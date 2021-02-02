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Артём Мазанов

Суд заменил Алексею Навальному условный срок на реальный — 3,5 года колонии Статьи редакции

С учётом проведённого года под домашним арестом Навальный проведёт в колонии 2 года и 8 месяцев.

Алексей Навальный в зале Мосгорсуда

Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде удовлетворил ходатайство ФСИН об отмене условного наказания Алексею Навальному по делу «Ив Роше».

Представление ФСИН удовлетворить, условное осуждение отменить, направить для отбывания наказания в исправительную колонию общего режима сроком на три года 6 месяцев.

судья

Основатель ФБК проведёт 2 года 8 месяцев в колонии общего режима — меньше, чем назначенный в 2014 году условный срок. Суд засчитал Навальному время, проведённое под домашним арестом во время следствия. Также Навальному назначен штраф 500 тысяч рублей.

«Я нанёс ему смертельную обиду, потому что…
Политик заявил, что Владимир Путин войдёт в историю как Владимир Отравитель трусов.
tjournal.ru

#новости #навальный #суды

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Христианский холод

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Твари ебаные

Запомните этот день и запомните новое прозвище Путина – «Владимир Отравитель трусов».

Ответить

Святой паук например

Христианский
21

Ждём повторения ситуации из Белоруссии?

Ответить

Максим Чистов

Святой
45

Повторения мирного стояния унасвсепозакону?

Ответить

Святой паук

Максим
39

Повторения НИЧЕГО с насилием властей над мирным населением без результата для населения

Ответить

Slade Willson

Святой
6

Эх, а еще пол года назад за такие комменты люто минусили)
Круто, что люди наконец-то осознали бесперспективность.

Ответить

Питерский цвет

Святой
0

ещё один далбаёб пишет, что нет результата

Ответить

Egor Likhachov

Питерск…
1

Ты прав, в е решительно поменялось, налоги на пример больше стали, айтишников ещё сильнее нагнули

Ответить

Rudolf

Питерск…
0

Действительно, результат ведь есть - 3,5.

Ответить

Эльвина Шабанова

Святой
3

Судьба Белоруссии как раз и зависит от ситуации в России. Так как Россия и помогала Лукашенко. Многое зависит от России именно. Хватит сравнивать

Ответить

Питерский цвет

Святой
–3

Выйди покажи как надо, это не в комментах на tj кудахтать сидеть

Ответить

Святой паук

Питерск…
2

Я не могу. Я пишу это с печалью, а не со злорадством, но я действительно не могу даже просто выйти на улицу на митинги. Зато выходит мой мужчина и я его в этом поддерживаю, как могу.

Ответить

Питерский цвет

Святой
0

Что и требовалось доказать, скорее всего и про мужчину ты пиздиш

Ответить

Сложный холод

Питерск…
1

О! Призыв выходить на митинги!

Ответить

Питерский цвет

Сложный
1

Срочно зови Поцелуева

Ответить

Товарищ

Максим
0

Выражение "русский бунт, бессмысленный и беспощадный" появилось не сегодня, и даже не в этом веке. Россия — не Беларусь, и в хорошем, и в плохом. 

Ответить

пепси

Святой
5

От рабов? Лол

Ответить

Kløveren One

Святой
5

Забудь этот беларусский сценарий, скорее будет уже Питерский и Московский сценарий

Ответить

Святой паук

Kløveren
1

Не вижу особо никаких отличий, разве что у россиян чуть больше агрессии, чем у белорусов в самом начале было

Ответить

Roman Golovin

Святой
2

Не вижу особо никаких отличий

аналитик из тебя так себе

Ответить

Святой паук

Roman
1

диванный, чо ты хотел

Ответить

Roman Golovin

Святой
1

на кресло пересядь хотя бы

Ответить

Святой

Roman
0

Думаешь, лучше анализировать стану?))

Ответить

Roman

Святой
1

Может быть. На третьем уровне нужно будет выбрать стул

Ответить

Сложный холод

Roman
0

В России хотя бы с 2011 года выходят на митинги.

Ответить

Roman Golovin

Сложный
0

Таки в Беларуси тоже выходили

Ответить

Сложный

Roman
0

Если это так, то возможно и из меня аналитик так себе.

Ответить

Павел Фролов

Святой
1

В Украине и ИЗ Белорусии...

Ответить

Иван Сидоров

Святой
–1

тот самый #мирныйпротест ? единственное достижение которого не проведение чм по хоккею в белоруссии?

