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Алексей Боржонов

Учителей школы в США отстранили из-за задания с выбором наказания для раба. На уроке изучали Месопотамию Статьи редакции

Администрация школы признала, что задание было некорректным.

29 29 комментариев
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Мать шестиклассника из Висконсина, Дазарреа Эрвинс, опубликовала в фейсбуке задание, которое дали её сыну. Во время урока речь шла о Месопотамии и Кодексе Хаммурапи, в котором указаны наказания для рабов.

Ученикам предлагалось на основе Кодекса написать, какое наказание предусмотрено для раба, проявившего неуважение к хозяину.

Перед вами стоит раб. Он проявил неуважение к своему хозяину, сказав: «Ты не мой хозяин». Как вы накажете этого раба? / Ваше решение: / Согласно Кодексу Хаммурапи: убить его. Фото из фейсбука Дазарреа Эрвинс

Руководство школы Патрика Марша в Сан-Прери извинилось за «серьёзную ошибку в суждении» во время урока обществознания, сообщает NBC15. В сообщении родителям сказано, что учителя (их количество не названо) отправлены в административный отпуск на время расследования.

NBC15 добавляет, что задание раздали школьникам 1 февраля, когда начинается месяц афро-американской истории (Black History Month), в который традиционно проводятся мероприятия по борьбе с рабством и расизмом.

Администрация признала, что задание расстроило учеников и их родителей, и пообещала: «Мы обязательно будем критически относиться к тому, соответствуют ли наши намерения результату».

#сша #образование

29 29 комментариев
16
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29 комментариев
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Солнечный корабль

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какое наказание предусмотрено для раба, проявившего неуважение к господину.

♂FISTING♂

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Революционный завод

Солнечный
7

Звучит, как поощрение

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Секретный спрей

Революционный
1

уроки проходили не на тж

Ответить

Революционный

Секретн…
0

Что по галяске, кстати, задавали?

Ответить

Секретный спрей

Революц…
0

сосать пупу у залупы

Ответить

Genesi5

Солнечный
0

Откуда у ♂FUCKING♂SLAVES♂ ♂300♂BUCKS♂?

Ответить

Владимир Горячев

11

При всём неуважении к БЛМ, формат задания довольно странный.

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Политический фонарь

8

Нормальное задание. Видимо потомки рабов оказались недовольны, бгг

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Tural M

Политический
0

так там же про Хаммурапи, а не американских. Они считают себя потомками всех угнетенных в прошлом

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Аврора

2

Почему они до сих пор из образовательной программы не исключили любимые упоминания рабства? Это же расизм!

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Секретный спрей

Аврора
1

Рабсто не только к африканцам применялось. 

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Аврора

Секретный
16

Это заявление вообще вопиющий расизм

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Владимир Филатов

Секретный
5

самое смешное, что африканцев как раз продавали другие африканцы, ну и часто ещё всякие арабы

Ответить

Секретный спрей

Владимир
2

Маркетинг, мать их

Ответить

Bussy Beard

Владимир
1

Если африканец африканца, то можно, ну чисто по аналогии с n-word.

Ответить

Секретный спрей

Bussy
0
Ответить

Bussy Beard

Секретный
2

Но важны только жизни африканских рабов, пора бы и выучить.

Ответить

Морской инструмент

1

У нас на истории были похожие вопросы, когда проходили законы Хаммурапи. Но это было в отсталом постсовке, так что никто не оскорбился

Ответить

Чеченский Паша

1

А какой правильный ответ то? 

Ответить

социальныирудимент

Чеченский
0

На скриншоте есть ответ "Согласно Кодексу Хаммурапи: убить его"

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Комментарий удален

walkindizaster

old
0
Ответить

Вова А.

0

надо запретить историю, потому что там постоянно кто-то кого-то угнетал, а это недопустимо

Ответить

Никита Сопов

0

Они на расизме поехали, мы на политике, на фиджи или в сибирь валить надо 

Ответить

Политический фонарь

0

задание расстроило учеников и их родителей

Ответить

Владимир Филатов

0

Ёбаные пуритане

Ответить

Roman Pustovoit

0

Очевидно же, понизил бы кредитный рейтинг. 

Ответить

Почтовый хот-дог

0

Сначала показалось, что диалог из Морровинда

Ответить

Огромный браслет

0

NigerLifeMatter

Ответить

ouxen

0

Охуенное задание, есть сборник?

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