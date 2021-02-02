«Яндекс.Такси» купит часть активов группы «Везёт» за 178 миллионов долларов Статьи редакции
Речь идёт о колл-центрах и бизнесе по заказу грузоперевозок.
Сделка позволит «Яндекс.Такси» улучшить клиентский сервис и ускорить развитие логистической платформы, говорится в сообщении компании. В частности планируется предложить экспресс-доставку посылок и грузов жителям регионов.
Пользователи «Везёт» смогут вызывать такси по телефону или в приложении «Яндекс Go», а таксисты — подключиться к платформе «Яндекс.Про».
Сумма сделки составит 178 миллионов долларов. Часть «Яндекс» выплатит после интеграции, которая завершится во втором квартале 2021 года.
Соглашение о покупке активов «Везёт», анонсированное летом 2019 года, не одобрила ФАС. В ведомстве сочли, что так компания усилит доминирующее положение на рынке такси в регионах. Новая сделка подразумевает покупку лишь части активов, действует в ограниченном количестве регионов и не распространяется на программное обеспечение, подчеркнули в «Яндексе».
ФАСу дел, как обычно, до этого нет
Только в загнивающем западе корпорации творят всё, что угодно. А у нас скрепный рынок и свободная конкуренция
В ведомстве сочли, что так компания усилит доминирующее положение на рынке такси в регионах.
действует в ограниченном количестве регионов
Уверена, среди этих регионов будет Москва, Питер и прочие лакомые куски
А хуже Яндекс такси ничего нет: почти целые сутки показывают "молнию", что позволяет им задирать ценник втридорога. "Такси везёт" на порядок дешевле, только ждать подольше.
Бизнес по американски - мутишь стартап и ждешь, пока тебя купит Гугл и забросил через пару лет или купят Майки и все запоганят
Бизнес по европейски - мутить аферы в России и ждешь, пока капнут на счет бабки и ебашишь в Лондон, тратя заработанные бабки