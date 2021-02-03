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Ольга Щербинина

В Екатеринбурге взломали сайт местного телеканала. Его посетителей перебрасывало на расследование о «дворце Путина» Статьи редакции

Проблему решали всю ночь.

15 15 комментариев
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Видео: 66.RU

Управляющая «Четвёртым каналом» Элеонора Расулова рассказала Ura.ru, что ситуацию заметили около полуночи. По её словам, технические специалисты всю ночь занимались этим вопросом, к утру сайт начал работать в штатном режиме.

«Сейчас компания, которая создавала сайт, проводит аудит. Ждём результата, чтобы исключить подобные инциденты в будущем», — заявила Расулова. По её словам, в последние дни сайт стал популярен из-за розыгрыша квартиры в рамках празднования юбилея телеканала. Она считает, что этим и решили воспользоваться.

Расследование ФБК о «дворце Путина» вышло 19 января. За десять дней оно набрало более 100 миллионов просмотров на ютубе. Согласно расследованию, президент владеет комплексом через сеть фирм, связанных с его сторонниками и близкими людьми. Навальный оценил затраты на дворец в 100 миллиардов рублей.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал расследование «чушью и компиляцией», а сам Путин сказал, что ни ему, ни его близким родственникам дворец не принадлежит. 30 января миллиардер Аркадий Ротенберг назвал себя бенефициаром проекта и заявил, что строит апарт-отель.

#новости #регионы #дворецпутина

15 15 комментариев
29
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Alexander Lapin

22

«Проблему решали всю ночь»
С дворцом что ли разобрались?

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Задний танк88

18

Сейчас компания, которая создавала сайт, проводит аудит. Ждём результата, чтобы исключить доступ зрителей к чему-либо, кроме режимной пропаганды

Починил, не благодарите.

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Илья Шакиров

Задний
0

Вообще, они вроде более или менее умерены в репортажах. Как минимум в соцсетях освещали протесты. Но вообще давно не смотрел их, точно сказать не могу

Ответить

Пётр Фильчаков

Задний
0

Урару точно не относится к рупорам пропаганды режима, скорее уж пропиарили акцию про розыгрыш квартиры, да еще просмотров подсыпали чутка на годный видос, и жопку прикрыли легендой про взлом - молодцы со всех сторон)

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Задний танк88

Пётр
0

Но это не цитата с урару.

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Фундаментальный кофе

7

жаль что всем поебать на сайты телеканалов

Ответить

Stanley H. Tweedle

5

Вот бы с первым так

Ответить

Виталий Орлов

Stanley
1

у них есть сайт? какие современные

Ответить

Анальное Сало

Виталий
0

Я охуел, когда смотрел какой-то видос на их к-анале ютуба, а видос был залит аж в 2007

Ответить

Геологический микрофон

4

Сейчас компания, которая создавала сайт, проводит аудит

Чет ору

Ответить

kotova lidiya

2

Отличное решение, если честно не понимаю, почему диванные хакеры массово такое не проворачивают. Разве так просто вычислить?

Ответить

Подсолнух

kotova
0

Если это начнёт походить не на шутку, а на попытку пошатнуть строй, то поверь, там вычислят в 5 секунд, ибо у них завербованные ребята посерьёзней сидят, чем диванный хакер.

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kotova lidiya

Подсолнух
1

Ну, хакер может сидеть на диване в другом городе и что они ему сделают? Как в Беларуси айтишники из релокации батьке наваливали, круто было. На Хабре горы статей, где ребята описывают уязвимости гос и окологосконтор, немного докрутить, не?

Ответить

Ростислав Рюмшин

1

 они всю ночь правили htaccess?

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Владимир Филатов

0

Это же можно ебануться - смотреть на пукина всю ночь.

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