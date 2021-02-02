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Ольга Щербинина

США, Великобритания и другие страны потребовали немедленно освободить Навального Статьи редакции

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134 134 комментария
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Алексей Навальный Фото пресс-службы Мосгорсуда

Великобритания

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что Соединённое Королевство призывает к незамедлительному и безусловному освобождению Алексея Навального, а также всех участников мирных протестов и журналистов, арестованных за последние две недели.

«Сегодняшнее превратное решение суда, нацеленное на жертву отравления, нежели на тех, кто ответственен за него, показывает, что Россия не соответствует самым основным обязательствам, которые ожидаются от любого ответственного члена международного сообщества», — сказал Рааб.

США

США заявили, что «глубоко обеспокоены» действиями России в отношении Алексея Навального. Госсекретарь США Энтони Блинкен также потребовал его немедленного освобождения.

Германия

Глава министерства иностранных дел ФРГ Хайко Маас осудил приговор. «Сегодняшний приговор Алексею Навальному — это жестокий удар по основным свободам и верховенству закона в России», — сказал он.

Маас напомнил, что в 2017 году Европейский суд по правам человека раскритиковал уголовное преследование по этому делу и назвал приговор произволом. Он также призвал освободить оппозиционера.

Франция

Президент страны Эммануэль Макрон написал, что осуждение Навального «недопустимо», а «политические разногласия не являются преступлением». «Уважение таких прав человека как демократическая свобода не подлежит обсуждению», — заявил Макрон и призвал освободить политика.

2 февраля суд заменил Алексею Навальному условный срок на реальный по делу «Ив Роше». Он проведёт в колонии 2 года и 8 месяцев.

«Я нанёс ему смертельную обиду, потому что…
Политик заявил, что Владимир Путин войдёт в историю как Владимир Отравитель Трусов.
tjournal.ru

#новости #навальный #политика

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134 134 комментария
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135 комментариев
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Крепкий стоячок

261

Активы их морозьте блять, тогда поговорим

Ответить

Ультрастасик

Крепкий
13

Морозить активы? Вы что то путаете. Все, что делают США и Великобритания они делают исключительно в своих интересах...

Ответить

Mraz

Ультрастасик
13

Как это? Их не беспокоит судьба граждан России?

Ответить

Молчаливый Гоша

Mraz
2

Поерничайте ищо, африканцы )

Ответить

Mraz

Молчали…
12

Кто кто? Мальчик мой, все страны действуют сугубо исходя из личных интересов. Им посрать на судьбу рядового гражданина другой страны. Если ты думаешь иначе, то мне тебя очень жаль

Ответить

Никита Бабич

Mraz
4

Любой капиталистической стране выгодно не иметь на политической арене [персону], дающего намеки на третьи мировую.

Ответить

Mraz

Никита
2

Ты ещё напиши, что им не выгодно, что Россия превратилась в бензоколонку

Ответить

Никита

Mraz
1

Мир не чернобелый.

Ответить

Mraz

Никита
4

Это я и без комментаторов с TJ знаю. В 2014 повод был шикарный, чтобы провернуть и заморозку активов и многое другое. Провернули? Видно. То то люди под санкциями у Чичваркина винишком закупаются

Ответить

Никита

Mraz
0

Я комментировал по "личные интересы", а не про заморозку. Не принимай любого комментатора как врага.

Ответить

Mraz

Никита
1

Так деньги - это и есть основной интерес

Ответить

Молчаливый Гоша

Mraz
2

Какой милый поток самодовольства. Девочка моя, зачем ты пьешь урину?

Ответить

Mraz

Молчали…
2

По существу есть что-то сказать? Если нет, то можешь пройти в сторону детородного органа

Ответить

Молчаливый

Mraz
0

Так я сказал уже. По существу.
Ёрничать на очевидные темы здесь и сейчас — отличное занятия для африканца ) 

Ответить

Mraz

Молчали…
0

Ну ну. Живи в своем мирке, в котором ты уверен, что твоя судьба кому-то интересна

Ответить

Молчаливый

Mraz
0

Тяжело тебе въехать даже с 3 раза, дааа..
Привык на уровне нижних интернетов обитать?

Ответить

Mraz

Молчали…
0

Въехать во что? Почему бы не поёрничать над наивными людьми?
А свои догадки о национальной принадлежности оставь при себе.

