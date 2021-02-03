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Алексей Боржонов

ТАСС: Кирилл Серебренников покинет пост худрука «Гоголь-центра». С ним не продлят контракт Статьи редакции

Он возглавляет его с 2012 года.

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Фото «Коммерсанта»

Департамент культуры Москвы не будет продлевать договор с Кириллом Серебренником, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, его контракт заканчивается в конце февраля. В разговоре с ТАСС Серебренников подтвердил эту информацию, но от дальнейших комментариев отказался. Департамент культуры на момент публикации заметки не предоставил ответ по ситуации.

Серебренников возглавил Московский драматический театр имени Гоголя в 2012 году. В том же году театр начали реформировать и создали на его базе «Гоголь-центр».

Серебренников известен как театральный режиссёр и кинорежиссёр, однако в последние годы его имя часто появлялось в инфополе из-за резонансного дела «Седьмой студии»: его и ещё нескольких человек подозревали в мошенничестве в особо крупном размере из-за контракта с театральным проектом «Седьмая студия», который режиссёр основал.

В поддержку фигурантов дела высказывались деятели культуры из России и других стран, считая дело политически мотивированным. В частности, режиссёр Андрей Звягинцев называл процесс «политическим жестом устрашения».

Следствие продолжалось с 2017 года, а в июне 2020 года Серебренникова признали виновным и приговорили к 3 годам условно и штрафу 800 тысяч рублей.

#новости #театр #серебренников

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