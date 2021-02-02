США, Великобритания и другие страны потребовали немедленно освободить Навального Статьи редакции
Обновляемый пост.
Великобритания
Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что Соединённое Королевство призывает к незамедлительному и безусловному освобождению Алексея Навального, а также всех участников мирных протестов и журналистов, арестованных за последние две недели.
«Сегодняшнее превратное решение суда, нацеленное на жертву отравления, нежели на тех, кто ответственен за него, показывает, что Россия не соответствует самым основным обязательствам, которые ожидаются от любого ответственного члена международного сообщества», — сказал Рааб.
США
США заявили, что «глубоко обеспокоены» действиями России в отношении Алексея Навального. Госсекретарь США Энтони Блинкен также потребовал его немедленного освобождения.
Германия
Глава министерства иностранных дел ФРГ Хайко Маас осудил приговор. «Сегодняшний приговор Алексею Навальному — это жестокий удар по основным свободам и верховенству закона в России», — сказал он.
Маас напомнил, что в 2017 году Европейский суд по правам человека раскритиковал уголовное преследование по этому делу и назвал приговор произволом. Он также призвал освободить оппозиционера.
Франция
Президент страны Эммануэль Макрон написал, что осуждение Навального «недопустимо», а «политические разногласия не являются преступлением». «Уважение таких прав человека как демократическая свобода не подлежит обсуждению», — заявил Макрон и призвал освободить политика.
2 февраля суд заменил Алексею Навальному условный срок на реальный по делу «Ив Роше». Он проведёт в колонии 2 года и 8 месяцев.
Активы их морозьте блять, тогда поговорим
Морозить активы? Вы что то путаете. Все, что делают США и Великобритания они делают исключительно в своих интересах...
Как это? Их не беспокоит судьба граждан России?
Поерничайте ищо, африканцы )
Любой капиталистической стране выгодно не иметь на политической арене [персону], дающего намеки на третьи мировую.
Какой милый поток самодовольства. Девочка моя, зачем ты пьешь урину?
Так я сказал уже. По существу.
Ёрничать на очевидные темы здесь и сейчас — отличное занятия для африканца )
Тяжело тебе въехать даже с 3 раза, дааа..
Привык на уровне нижних интернетов обитать?
В смысле терять?
Минфин США сейчас по сути владеет 1.5 ккк любителя яиц. В чем тут потеря?
А у него не будет других свободных денег. Откуда бы? Наличкой если носить так т-щ майор заберет.
А почему бы и нет? Да, конечно в бюджет это не положишь, но и всякую активность это погасит. Что там в кредите? Пара футбольных клубов, фрипорты с черными квадратами и о б-же Голливуд без бабок Мельниченко. Прямо загнется.
Понятно что на самом деле все это реакция на события, она может быть исключительно словесной, но там ограничитель не бабки вообще и даже не контракты Клинтон с Росатомом, а просто инструмент, который можно применить только ограниченное количество раз.
В целом то я не спорю. Заморозка активов (серьезная, а не как сейчас, чтобы и А1, Евраз и прочее) окончательно развяжет руки генералам и более ничем не поможет. И все зависит от кампании. Но вполне может быть. Нулевые, когда русские деньги реально играли давно кончились, сейчас это капля в море.
Так в том то и дело, что раньше уже делали (возвращаясь к началу).
А так, в смысле вообще, какая в принципе разница? Люди которые сейчас командуют выиграли вторую чеченскую, 93 и в целом девяностые пережили. Какая разница что там кто на западе сделает, все будет решаться тут, на земле.
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Люди спрашивают, когда покупать доллары? Вот прям щас.
вот прям щас это в 2013 году
Интересно, какие контрсанкции придумает наше правительство? Запретит импорт всего что осталось?
Запретит ютьюб. Введет пограничный и таможенный контроль для TCP пакетов, а UDP будет просто воровать.
На каждый пакет нужна будет таможенная декларация и пошлина будет вычисляться исходя из числа единичных битов пакета.
Как бы дальше не повернулось, а запрет ютюба, после 100+кк это практически вещь неизбежная. Кто их отговорит то? Куплинов?
как диванный эксперт скажу, шо народ обычно страдает от ответных санкций
Ето намек народу
Чёт с Северной Кореей намёк затянулся, очень эффективно. Но наши куколды поддержат любые санкции против себя
Природный череп
Что им мешает выборочно ввести санкции?
список Магнитского забыл?
Надеются что до людей дойдет и они поймут откуда все же растут ноги всех проблем.
Это только из-за контрсанкций страдает народ, за исключением жителей Крыма, а против олигархов не введут санкции, так как они вложили в их экономики миллиарды долларов и евро
Узкий утюг
Просто в следующем году билет в один конец будет стоить в размер годовой зарплаты. Ну это если простолюдинам вообще позволят билеты покупать.
Уважаемая администрация!