Ответить

Молчаливый

Mraz
0

Так я и говорю, ерничай, ерничай, приятно ощущать себя умным среди папуасов наверно ))

Ответить

solawind

Ультрастасик
1

На самом деле это не так.

Ответить

Mraz

Крепкий
15

Они же не идиоты деньги терять

Ответить

Alex Baystruykin

Mraz
0

В смысле терять?

Ответить

Mraz

Alex
5

В прямом. Заморозка активов означает, что деньги от этих людей больше не потекут в их страны

Ответить

Alex Baystruykin

Mraz
1

Минфин США сейчас по сути владеет 1.5 ккк любителя яиц. В чем тут потеря?

Ответить

Mraz

Alex
4

В том, что ещё 1.5ккк к ним не попадут. Было бы желание заморозить - заморозили бы ещё в 2014. Там и повод посерьёзнее был

Ответить

Alex Baystruykin

Mraz
0

А у него не будет других свободных денег. Откуда бы? Наличкой если носить так т-щ майор заберет. 

Ответить

Mraz

Alex
0

Всмысле откуда?

Ответить

Alex

Mraz
0

Ну так свободные средства, не активы, возникают в финансовой системе и никак иначе. Ни в битки, ни в Китай, ни в квартиру Захарова (или как там его) их нельзя бизнесу вывести. 

Ответить

Mraz

Alex
1

Зачем им морозить активы если они получают с этого бабки? Эти 1.5ккк по щелчку пальцев в казну не переведёшь

Ответить

Alex

Mraz
0

А почему бы и нет? Да, конечно в бюджет это не положишь, но и всякую активность это погасит. Что там в кредите? Пара футбольных клубов, фрипорты с черными квадратами и о б-же Голливуд без бабок Мельниченко. Прямо загнется. 
Понятно что на самом деле все это реакция на события, она может быть исключительно словесной, но там ограничитель не бабки вообще и даже не контракты Клинтон с Росатомом, а просто инструмент, который можно применить только ограниченное количество раз.
В целом то я не спорю. Заморозка активов (серьезная, а не как сейчас, чтобы и А1, Евраз и  прочее) окончательно развяжет руки генералам и более ничем не поможет. И все зависит от кампании. Но вполне может быть. Нулевые, когда русские деньги реально играли давно кончились, сейчас это капля в море. 

Ответить

Mraz

Alex
0

Почему бы и нет и какие там бабки , надо спрашивать у них. Если не сделали раньше, то и сейчас не сделают. Чекай, санкции будут в первую очередь связаны с вакциной

Ответить

Alex

Mraz
0

Так в том то и дело, что раньше уже делали (возвращаясь к началу). 
А так, в смысле вообще, какая в принципе разница? Люди которые сейчас командуют  выиграли вторую чеченскую, 93 и в целом девяностые пережили. Какая разница что там кто на западе сделает, все будет решаться тут, на земле. 

Ответить

Mraz

Alex
0

Раньше - это когда? В 2014 это должны были сделать, но им не выгодно. И сейчас кроме "обеспокоенности" и выдавливания спутника с рынка ничего не сделают

Ответить

Товарищ Колбасный

Крепкий
14
Ответить

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Zeynal Verdiyev

Крепкий
–1

тогда и убить могут

Ответить

Al

30

Люди спрашивают, когда покупать доллары? Вот прям щас. 

Ответить

van der Pusch

Al
72

вот прям щас это в 2013 году

Ответить

Ху Эмай

van
42

Вот прям щас, это всегда

Ответить

Плотва

Ху
5

Спасибо, проорал 

Ответить

Al

van
0

ТО ЛИ ЕЩЕ БУДЕТ))))))))))))))))))0)000))))))))) 

Ответить

Андрей Рядькин

van
0

в 1997

Ответить

Максим Шпилёв

Al
0

вчера

Ответить

Московский Live

11

Интересно, какие контрсанкции придумает наше правительство? Запретит импорт всего что осталось?

Ответить

Музыкальный микрофон

Московский
91

"Ебанут по Воронежу"

Ответить

Nick Rosenberg

Московский
49

Запретит ютьюб. Введет пограничный и таможенный контроль для TCP пакетов, а UDP будет просто воровать.

Ответить

Dmitry Teplyakov

Nick
13

На каждый пакет нужна будет таможенная декларация и пошлина будет вычисляться исходя из числа единичных битов пакета.

