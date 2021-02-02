Исследование проходило с 7 сентября по 24 ноября 2020 года в 25 больницах Москвы.

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Один из ведущих мировых медицинских журналов Lancet опубликовал промежуточные результаты третьей фазы испытаний российской вакцины «Спутник V». Об этом говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций.

Во время исследований проанализировали данные 19 тысяч 866 добровольцев (из них 14 тысяч 964 получили вакцину и 4 тысячи 902 — плацебо). К моменту достижения финальной контрольной точки среди них выявили 78 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, 62 из которых — среди получивших плацебо.

Эффективность вакцины для 2 тысяч 144 добровольцев в возрасте старше 60 лет составила 91,8%. Статистически она не отличалась от данных, полученных в группе 18-60 лет. Вакцина также на 100% защищает от тяжёлого течения коронавируса, сообщили в фонде.

Отмечается, что вакцинация не привела к серьёзным побочным эффектам. В большинстве случаев они протекали в лёгкой форме и проявились в виде симптомов простуды, боли в месте инъекции, головной боли и общей слабости. Вакцина не вызывает аллергию и анафилактический шок, говорится в заявлении.

Нежелательные явления (в них включают как возможные осложнения от самой вакцины, так и ухудшение состояния без связи с вакцинацией) зарегистрировали у 68 участников испытаний (45 — у участников в группе вакцины и 23 в группе плацебо). Ни одно из серьёзных нежелательных явлений не признали связанным с вакцинацией, говорится в исследовании.

Среди участников испытания зарегистрировали четыре смерти (три в группе вакцины и один в группе плацебо). В группе вакцины одна смерть была связана с переломом, у двух человек были сопутствующие заболевания, на фоне которых развились симптомы коронавируса. Это произошло через четыр-пять дней после вакцинации, то есть, исходя из инкубационного периода заболевания, они считались заражёнными ещё до вакцинации.