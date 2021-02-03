ОМОНовец дважды ударил журналиста по голове дубинкой. Репортёр вёл прямой эфир Статьи редакции
Он планирует подать заявление против силовика.
Вечером 2 февраля главный редактор и репортёр ютуб-канала Real View Фёдор Худокормов вёл прямой эфир на акции протеста в центре Москвы. Он снял, как силовики избивают человека, после чего пробегавший мимо него сотрудник ОМОНа задел его.
«Ты чего журналиста толкаешь?», — спросил Худокормов, на что получил нецензурный ответ: «Я тебе сейчас в***у, п***р». Один из ОМОНовцев повернулся и дважды ударил журналиста дубинкой. Репортёр упал, а подняться ему помогли сотрудники других СМИ.
В роликах ниже есть мат и сцены насилия.
Сам момент обоих ударов по голове журналиста виден в других роликах, например, от Sota.Vision. Худокормов был в ярком жилете для прессы, а также при нём была пресс-карта.
В конце прямого эфира Худокормов сказал зрителям, что ожидает скорую помощь. В разговоре с «Настоящим временем» журналист заявил, что планирует подать заявление в полицию на ударившего его силовика. «Вообще никаких [опознавательных знаков] нет. То есть [они] здесь в одинаковой форме, без нагрудных значков. Нельзя понять, что это был за сотрудник», — отметил журналист.
Вечером 2 февраля жители Москвы, Петербурга и некоторых других городов вышли на акции в поддержку Алексея Навального, которому заменили условный срок на реальный. Его отправят в колонию на 2 года и 8 месяцев.
Вообще интересен сам эффект обезличивания, благодаря этому те же силовики могут намного проще совершать всякий беспредел.
Маска, шлем, тонированное забрало, отсутствие жетона/заклеенный номер.
Плохой коктейль
сегодня забрала кстати на видео были не тонированные, а зеркальные. видимо что бы солнышко не светило в глаза, лол
Возможно тонированные для скрытия глаз днём, зеркальное — вечером при свете фонарей
Куда ты понесёшь этот идентификатор?
Закрытый магнит
Хотя бы понятно, что вписывать в обращение.
А у нас обращение на кого? На клона?
Плохой коктейль
вот именно, что бы для идентификатора был хоть какой-то смысл, нужно что бы существовала система при которой за откровенную дичь наступит ответственность. а в любой автократии мусор — это неприкосновенный человек, так система гарантирует их лояльность по отношению к себе
Вот тот же вопрос. Дождь в прямом эфире так и раскудахтался, ах, журналиста бьют. Алло, там сотни людей избивают, а вы освещаете типа это норма.
В принципе ещё дело Голунова всё показало. Журналисты будут впрягаться только за своих.
На журналисте есть опознавательный жилет, так что слабовик не может потом отнекиваться, мол не видел, кого бил и ваще протестующие охуели, потому что представитель прессы там для документирования происходящего.
Как будто можно бить не журналиста. А если чувак мимо шел, но без жилета? Его можно бить?
Тут два вопроса:
1) почему космонавты бьют всех, а не только откровенно буйных и опасных;
2) почему журналисты не форсят избиения и задержания невинных людей, а только журналистов в жилетках.
почему журналисты не форсят избиения и задержания невинных людей, а только журналистов в жилетках.
Каким ещё образом они должны это форсить, если все неподконтрольные кремлю сми об этом кричат, что менты проявляют особую жестокость к мирным протестующим? Или нужно освещать каждый отдельный случай, когда таких по всей России просто тысячи? (в принципе и это делается, когда выступает уж откровенный садизм)
Думаю, главным образом потому, что это 144 статья УК РФ. Наказывается принудительными работами на срок до пяти лет или лишением свободы на срок до шести лет.
Потому как журналист фигура нейтральная, вне конфликта. Она фиксирует происходящее, не более того. И если омоновец избивает её, а не прохожего - это всё равно как если бы хоккеист вместо хоккеиста другой команды (пусть даже не в чём не виноватого) набросился бы на телевизионного оператора.
Показывает типа что они в край охуели. Хотя и так понятно что да. И разделять, кого пиздят не корректно.
Потому что принято считать что журналисты нейтральны, что они только освещают события, но не участвуют в них. И общество считает журналистскую работу достаточно важной, чтобы гарантировать журналистам неприкосновенность при исполнении.
