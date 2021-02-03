Росгвардия проведёт проверку ОМОНовца, ударившего журналиста по голове дубинкой 

В Союзе журналистов ситуацию назвали «абсолютно недопустимой».

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Действиям сотрудника Росгвардии дадут «правовую оценку». Об этом сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Пострадавший — ведущий канала Real View Федор Худокормов, который вёл трансляцию с акции протеста 2 февраля. Он был в жилете для прессы, при нём была пресс-карта. Сотрудник ОМОНа дважды ударил журналиста дубинкой.

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв назвал абсолютно недопустимыми нападения силовиков на сотрудников СМИ. «Напоминаю правоохранительным органам об ответственности за нападения на журналистов», — сказал он.

Позже Худокормов заявил, что планирует подать заявление в полицию на ударившего его силовика. По его словам, у того не было опознавательных знаков.