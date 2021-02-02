Суд заменил Алексею Навальному условный срок на реальный — 3,5 года колонии Статьи редакции
С учётом проведённого года под домашним арестом Навальный проведёт в колонии 2 года и 8 месяцев.
Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде удовлетворил ходатайство ФСИН об отмене условного наказания Алексею Навальному по делу «Ив Роше».
Основатель ФБК проведёт 2 года 8 месяцев в колонии общего режима — меньше, чем назначенный в 2014 году условный срок. Суд засчитал Навальному время, проведённое под домашним арестом во время следствия. Также Навальному назначен штраф 500 тысяч рублей.
Святой паук например
Ждём повторения ситуации из Белоруссии?
Повторения мирного стояния унасвсепозакону?
Святой паук
Повторения НИЧЕГО с насилием властей над мирным населением без результата для населения
Эх, а еще пол года назад за такие комменты люто минусили)
Круто, что люди наконец-то осознали бесперспективность.
ещё один далбаёб пишет, что нет результата
Ты прав, в е решительно поменялось, налоги на пример больше стали, айтишников ещё сильнее нагнули
Судьба Белоруссии как раз и зависит от ситуации в России. Так как Россия и помогала Лукашенко. Многое зависит от России именно. Хватит сравнивать
Выйди покажи как надо, это не в комментах на tj кудахтать сидеть
Святой паук
Я не могу. Я пишу это с печалью, а не со злорадством, но я действительно не могу даже просто выйти на улицу на митинги. Зато выходит мой мужчина и я его в этом поддерживаю, как могу.
Забудь этот беларусский сценарий, скорее будет уже Питерский и Московский сценарий
Святой паук
Не вижу особо никаких отличий, разве что у россиян чуть больше агрессии, чем у белорусов в самом начале было
Не вижу особо никаких отличий
аналитик из тебя так себе
Святой паук
диванный, чо ты хотел
на кресло пересядь хотя бы
Сложный холод
В России хотя бы с 2011 года выходят на митинги.
Таки в Беларуси тоже выходили
тот самый #мирныйпротест ? единственное достижение которого не проведение чм по хоккею в белоруссии?
только в письменном виде без ударения не применяйте, ладно?
я только после этого коммента поняла, что там трусо́в, а не тру́сов, капец. сидела и не понимала, при чем тут вообще последние...
ПИЗДЕЦ
Самый позорный день в истории современной России.
Жилой Слава
А когда Ходорковскому дали 14 лет? А когда убили Политковскую? А Немцова? А когда приняли поправки в Конституцию, когда влезли в Крым и Донбасс. Я устану пальцы загибать. Чувак, все дни в России самые позорные и темные - пора бы уже к этому привыкнуть
А тогда было другое поколение людей. Я устал это повторять. Всё изменится только когда умрут те, кому по хер. А их много. Тварей дрожащих
Ну не, все таки когда пытались убить это было сильнее. А сколько еще убили таки?
Я до конца буду выходить на протест. И это решение даст огня и гнева всем здравомыслящим людям. Это полное бесправие!
Карта всё равно превратилась в тыкву, российская демократия все равно превратилась в тоталитарное дерьмо.
Глупый потому что. Или последние 15 лет голова в жопе была? Чудес они ждут... Святая, блядь, наивность. Всё очевидно было с момента задержания в аэропорту. Или думали, что мирные митинги ситуацию изменят? Что власть, и те, кто у кормушки, такие:"Ох ебать, чёт перегнули в этот раз, да и ваще, чёт не справедливо в стране как-то, аж стыдно! Пора все менять!" и мы такие - ХУЯК! - и в новой реальности! Ну да, ну да, так оно и работает. Поорали "Позор!", и все резко задумались, ага.
Я хуею просто. Вот иначе не могу сказать.
Я начал следить за Алексеем Навальным в году 2006-07 когда случайно наткнулся на его ЖЖ, уверен, что сегодня не конец его политической карьеры. Он человек сильный и смелый, все преодолеет!
Колючий цвет
Дядь, его попадание на зону — это страшно. На зоне гораздо проще устранить человека. Гораздо проще набрасывать сроки поверх других дел. Гораздо проще
Будет русским Нельсоном Манделой!
Верхний ихтиандр
Ебать у тебя ненависть к русским
Или безграмотность
В пресс-хату посадят и все. А потом тихонько в бок заточку. Или в карцер, а потом скажут что умер от сердечной недостаточности
А кто-нибудь сомневался?
Конкретный хичхакер
Так с учетом домашнего ареста 2.5 и дали, алло
А что дали?
Это вброс, там новость ищется по id, а не по заголовку
Да, там по id всё, после него что угодно можно писать
https://russian.rt.com/russia/news/828141-navalny-nakazan-5-udarami-po-pope
Это не вброс, я ручками забил url попал на страницу с прямой трансляцией
https://russian.rt.com/russia/news/828141-rt-translyaciya-navalnyi-is-putin
Эта ссылка тоже откроется
Здоровый цвет
Все так, но это скриншот из их телеги. Даже если скриншот фейковый, он довольно точно предсказал события.
Все знали, в т.ч. и те кто заранее закрывал красную площадь. Видно курьер с приговором, выезжая из кремля, предупредил местных вертухаев что бы закрыли за ним калитку.
Так все знали. Столько же запрашивали
Воздушный завод
Ты куда собиралась?
Надеюсь уж это народ не схавает
Здоровый цвет
А он не выйдет
Уважаемый томагавк_два
Мой начальник сегодня ругался что из за ублюдка Навального сегодня центр перекрыли. Дяде 40 лет.
Пидорасы
кто-то реально сомневался?
Вы пока нет, а мы в Украине уже тут
Стерпите?
Колючий цвет
Согласны, узнали?
И это, видимо, только начало. Дальше нелепое дело про «мошенничество с донатами». Пиздец
В субботу заканчивается моя условка. В воскресенье выхожу гулять
Политический фонарь
Отличный день и прекрасная новость. Хотя я надеялся что отпустят в зале суда.
Опустят ты хотел сказать?
Все должны выйти гулять
Поздравляю – судья выше Конституции, законов российских и божьих.
Будете говорить про анархию, не забудьте вспомнить о том, что её уже творят.