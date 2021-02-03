Джефф Безос уйдёт с поста генерального директора Amazon Статьи редакции
Его место в третьем квартале 2021 года займёт Энди Ясси.
Безос станет исполнительным председателем правления Amazon. Компания объявила об этом вместе с выпуском финансового отчёта за четвёртый квартал 2020 года.
Безос в письме сотрудникам рассказал, что в новой роли планирует сосредоточить свою энергию и внимание на новых продуктах и других инициативах компании. Ясси хорошо известен внутри компании и работает в Amazon почти столько же, сколько и сам Безос. «Он будет выдающимся лидером, и я полностью уверен в нём», — добавил основатель компании.
Среди этих «увлечений» Безос назвал благотворительные фонды Bezos Earth Fund и Amazon Day 1 Fund, космическую компанию Blue Origin и издание газеты The Washington Post.
Энди Ясси сейчас возглавляет Amazon Web Services. Он начал работать в компании в 1997 году, через три года после её основания. Согласно финансовому отчёту, выручка AWS в четвёртом квартале выросла на 28%. По состоянию на октябрь 2020 года около 52% операционной прибыли Amazon приходилось на это подразделение.
По данным рейтинга Forbes Real-Time, на данный момент состояние Безоса составляет 196,2 миллиарда долларов.
Ушел. Но не тот, кого мы хотим.
а кто будет россеянцев чипровать...
А тарабсов хто?
Чиво?
скатертью дорога, падонок
а че падонок то
дай линк какойнить если есть, почитаю, что там у них происходит на складах
Условия труда на складах Амазон это чуть ли не мем. Про это даже Южный парк серию выпускал:
Хорошая замена Безосу. AWS выстрелили во время пандемии, много корпоративных пользователей используют их решения.
Всегда пожалуйста 👈👉
Джефф Безос уйдёт с поста генерального директора Amazon на пост генерального секретаря