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Артём Мазанов

«Я нанёс ему смертельную обиду, потому что выжил»: выступление Навального в суде о замене срока на реальный Статьи редакции

24 24 комментария
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2 февраля Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде рассматривает ходатайство ФСИН об отмене условного наказания Алексею Навальному по делу «Ив Роше» и назначению ему реального срока.

Первым перед уходом судьи на вынесение решения выступил Навальный. Это не последнее слово — в отличие от большинства других процессов, на этом заседании оно не предусмотрено. Речь Навального транслировали «Медуза» и «Медиазона».

Алексей Навальный
основатель ФБК

Я хотел бы начать с обсуждения правового вопроса, который мне кажется главным и немножко упущенным из этого обсуждения. Вот сидят двое и один из них говорит: «А давайте посадим Навального за то что он являлся по понедельникам, а не четвергам». А второй говорит: «А давайте посадим Навального за то, что он, выйдя из комы, сразу не явился».

Но я хотел бы, чтобы все ещё раз обратили внимание на то, что суть дела заключается в том, чтобы меня посадить по делу, по которому я уже был признан невиновным.

Если мы откроем уголовное право, — ваша честь, я надеюсь, вы делали это пару раз, — мы увидим, что ЕСПЧ является частью [российской судебной системы] и его решения обязательны [к исполнению]. Российская Федерация половинчато признала это решение, мне даже выплатили компенсацию по этому делу. Несмотря на это мой брат отсидел 3,5 года в тюрьме. Я по этому делу просидел год под домашним арестом. Когда мой срок заканчивался, меня арестовали и привезли к вам в Симоновский суд.

Немного математики. В 2014 году был приговор, а сейчас 2021 год, и меня до сих пор продолжают преследовать по этому делу. Почему по этому делу? Уж чего-чего, а недостатка уголовных дел в отношении меня не было. Кому-то хотелось, чтобы с момента пересечения границы я оказался арестантом. Причина этому — ненависть и страх одного человека, живущего в бункере. Я нанес ему смертельную обиду тем, что выжил.

Я выжил благодаря хорошим людям — пилотам и врачам.
Потом я нанес еще более серьезную обиду: я не спрятался. А потом случилось вообще страшное — я участвовал в расследовании своего собственного отравления.

И мы доказали, что именно Путин совершил это покушение на убийство. И вот это сводит с ума этого маленького вороватого человека в его бункере. Потому что все убедились что он просто чиновничек, которого случайно поставили на этот пост. Он никогда не участвовал в дебатах. Его единственный способ борьбы — убийство. В историю он войдет именно как отравитель. Вот знаете, был Александр Освободитель, или Ярослав мудрый. А у нас будет Владимир Отравитель трусов.

Главное в этом процессе — даже не то, чем он закончится для меня. Посадить меня несложно. Главное — то, для чего это происходит: чтобы запугать огромное количество людей. Одного сажают, чтобы запугать миллионы. Этот процесс, я очень надеюсь, не будет воспринят людьми как сигнал того, что они должны больше бояться. Это же не демонстрация силы, это демонстрация слабости.

И миллионы, и сотни тысяч посадить нельзя. Я очень надеюсь, что люди будут осознавать это. А они осознают. Потому что вы не посадите всю страну. Мы только по количеству миллиардеров в мире растем, всё остальное падает. Я сижу в камере и только и слышу по телевизору о том, что подорожало масло, подорожали яйца. Вы этих людей лишили перспектив.

Бывает такое, когда беззаконие и произвол являются сутью политической системы. И это ужасно. Но еще хуже, когда беззаконие и произвол наряжают на себя прокурорскую или судебную мантию.
И долг каждого человека — не подчиняться вам, не подчиняться таким законам. Я как могу борюсь и буду продолжать это делать. Несмотря на то, что сейчас я оказался под контролем людей, которые все обожают обмазывать химическим оружием.

Цена моей жизни — три копейки. Но я буду делать все, чтобы закон восторжествовал. И я приветствую всех честных людей по всей стране. Кто не боится и выходит на улицы. Потому что у них есть такие же права, как у вас. Эта страна принадлежит им так же, как и вам. Я хочу сказать, что если есть в России сейчас много хороших вещей, а самая хорошая — люди, которые не боятся, которые не смотрят в стол и которые никогда не отдадут нашу страну чиновникам, которые хотят обменять ее на дворцы и аквадискотеки.

Я требую немедленного освобождения для себя и всех политзаключенных. Это представление незаконно.

#навальный #суды

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24 комментария
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Андрей Кнорозов

39

Бля Навальный хорош

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Животный каякер

Андрей
2

Оратор он и впрямь хороший. Во всяком случае лучше "конкурентов"

Ответить

onemanshow

Животный
0

Ага блин, "много хороших вещей, а самая хорошая — люди"
Почувствуй себя вещью))
Но всё-таки да, по сравнению с Путиным никогда не принимавшем участие в дебатах- ок.

Ответить

Аркадий

12

Эта речь войдёт в историю, как «У меня есть мечта» Мартина Лютера Кинга.

Ответить

Евгений Мартынов

Аркадий
–2

Нет.

Ответить

Аркадий

Евгений
18

Пидора ответ

Ответить

Евгений Мартынов

Аркадий
0

Достойно парировал, мамкин леворюционер.

Ответить

Аркадий

Евгений
0

Ну че там с деньгами?

Ответить

Nik Raucher

Аркадий
3

историю будут писать победители, а пока это влажные мечты.
я даже подозреваю, что "победители и побежденные" будут совсем не те, о ком вы сейчас говорите… то есть не здесь и не сейчас.

Ответить

Владимир Филатов

Аркадий
0

Будем надеяться, что он не закончит так же.

Ответить

Алексей Дудырев

4

Гладко стелит, лучший.

Ответить

Подозрительный теркин30см

3

Сильная речь

Ответить

красивый комбинатор

2

Где можно почитать непредвзятый разбор дела "Ив Роше"?

Ответить

Anton Zakharikhin

красивый
1

+

Ответить

ouxen

0

Как вы запостили эту портянку, если он еще не договорил

Ответить

Павел Мухунов

ouxen
0
Ответить

ouxen

Павел
0

Я сейчас слушаю на стриме то, что уде написано

Ответить

Артём Мазанов

ouxen
4

Он нам заранее текст скинул в телеге

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Андрей Рядькин

Артём
1

пешка 

Ответить

ouxen

Артём
0

Ага, попався!

Ответить

Сложный холод

Артём
0

И задонатил?

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Aleksey Vasiliev

0

https://soundcloud.com/pwkjpxgssgej/recording-359

Recording 359 by Open Media
Listen to Recording 359 by Open Media #np on #SoundCloud
soundcloud.com
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Святой паук например

0

В заголовок не вынесена цитата про Владимира Отравителя трусов, как так-то

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Ferraghamo von-Seth

0

люди, которые не боятся, которые не смотрят в стол

Отсылочка, так сказать.

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