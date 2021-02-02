Новости
Ольга Щербинина

На фоне решения суда по делу Навального ФБК объявил об акции в центре Москвы Статьи редакции

«Мы собираемся прямо сейчас».

«Ждём вас на Манежной площади», — написали в твиттере ФБК.

2 февраля суд заменил Алексею Навальному условный срок на реальный. Он проведёт в колонии 2 года и 8 месяцев.

Ещё до начала оглашения СМИ заметили, что в центр города стягивают силовиков. На Дворцовой площади в Петербурге выстроилась рота ОМОНа.

Avtozak LIVE
Красная площадь, как и весь центр Москвы оккупированы силовиками.

К этому приговору явно готовились, а это лишь подтверждает, что решение, которое продолжает зачитывать женщина в мантии из Симоновского суда не было написано ей самой сегодня и все доводы приведенные защитой, ка...
Красная площадь, как и весь центр Москвы оккупированы силовиками.

К этому приговору явно готовились, а это лишь подтверждает, что решение, которое продолжает зачитывать женщина в мантии из Симоновского суда не было написано ей самой сегодня и все доводы приведенные защитой, как и закон ничего для нее не значат.

Фото: @avtozaklive

Обновлено в 21:30. В Москве по требованию полиции на вход и выход закрыли станции метро «Охотный ряд», «Площадь революции» и «Александровский сад».

#новости #навальный

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104 104 комментария
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104 комментария
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Пыльный магнит

147

Москва, миленькие, выходите плиз. Я до вас тупо не долечу

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Политический фонарь

Пыльный
–188

И зачем? Суд принял решение. Или силой хотите освободить?

Ответить

пирог же

Политический
68

Однажды Навального уже так вытащили из тюрьмы

Ответить

Пыльный магнит

Политический
62

Это не суд, это цирк. И выходить надо, чтобы выразить протест, а лучше - [привет, товарищ майор]

Ответить

Комментарий удален

Никита Андреев

Alexand…
7

тут все подробно - delo.navalny.com 

Ответить

Мучительный

Alexand…
5

За столько то лет уже все во всем разобрались.

Ответить

Никита Андреев

Alexand…
0

точнее вот тут - https://delo.navalny.ru

Ответить

Комментарий удален

Никита Андреев

Alexand…
6

А то что "постардавший" в "уголовном" "деле" утверждает что притензий, ущербы и вогоды никаких нет - это не основания для завершения суда? Решение ЕСПЧ?

Ответить

Василий

Никита
4

Это бесполезно объяснять. Человек зарегистрирован только для таких коментов и только по этой теме. 

Ответить

Никита Андреев

Alexand…
4

Цирк - это твоя жизнь и те кого ты поддерживаешь

Ответить

Утренний микрофон

Политический
12

Чтобы выразить своё несогласие. Конституционное право как никак. Правда у меня ощущение, что сегодня будет особенно жестить...

Ответить

Верхний ихтиандр

Утренний
0

Выразить и по домам

Ответить

Комментарий удален

Василий Васин

Политический
0

Это не суд. Это цирк

Ответить

Комментарий удален

Василий Васин

Alexand…
0

Почитайте про дело Ив Роше

Ответить

Zeynal Verdiyev

Alexand…
0

ему выплатили компенсацию но потом посадили. это не цирк, это ебаный диснейленд

Ответить

Andre Macareno

Zeynal
0

Это был кредит, а не компенсация, так что за долги сажают /s

Ответить

Marhal_New _Arleana

Пыльный
1

Выходи. Прояви солидарность. Я тоже выйду. Хочу быть счастливым 

Ответить

Похожий паук например

Marhal_New
1

Так ты ж с Украины, куда выходить собрался? 

Ответить

Marhal_New

Похожий
19

На пляж. Посмотрю на море. Навальный тут не причём.

Ответить

Похожий паук

Marhal_…
0

Одессит что ли? 

Ответить

Marhal_New

Похожий
1

Да.

Ответить

Похожий паук

Marhal_…
1

Каеф

Ответить

Владимир Филатов

Marhal_…
0

А температура какая?

Ответить

Политический фонарь

Marhal_New
–28

Тебе какое дело, житель Украины)

Ответить

Daffy Duck

Политич…
9

Оо, очко жмёт по другому назвать?)

Ответить

Политический

Daffy
–21
Ответить

Daffy Duck

Политич…
1

Слабак какой фу

Ответить

Теплый якорь

Пыльный
0

Выйдет меньше, чем тебе плюсов поставили, увы

Ответить

Ян Горький

70

Давайте теперь покажите на своих улицах всё то что советовали Беларуси. 

Ответить

Романелло Кивогенс

Ян
5

Мы просто так сильно сжимали кулачки за братский народ, что у нас до сих пор болят пальцы, чтобы сжать их снова. 

Ответить

ABRAHAM LINCOLN

36

Жаль я не в Москве. Не ожидал что так резко объявят. Будьте пожалуйста осторожны если выходите.

