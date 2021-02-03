Новости
Ольга Щербинина

Росгвардия проведёт проверку ОМОНовца, ударившего журналиста по голове дубинкой Статьи редакции

В Союзе журналистов ситуацию назвали «абсолютно недопустимой».

41 41 комментарий
4004 просмотров

Действиям сотрудника Росгвардии дадут «правовую оценку». Об этом сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Пострадавший — ведущий канала Real View Федор Худокормов, который вёл трансляцию с акции протеста 2 февраля. Он был в жилете для прессы, при нём была пресс-карта. Сотрудник ОМОНа дважды ударил журналиста дубинкой.

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв назвал абсолютно недопустимыми нападения силовиков на сотрудников СМИ. «Напоминаю правоохранительным органам об ответственности за нападения на журналистов», — сказал он.

Позже Худокормов заявил, что планирует подать заявление в полицию на ударившего его силовика. По его словам, у того не было опознавательных знаков.

Акции протеста начались вечером 2 февраля, после того, как в Мосгорсуде огласили приговор по делу об изменении условного срока Алексея Навального на реальный. Его отправят в колонию на 2 года и 8 месяцев.

Прямая трансляция: Акции протеста после…
В Москве и Петербурге идут задержания, в центры обоих городов согнаны силовики.
tjournal.ru

#новости #протесты

41 41 комментарий
30
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Ольга Щербинина", "author_type": "editor", "tags": ["\u043f\u0440\u043e\u0442\u0435\u0441\u0442\u044b","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 41, "likes": 30, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 334229, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Wed, 03 Feb 2021 10:45:03 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
41 комментарий
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

alexferman

85

Мы уже видели результат их проверок на примере пинка в живот женщине

Ответить

Bibba La Bibba

alexferman
79

Нужно время чтобы рассмотреть ситуацию со всех сторон. Возможно, что этот журналист пьющий и курящий, а его сын не пошел в армию. И в 7 классе он украл у матери деньги на пленку для камеры. И вообще не такой уж он и хороший журналист

Ответить

Трин Зотофф

Bibba
8

всегда так мило слушать рассуждение на тему того, что та женщина плохая мать и вообще скорее с психологическим расстройством, специально ждала бедного омоновца с запотевшим забралом. 
и будь это четырежды правдой, это никакого отношения не имеет к тому, что молодой парень с разгона бьёт женщину в живот.
так же и тут, журналист может быть ужасным человеком и путать правый и левый носок, но это никак не даёт право менту его бить дубинкой

Ответить

Ручной

Трин
0

Только журналистов не даёт право бить по голове?

Ответить

Трин Зотофф

Ручной
0

ну да, яж так и написал: «НЕЛЬЗЯ БИТЬ ЖУРНАЛИСТОВ» ;)

Ответить

Фундаментальный кофе

Bibba
1

и еще нужно время на стих от слепакова

Ответить

root debian

Bibba
0

Да и вообще - ест детей на завтрак...

Ответить

Leonid Celevra

root
0

И это не про журналиста 

Ответить

root debian

Leonid
0

"Журналист изнасиловал ученого"..

Ответить

Комментарий удален

Elijah Garrison

Конец
0

С давних

Ответить

Комментарий удален

Владимир Земсков

41

Если чё, это не тот Владимир Соловьев.

Ответить

Николай Астахаев

Владимир
0

Второй человек, которому так не повезло с именем (первый — музыкант Борис Березовский).

Ответить

Владимир Земсков

Николай
1

Леонид Слуцкий ещё.

Ответить

Макс Карпухин

Николай
1

Еще Женя Федоров из Текиладжазз

Ответить

Митя Мурасов

Николай
0

третий. На "Дожде" есть репортер Владимир Соловьев

Ответить

Митя Мурасов

Владимир
0

я бы не удивился если бы тот

Ответить

Дмитрий Зосенко

21

 По его словам, у того не было опознавательных знаков

Ой, как удобно.

При том, что в той же Германии, картинки из которой так любят постить пропагандисты, чтобы показать как страно протестовать в ЕС, у каждого космонавта есть хорошо различимый номер на спине.

Ответить

Дмитрий Зосенко

Дмитрий
25

Сравните это с тем как хорошо сделано в суверенной демократической стране.

Ответить

Комментарий удален

Eugen T

Дмитрий
4

По уникальному отпечатку дубинки

Ответить

Комментарий удален

Toyota Cressida

–2

Реально складывается ощущение, что журналисты это привилегированный класс. Хоть ещё одну проверку по действиям ОМОНа начали? 
Сейчас набегут говорить про то, что журналисты работают, что они не участвуют в митингах. Но там много кто не участвовал в митингах, прохожих избивали и задерживали. Да даже с участниками митингов по зверски обращались. Почему все СМИ, работая в авторитарной стране, так визжат когда с одним из их коллег сделали тоже самое, что и с многими другими гражданами?

