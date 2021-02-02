У здания суда дежурит ОМОН, рядом стоят автозаки.

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2 февраля Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде рассматривает ходатайство ФСИН об отмене условного наказания Алексею Навальному по делу «Ив Роше» и назначению ему реального срока. Заседание должно начаться в 11:00.

Навального задержали 17 января в аэропорту Шереметьево — он вернулся в Россию из Германии, где лечился после отравления. ФСИН считает, что основатель ФБК неоднократно нарушил испытательный срок.

TJ следит за происходящим.

Главное

Навальный доставили в суд из СИЗО;

Около Мосгорсуда уже задержали более 40 человек;

Сторонники Навального анонсировали новые акции в Москве;



Фото Мосгорсуда