Ответить

Alex Baystruykin

Nick
0

Как бы дальше не повернулось, а запрет ютюба, после 100+кк это практически вещь неизбежная. Кто их отговорит то? Куплинов?

Ответить

Немалый единорожек88

Nick
0

Бедные блогеры.....

Ответить

Антон Лисин

Московский
0

Соловьева в России оставят

Ответить

Потребительский хичхакер

27
Ответить

Аккаунт

25

США заявили, что «глубоко обеспокоены»

спасибо, ударили по путину как следует!

Ответить

Музыкальный микрофон

–21

Блятб, вот обидно что если введут санкции, то пострадает обычный народ. Что им мешает выборочно ввести санкции?

Ответить

van der Pusch

Музыкальный
70

как диванный эксперт скажу, шо народ обычно страдает от ответных санкций

Ответить

bor_vn

van
0

В вопросе санкций — мы практикующие эксперты.

Ответить

Московский Live

Музыкальный
6

Ето намек народу

Ответить

thekitakun

Московский
2

Чёт с Северной Кореей намёк затянулся, очень эффективно. Но наши куколды поддержат любые санкции против себя

Ответить

Природный череп

Музыкальный
6

Что им мешает выборочно ввести санкции?

список Магнитского забыл?

Ответить

Varep

Музыкальный
5

Обычно вводят персональные санкции

Ответить

Плотва обыкновенная

Музыкальный
0

Надеются что до людей дойдет и они поймут откуда все же растут ноги всех проблем.

Ответить

Dias001 Rrn

Музыкальный
0

Это только из-за контрсанкций страдает народ, за исключением жителей Крыма, а против олигархов не введут санкции, так как они вложили в их экономики миллиарды долларов и евро

Ответить

Узкий утюг

20

Победители гринок в этом году будут как пассажиры шлюпок Титаник покидать.

Ответить

Узкий утюг

Узкий
1

Просто в следующем году билет в один конец будет стоить в размер годовой зарплаты. Ну это если простолюдинам вообще позволят билеты покупать.

Ответить

Владислав Егоров

Узкий
0

Придётся пешком идти полями

Ответить

Ростислав Алабужев

Узкий
0

как Филосовский пароход, только за счет Германии, а не РСФСР 

Ответить

Alexadern

–49

Уважаемая администрация!

Почему вы удаляете комментарии, которые ставят под вопрос невиностоть Навального???

Мои комментарии (к статье "На фоне решения суда по делу Навального ФБК объявил ...")
были корректные и уважительные по отношению к другим участникам.
Но были вами несправедливо удалены в течении 10 минут.

Ваше поведение расходится с теми идеалами, за которые вы призываете выходить на улицы.

Вы сразу бы писали, что точки зрения, отличные от ваших не допускаются и будут удаляться!!!

Ответить

Кхалиси Бот

Alexadern
41

Увязяемоя одменистьяция!

Пёчему вы удяяете комментяйии, котойие стявят пёд вопьос невиностёть Нявяйнёго???

Мои комментяйии (к стятье "Ня фоне лешения сюда по деу Нявяйного ФБК опъявил ...")
быи койлеектные и увязитейные по отношению к дьюгим учястникям.
Но быи вями неспьяведливё удяены в теченеи 10 минют.

Вяше пёведение лясхадится с теми идияями, за котойые вы пьизывяете выходить ня уицы.

Вы сьязу бы писяи, что тёчки зьения, атличные ёт вяших ни допюскяются и бюдют удяяться!!!

Ответить

Андрей Штольц

Alexadern
13

Нахуй пошёл, лахтодырка 

Ответить

Alexadern

Андрей
–15

Спасибо за совет. Вы не очень вежливы. Надеюсь остальные сторонники Навального более воспитанные люди

Ответить

Андрей Штольц

Alexade…
9

Все ещё иди нахуй, ты даже не человек, ты ботяра обоссаная, Навальный тут ни при чем. 

Ответить

Madao

Alexadern
10

С регистрацией, +15.

Ответить

Мог и лучше

Alexadern
10

Пиши в ЕСПЧ

Ответить

Alexadern

Мог
–11

Спасибо - остроумный ответ. Улыбнуло

Ответить

Anatoly Gurbanov

Alexadern
5

Ясно-понятно

Ответить

Alexadern

Anatoly
–14

Мой прежний логин заблокировали, а комментарии удалили.
Как мне выразить свое негодование подобным поведением?

