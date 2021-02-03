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Алексей Боржонов

На Тайване мужчине отменили штраф за нарушение карантина. Его вывезли из дома похитители Статьи редакции

Они перепутали его с другим человеком.

Мужчина по фамилии Чен вернулся на Тайвань из Гонконга и остался на двухнедельный карантин в доме своего друга, рассказывает его историю CNN. После этого в дом пришли коллекторы и вывезли Чена, приняв его за друга, который должен был им деньги.

Чена отвезли в его собственный дом и вынудили отдать деньги, а потом вернули туда, где он находился на карантине, рассказали в местном Министерстве юстиции.

Органы здравоохранения отследили, что мужчина покидал дом, и оштрафовали его на 100 тысяч тайваньских долларов (около 270 тысяч рублей) за нарушение карантина. The Guardian указывает, что карантинная система отслеживает перемещения по телефонам.

Чен рассказал о произошедшем полиции, и когда та проверила его показания, штраф отменили, посчитав, что мужчина покинул дом против воли. Коллекторы, похитившие Чена, находятся под следствием.

СМИ указывают, что это первый случай отмены штрафа за нарушение карантина на Тайване. Максимальная сумма штрафа составляет 300 тысяч тайваньских долларов (около 816 тысяч рублей), пишет The Guardian. Такой штраф обязали выплатить пилота, заражённого вирусом и не рассказавшего о контактах в Тайване.

#тайвань #covid19

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4 комментария
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Вова А.

1

Что удивительно - все по закону, полиция выслушала, штраф отменили. У нас бы штраф в двойном размере заплатил, чтобы условным отделаться, еще бы и дубинками побили, а похитетелей не нашли

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I S

Вова
1

Так похитители бы и побили дубинками

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Упоротый Голубь

Вова
0

Приплетение с первого же прохода. Потрясающе) 

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vvtwittep

0

Вот где концлагерь то;)

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