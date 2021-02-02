Речь идёт о колл-центрах и бизнесе по заказу грузоперевозок.

Сделка позволит «Яндекс.Такси» улучшить клиентский сервис и ускорить развитие логистической платформы, говорится в сообщении компании. В частности планируется предложить экспресс-доставку посылок и грузов жителям регионов.

Пользователи «Везёт» смогут вызывать такси по телефону или в приложении «Яндекс Go», а таксисты — подключиться к платформе «Яндекс.Про».

Сумма сделки составит 178 миллионов долларов. Часть «Яндекс» выплатит после интеграции, которая завершится во втором квартале 2021 года.

Соглашение о покупке активов «Везёт», анонсированное летом 2019 года, не одобрила ФАС. В ведомстве сочли, что так компания усилит доминирующее положение на рынке такси в регионах. Новая сделка подразумевает покупку лишь части активов, действует в ограниченном количестве регионов и не распространяется на программное обеспечение, подчеркнули в «Яндексе».