Ответить

Marhal_New _Arleana

ABRAHAM
6

А это типо не повод выходить? Вы настолько в себя не верите?

Ответить

Словесный Интервент

–22

Не зря перекрыли центр, дальновиднее местных комментаторов

Ответить

Andre Macareno

Словесный
94

Так они ж заранее знали результат

Ответить

Гражданский украинец

Andre
3

А ты нет?

Ответить

Святой паук

Граждан…
0

официально - нет

Ответить

Комментарий удален

Andre Macareno

Alexand…
0

Чисто в отрыве от ситуации я бы не увольнял сотрудника, который мне кучу бабла приносит, за прогулы (ну при условии что с клиентами он не работает)

Ответить

Ra

13

они думают, что повторят успех манежки 2010?)) Но ведь они сами выгнали националистов из оппозиции

Ответить

Степан Литвинов

Ra
32

Да, походу националисты были последней реальной силой, которые могли скинуть силовиков... интеллигенция вряд ли на такое способна 

Ответить

Верный нос

Степан
7

А футбольных фанатов называли быдлом

Ответить

D K

Верный
24

Они и есть быдло, а националисты радостно полегли на полях Донбаса за русский мирок

Ответить

Mraz

D
2

Здорово обобщать, да?

Ответить

Похожий паук

Mraz
9

Кто не полег - те подментованные и не выйдут никуда

Ответить

Mraz

Похожий
3

Было и есть подполье. Только вот с этой оппозицией ни фанаты ни нацики даже срать в одном поле не сядут. Да и народ явно к крови не готов

Ответить

Похожий

Mraz
0

Ну если срать не сядут - можно ещё потерпеть

Ответить

Mraz

Степан
–1

Ну а нам дальше будут говорить о силе мирных протестов

Ответить

Irina Markova

Степан
0

все это понимали, поэтому и уничтожили

Ответить

thekitakun

Ra
–1

Ну по стопам Тесака пошёл, сам на националистов кляузы катал

Ответить

Ник Хартман

thekitakun
10

Ты вспомни Максима, он сам работал на администрацию и срывал акции, потом эта же администрация и ликвидировала его

Ответить

thekitakun

Ник
6

Ненене, на тж меня научили что любые теории заговора это шуе. Навальный не может быть проплаченным прозападным оппозиционером, по тому же принципу Тесак не мог быть прокремлевским провокатором. А если серьезно, то националисты более серьёзная аудитория с точки зрения революционных действий, нежели чем зуммеры. Зуммеры в рф ни на что не способны.

Ответить

Дмитрий

thekita…
5

Москва живёт слишком хорошо для революций, а регионы слишком инертны и далеко от центра. Даже если собраться на подъезде в Мск всех повяжут

Ответить

thekitakun

Дмитрий
0

Жиза

Ответить

Ростислав

Дмитрий
0

Они идеально обустроили Россию под себя

Ответить

Иван Вундермахер

thekitakun
2

За кляузы тот простил его и выразил уважение его труду, так сказать, потом

Ответить

thekitakun

Иван
1

Да, а ещё умер за его труды поди

Ответить

Дмитрий

thekita…
0

С именем на устах

Ответить

Arthur Andreyev

19

Когда в Беларуси 18 июня задержали Бабарико (даже не осудили, а задержали) , цепь солидарности растянулась по обе стороны проспекта на километров 5. И это было в будний день. Удачи, москвичи) 

Ответить

Evgeny M

Arthur
0

Мм, цепь солидарности. Ахуенно

Ответить

Пыльный магнит

19

Редакция, запустите трансляцию, плиз!

Ответить

Романелло Кивогенс

12

Ольга, с формулировками поосторожнее. Нынче загреметь за решётку можно даже за перепост призыва. 

Ответить

Лига тупых

–53

Ну все, ща тиктоков наснимают и режим упадет 

Ответить

Daffy Duck

Лига
9

На сколько вообще нормально что подсайт набрасывает?

Ответить

Мучительный ихтиандр

Daffy
0

Выражает коллективное мнение

Ответить

Роман Росицкий

9

Ну суки, пойду на акцию. Не был 23 и 31. Но сейчас пойду, не буду искать отговорок

Ответить

Андрій Дутчин

3

Піздєц гнів!
Если бы в нас было такое, я бы уже брал билет в Киев!!

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Андрій
5

Никогда не поздно, бери сейчас

Ответить

Андрій Дутчин

Дмитрий
0

))

Ответить

Alexadern

–20

Уважаемая администрация!

Почему вы удаляете комментарии, которые ставят под вопрос невиностоть Навального???

Мои комментарии (к статье "На фоне решения суда по делу Навального ФБК объявил ...")
были корректные и уважительные по отношению к другим участникам.
Но были вами несправедливо удалены в течении 10 минут.

Ваше поведение расходится с теми идеалами, за которые вы призываете выходить на улицы.

Вы сразу бы писали, что точки зрения, отличные от ваших не допускаются и будут удаляться!!!

