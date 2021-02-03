Росгвардия проведёт проверку ОМОНовца, ударившего журналиста по голове дубинкой Статьи редакции
В Союзе журналистов ситуацию назвали «абсолютно недопустимой».
Действиям сотрудника Росгвардии дадут «правовую оценку». Об этом сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Пострадавший — ведущий канала Real View Федор Худокормов, который вёл трансляцию с акции протеста 2 февраля. Он был в жилете для прессы, при нём была пресс-карта. Сотрудник ОМОНа дважды ударил журналиста дубинкой.
Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв назвал абсолютно недопустимыми нападения силовиков на сотрудников СМИ. «Напоминаю правоохранительным органам об ответственности за нападения на журналистов», — сказал он.
Позже Худокормов заявил, что планирует подать заявление в полицию на ударившего его силовика. По его словам, у того не было опознавательных знаков.
Акции протеста начались вечером 2 февраля, после того, как в Мосгорсуде огласили приговор по делу об изменении условного срока Алексея Навального на реальный. Его отправят в колонию на 2 года и 8 месяцев.
Мы уже видели результат их проверок на примере пинка в живот женщине
Нужно время чтобы рассмотреть ситуацию со всех сторон. Возможно, что этот журналист пьющий и курящий, а его сын не пошел в армию. И в 7 классе он украл у матери деньги на пленку для камеры. И вообще не такой уж он и хороший журналист
всегда так мило слушать рассуждение на тему того, что та женщина плохая мать и вообще скорее с психологическим расстройством, специально ждала бедного омоновца с запотевшим забралом.
и будь это четырежды правдой, это никакого отношения не имеет к тому, что молодой парень с разгона бьёт женщину в живот.
так же и тут, журналист может быть ужасным человеком и путать правый и левый носок, но это никак не даёт право менту его бить дубинкой
Ручной
Только журналистов не даёт право бить по голове?
Да и вообще - ест детей на завтрак...
И это не про журналиста
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Если чё, это не тот Владимир Соловьев.
Второй человек, которому так не повезло с именем (первый — музыкант Борис Березовский).
По его словам, у того не было опознавательных знаков
Ой, как удобно.
При том, что в той же Германии, картинки из которой так любят постить пропагандисты, чтобы показать как страно протестовать в ЕС, у каждого космонавта есть хорошо различимый номер на спине.
Сравните это с тем как хорошо сделано в суверенной демократической стране.
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Реально складывается ощущение, что журналисты это привилегированный класс. Хоть ещё одну проверку по действиям ОМОНа начали?
Сейчас набегут говорить про то, что журналисты работают, что они не участвуют в митингах. Но там много кто не участвовал в митингах, прохожих избивали и задерживали. Да даже с участниками митингов по зверски обращались. Почему все СМИ, работая в авторитарной стране, так визжат когда с одним из их коллег сделали тоже самое, что и с многими другими гражданами?
Потому что есть отдельная статья о противодействии СМИ. И это уголовка, вроде.
Статьи есть и о похищении и нападении на людей. Вот только они похоже гетра всех распространяются в этой стране
просто есть профессии, которые сопряжены с опасностью, и представителям таких профессий предоставляется дополнительная защита, чтобы снизить их риски.
Конечно, и это все оправдано. Но мне кажется, что когда ебут всю страну, такой ной по поводу пострадавшего журналиста, звучит очень цинично.
Представят к награде?
Напомнил он за нападения на журналистов а за нападения на остальных людей чет никто не напоминает)
В результате расследования принесут Федору цветы. Извинится и простит, куда денется.
Вообще, хотелось бы, чтобы этого соловьева уже отпиздил кто-нибудь.
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Брянск Север
Людской спрей
На построении завтра - "Кто журналиста отпиздил, признавайтесь, суки". Рота хором - "Брянск Север!".
Проведут проверку - это не новость. А вот то, что проверка чем-то закончится (вообще хоть чем-то) - это будет новость!
Росгвардия проведёт проверку ОМОНовца, ударившего журналиста по голове дубинкой
И наградит медалью и премией
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