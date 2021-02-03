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Ольга Щербинина

Джефф Безос уйдёт с поста генерального директора Amazon Статьи редакции

Его место в третьем квартале 2021 года займёт Энди Ясси.

46 46 комментариев
3382 просмотров
Фото Getty Images

Безос станет исполнительным председателем правления Amazon. Компания объявила об этом вместе с выпуском финансового отчёта за четвёртый квартал 2020 года.

Безос в письме сотрудникам рассказал, что в новой роли планирует сосредоточить свою энергию и внимание на новых продуктах и других инициативах компании. Ясси хорошо известен внутри компании и работает в Amazon почти столько же, сколько и сам Безос. «Он будет выдающимся лидером, и я полностью уверен в нём», — добавил основатель компании.

Быть генеральным директором Amazon — это большая ответственность, и это требует усилий. Когда на вас возложена такая ответственность, трудно обращать внимание на что-либо ещё. В качестве исполнительного председателя я буду продолжать участвовать в важных инициативах Amazon, но у меня появятся время и энергия, необходимые, чтобы сосредоточиться на [..] других моих увлечениях.

Джефф Безос

Среди этих «увлечений» Безос назвал благотворительные фонды Bezos Earth Fund и Amazon Day 1 Fund, космическую компанию Blue Origin и издание газеты The Washington Post.

Энди Ясси сейчас возглавляет Amazon Web Services. Он начал работать в компании в 1997 году, через три года после её основания. Согласно финансовому отчёту, выручка AWS в четвёртом квартале выросла на 28%. По состоянию на октябрь 2020 года около 52% операционной прибыли Amazon приходилось на это подразделение.

По данным рейтинга Forbes Real-Time, на данный момент состояние Безоса составляет 196,2 миллиарда долларов.

#новости #amazon

46 46 комментариев
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46 комментариев
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Hakeem

34

Ушел. Но не тот, кого мы хотим.

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пепси

Hakeem
18

опять не тот дед

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AttentiveMilk

пепси
1

Всегда

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ouxen

пепси
0

не тот Безос

Ответить

Объективный браслет

19

поднялся на догикоине, теперь амазон ему нахой не нужон

Ответить

AttentiveMilk

Объективный
7

Эт чё, с rtx?

Ответить

пепси

0

а кто будет россеянцев чипровать...

Ответить

Mraz

пепси
9

Гейтс, конечно же. Он начал он и закончит

Ответить

Kurt Knispel

пепси
1

А тарабсов хто?

Ответить

Andrew Sychev

Kurt
0

Чиво? 

Ответить

Kurt Knispel

Andrew
0

украинцы

Ответить

Александр

Kurt
0

Маск.

Ответить

Здоровый цвет

2
Ответить

AttentiveMilk

Здоровый
0

Подруки и на мороз, так сказать.

Ответить

ouxen

1

скатертью дорога, падонок

Ответить

Евстафий Селюк

ouxen
0

а че падонок то

Ответить

ouxen

Евстафий
1

кошмарит мексов и ирлашек на складах (и не только)

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Mraz

ouxen
0

А кто не кошмарит? Для Зары и прочего массмаркета шьют дети, на Амазоне прессуют полулегалов. Жестокий мир, жестокие нравы

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ouxen

Mraz
2

так никто и не говорит, что все остальные не пидарасы

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Mraz

ouxen
0

Ну тут уже выбор. Либо стать охуенно богатым либо бедным, но добрым

Ответить

ouxen

Mraz
–1

становись не самым богатым уебком за счёт других, а делись с ними благами и работай с нормой прибыли чуть выше инфляции

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Mraz

ouxen
0

И все равно ты для кого-то будешь пидорасом, ибо зарабатываешь на "чужом труде"

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ouxen

Mraz
1

в европе и скандинавии куча бизнесов, которые держатся на плаву и не наваривают сверхкэш на работягах и все довольны и достойно получают

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Mraz

ouxen
0

На ту же Икею тоже жалобы были

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ouxen

Mraz
0

перегибы на местах

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Mykola

ouxen
0

Слышал мнения, что налоговая система в Швеции демотивирует средний класс

Ответить

Евстафий Селюк

ouxen
0

дай линк какойнить если есть, почитаю, что там у них происходит на складах

Ответить

ouxen

Евстафий
0

погугли на wc

Ответить

Евстафий Селюк

ouxen
1

кк

Ответить

Mraz

ouxen
0

Зачем гуглить на туалете?

Ответить

ouxen

Mraz
0

это форум стартапчан

Ответить

Mraz

ouxen
0

Тогда это VC. Я сразу понял, но решил "сострить"

Ответить

ouxen

Mraz
1

ты можешь лучше

Ответить

Kir Kirsky

Евстафий
0

Условия труда на складах Амазон это чуть ли не мем. Про это даже Южный парк серию выпускал:

Невыполненный
«Невыполненный» — девятый эпизод двадцать второго сезона мультсериала «Южный Парк». Вышел 5…
ru.m.wikipedia.org
Ответить

Почтовый хот-дог

1

...и построит себе Церебро?

Ответить

Tim Hansen

1

Хорошая замена Безосу. AWS выстрелили во время пандемии, много корпоративных пользователей используют их решения. 

Ответить

Квадратный кофе

0

спасибо за новость👉👈

Ответить

AttentiveMilk

Квадратный
1

Всегда пожалуйста 👈👉

Ответить

умный человек

AttentiveMilk
0

Вы ещё 👉👌

Ответить

Рациональный диод

0

А Путин - нет

Ответить

Музыкальный микрофон

0

Понял, что скоро компанию распилят на суде и сбежал по быстрому

Ответить

Mraz

0

Правильное решение

Ответить

Mykola Petiukh

0

Джефф Безос уйдёт с поста генерального директора Amazon на пост генерального секретаря

Ответить

Vadim Semenov ‏⚡☟

0

Великий Человек

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Max Zimmer

–1

Это из-за Навального?

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Сережа Иванов

–1

В знак протеста ареста Навального 

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