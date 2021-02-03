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Сергей Звезда

ОМОНовец дважды ударил журналиста по голове дубинкой. Репортёр вёл прямой эфир Статьи редакции

Он планирует подать заявление против силовика.

63 63 комментария
2096 просмотров

Вечером 2 февраля главный редактор и репортёр ютуб-канала Real View Фёдор Худокормов вёл прямой эфир на акции протеста в центре Москвы. Он снял, как силовики избивают человека, после чего пробегавший мимо него сотрудник ОМОНа задел его.

«Ты чего журналиста толкаешь?», — спросил Худокормов, на что получил нецензурный ответ: «Я тебе сейчас в***у, п***р». Один из ОМОНовцев повернулся и дважды ударил журналиста дубинкой. Репортёр упал, а подняться ему помогли сотрудники других СМИ.

В роликах ниже есть мат и сцены насилия.

Фрагмент прямого эфира Худокормова Real View

Сам момент обоих ударов по голове журналиста виден в других роликах, например, от Sota.Vision. Худокормов был в ярком жилете для прессы, а также при нём была пресс-карта.

Андрей Новичков, Sota.Vision

В конце прямого эфира Худокормов сказал зрителям, что ожидает скорую помощь. В разговоре с «Настоящим временем» журналист заявил, что планирует подать заявление в полицию на ударившего его силовика. «Вообще никаких [опознавательных знаков] нет. То есть [они] здесь в одинаковой форме, без нагрудных значков. Нельзя понять, что это был за сотрудник», — отметил журналист.

Вечером 2 февраля жители Москвы, Петербурга и некоторых других городов вышли на акции в поддержку Алексея Навального, которому заменили условный срок на реальный. Его отправят в колонию на 2 года и 8 месяцев.

Прямая трансляция: Акции протеста после…
В Москве и Петербурге идут задержания, в центры обоих городов согнаны силовики.
tjournal.ru

#новости #протесты

63 63 комментария
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63 комментария
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Закрытый магнит

33

А реально, какого хера нет опознавательных знаков?
А если если есть жетоны, то заклеены?
В Германии вообще на всю спину и грудь их идентификаторы

Ответить

пепси

Закрытый
41

в Германии

Так ты сам, считай, и ответил на свой вопрос: потому что не в Германии

Ответить

Dmitry Teplyakov

Закрытый
21

Вообще интересен сам эффект обезличивания, благодаря этому те же силовики могут намного проще совершать всякий беспредел.
Маска, шлем, тонированное забрало, отсутствие жетона/заклеенный номер.

Ответить

Dmitry Teplyakov

Dmitry
9

Интересно, когда судья будет в маске выносить приговоры?

Ответить

Плохой коктейль

Dmitry
0

сегодня забрала кстати на видео были не тонированные, а зеркальные. видимо что бы солнышко не светило в глаза, лол

Ответить

Dmitry Teplyakov

Плохой
1

Возможно тонированные для скрытия глаз днём, зеркальное — вечером при свете фонарей

Ответить

Московский Live

Закрытый
3

Куда ты понесёшь этот идентификатор?

Ответить

Закрытый магнит

Московский
9

Хотя бы понятно, что вписывать в обращение.
А у нас обращение на кого? На клона?

Ответить

Новогодний

Закрытый
13

Какое обращение? Человек при исполнении, а журналист его спровоцировал!

Ответить

Закрытый магнит

Новогод…
13

Обращение с извинениями, конечно же
Это сейчас в тренде

Ответить

solawind

Московский
4

В суд. только его тоже нет, хаха

Ответить

Плохой коктейль

Московский
1

вот именно, что бы для идентификатора был хоть какой-то смысл, нужно что бы существовала система при которой за откровенную дичь наступит ответственность. а в любой автократии мусор — это неприкосновенный человек, так система гарантирует их лояльность по отношению к себе

Ответить

Инвестиционный глобус

12

Это все конечно пиздец, но блэт, почему когда пиздят журналиста это пипец, а когда пиздят любого другого обычного мирного обывателя на мирном митинге это типо уже норм... втф?

Ответить

Сергей Звезда

Инвестиционный
22

Никто и не говорит, что норм. Никакое избиение не норм. Просто журналист находится на работе и всем своим видом это показывает, но даже это не гарантирует безопасность 

Ответить

Папуша

Инвестиционный
3

Вот тот же вопрос. Дождь в прямом эфире так и раскудахтался, ах, журналиста бьют. Алло, там сотни людей избивают, а вы освещаете типа это норма.
В принципе ещё дело Голунова всё показало. Журналисты будут впрягаться только за своих.

