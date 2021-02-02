На фоне решения суда по делу Навального ФБК объявил об акции в центре Москвы Статьи редакции
«Мы собираемся прямо сейчас».
«Ждём вас на Манежной площади», — написали в твиттере ФБК.
2 февраля суд заменил Алексею Навальному условный срок на реальный. Он проведёт в колонии 2 года и 8 месяцев.
Ещё до начала оглашения СМИ заметили, что в центр города стягивают силовиков. На Дворцовой площади в Петербурге выстроилась рота ОМОНа.
Обновлено в 21:30. В Москве по требованию полиции на вход и выход закрыли станции метро «Охотный ряд», «Площадь революции» и «Александровский сад».
Политический фонарь
И зачем? Суд принял решение. Или силой хотите освободить?
Пыльный магнит
Это не суд, это цирк. И выходить надо, чтобы выразить протест, а лучше - [привет, товарищ майор]
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точнее вот тут - https://delo.navalny.ru
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А то что "постардавший" в "уголовном" "деле" утверждает что притензий, ущербы и вогоды никаких нет - это не основания для завершения суда? Решение ЕСПЧ?
Утренний микрофон
Чтобы выразить своё несогласие. Конституционное право как никак. Правда у меня ощущение, что сегодня будет особенно жестить...
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Это не суд. Это цирк
Комментарий удален
ему выплатили компенсацию но потом посадили. это не цирк, это ебаный диснейленд
Выходи. Прояви солидарность. Я тоже выйду. Хочу быть счастливым
Похожий паук например
Так ты ж с Украины, куда выходить собрался?
На пляж. Посмотрю на море. Навальный тут не причём.
Одессит что ли?
Да.
Политический фонарь
Тебе какое дело, житель Украины)
Оо, очко жмёт по другому назвать?)
Давайте теперь покажите на своих улицах всё то что советовали Беларуси.
Мы просто так сильно сжимали кулачки за братский народ, что у нас до сих пор болят пальцы, чтобы сжать их снова.
Жаль я не в Москве. Не ожидал что так резко объявят. Будьте пожалуйста осторожны если выходите.
Не зря перекрыли центр, дальновиднее местных комментаторов
Так они ж заранее знали результат
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Чисто в отрыве от ситуации я бы не увольнял сотрудника, который мне кучу бабла приносит, за прогулы (ну при условии что с клиентами он не работает)
они думают, что повторят успех манежки 2010?)) Но ведь они сами выгнали националистов из оппозиции
Да, походу националисты были последней реальной силой, которые могли скинуть силовиков... интеллигенция вряд ли на такое способна
Верный нос
А футбольных фанатов называли быдлом
Похожий паук
Кто не полег - те подментованные и не выйдут никуда
Ну по стопам Тесака пошёл, сам на националистов кляузы катал
Ты вспомни Максима, он сам работал на администрацию и срывал акции, потом эта же администрация и ликвидировала его
Ненене, на тж меня научили что любые теории заговора это шуе. Навальный не может быть проплаченным прозападным оппозиционером, по тому же принципу Тесак не мог быть прокремлевским провокатором. А если серьезно, то националисты более серьёзная аудитория с точки зрения революционных действий, нежели чем зуммеры. Зуммеры в рф ни на что не способны.
За кляузы тот простил его и выразил уважение его труду, так сказать, потом
Да, а ещё умер за его труды поди
Когда в Беларуси 18 июня задержали Бабарико (даже не осудили, а задержали) , цепь солидарности растянулась по обе стороны проспекта на километров 5. И это было в будний день. Удачи, москвичи)
Ольга, с формулировками поосторожнее. Нынче загреметь за решётку можно даже за перепост призыва.
Ну все, ща тиктоков наснимают и режим упадет
На сколько вообще нормально что подсайт набрасывает?
Ну суки, пойду на акцию. Не был 23 и 31. Но сейчас пойду, не буду искать отговорок
Піздєц гнів!
Если бы в нас было такое, я бы уже брал билет в Киев!!
Никогда не поздно, бери сейчас
Уважаемая администрация!
Почему вы удаляете комментарии, которые ставят под вопрос невиностоть Навального???
Мои комментарии (к статье "На фоне решения суда по делу Навального ФБК объявил ...")
были корректные и уважительные по отношению к другим участникам.
Но были вами несправедливо удалены в течении 10 минут.
Ваше поведение расходится с теми идеалами, за которые вы призываете выходить на улицы.
Вы сразу бы писали, что точки зрения, отличные от ваших не допускаются и будут удаляться!!!
Тебе здесь не рады, гниль. Пиздуй подальше.
Администрация, мне кажется такое отношение к мнению людей нельзя поддерживать и пропагандировать. Вот такие неуважительные комментарии и нужно удалять, как и людей, которые позволяют себе ставить плюсы подобному.
Lonely Lone ты хочешь чтобы все так разговаривали между собой?
С подсосами бандитской шайки только так и нужно разговаривать, а еще пиздить. Пиздить, желательно, ногами. А администрации я предложу вернуть пейволл, чтобы такие, как ты, ублюдки, здесь меньше времени проводили. Пиздуй, шавка вшивая.
Будто им не выделят 90р на подписку)
То, что выделят, себе заберут координаторы — таков порядок в этом зверинце, имел удовольствие наблюдать за процессом работы фабрики из студентиков под крылом "Молодой Гвардии". Там всё пиздили координаторы) Не думаю, что за несколько лет положение особо поменялось.
Да чот как-то и дома норм, мб потерпим еще пару годиков
Да ничего не будет. Конституцию стерпели. Отравление стерпели. Навальный вернулся - посадили и это стерпели. Сейчас то что кардинально изменилось?
Вышло меньше процента и огребли, ничего не изменилось.
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Наконец то анального преступника и врага России закрыли! А его шестёрок геев и лесби разогнали 🤗🔥🔥
Тоже ждут вас на манежке
НЕ МАРАСИ, СКОРА ПОДЪЕДЕМ)))))00
а смысл было слушать адвоката и Навального если ничего не учли.
Для протокола, когда будет ответка, если она будет, им и это припомнят, если будет, кому помнить.
* ЗВУК ФАПА *
Ну это очень плохо, почти как в тот раз когда меня на миде пудж долбил