Ответить

Sergey Smirnov

Toyota
11

Потому что есть отдельная статья о противодействии СМИ. И это уголовка, вроде. 

Ответить

Посторонним В.

Sergey
2

Дубинка запотела, протирал.

Ответить

Ваша Закладко

Sergey
0

да, ручные юристы петрократов расскажут

Ответить

Toyota Cressida

Sergey
0

Статьи есть и о похищении и нападении на людей. Вот только они похоже гетра всех распространяются в этой стране

Ответить

Bad Mother

Toyota
0

просто есть профессии, которые сопряжены с опасностью, и представителям таких профессий предоставляется дополнительная защита, чтобы снизить их риски.

Ответить

Toyota Cressida

Bad
0

Конечно, и это все оправдано. Но мне кажется, что когда ебут всю страну, такой ной по поводу пострадавшего журналиста, звучит очень цинично.

Ответить

Дикая Морковь

1

Представят к награде?

Ответить

Ваша Закладко

Дикая
0

проверят силу удара на динамометре

Ответить

Viktor Vasilyev

1

Напомнил он за нападения на журналистов а за нападения на остальных людей чет никто не напоминает)

Ответить

Alexander Lapin

1

Провести проведёт. Наказать не накажет. Инфа 100%.

Ответить

Eugard

1

В результате расследования принесут Федору цветы. Извинится и простит, куда денется.
Вообще, хотелось бы, чтобы этого соловьева уже отпиздил кто-нибудь.

Ответить

Комментарий удален

Людской спрей

0

Я не удивлюсь, если она сами там друг друга не отличают - имен нет, значков нет, лиц нет. 

Ответить

Владимир Земсков

Людской
0

Брянск Север

Ответить

Людской спрей

Владимир
5

На построении завтра - "Кто журналиста отпиздил, признавайтесь, суки". Рота хором - "Брянск Север!".

Ответить

Denis Manchenko

0

Проведет проверку.
Вставит проверочный модуль ?

Ответить

Aleksey Vasiliev

0

Зачем проверять, журналист разве представил документы? 

Ответить

Ze Katze

0

А как они опознают сотрудника? А? 

Ответить

Ivan Boldyrev

0

Проведут проверку - это не новость. А вот то, что проверка чем-то закончится (вообще хоть чем-то) - это будет новость! 

Ответить

Дмитрий Ежов

0

Росгвардия проведёт проверку ОМОНовца, ударившего журналиста по голове дубинкой 

И наградит медалью и премией

Ответить

Комментарий удален

Артур Мудрик

0

Правовая оценка: 10 из 10

Ответить

Николай Астахаев

0

«Не взрыв, а хлопок». Не ударившего, а прикоснувшегося.

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
В Петербурге задержали мужчину, на которого во время митинга наставил оружие полицейский
Полиция обнародовала видео, на котором задержанный говорит, что был неправ, и приносит извинения.
172
Новости
Суд заменил Алексею Навальному условный срок на реальный — 3,5 года колонии
С учётом проведённого под домашним арестом срока Навальный проведёт в колонии 2 года и 8 месяцев.
649
Новости
Прямая трансляция: Суд о замене Навальному условного срока на реальный
Суд удовлетворил требование ФСИН.
288
Популярное за три дня
Новости
Петербургский полицейский достал табельный пистолет и направил его на толпу
Видео от «Фонтанки» с Сенной площади.
297
Интернет
Учительница физкультуры из Мьянмы случайно записала видеоурок на фоне начала военного переворота
Девушка занималась обычными делами, не прочитав утренние новости.
120
Новости
На фоне решения суда по делу Навального ФБК объявил об акции в центре Москвы
«Мы собираемся прямо сейчас».
125
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Комментарии

Рома Ромов

«Я нанёс ему смертельную обиду…

Justified Stallion

В Екатеринбурге взломали сайт…

kotova lidiya

В Екатеринбурге взломали сайт…

Mikhail Pukas

В твиттере MSI скрытно призвали…

Митя Мурасов

«Я нанёс ему смертельную обиду…

Михаил Фаллический

В твиттере MSI скрытно призвали…

социальныирудимент

Суд заменил Алексею Навальному…

Владимир Филатов

В Екатеринбурге взломали сайт…

AZP

В твиттере MSI скрытно призвали…

Рома Ромов

«Я нанёс ему смертельную обиду…

Владимир Филатов

В Лос-Анджелесе заменили…

aliftin

Darude — Before the storm…

Li Huamin

Запись в подсайте Twitter

Maksytoff

В твиттере MSI скрытно призвали…

Антон Пострунин

В твиттере MSI скрытно призвали…

Константин Чегемов

США, Великобритания и другие…

Николай Астахаев

В твиттере MSI скрытно призвали…

Митя Мурасов

«Я нанёс ему смертельную обиду…
null