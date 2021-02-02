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Ольга Щербинина

Умер капитан Том Мур, во время пандемии собравший для британских медработников больше 30 миллионов фунтов Статьи редакции

Накануне 100-летний ветеран попал в больницу с коронавирусом.

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О смерти Мура сообщили в его твиттер-аккаунте.

31 января его дочь рассказала, что он был госпитализирован. В последнее время Мур проходил курс лечения от пневмонии, а на прошлой неделе сданный им анализ на Covid-19 дал положительный результат.

Том Мур прославился после того, как объявил сбор средств для врачей, которые борются с Covid-19. В апреле, за несколько недель до своего сотого дня рождения, он пообещал пройти 100 кругов по своему двору, а желающим поддержать его предложил пожертвовать деньги службе здравоохранения.

В итоге ему удалось собрать почти 33 миллиона фунтов стерлингов. После этого королева Великобритании Елизавета II посвятила его в рыцари.

Ветерану, собравшему миллионы фунтов для врачей…
Капитана Тома Мура считают национальным героем.
tjournal.ru

#новости

31 31 комментарий
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Антон Лисин

19

В России один дед собрал на дворец и хоть бы хны...

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Eugene SOBI

Антон
6

Поздравляю, вы успешно приплели Рашку! 

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Дмитрий Киселев

Eugene
2

Сложно приплетать Бангладеш ,если живешь в Рашке!

Ответить

Eugene SOBI

Eugene
–1

Этого Рашку? 

Ответить

Eugene SOBI

Eugene
–1

Не этого

Ответить

Грэм Грэмский

Антон
9

Почему нельзя по нормальному приплести?

Ответить

Грядущий вентилятор

Антон
2

а если ещё и до сотки доживет так вообще беда

Ответить

Политический фонарь

–29

Елизавета II посвятила его в рыцари

У них эта награда как у нас посмертно раздают медальки, в качестве утешительного приза или это другое?

Ответить

Андрей Ковригин

Политический
24

его при жизни посвятили

Ответить

Павел Макров

Политический
9

Дед, вставай нахуй, какой утешительный приз.
Крепко же тебя электрошоком на митинге ебанули

Ответить

T:ema

Политический
5

Рыцарем становятся прижизненно. Спортсмены, деятели науки, общественные деятели. Это титул.

Ответить

Политический фонарь

T:ema
–13

Это титул

Совершенно политизирован и обесценен.

Ответить

Христианский

Политич…
8

Ты.

Ответить

T:ema

Политич…
1

тебе виднее...

Ответить

Законодательный химик

5

Ты боролся со злом. Покойся с миром

Ответить

Kostya Proshchalykin

3

Переиграла и уничтожила

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Антон Лисин

Kostya
5

Ход королевы?

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Владимир Филатов

Антон
1

много ходов очка королевы 

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Mikki Rurk

3

Грустно

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Ху Эмай

2

Трогательная история

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Неправильный клуб

1

 После этого королева Великобритании Елизавета II посвятила его в рыцари.

Тогда Капитан Сэр Том Мур

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Павел Соколов

Неправильный
1

Вроде как в таких случаях звание уже не произносят и обращаются просто Сэр

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Неправильный клуб

Павел
0

The Guardian, BBC пишут Captain Sir Tom Moore

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Владислав Ефимов

1

Мир не заслуживал его :с

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inanition

Владислав
0

вот и избавился

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Марк Лобачёв

0

F

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Andre Macareno

Марк
0

F

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Владимир Филатов

Andre
0

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Зинедин Зидан

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Trash Pinguin

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Giorgio Maggiore

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