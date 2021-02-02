Полиция утверждает, что отследила поддельные партии.

Китайские полицейские конфисковали больше 3 тысяч доз поддельных вакцин от Covid-19 и задержали участников группировки, которые её производили, сообщает Associated Press со ссылкой на Xinhua.

В поддельных вакцинах использовали физиологический раствор вместо реального препарата от Covid-19. Известно, что злоумышленники работали как минимум с сентября 2020 года в нескольких китайских городах, продавая фейковые препараты.

Китайская государственная газета Global Times со ссылкой на источник сообщала, что злоумышленники планировали поставки за границу. Официальный представитель МИД Ван Вэньбинь во время брифинга подтвердил эти данные, но не назвал конкретные государства, указывает AP. Он добавил, что Китай сообщил о произошедшем этим странам.

The New York Times указывает, что индустрия по производству поддельных вакцин появилась на фоне резко возросшего спроса на них в конце 2020 года, когда всё больше стран начали объявлять о массовой вакцинации. В Китае спекулянты якобы брали до полутора тысяч долларов за встречу с ними.

Китайское издание DWNews указывает, что это первый случай изъятия поддельных вакцин в стране. Пока там один препарат, одобренный для использования — произведённый государственной компанией Sinopharm. Китайские власти утверждают, что пока успели вакцинировать 24 миллиона человек во время кампании, всего в стране около 1,4 миллиарда человек.