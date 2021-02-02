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Ольга Щербинина

«Яндекс.Такси» купит часть активов группы «Везёт» за 178 миллионов долларов Статьи редакции

Речь идёт о колл-центрах и бизнесе по заказу грузоперевозок.

Сделка позволит «Яндекс.Такси» улучшить клиентский сервис и ускорить развитие логистической платформы, говорится в сообщении компании. В частности планируется предложить экспресс-доставку посылок и грузов жителям регионов.

Пользователи «Везёт» смогут вызывать такси по телефону или в приложении «Яндекс Go», а таксисты — подключиться к платформе «Яндекс.Про».

Сумма сделки составит 178 миллионов долларов. Часть «Яндекс» выплатит после интеграции, которая завершится во втором квартале 2021 года.

Соглашение о покупке активов «Везёт», анонсированное летом 2019 года, не одобрила ФАС. В ведомстве сочли, что так компания усилит доминирующее положение на рынке такси в регионах. Новая сделка подразумевает покупку лишь части активов, действует в ограниченном количестве регионов и не распространяется на программное обеспечение, подчеркнули в «Яндексе».

#новости #яндекс

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8 комментариев
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Mraz

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ФАСу дел, как обычно, до этого нет

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GoodSanta

Mraz
2

Ну хз - в 19 году они в принципе "Везет" выкупить хотели, но ФАС им не позволил.
правда они теперь будут его выкупать по частям - это ФАС, судя по всему, вполне устраивает.

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Dmitry Shiryaev

Mraz
1

Только в загнивающем западе корпорации творят всё, что угодно. А у нас скрепный рынок и свободная конкуренция

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Солёная Капля

4

В ведомстве сочли, что так компания усилит доминирующее положение на рынке такси в регионах.

действует в ограниченном количестве регионов

Уверена, среди этих регионов будет Москва, Питер и прочие лакомые куски

А хуже Яндекс такси ничего нет: почти целые сутки показывают "молнию", что позволяет им задирать ценник втридорога. "Такси везёт" на порядок дешевле, только ждать подольше. 

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Nevi Lant

Солёная
1

Хз, если в яндексе молния, то в других практически всегда тоже самое

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Кирилл

0

Бизнес по русски - мутишь стартап и ждешь, пока тебя купит Яндекс 

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Кирилл

0

Бизнес по американски - мутишь стартап и ждешь, пока тебя купит Гугл и забросил через пару лет или купят Майки и все запоганят

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Кирилл

0

Бизнес по европейски - мутить аферы в России и ждешь, пока капнут на счет бабки и ебашишь в Лондон, тратя заработанные бабки 

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