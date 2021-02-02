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Сергей Звезда

Прямая трансляция: Акции протеста после приговора Навальному Статьи редакции

В Москве и Петербурге идут задержания, в центры обоих городов согнаны силовики.

Протестующие и ОМОНовцы на Манежной площади Тот самый Мартин (@martin_camera)

Вечером 2 февраля Алексея Навального приговорили к реальному сроку. Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде удовлетворил ходатайство ФСИН и заменил политику условный срок: c учётом отбытого домашнего ареста его лишают свободы на 2 года и 8 месяцев.

После приговора Фонд борьбы с коррупциий объявил о сборе протестующих на Манежной площади. Что касается Петербурга, то сначала СМИ сообщали, что акция сегодня там не планируется, но позже местный штаб Навального всё же сделал объявление: протестующие в этом городе собираются на Невском проспекте.

TJ ведёт текстовую трансляцию событий. Если вы не видите трансляцию, обновите страницу.

#протесты #прямаятрансляция #навальный

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Baileys

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Friendly Reminder: 👮‍♂️ < 💩

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Keka Yobikov

Baileys
11

👮‍♂️ = 💩

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Буржуазный корабль

Keka
14

зачем говно так оскорблять...

Ответить

Baileys

Keka
4

Не оскорбляй 💩

Ответить

Вова А.

Keka
2

👮‍♂️🍽💩

Ответить

Иплувен Максимал

Baileys
0

👮‍♂️ > 💩. Кажется, от перемены знака ничего не меняется. 

Ответить

Вова А.

14

На манежной замечены какие-то п***ры

URA.RU @ura_ru
Пока можете отвлечься и посмотреть на эту милость 🥰 https://t.co/NOiq37sG83
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Anton Gostev

Вова
1

Пропаганда

Ответить

Игорь Бриннер

2

Так, я уже спать собрался.

Ответить

Артём Мазанов

Игорь
40

в отделе поспишь

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Andrew Sychev

Игорь
0

завтра почитаешь выжимки

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Авторский жар

4

А конкурсы будут?

Ответить

Maksytoff

Авторский
1

А коктейли?

Ответить

Авторский жар

Maksytoff
2

Черный русский?

Ответить

Кислоебальный

Авторск…
0

Как по мне белый лучше

Ответить

Роман Трусов

0

Так, Мазанова принимали, Звезду тоже. Кто на очереди?
Женской части редакции приготовиться.

Ответить

Кислоебальный

Роман
1

Только не вахтер!!!

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Giovanni Giorgio

Кислоебальный
0

он не из рашки

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Александр Кудин

0

Леприкон уходи!

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Arthur Y.

0

.

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Ze Katze

0

Сергій Зірка
Снова на страже контента 😎

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Lonely Lone

0
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