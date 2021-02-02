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2 февраля Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде рассматривает ходатайство ФСИН об отмене условного наказания Алексею Навальному по делу «Ив Роше» и назначению ему реального срока.

Первым перед уходом судьи на вынесение решения выступил Навальный. Это не последнее слово — в отличие от большинства других процессов, на этом заседании оно не предусмотрено. Речь Навального транслировали «Медуза» и «Медиазона».

Алексей Навальный основатель ФБК

Я хотел бы начать с обсуждения правового вопроса, который мне кажется главным и немножко упущенным из этого обсуждения. Вот сидят двое и один из них говорит: «А давайте посадим Навального за то что он являлся по понедельникам, а не четвергам». А второй говорит: «А давайте посадим Навального за то, что он, выйдя из комы, сразу не явился».

Но я хотел бы, чтобы все ещё раз обратили внимание на то, что суть дела заключается в том, чтобы меня посадить по делу, по которому я уже был признан невиновным.

Если мы откроем уголовное право, — ваша честь, я надеюсь, вы делали это пару раз, — мы увидим, что ЕСПЧ является частью [российской судебной системы] и его решения обязательны [к исполнению]. Российская Федерация половинчато признала это решение, мне даже выплатили компенсацию по этому делу. Несмотря на это мой брат отсидел 3,5 года в тюрьме. Я по этому делу просидел год под домашним арестом. Когда мой срок заканчивался, меня арестовали и привезли к вам в Симоновский суд. Немного математики. В 2014 году был приговор, а сейчас 2021 год, и меня до сих пор продолжают преследовать по этому делу. Почему по этому делу? Уж чего-чего, а недостатка уголовных дел в отношении меня не было. Кому-то хотелось, чтобы с момента пересечения границы я оказался арестантом. Причина этому — ненависть и страх одного человека, живущего в бункере. Я нанес ему смертельную обиду тем, что выжил.

Я выжил благодаря хорошим людям — пилотам и врачам.

Потом я нанес еще более серьезную обиду: я не спрятался. А потом случилось вообще страшное — я участвовал в расследовании своего собственного отравления.

И мы доказали, что именно Путин совершил это покушение на убийство. И вот это сводит с ума этого маленького вороватого человека в его бункере. Потому что все убедились что он просто чиновничек, которого случайно поставили на этот пост. Он никогда не участвовал в дебатах. Его единственный способ борьбы — убийство. В историю он войдет именно как отравитель. Вот знаете, был Александр Освободитель, или Ярослав мудрый. А у нас будет Владимир Отравитель трусов.

Главное в этом процессе — даже не то, чем он закончится для меня. Посадить меня несложно. Главное — то, для чего это происходит: чтобы запугать огромное количество людей. Одного сажают, чтобы запугать миллионы. Этот процесс, я очень надеюсь, не будет воспринят людьми как сигнал того, что они должны больше бояться. Это же не демонстрация силы, это демонстрация слабости.

И миллионы, и сотни тысяч посадить нельзя. Я очень надеюсь, что люди будут осознавать это. А они осознают. Потому что вы не посадите всю страну. Мы только по количеству миллиардеров в мире растем, всё остальное падает. Я сижу в камере и только и слышу по телевизору о том, что подорожало масло, подорожали яйца. Вы этих людей лишили перспектив.

Бывает такое, когда беззаконие и произвол являются сутью политической системы. И это ужасно. Но еще хуже, когда беззаконие и произвол наряжают на себя прокурорскую или судебную мантию.

И долг каждого человека — не подчиняться вам, не подчиняться таким законам. Я как могу борюсь и буду продолжать это делать. Несмотря на то, что сейчас я оказался под контролем людей, которые все обожают обмазывать химическим оружием.

Цена моей жизни — три копейки. Но я буду делать все, чтобы закон восторжествовал. И я приветствую всех честных людей по всей стране. Кто не боится и выходит на улицы. Потому что у них есть такие же права, как у вас. Эта страна принадлежит им так же, как и вам. Я хочу сказать, что если есть в России сейчас много хороших вещей, а самая хорошая — люди, которые не боятся, которые не смотрят в стол и которые никогда не отдадут нашу страну чиновникам, которые хотят обменять ее на дворцы и аквадискотеки.

Я требую немедленного освобождения для себя и всех политзаключенных. Это представление незаконно.