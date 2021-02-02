Учителей школы в США отстранили из-за задания с выбором наказания для раба. На уроке изучали Месопотамию Статьи редакции
Администрация школы признала, что задание было некорректным.
Мать шестиклассника из Висконсина, Дазарреа Эрвинс, опубликовала в фейсбуке задание, которое дали её сыну. Во время урока речь шла о Месопотамии и Кодексе Хаммурапи, в котором указаны наказания для рабов.
Ученикам предлагалось на основе Кодекса написать, какое наказание предусмотрено для раба, проявившего неуважение к хозяину.
Руководство школы Патрика Марша в Сан-Прери извинилось за «серьёзную ошибку в суждении» во время урока обществознания, сообщает NBC15. В сообщении родителям сказано, что учителя (их количество не названо) отправлены в административный отпуск на время расследования.
NBC15 добавляет, что задание раздали школьникам 1 февраля, когда начинается месяц афро-американской истории (Black History Month), в который традиционно проводятся мероприятия по борьбе с рабством и расизмом.
Администрация признала, что задание расстроило учеников и их родителей, и пообещала: «Мы обязательно будем критически относиться к тому, соответствуют ли наши намерения результату».
Революционный завод
Звучит, как поощрение
Секретный спрей
уроки проходили не на тж
так там же про Хаммурапи, а не американских. Они считают себя потомками всех угнетенных в прошлом
Почему они до сих пор из образовательной программы не исключили любимые упоминания рабства? Это же расизм!
Секретный спрей
Рабсто не только к африканцам применялось.
самое смешное, что африканцев как раз продавали другие африканцы, ну и часто ещё всякие арабы
Если африканец африканца, то можно, ну чисто по аналогии с n-word.
На скриншоте есть ответ "Согласно Кодексу Хаммурапи: убить его"
Комментарий удален
надо запретить историю, потому что там постоянно кто-то кого-то угнетал, а это недопустимо