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Алексей Боржонов

В Китае задержали 80 человек, производящих поддельные вакцины от Covid-19. Их собирались продавать за рубеж Статьи редакции

Полиция утверждает, что отследила поддельные партии.

Китайские полицейские конфисковали больше 3 тысяч доз поддельных вакцин от Covid-19 и задержали участников группировки, которые её производили, сообщает Associated Press со ссылкой на Xinhua.

В поддельных вакцинах использовали физиологический раствор вместо реального препарата от Covid-19. Известно, что злоумышленники работали как минимум с сентября 2020 года в нескольких китайских городах, продавая фейковые препараты.

Китайская государственная газета Global Times со ссылкой на источник сообщала, что злоумышленники планировали поставки за границу. Официальный представитель МИД Ван Вэньбинь во время брифинга подтвердил эти данные, но не назвал конкретные государства, указывает AP. Он добавил, что Китай сообщил о произошедшем этим странам.

The New York Times указывает, что индустрия по производству поддельных вакцин появилась на фоне резко возросшего спроса на них в конце 2020 года, когда всё больше стран начали объявлять о массовой вакцинации. В Китае спекулянты якобы брали до полутора тысяч долларов за встречу с ними.

Китайское издание DWNews указывает, что это первый случай изъятия поддельных вакцин в стране. Пока там один препарат, одобренный для использования — произведённый государственной компанией Sinopharm. Китайские власти утверждают, что пока успели вакцинировать 24 миллиона человек во время кампании, всего в стране около 1,4 миллиарда человек.

#новости #китай #covid19

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Mraz

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Кто бы мог подумать. На алике собирались продавать? Вакцина со встроенным фонариком, нож кредитка в подарок

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ouxen

Mraz
1

нож кредитка в бок

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Секретный спрей

Mraz
0

яб взял, хоть какой толк

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Daffy Duck

9

AntiCovid super extra bass 

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Дмитрий Киселев

Daffy
1

Spytnik В

Ответить

Sergey Korneev

2

спуниик i)

Ответить

Совместный пистолет

Sergey
2

Cnyтниk \/

Ответить

Максим Манчестер

2

В России на потоке будет, руки из Кремля будут торчать конечно.

Ответить

Yuri Finogeev

–4

Кремлеботов с декабря такой прививают.

Ответить

красивый комбинатор

0

Пусть перепрофилируются на фейковые паспорта вакцинации, скоро появится спрос.

Ответить

Роман Александров

0

Расстрелять

Ответить

Ozabot

0

Ну, хоть физраствор, а не вода из шанхайской канализации. «Не навреди»

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Kurt Knispel

0

Уроды желтопузые

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Arturs O

0

Из заголовка не понять, людей собирались продавать или вакцину?

Ответить

Антон Лисин

–3

В Россию в чанах ее поставляют? Наклейки у нас сами хорошо печатают 

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