Ответить

Egor Likhachov

Иван
0

А вы что хотите как в Украине?

Ответить

Nik Raucher

Христианский
0

только в письменном виде без ударения не применяйте, ладно?

Ответить

Полина Рейсих

Nik
0

я только после этого коммента поняла, что там трусо́в, а не тру́сов, капец. сидела и не понимала, при чем тут вообще последние...

Ответить

Василий Суслов

234

ПИЗДЕЦ

Самый позорный день в истории современной России.

Ответить

Жилой Слава

Василий
28

А когда Ходорковскому дали 14 лет? А когда убили Политковскую? А Немцова? А когда приняли поправки в Конституцию, когда влезли в Крым и Донбасс. Я устану пальцы загибать. Чувак, все дни в России самые позорные и темные - пора бы уже к этому привыкнуть

Ответить

iFlow Games

Жилой
0

А тогда было другое поколение людей. Я устал это повторять. Всё изменится только когда умрут те, кому по хер. А их много. Тварей дрожащих

Ответить

Владимир Земсков

Василий
7

Дело сшито белыми нитками ОТ и ДО.
Это позор.

Ответить

Товарищ Колбасный

Василий
7

"Бывали хуже времена, но не было подлей". Некрасов.

Ответить

Rond

Василий
1

А Крым? А боинг? А Ходорковский? А Немцов? А взрывы? А закрытие всех независимых СМИ?

Ответить

Антон Пострунин

Василий
0

Ну не, все таки когда пытались убить это было сильнее. А сколько еще убили таки?

Ответить

Александра Утёнкова

114

Пидоры 

Ответить

Василий Суслов

105
Ответить

Дмитрий М

Василий
1

Опа, статейка.

Ответить

apranzo

Дмитрий
7

Что ты ему сделаешь, он в другом городе

Ответить

Московский Live

Дмитрий
–1

Он не в России слава богу

Ответить

Приятный Мурод

92

Суки

Ответить

Дмитрий Маркин

84

Я до конца буду выходить на протест. И это решение даст огня и гнева всем здравомыслящим людям. Это полное бесправие!

Ответить

Наташа Буринская

Дмитрий
3

Я надеюсь, что выйдут просто все! И что никто не будет бояться! 

Ответить

Андрей Рядькин

Дмитрий
3

кажется, в выходные меня опять куда то будут нести 

Ответить

Колючий цвет

59

Почему-то надеялся на чудо.
Чуда не случилось

Ответить

ouxen

Колючий
3

чудес не бывает

Ответить

Колючий цвет

ouxen
3

И тоже верно

Ответить

Артем Ситников

Колючий
0

Карта всё равно превратилась в тыкву, российская демократия все равно превратилась в тоталитарное дерьмо.

Ответить

Cold Rimspace

Колючий
0

Глупый потому что. Или последние 15 лет голова в жопе была? Чудес они ждут... Святая, блядь, наивность. Всё очевидно было с момента задержания в аэропорту. Или думали, что мирные митинги ситуацию изменят? Что власть, и те, кто у кормушки, такие:"Ох ебать, чёт перегнули в этот раз, да и ваще, чёт не справедливо в стране как-то, аж стыдно! Пора все менять!" и мы такие - ХУЯК! - и в новой реальности! Ну да, ну да, так оно и работает. Поорали "Позор!", и все резко задумались, ага.
Я хуею просто. Вот иначе не могу сказать.

Ответить

Зверье ебаное

Колючий
0

И не будет, жизнь - не проза

Ответить

Словесный Интервент

41

Я начал следить за Алексеем Навальным в году 2006-07 когда случайно наткнулся на его ЖЖ, уверен, что сегодня не конец его политической карьеры. Он человек сильный и смелый, все преодолеет! 

Ответить

Колючий цвет

Словесный
26

Дядь, его попадание на зону — это страшно. На зоне гораздо проще устранить человека. Гораздо проще набрасывать сроки поверх других дел. Гораздо проще

Ответить

Животный каякер

Колючий
0

Как брата по ШИЗО таскали

Ответить

Словесный Интервент

Словесный
6

Будет русским Нельсоном Манделой! 

