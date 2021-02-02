Прямая трансляция: Акции протеста после приговора Навальному Статьи редакции
В Москве и Петербурге идут задержания, в центры обоих городов согнаны силовики.
Вечером 2 февраля Алексея Навального приговорили к реальному сроку. Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде удовлетворил ходатайство ФСИН и заменил политику условный срок: c учётом отбытого домашнего ареста его лишают свободы на 2 года и 8 месяцев.
После приговора Фонд борьбы с коррупциий объявил о сборе протестующих на Манежной площади. Что касается Петербурга, то сначала СМИ сообщали, что акция сегодня там не планируется, но позже местный штаб Навального всё же сделал объявление: протестующие в этом городе собираются на Невском проспекте.
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Friendly Reminder: 👮♂️ < 💩
👮♂️ = 💩
На манежной замечены какие-то п***ры
Так, я уже спать собрался.
Авторский жар
Черный русский?
Так, Мазанова принимали, Звезду тоже. Кто на очереди?
Женской части редакции приготовиться.
Только не вахтер!!!