И даже если так - я не могу выражать свое мнение?

Ответить

Anatoly Gurbanov

Alexade…
7

Да вас таких бедных десятки набегают на каждое такое событие. Не тех вы за идиотов держите)

Ответить

Alexadern

Anatoly
–9

Не понял ваш комментарий, что именно вы хотели сказать?

Ответить

Павел Солнцев

Alexade…
7

Боже, да вам же по русски написали - уебывай отседова.
До свидания

Ответить

bor_vn

Alexadern
5

Редакция не призывает выходить на улицу.
Ты даже в этом комментарии вводишь в заблуждение.

Ответить

Alexadern

bor_vn
–29

Когда подавляющее большинство людей в комментариях к этому призывают! А противоположные комментарии оперативно удаляются - это как называется? и как это воспринимать?

Ответить

Alexadern

Alexade…
–25

Причем эти призывы вряд ли являются законными - однако администрацию это не беспокоит, в отличие мнения людей, которые думают по другому

Ответить

bor_vn

Alexade…
2

Тут один пожилой @Вахтёр , не осуждай его работу, он старенький

Ответить

Hakeem

Alexadern
2

@Кхалиси Бот 
(автор, извини)

Ответить

bor_vn

Hakeem
1

@Кхалиси Бот 
Сламали!!!

Ответить

Кхалиси Бот

Hakeem
0

@Кхалиси Бот 
(явтой, изьвини)

Ответить

van der Pusch

14

Ждем еще ЕС

https://twitter.com/iseuconcerned?lang=en

Ответить

AZP

11

Как обычно, глубоко обеспокоились и потребовали. Ничтожества.

Ответить

Фактический яд

7

Байден, введи войска!

Ответить

Александр Селиванов

Фактический
0

куда)

Ответить

Вова А.

Александр
23

В жопу судье и всем причастным

Ответить

bor_vn

Вова
1

Она натренированная, но больше 5 за раз точно не поместится

Ответить

Trash Pinguin

Фактический
2

Блять и смех и грех

Ответить

Новогодний кран

7

Зря они это. Освободить не освободят, а пропаганде пищи подкинут.

Ответить

bor_vn

Новогодний
6

Они адекватно реагируют.
А пропаганде пища всегда найдется.

Ты знал, что сосиску из-за солдатов НАТО уронили?

Ответить

Узкий утюг

Новогодний
4

Сейчас бы про пропаганду беспокоиться. Они позавчера кино с битой сняли для себя прекрасно, снимут ещё 10 разных.

Ответить

Oldfag TV

Узкий
0

Опять @Екатерина Кузнецова сборища телехуесосов смотреть придется.

Ответить

Vitali

7

Стучат ножками и требуют всех отпустить

Ответить

Sasha Mokevnin

7

рубль

Ответить

Фактический яд

5

Формальный автоответчик((

Ответить

Varep

4

Жаль, что все эти заявления только на руку пропаганде.

"Смотрите, он их шпион", завтра на всех телеканалах нашей необъятной

Ответить

Всеобщий ихтиандр

4

Ну всё, пизда нам. Пока swift, привет доллар по 100 и державный ентирнет.

Ответить

Rex Sacrorum

Всеобщий
0

Никто пыньке swift не отключит. А вот державный пыньтернет вполне.

Ответить

Alexey Kostuk

4

Не потребовали, а призвали
Заголовок немного желтушный, тк подменивает эмоциональный оттенок западных сообщений

Ответить

Политический фонарь

–32

немедленно

А ху-ху не хо-хо? Сколько наглости то а!

Ответить

Просторный танк88

Политический
1

На:;й пошла

Ответить

Московский Live

Политический
0

Чево? А когда это надо сделать? Завтра?

Ответить

Anton Gostev

3

О, уже выразили обеспокоенность.

Ответить

Charles Cross

3

Очередное требование в никуда

Ответить

stepan ua

3

Даю 💯 гарантию, что санкции будут точечные. Скорее всего на людей, которые вели дело против Навального ну и предполагаемых отравителей, если ещё не ввели.
В 2014 году был повод весомее, сделали ровно тоже самое. Так что и в данной ситуации сделают ровно так же.

Ответить

Артур Мудрик

stepan
0

только толку от санкций, если там силовики, которые невыездные без счетов за границей?