Ответить

Верхний ихтиандр

Словесный
6

Ебать у тебя ненависть к русским

Ответить

thekitakun

Верхний
3

Или безграмотность

Ответить

Александр Фатеев

thekita…
0

Или безмозглость

Ответить

Рамиль Газетдинов

Словесный
0

В пресс-хату посадят и все. А потом тихонько в бок заточку. Или в карцер, а потом скажут что умер от сердечной недостаточности

Ответить

Daffy Duck

42

Путин хуйло кто бы сомневался 

Ответить

Dmitry Shiryaev

43

Время согревать выходные
F

Ответить

Евгений Николаев

32

А кто-нибудь сомневался?

Ответить

Ху Эмай

Евгений
18

Надеялись, что не дадут

Ответить

Mraz

Евгений
4

Сомнения были

Ответить

ouxen

Евгений
–14

Сообщение удалено

Ответить

Конкретный хичхакер

ouxen
3

Так с учетом домашнего ареста 2.5 и дали, алло

Ответить

Pavel Chernev

Конкрет…
0

Ахерь мало.. целых 2 года(

Ответить

ouxen

Конкрет…
0

блять какого хуя в заголовке вранье

Ответить

Нравственный бас

ouxen
1

А что дали?

Ответить

Georgy

Нравств…
1

2.8

Ответить

ouxen

Georgy
0

автор новости манипулирует и изменяет содержание статьи, то 3,5 то 2,5 теперь 2,8

Ответить

ouxen

Нравств…
0

Сообщение удалено

Ответить

Нравственный бас

ouxen
0

ты заседание слушал или пердишь в лужу?

Ответить

syrslava

Евгений
0

Были гипотезы, что выгоднее, например, продолжать регулярно дёргать его. Так что сомнения были.
Да ёпт, ТЖ так сильно грузит комп, будто майнит активно.

Ответить

конгруэ́нтный

35

Режим сделал свой ход 
теперь ваш 

Ответить

Весёлый Хамелеон

34

Рублю пизда. Пиздец нахуй

Ответить

Блог Михаила Подивилова

23

Чёрт, как же это всё омерзительно.

Ответить

Верный нос

22

причем RT уже заранее знали 

Ответить

Dmitry Teplyakov

Верный
4

Это вброс, там новость ищется по id, а не по заголовку

Ответить

badResistor

Dmitry
2

Да, там по id всё, после него что угодно можно писать
https://russian.rt.com/russia/news/828141-navalny-nakazan-5-udarami-po-pope

Ответить

onemanshow

Dmitry
1

Это не вброс, я ручками забил url попал на страницу с прямой трансляцией

Ответить

Rostislav

onemans…
2

После ID новости можно любые символы вводить все равно попадешь на страницу с трансляцией. 

Ответить

onemanshow

Rostisl…
0

Да, действительно

Ответить

Dmitry Teplyakov

onemans…
1

https://russian.rt.com/russia/news/828141-rt-translyaciya-navalnyi-is-putin
Эта ссылка тоже откроется

Ответить

Здоровый цвет

Dmitry
0

Все так, но это скриншот из их телеги. Даже если скриншот фейковый, он довольно точно предсказал события.

Ответить

Владислав Косинов

Верный
1

Все знали, в т.ч. и те кто заранее закрывал красную площадь. Видно курьер с приговором, выезжая из кремля, предупредил местных вертухаев что бы закрыли за ним калитку.

Ответить

Nikita Resh

Верный
0

Так все знали. Столько же запрашивали

Ответить

Верный нос

Nikita
0

Они раньше огласили, мне так на Дожде сказали ещё до решения

Ответить

Здоровый цвет

22
Ответить

Животный каякер

Здоровый
1

Прям мысли читаешь

Ответить

Nikita Resh

Здоровый
1

В Беларусь?

Ответить

Воздушный завод

Здоровый
0

Ты куда собиралась?

Ответить

Здоровый цвет

Воздушный
0

Хз, не могу определиться со штатом

Ответить

Vyacheslav Gorin

Здоровый
0

Го в Ригу, у нас тут хоккей будет

Ответить

Anton Kuzin

14

Надеюсь уж это народ не схавает

Ответить

Всеобщий ихтиандр

Anton
13

АХАХАХАХАХАХАХАХАХАХХАХАААААА

Ответить

Paul Potseluev

Anton
4
Ответить

ouxen

Anton
4

нет никакого народа, есть население территорий

Ответить

Zuy Fam

Anton
–1

Вангую схавает. Короче мирно требовать отставки то будет как в Беларуси. А вариант как в Украине думаю невозможен. Итог - схаваете и через 2.5 года будете хавать дальше и радоваться выходу навального из тюрьмы.

