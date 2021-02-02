С учётом проведённого года под домашним арестом Навальный проведёт в колонии 2 года и 8 месяцев.

Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде удовлетворил ходатайство ФСИН об отмене условного наказания Алексею Навальному по делу «Ив Роше».

Представление ФСИН удовлетворить, условное осуждение отменить, направить для отбывания наказания в исправительную колонию общего режима сроком на три года 6 месяцев.

Основатель ФБК проведёт 2 года 8 месяцев в колонии общего режима — меньше, чем назначенный в 2014 году условный срок. Суд засчитал Навальному время, проведённое под домашним арестом во время следствия. Также Навальному назначен штраф 500 тысяч рублей.