Ответить

Георгий Подольский

Папуша
6

На журналисте есть опознавательный жилет, так что слабовик не может потом отнекиваться, мол не видел, кого бил и ваще протестующие охуели, потому что представитель прессы там для документирования происходящего.

Ответить

Папуша

Георгий
8

Как будто можно бить не журналиста. А если чувак мимо шел, но без жилета? Его можно бить?
Тут два вопроса:
1) почему космонавты бьют всех, а не только откровенно буйных и опасных;
2) почему журналисты не форсят избиения и задержания невинных людей, а только журналистов в жилетках.

Ответить

Varep

Папуша
2

журналисты работают как раз для того, чтобы форсить избиения и задержания невинных людей

Ответить

Мог и лучше

Папуша
0

бьют кого могут.
руку под куртку показательно засунь - обойдут

Ответить

Георгий

Папуша
0

Продвигают всё, что засняли. Если записей много - в отдельный пост всё сразу. А журналиста изобьют - это вещь редкая, для такого отдельная новость нужна.

Ответить

Костя Васильев

Папуша
0

почему журналисты не форсят избиения и задержания невинных людей, а только журналистов в жилетках.

Каким ещё образом они должны это форсить, если все неподконтрольные кремлю сми об этом кричат, что менты проявляют особую жестокость к мирным протестующим? Или нужно освещать каждый отдельный случай, когда таких по всей России просто тысячи? (в принципе и это делается, когда выступает уж откровенный садизм) 
 

Ответить

Закрытый магнит

Инвестиционный
4

Почему норм? Ты сам решил?
Не норм

Ответить

Алексей Приловский

Инвестиционный
2

Думаю, главным образом потому, что это 144 статья УК РФ. Наказывается принудительными работами на срок до пяти лет или лишением свободы на срок до шести лет.

Ответить

Романелло Кивогенс

Инвестиционный
1

Потому как журналист фигура нейтральная, вне конфликта. Она фиксирует происходящее, не более того. И если омоновец избивает её, а не прохожего - это всё равно как если бы хоккеист вместо хоккеиста другой команды (пусть даже не в чём не виноватого) набросился бы на телевизионного оператора.

Ответить

Bkmz Иванов

Инвестиционный
0

Показывает типа что они в край охуели. Хотя и так понятно что да. И разделять, кого пиздят не корректно. 

Ответить

Антон Пострунин

Инвестиционный
0

Потому что принято считать что журналисты нейтральны, что они только освещают события, но не участвуют в них. И общество считает журналистскую работу достаточно важной, чтобы гарантировать журналистам неприкосновенность при исполнении. 

Ответить

Алексей Приловский

10

последние две недели у меня от всего происходящего в голове только одно слово вертится: «пидорасы»

Ответить

Дмитрий Зосенко

Алексей
6

Ты не волнуйся. Глубоко вдохни. Сейчас Сёма Слепаков на Мальдивах проснётся и объяснит тебе в стихах, что на видео все хорошо и ОМОНовец тут словно рыцарь защищавший всех нас был вынужден оттолкнуть от себя опасного гражданина, упёршись дубинкой в голову

Ответить

Dmitry Teplyakov

Алексей
3

Да вообще пиздец, будто продолжение 1984 читаешь.

Ответить

Алексей Приловский

Dmitry
5

Несколько лет назад выбрал себе номер телефона, кончающийся на 19-84, типа, а че, как по Оруэллу, прикольно! Вот сейчас уже не прикольно.

Ответить

Илья Корнилов

8

Ложь и компиляция. Журналист ударил головой дубинку сотрудника ОМОНа при исполнении. Под суд.

Если серьёзно — ёбаное зверьё.

Ответить

Александр Кудин

Илья
0

Все было по другому коллега, журналист был пьяный втрибадан и показывал агрессию, а прислужник леприкона вежливо оттолкнул его упираясь дубинкой об голову, а дубинка это что? Продолжение руки, считай нежно оттолкнул рукой упираясь в голову, 2 раза)

Ответить

Dmitry Teplyakov

Илья
0

К слову о 144 УК РФ:
Ведь журналист сам ударился о дубинку, а так как он журналист, то самому журналисту можно вменить эту статью, поскольку он напал на журналиста, пусть и на самого себя!

Ответить

Сергей Усанов

4

это не люди, это животные

Ответить

Dmitry Teplyakov

Сергей
9

Зачем так оскорблять животных?