Ответить

Здоровый цвет

Zuy
1

А он не выйдет

Ответить

Zuy Fam

Здоровый
0

Надеюсь выйдет, надеюсь конечно что это последняя капля для российского народу, но тогда впереди год пиздеца, за неделю Путина не свергнешь. Тем более мирными акциями

Ответить

Зверье ебаное

Zuy
0

Это лучший исход, если он реально выйдет из тюрьмы

Ответить

Уважаемый томагавк_два

Anton
1

Мой начальник сегодня ругался что из за ублюдка Навального сегодня центр перекрыли. Дяде 40 лет. 

Ответить

Андрей Прохоров

18

Пидорасы

Ответить

Дикая Морковь

Андрей
0

Сырники

Ответить

Евгений Большаков

6

кто-то реально сомневался?

Ответить

Товарищ Колбасный

Евгений
31

Даже поднимаясь на эшафот люди сомневаются. 

Ответить

Андрей

Евгений
3

Когда начали стягивать омон на красную площадь, стало понятно

Ответить

Anton Kuzin

13

Пидорасы

Ответить

Питерский цвет

13

ёбанный цирк

Ответить

пепси

Питерский
0

не цирк, а Российская Федерация

Ответить

Конкретный хичхакер

12

Демократия в России
Очень честные суды
Доллар стоит по 120
Евро по 143

Ответить

пепси

Конкретный
1

картинка со звуком

Ответить

Петербургский торшер

10

все дружно летим в пизду

Ответить

Павел Бондаренко

Петербургский
0

Вы пока нет, а мы в Украине уже тут

Ответить

GiveMeABreak

Павел
0

что вы там на украине? разница в уровне жизни минимальная

Ответить

Vitaliy Vitalic

10

Тотальный пиздец.

Ответить

Алексей Егоров

10

Сука, аж злость берет. Уроды ебучие.

Ответить

Станислав Батых

9

Вот суки. Плешивый, будь ты проклят.

Ответить

Пыльный магнит

8

пиздец тебе, плешивая сука

Ответить

пепси

Пыльный
2

РАЗ НА РАЗ?

Ответить

Пыльный магнит

пепси
2

с удовольствием. тупо с голыми руками

Ответить

пепси

Пыльный
1

ПРИНИМАЕМ СТАВКИ

Ответить

Пыльный магнит

пепси
0

можно даже не принимать) пару дней таблетки пропущу для уверенности

Ответить

Кирилл Бабич

8

Владимир Отравитель будет страдать

Ответить

пепси

6

Стерпите?

Ответить

Колючий цвет

пепси
5

Согласны, узнали?

Ответить

пепси

Колючий
3

Берегите себя и своих близких

Ответить

ouxen

пепси
1

parcete conscientiam

Ответить

пепси

ouxen
3

не выебывайся

всё равно все прекрасно знают, что ты тупой

Ответить

ouxen

пепси
1

кто все то, ёпте

Ответить

Дуд Волро

пепси
3

есесно электорат Навального стерпит, жаль.

Ответить

AZP

пепси
0

Слюбите

Ответить

Александр Саморуков

8

Цирк и просто какой-то мрачный сюр

Ответить

Александр Ломтев

8

Пидарасы

Ответить

Alexander Kuznetsov

8

И это, видимо, только начало. Дальше нелепое дело про «мошенничество с донатами». Пиздец

Ответить

пирог же

7

В субботу заканчивается моя условка. В воскресенье выхожу гулять

Ответить

Пыльный магнит

пирог
2

крутой!

Ответить

Денис Лисовски

7
Ответить

Политический фонарь

Денис
–7

Отличный день и прекрасная новость. Хотя я надеялся что отпустят в зале суда.

Ответить

Иван Демченко

Политический
1

Опустят ты хотел сказать?

Ответить

bor_vn

Иван
1

Опущенный только один.
И тот в бункере сидит, а не в тюрьме

Ответить

bor_vn

bor_vn
1

Пока что

Ответить

Иван Демченко

bor_vn
1

Мне просто интересно что человек сказать хотел. Написал полную ахинею.

Ответить

Joni Keij

7

Все должны выйти гулять

Ответить

Аврора

Joni
1

Все должны выйти на митинг. А от прогулок ваших толку ровным счетом ноль

Ответить

FOX

7

ебать

Ответить

Николай Уваров

7

Пиздец

Ответить

Иван Касаткин

7

Поздравляю – судья выше Конституции, законов российских и божьих.

Будете говорить про анархию, не забудьте вспомнить о том, что её уже творят.

Ответить