
пыня то и дело что прогибается постоянно, но только не перед крестьянами
Российский суд как выборы в сша, никогда до конца не знаешь какой приговор выбрали в АП.
результаты выборов в США определяет АП?
В США многие думают, что да
Нет, сегодня должны отправить в колонию
А где-то писали что суд будет через 30 дней (как его только взяли)
Это что-то лишнее?
Это суд по делу о замене условного срока на реальный, потом будет суд о мошенничестве
Сейчас скорее всего рассматривают дело о замене условного срока на реальный, а далее будет суд с определением срока тюремного заключения.
Истек испытательный срок, а условный срок как был 3.5 года, так и есть. Это разные вещи.
Например, если тебе дадут 1 год условно с 5 годами испытательного срока, то хоть через 4 года и 364 дня со дня приговороа нарушение приведет к реальному 1 году.
У Навального там разве что какие-то домашние аресты были, они могут потенциального повлиять на срок, но я не разбирался в этом.
А зачем иностранные дипломаты? может кто знающий объяснить?
А зачем иностранные дипломаты?
Для максимальной прозрачности и исключения возможности дезинформации.
По итогу этого суда, вполне вероятно, будут приниматься решения о точечных или обширных санкциях в отношении России, поэтому дипломаты приезжают, чтобы увидеть и организацию всего процесса и непосредственно узнать о его результатах
Ты подкован так, или скопировал откуда то?
Мне не понятен мотив ввода санкций за Навального. Какой у них аргумент? Просто потому что могут?
Ну основной вменяемый на международном уровне аргумент тут в контексте химоружия, наверное. Что вместо расследования использования запрещенного ХО государство сажает жертву в тюрьму.
Просто потому что могут
Ну "санкции" - это по большому счету усложнение экономического и социального взаимодействия между государствами.
Если условная Франция не хочет больше видеть на своей территории условного Пригожина - это ее право. Если хочет заморозить его активы в стране, поскольку полагает, что они приобретены незаконными средствами - тоже его право.
Но сейчас это, разумеется, политический ход - ЕС крайне не устраивает политика нашего президента, но все прекрасно понимают, что Россия зависит в своей жизни и от доллара, и от евро - что бы там чиновники не говорили. Поскольку желания топить народ России и лидеров стран нет - в ход идут персональные санкции.
Очень надеюсь, что всем коррумпированным чиновникам в Европе обрежут жопу - пусть эти награбленные миллиарды уж пойдут в бюджет ЕС чем будут дальше кормить эту шваль.
Симпатичный
то есть тут конкретно повод ввести санкции, о чем будет кричать пропаганда и в чем она будет права. Интересно, дадут эти санкции ожидаемый результат или нет на длинной дистанции.
Просто картина рисуется натянуто.
Симпатичный
слабый аргумент, который разбивается о "вмешательство во внутренние дела государства"
@Сергей Звезда от ТЖ кто-то поехал сегодня к суду?
Алексей Навальный сказал жене Юлии: «По телевизору сказали, что ты нарушаешь общественный порядок постоянно. Плохая девочка, горжусь тобой».
Россия это романтическая комедия.
Судья просит Навального преставиться.
Сразу перешли к делу?
представиться — 1. Назвать себя, знакомясь. 2. Притворяться, принять тот или иной вид. 3. Явиться в мысли, в воображении. 4. только 3 л. Возникнуть, появиться.
преставиться — (устар.). Умереть.
там еще по периметру большими группами во всех дворах силовики дежурят. сложно до метро добраться было.. ссутся как щенята от страха
Надеюсь уедет лет на 5
Симпатичный Слава
реддит фондовый рынок ломает, а мы судебную систему РФ снесем
Бггг
Отменят условку по Ив Роше и посадят в СИЗО по делу о мошенничестве, как минимум до зимы. Реалистично?
100% вынесут приговор на реальный срок. Скриньте.
Обнуленному надо во что бы то ни стало показать всем гражданам РФ, что он делает, то что хочет и когда захочет. И никто ему не указ на этой планете. И конечно же он даже не думал бояться, как многие ошибочно думают Навального.
Не боялся то не обращал бы внимания.
А тут пол района оцепили, да и не взирая на это, вся страна на ушах стоит уже сколько времени. По всем пропогандоновым каналам все пропогандоны смакуют и пережевывают дворец обнуленного, протесты и все что с этим связано.
Машина на полную запущена, так как сознание людей меняется...
Объясните, на каком основании задерживают журналистов?
Судья просит Навального преставиться. На что тот говорит, что она пока еще не представилась сама: «Я не знаю, кто вы. Вы судья Окунева или кто-то другой?»
Какая зловещая опечатка, хорошо, что я не верю в приметы.
«Судья Навальному: «Можете присесть»
Как-то не думаю, что Алексею хочется
.
Посадят, но года на 2-3
продлят условный, на 2-3 года
Хотели бы посадить - ...
Ну ждём новую главу старого пиздеца
Учитывая на сколько властям поебать на шумиху, посадят далеко и надолго похоже
Я 40 минут ждал автобуса до суда. Но они тупо будто перестали ходить. С большой частотой шли до конечной и там исчезали, а от конечной в сторону суда тупо не шли. Я вызвал такси до мосгорсуда, но внезапно заседание перенесли на час, так что я поехал на работу. Говорю таксисту: "поехали вместо мосгорсуда на Союзмультфильм" ))0
Таксист кстати рассказывал как тоже в воскресенье с сестрой ходил на митинг)
Какие прогнозы по сроку?
А суд будет в один день?
Музыкальный меч
да, судья сказала, что сегодня вынесут решение. Значит оно уже согласовано