последние две недели у меня от всего происходящего в голове только одно слово вертится: «пидорасы»
Ты не волнуйся. Глубоко вдохни. Сейчас Сёма Слепаков на Мальдивах проснётся и объяснит тебе в стихах, что на видео все хорошо и ОМОНовец тут словно рыцарь защищавший всех нас был вынужден оттолкнуть от себя опасного гражданина, упёршись дубинкой в голову
Да вообще пиздец, будто продолжение 1984 читаешь.
Несколько лет назад выбрал себе номер телефона, кончающийся на 19-84, типа, а че, как по Оруэллу, прикольно! Вот сейчас уже не прикольно.
Ложь и компиляция. Журналист ударил головой дубинку сотрудника ОМОНа при исполнении. Под суд.
Если серьёзно — ёбаное зверьё.
Все было по другому коллега, журналист был пьяный втрибадан и показывал агрессию, а прислужник леприкона вежливо оттолкнул его упираясь дубинкой об голову, а дубинка это что? Продолжение руки, считай нежно оттолкнул рукой упираясь в голову, 2 раза)
К слову о 144 УК РФ:
Ведь журналист сам ударился о дубинку, а так как он журналист, то самому журналисту можно вменить эту статью, поскольку он напал на журналиста, пусть и на самого себя!
это не люди, это животные
Зачем так оскорблять животных?
Ну в Беларуси он бы не продолжил репортаж и сел бы к хуям ссобачим, с клопами, бомжами и без горячей воды
а тут побежал дальше снимать...
поэтому извените, хоть это и... бесчеловечно, но это бесчеловечно light
но я полагаю и full не заставит себя долго ждать
удачи
Новогодний коктейль
А В АМЕРИКЕ НЕГРОВ ЛИНЧУЮТ!
Блин, может, хватит меряться длиной ментов?
БУДЕМ МЕРЯТСЯ!!!111
потому что кое-кто думает, что тут у нас один народ
минусуй - не минусуй, всё равно получишь хуй
вы знаете, что "протест" обречён
дислайки на ТЖ помогают хуже чем мёртвому припарка
Плохой коктейль
ну по сути ты прав, это лишь пиздец лайт. тебя пиздят, унижают, не дают делать свою работу. но по крайней мере не насилуют дубинкой, увечат и убивают даже. а как мы знаем и такое возможно по примеру беларуси. есть куда рости
вы себе даже не представляете, что "возможно по примеру Беларуси"
здесь разве что не расстреливают на месте
пока
Омоновцы и так-то по своим человеческим и интеллектуальным качествам близки к питекам. Дак этим абырвалгам похоже еще и карт-бланш на пестюльный беспредел дали. А этим упырям только дай кровушки вкусить..
Вот тут как раз таки дело в омоновцах.. большинство такого откровенного беспредела за ними. Туда изначально набирают всяких недалеких кретинов, пусть и ладно скроенных физически. Но профдеформация делает из них абсолютно аморальных уродов и садистов. Они просто неспособны соизмерять прилагаемые усилия. Требует того ситуация, не требует, они пиздят всех без разбора, как матерых рециков. Элита сраная..
вообще очень крипово выглядит, когда толпа омона пиздит 1-2 человек, а вокруг десяток журналистов с камерами в желтых жилетках ракурсы поудачней подбирает
а тут Федя дерзанул космонавту, думал не тронут, но просчитался
Вообще-то именно журналисты делают самую полезную работу - мешают пропагандонам вешать народу лапшу на уши, что наши силовики чуть ли не самые заботливые в мире - и чайком горячим напоят и чуть ли не пледиком тёплым укутают.
Симулянт какой-то, если бы хотели въебать, то въебали бы, то есть, вот в Германии вы же слышали да...
Журналисты должны помнить, что ничего особенного менты собой не представляют без амуниции
Итальянский жар
А от этого напоминания у них боль притупляется или что?
менты не боги, минимальная спортивная подготовка позволяет отбиваться (теоретически конечно)
а есть варианты?
Все таки думаю, что от удара дубинкой по голове имеет право уворачиваться и отвечать даже ватник
Закрытый магнит
А смысл?
Пока мент в амуниции, он может треснуть так, что можешь и забыть что-нибудь
Тогда наверное стягивать маски и те самые запотевшие забрала.
Какой бы пассивной не была бы Россия, но беспредел нигде (кроме Питера и Москвы) не терпят.