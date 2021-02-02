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Ольга Щербинина

«Спутник V» показал 91,6% эффективности на завершающей фазе исследований. Результаты опубликовал журнал Lancet Статьи редакции

Исследование проходило с 7 сентября по 24 ноября 2020 года в 25 больницах Москвы.

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Один из ведущих мировых медицинских журналов Lancet опубликовал промежуточные результаты третьей фазы испытаний российской вакцины «Спутник V». Об этом говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций.

Во время исследований проанализировали данные 19 тысяч 866 добровольцев (из них 14 тысяч 964 получили вакцину и 4 тысячи 902 — плацебо). К моменту достижения финальной контрольной точки среди них выявили 78 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, 62 из которых — среди получивших плацебо.

Эффективность вакцины для 2 тысяч 144 добровольцев в возрасте старше 60 лет составила 91,8%. Статистически она не отличалась от данных, полученных в группе 18-60 лет. Вакцина также на 100% защищает от тяжёлого течения коронавируса, сообщили в фонде.

Отмечается, что вакцинация не привела к серьёзным побочным эффектам. В большинстве случаев они протекали в лёгкой форме и проявились в виде симптомов простуды, боли в месте инъекции, головной боли и общей слабости. Вакцина не вызывает аллергию и анафилактический шок, говорится в заявлении.

Нежелательные явления (в них включают как возможные осложнения от самой вакцины, так и ухудшение состояния без связи с вакцинацией) зарегистрировали у 68 участников испытаний (45 — у участников в группе вакцины и 23 в группе плацебо). Ни одно из серьёзных нежелательных явлений не признали связанным с вакцинацией, говорится в исследовании.

Среди участников испытания зарегистрировали четыре смерти (три в группе вакцины и один в группе плацебо). В группе вакцины одна смерть была связана с переломом, у двух человек были сопутствующие заболевания, на фоне которых развились симптомы коронавируса. Это произошло через четыр-пять дней после вакцинации, то есть, исходя из инкубационного периода заболевания, они считались заражёнными ещё до вакцинации.

Вакцина «Спутник V», разработанная Центром имени Гамалеи совместно с Минобороны, стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. Сейчас она зарегистрирована в 16 странах. В декабре Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию этим препаратом.

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#новости #вакцинаотcovid19

12 12 комментариев
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GoodSanta

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Результаты опубликовал журнал Lancet

У Пескова так мозг взорвется, вы что делаете. Ему же придется ссылаться на издание, которое они там "не читают"

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Dmitry Teplyakov

GoodSanta
0

Специально для него опубликуют в комсомольской правде

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GoodSanta

Dmitry
0

Он ее тоже не читает - скажут потом что он агент КПРФ

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Мятный Чаёк

0

Знающие, расскажите, 91.6 это хороший результат? 

Ответить

John Rambo

Мятный
2

да

Ответить

Владимир Филатов

Мятный
2

Если взять во внимание, что не может быть 100, то очень

Ответить

Мятный Чаёк

Владимир
0

Ебать, неужто есть повод порадоваться за отчизну?

Ответить

Артём

0

удалил

Ответить

Ольга Щербинина

Артём
0

пропал куда-то кусок текста, теперь на месте

Ответить

Андрей Ядров

0

191,6%* ©цик

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Al

0

91,6%

Нот греат, нот тирребле 

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Владимир Филатов

0

Обосрались)

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