Ответить

Lonely Lone

Alexadern
15

Тебе здесь не рады, гниль. Пиздуй подальше. 

Ответить

Alexadern

Lonely
–19

Администрация, мне кажется такое отношение к мнению людей нельзя поддерживать и пропагандировать. Вот такие неуважительные комментарии и нужно удалять, как и людей, которые позволяют себе ставить плюсы подобному.
Lonely Lone ты хочешь чтобы все так разговаривали между собой?

Ответить

Lonely Lone

Alexade…
9

С подсосами бандитской шайки только так и нужно разговаривать, а еще пиздить. Пиздить, желательно, ногами. А администрации я предложу вернуть пейволл, чтобы такие, как ты, ублюдки, здесь меньше времени проводили. Пиздуй, шавка вшивая. 

Ответить

Dmitry Teplyakov

Lonely
1

Будто им не выделят 90р на подписку)

Ответить

Lonely Lone

Dmitry
1

То, что выделят, себе заберут координаторы — таков порядок в этом зверинце, имел удовольствие наблюдать за процессом работы фабрики из студентиков под крылом "Молодой Гвардии". Там всё пиздили координаторы) Не думаю, что за несколько лет положение особо поменялось. 

Ответить

Alexadern

Lonely
–8

А с чего вы взяли, что мне платят за то, что я позволил не согласиться с вами? А вам не платят, потому что вы выражаете свою точку зрения?
Вы сами жалуетесь, что власть вас обижает, а сами ведёте себя точно также!

Ответить

citizen

Alexade…
0

Нет, дорогой, точно так же мы будем себя вести, если разобьем тебе ебальник и заставим жрать снег. Но пока оппозиция таким насилием не занимается и не хочет.

Ответить

Dmitry Teplyakov

Lonely
0

Статью написал бы, думаю, многим было бы интересно

Ответить

Alexadern

Lonely
–11

Спасибо за совет, но я ему не советую. Я стараюсь достучаться не до вас, а до здравомыслящих людей

Ответить

Рамиль

Alexade…
1

каждый олень, который несет чушь прикрывается "здравомыслием". Если ты так это называешь это не значит что это так и есть. Если ты считаешь здравомыслящими только тех, кто согласен с твоим мнением - то это точно не здравомыслие. 

Ответить

Владислав Кузнецов

5

Удачи, россияне!

Ответить

Иван Сидоров

1

блин блинский до марша миллионов 5 минут

Ответить

Senrigan

2

Не работайте братья

Ответить

kotova lidiya

2

Похуй, помчалась.

Ответить

Ap

1

Не осуждаю призыв, но отмечаю что с системой в лоб бороться тяжко.

Ответить

Ник Хартман

–5

Да чот как-то и дома норм, мб потерпим еще пару годиков

Ответить

Ник Хартман

Ник
–5

Член с солью еще осталось доесть 

Ответить

Вероятный огонь

Ник
1

Поздно! 

Ответить

Симпатичный Слава

0

Теперь все зависит от самих Москвичей

Ответить

Павел Мухунов

Симпатичный
2

Да ничего не будет. Конституцию стерпели. Отравление стерпели. Навальный вернулся - посадили и это стерпели. Сейчас то что кардинально изменилось? 
Вышло меньше процента и огребли, ничего не изменилось.

Ответить

Вестник Чего-то

Симпатичный
0

все зависит от самих Москвичей

к е к

Ответить

Комментарий удален

Дмитрий Пелипас

Alexander
1

еще нет, в Гааге..

Ответить

Александр Лобанов

–10

Наконец то анального преступника и врага России закрыли! А его шестёрок геев и лесби разогнали 🤗🔥🔥

Ответить

Виталий Захаров

0

Тоже ждут вас на манежке

Ответить

bor_vn

Виталий
0

И это все? Т.е. даже военных нет?
Даже таракан похоже умнее

Ответить

Виталий Захаров

bor_vn
2

А че школьников бояться то, роты Росгвардии хватит))0)

Ответить

Ник Хартман

Виталий
–1

НЕ МАРАСИ, СКОРА ПОДЪЕДЕМ)))))00

Ответить

Виталий Захаров

Ник
0

Ждут

Ответить

Николай Сергеев

0

а смысл было слушать адвоката и Навального если ничего не учли. 

Ответить

Ростислав Алабужев

Николай
0

Для протокола, когда будет ответка, если она будет, им и это припомнят, если будет, кому помнить.

Ответить

Alexey Galaev

0

Вот мрази! 

Ответить

AZP

0

А Волков будет?

Ответить

Андрей Карпов

0

Ульяновск с вами!

Ответить

Мучительный ихтиандр

–16

Нужно мнение тиктокеров по данному вопросу.

Ответить

Ник Хартман

Мучительный
0

* ЗВУК ФАПА *
Ну это очень плохо, почти как в тот раз когда меня на миде пудж долбил

Ответить

Мучительный ихтиандр

Ник
0

Нихуя не понятно, так держать

Ответить
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