Ответить

Genesi5

Dmitry
0

282 бы тебе въебать за публичное возбуждение ненависти к социальной группе "животные"

Ответить

Dmitry Teplyakov

Genesi5
0

Ты не туда воюешь, я как раз за животных

Ответить

Genesi5

Dmitry
0
Ответить

Giovanni Giorgio

–25

Ну в Беларуси он бы не продолжил репортаж и сел бы к хуям ссобачим, с клопами, бомжами и без горячей воды
а тут побежал дальше снимать...
поэтому извените,  хоть это и... бесчеловечно, но это бесчеловечно light
но я полагаю и full не заставит себя долго ждать
удачи

Ответить

Новогодний коктейль

Giovanni
12

А В АМЕРИКЕ НЕГРОВ ЛИНЧУЮТ!
Блин, может, хватит меряться длиной ментов?

Ответить

Мог и лучше

Новогодний
1

в америках даже негры линчуют!!!11 Но это совсем другая история

Ответить

Giovanni Giorgio

Новогодний
–3

БУДЕМ МЕРЯТСЯ!!!111
потому что кое-кто думает, что тут у нас один народ

Ответить

Giovanni Giorgio

Giovanni
1

минусуй - не минусуй, всё равно получишь хуй
вы знаете, что "протест" обречён
дислайки на ТЖ помогают хуже чем мёртвому припарка

Ответить

Плохой коктейль

Giovanni
1

ну по сути ты прав, это лишь пиздец лайт. тебя пиздят, унижают, не дают делать свою работу. но по крайней мере не насилуют дубинкой, увечат и убивают даже. а как мы знаем и такое возможно по примеру беларуси. есть куда рости

Ответить

Giovanni Giorgio

Плохой
–1

вы себе даже не представляете, что "возможно по примеру Беларуси"
здесь разве что не расстреливают на месте
пока

Ответить

Руслан Турченко

2

Омоновцы и так-то по своим человеческим и интеллектуальным качествам близки к питекам. Дак этим абырвалгам похоже еще и карт-бланш на пестюльный беспредел дали. А этим упырям только дай кровушки вкусить..   

Ответить

solawind

Руслан
2

да дело не в омоновцах. в любой стране найдутся те кто с радостью пойдут пиздить людей за деньги. только не в любой найдется правительство, которое будет таких использовать для удержания власти, давать им картбланш и натравливать их на мирных людей.

Ответить

Руслан Турченко

solawind
0

Вот тут как раз таки дело в омоновцах.. большинство такого откровенного беспредела за ними. Туда изначально набирают всяких недалеких кретинов, пусть и ладно скроенных физически. Но профдеформация делает из них абсолютно аморальных уродов и садистов. Они просто неспособны соизмерять прилагаемые усилия. Требует того ситуация, не требует, они пиздят всех без разбора, как матерых рециков. Элита сраная..  

Ответить

Roma Dmitriev

2

вообще очень крипово выглядит, когда толпа омона пиздит 1-2 человек, а вокруг десяток журналистов с камерами в желтых жилетках ракурсы поудачней подбирает
а тут Федя дерзанул космонавту, думал не тронут, но просчитался

Ответить

Романелло Кивогенс

Roma
0

Вообще-то именно журналисты делают самую полезную работу - мешают пропагандонам вешать народу лапшу на уши, что наши силовики чуть ли не  самые заботливые в мире - и чайком горячим напоят и чуть ли не пледиком тёплым укутают.

Ответить

Ник Хартман

1

Симулянт какой-то, если бы хотели въебать, то въебали бы, то есть, вот в Германии вы же слышали да...

Ответить

Мог и лучше

0

Журналисты должны помнить, что ничего особенного менты собой не представляют без амуниции 

Ответить

Итальянский жар

Мог
2

А от этого напоминания у них боль притупляется или что?

Ответить

Мог и лучше

Итальянский
1

менты не боги, минимальная спортивная подготовка позволяет отбиваться (теоретически конечно)

Ответить

Lolllp

Мог
2

позволяется отбиваться пропорционально дальнейшему тюремному сроку

Ответить

Мог и лучше

Lolllp
0

а есть варианты?

Ответить

Lolllp

Мог
0

нет вариантов

Ответить

Мог и лучше

Lolllp
0

Все таки думаю, что от удара дубинкой по голове имеет право уворачиваться и отвечать даже ватник

Ответить

Закрытый магнит

Мог
1

А смысл?
Пока мент в амуниции, он может треснуть так, что можешь и забыть что-нибудь

Ответить

Мог и лучше

Закрытый
0

Тогда наверное стягивать маски и те самые запотевшие забрала. 
Какой бы пассивной не была бы Россия, но беспредел нигде (кроме Питера и Москвы) не терпят.

Ответить

Varep

0

А можно не так много звездочек в матах?

Ответить

Evgeny M

0

Ебать он орет

Ответить

архив уюта

–2

спасибо навальному - дебилу скажите за удар

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