Почему вы удаляете комментарии, которые ставят под вопрос невиностоть Навального???
Мои комментарии (к статье "На фоне решения суда по делу Навального ФБК объявил ...")
были корректные и уважительные по отношению к другим участникам.
Но были вами несправедливо удалены в течении 10 минут.
Ваше поведение расходится с теми идеалами, за которые вы призываете выходить на улицы.
Вы сразу бы писали, что точки зрения, отличные от ваших не допускаются и будут удаляться!!!
Увязяемоя одменистьяция!
Пёчему вы удяяете комментяйии, котойие стявят пёд вопьос невиностёть Нявяйнёго???
Мои комментяйии (к стятье "Ня фоне лешения сюда по деу Нявяйного ФБК опъявил ...")
быи койлеектные и увязитейные по отношению к дьюгим учястникям.
Но быи вями неспьяведливё удяены в теченеи 10 минют.
Вяше пёведение лясхадится с теми идияями, за котойые вы пьизывяете выходить ня уицы.
Вы сьязу бы писяи, что тёчки зьения, атличные ёт вяших ни допюскяются и бюдют удяяться!!!
Нахуй пошёл, лахтодырка
Все ещё иди нахуй, ты даже не человек, ты ботяра обоссаная, Навальный тут ни при чем.
Пиши в ЕСПЧ
Ясно-понятно
Да вас таких бедных десятки набегают на каждое такое событие. Не тех вы за идиотов держите)
Боже, да вам же по русски написали - уебывай отседова.
До свидания
@Кхалиси Бот
(автор, извини)
куда)
Они адекватно реагируют.
А пропаганде пища всегда найдется.
Ты знал, что сосиску из-за солдатов НАТО уронили?
Узкий утюг
Сейчас бы про пропаганду беспокоиться. Они позавчера кино с битой сняли для себя прекрасно, снимут ещё 10 разных.
Жаль, что все эти заявления только на руку пропаганде.
"Смотрите, он их шпион", завтра на всех телеканалах нашей необъятной
Не потребовали, а призвали
Заголовок немного желтушный, тк подменивает эмоциональный оттенок западных сообщений
Даю 💯 гарантию, что санкции будут точечные. Скорее всего на людей, которые вели дело против Навального ну и предполагаемых отравителей, если ещё не ввели.
В 2014 году был повод весомее, сделали ровно тоже самое. Так что и в данной ситуации сделают ровно так же.
только толку от санкций, если там силовики, которые невыездные без счетов за границей?
Очередное deeply concerned без каких-либо последствий для пыни и его окружения.
А за обитателя 16-этажного бункера заступились бы Сирия, Венесуэла, Иран, КНДР, многие африканские страны, и ватанам интересно не обидно, что их любимый лидер популярен в таких отсталых странах, а их ненавистный блогер в самых передовых, прогрессивных и богатых странах, на которые равняются многие нормальные развивающиеся страны
Забегали тараканы. Агенту хвост прижали. Ничего посидит, подумает над своим поведением. Жаль только что так мало.
Deeply concerned на этот раз будет маловато
У них же списки уже есть. Пускай ими и руководствуются. К чему эти пуки в воздух, когда у нас только дело понимается.
Кек, такой-то заголовок. Мы требуем! Немедленно освободите!
Выразили беспокойство по протоколу, а "требовать" они не могут, потому что "требование"(с тем оттенком, которое вкладывается в это слово в русском языке) должно быть чем-то подкреплено, иначе они будут закономерно посланы нахуй любым уважающим себя представителем страны.
Думаю, какая-нибудь из наших говорящих голов столь же ожидаемо(по тому же протоколу расшаркивания) ответит в духе "нет ты".
Лучше посмотрим, что будет с северным потоком 2. Судить не по словам, а по делам, да.
Доллар?
уже бы стал по 200, все бы о**** и пошли бы...
дальне допишу, а то могут подумать плохое и посадить.
все бы о**** и пошли бы...
дальше работать и телик вечерами смотреть. Это бесполезно уже, сколько угодно можно ссать в глаза.
Потребительский хичхакер
по 80
С весны прошлой мамкины аналитики обещают 100-200-500 ☺
А ближайшие два часа курс даже не шелохнулся. Последние дни "падение" рубля связаны строго с ежедневной закупкой правительством.
upd как всегда минусы и даже не за мнение, а за факты. 🤣
- Велико Британия - Пук, пук, среньк, мистер Навальный, пук, пук.
- США - Пук, пук, Немедленно!, пук, среньк.
На фоне сегодняшнего дня кинул скрин знакомому Французу, где Макрон просит освобождения Навального. Француз написал, что ему больно это говорить, но по этому вопросу с президентом он согласен, а так вообще вот:
Крайняя озабоченность и глубокая обеспокоенность, это всё на что они способны, а завтра всё будет по старому.