Ответить

Rex Sacrorum

3

Очередное deeply concerned без каких-либо последствий для пыни и его окружения.

Ответить

Лига тупых

2

Ну все, теперь точно выпустят. Раз ЕС потребовали, то надо 

Ответить

Houtarou Oreki

2

Неужели нужны ещё какие-то доказательства, что Навальный агент госдепа?

Ответить

Dias001 Rrn

2

А за обитателя 16-этажного бункера заступились бы Сирия, Венесуэла, Иран, КНДР, многие африканские страны, и ватанам интересно не обидно, что их любимый лидер популярен в таких отсталых странах, а их ненавистный блогер в самых передовых, прогрессивных и богатых странах, на которые равняются многие нормальные развивающиеся страны

Ответить

Сергей Горюнов

–32

Забегали тараканы. Агенту хвост прижали. Ничего посидит, подумает над своим поведением. Жаль только что так мало. 

Ответить

Рамиль Газетдинов

Сергей
7

желаю тебе такого же суда

Ответить

Dias001 Rrn

Сергей
2

Агенты тут владельцы английских пентхаусов и итальянских вилл

Ответить

Savi Savi

Сергей
0

так в какой гулаг нас везут? вы вроде в теме.

Ответить

Li Huamin

2

Deeply concerned на этот раз будет маловато

Ответить

Ростислав Алабужев

Li
1

больше чем  глубочайше глубоко !

Ответить

true iBegginer

2

У них же списки уже есть. Пускай ими и руководствуются. К чему эти пуки в воздух, когда у нас только дело понимается.

Ответить

Avdotii Pedishnii

2
Ответить

Полезный Филипп

0

Интересно, когда уёбывать, насколько скоро перекроют к хуям интернет и запретят выходить из подъездов? Не хотелось бы застать этот момент

Ответить

solawind

Полезный
3

Думаю задолго после нынешнего состояния беларуси например. Властям всегда выгоднее чтоб недовлольные молча валили, так что закрывать границы  никто не будет. 

Ответить

Hakeem

Полезный
0

Уебать не получится, когда закроют границы.

Ответить

Вестник Чего-то

1

Кек, такой-то заголовок. Мы требуем! Немедленно освободите!
Выразили беспокойство по протоколу, а "требовать" они не могут, потому что "требование"(с тем оттенком, которое вкладывается в это слово в русском языке) должно быть чем-то подкреплено, иначе они будут закономерно посланы нахуй любым уважающим себя представителем страны.
Думаю, какая-нибудь из наших говорящих голов столь же ожидаемо(по тому же протоколу расшаркивания) ответит в духе "нет ты".

Лучше посмотрим, что будет с северным потоком 2. Судить не по словам, а по делам, да.

Ответить

Нижний рубин

1

Заявляю, пишу и осуждаю, что лидеры влиятельнейших стран мира не собираются ничего делать, кроме как заявлять, писать и осуждать.

Ответить

Московский Live

0

Доллар?

Ответить

НечеловеческаяЛогика

Московский
0

уже бы стал по 200, все бы о**** и пошли бы...
дальне допишу, а то могут подумать плохое и посадить.

Ответить

Oldfag TV

НечеловеческаяЛ…
8

 все бы о**** и пошли бы...

дальше работать и телик вечерами смотреть. Это бесполезно уже, сколько угодно можно ссать в глаза.

Ответить

Потребительский хичхакер

Московский
1

по 80

Ответить

Московский Live

Потребительский
0

по 100 жаль

Ответить

Константин Чегемов

Московский
–5

С весны прошлой мамкины аналитики обещают 100-200-500 ☺
А ближайшие два часа курс даже не шелохнулся. Последние дни "падение" рубля связаны строго с ежедневной закупкой правительством.

upd как всегда минусы и даже не за мнение, а за факты. 🤣 

Ответить

Михаил Гасилов

–14

- Велико Британия - Пук, пук, среньк, мистер Навальный, пук, пук. 

- США - Пук, пук, Немедленно!, пук, среньк. 

Ответить

Eugene Panfilov

0

На фоне сегодняшнего дня кинул скрин знакомому Французу, где Макрон просит освобождения Навального. Француз написал, что ему больно это говорить, но по этому вопросу с президентом он согласен, а так вообще вот:

Ответить

Зязя

0

Крайняя озабоченность и глубокая обеспокоенность, это всё на что они способны, а завтра всё будет по старому.

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