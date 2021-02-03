В Екатеринбурге взломали сайт местного телеканала. Его посетителей перебрасывало на расследование о «дворце Путина» Статьи редакции
Проблему решали всю ночь.
Управляющая «Четвёртым каналом» Элеонора Расулова рассказала Ura.ru, что ситуацию заметили около полуночи. По её словам, технические специалисты всю ночь занимались этим вопросом, к утру сайт начал работать в штатном режиме.
«Сейчас компания, которая создавала сайт, проводит аудит. Ждём результата, чтобы исключить подобные инциденты в будущем», — заявила Расулова. По её словам, в последние дни сайт стал популярен из-за розыгрыша квартиры в рамках празднования юбилея телеканала. Она считает, что этим и решили воспользоваться.
Расследование ФБК о «дворце Путина» вышло 19 января. За десять дней оно набрало более 100 миллионов просмотров на ютубе. Согласно расследованию, президент владеет комплексом через сеть фирм, связанных с его сторонниками и близкими людьми. Навальный оценил затраты на дворец в 100 миллиардов рублей.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал расследование «чушью и компиляцией», а сам Путин сказал, что ни ему, ни его близким родственникам дворец не принадлежит. 30 января миллиардер Аркадий Ротенберг назвал себя бенефициаром проекта и заявил, что строит апарт-отель.
Вообще, они вроде более или менее умерены в репортажах. Как минимум в соцсетях освещали протесты. Но вообще давно не смотрел их, точно сказать не могу
Урару точно не относится к рупорам пропаганды режима, скорее уж пропиарили акцию про розыгрыш квартиры, да еще просмотров подсыпали чутка на годный видос, и жопку прикрыли легендой про взлом - молодцы со всех сторон)
Вот бы с первым так
у них есть сайт? какие современные
Я охуел, когда смотрел какой-то видос на их к-анале ютуба, а видос был залит аж в 2007
Отличное решение, если честно не понимаю, почему диванные хакеры массово такое не проворачивают. Разве так просто вычислить?
Ну, хакер может сидеть на диване в другом городе и что они ему сделают? Как в Беларуси айтишники из релокации батьке наваливали, круто было. На Хабре горы статей, где ребята описывают уязвимости гос и окологосконтор, немного докрутить, не?