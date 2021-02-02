Умер капитан Том Мур, во время пандемии собравший для британских медработников больше 30 миллионов фунтов Статьи редакции
Накануне 100-летний ветеран попал в больницу с коронавирусом.
О смерти Мура сообщили в его твиттер-аккаунте.
31 января его дочь рассказала, что он был госпитализирован. В последнее время Мур проходил курс лечения от пневмонии, а на прошлой неделе сданный им анализ на Covid-19 дал положительный результат.
Том Мур прославился после того, как объявил сбор средств для врачей, которые борются с Covid-19. В апреле, за несколько недель до своего сотого дня рождения, он пообещал пройти 100 кругов по своему двору, а желающим поддержать его предложил пожертвовать деньги службе здравоохранения.
В итоге ему удалось собрать почти 33 миллиона фунтов стерлингов. После этого королева Великобритании Елизавета II посвятила его в рыцари.
В России один дед собрал на дворец и хоть бы хны...
Поздравляю, вы успешно приплели Рашку!
Этого Рашку?
Дед, вставай нахуй, какой утешительный приз.
Крепко же тебя электрошоком на митинге ебанули
Переиграла и уничтожила
Ход королевы?
Вроде как в таких случаях звание уже не произносят и обращаются просто Сэр
Мир не заслуживал его :с
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