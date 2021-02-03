В твиттере MSI скрытно призвали освободить Навального. Но потом компания удалила твит и извинилась Статьи редакции
Она объяснила, что к аккаунту получили доступ «извне».
Твит появился в верифицированном аккаунте производителя компьютерной техники MSI вечером 2 февраля вскоре после того, как Алексею Навальному заменили условный срок по делу «Ив Роше» на реальный.
В сообщении говорится, что компания «аполитична» и «хочет донести молчаливость по поводу текущих событий». Если сложить прописные буквы из твита, то получится сообщение: «Свободу Навальному». К моменту публикации заметки твит удалён.
Утром 3 февраля в официальной группе MSI во «ВКонтакте» появился комментарий о произошедшем. Компания назвала твит постом «провокационного характера» и извинилась.
- Алексей Навальный вернулся в Россию 17 января из Германии, где он проходил лечение. В аэропорту его задержали по требованию ФСИН, которая просила суд заменить оппозиционеру условный срок по делу «Ив Роше» на реальный;
- В 2013 году оппозиционеру назначили 3,5 года условно с испытательным сроком в 5 лет, а позже продлили испытательный срок до 30 декабря 2020 года;
- ФСИН посчитала, что Навальный, уехав в Германию, нарушил правила условного осуждения. 2 февраля суд удовлетворил требование ФСИН: ему заменили условный срок на реальный и зачли время, проведённое под домашним арестом. Навальный должен провести в колонии 2 года и 8 месяцев.
касательно скриншота: я прям вижу, как сммщик хотел сложить фразу из первых букв, но на мягком знаке он такой ДА СУКА
Алый бархатъ вечерѣетъ,
Горделиво дремлютъ ели,
Жаждет зелень, и iюль
Колыбельной лаской млѣетъ...
Нѣжно отзвуки пропѣли...
Разостлался синiй тюль.
Улетѣли феи – холить
Царство чары шаловливой,
Щебетъ ѣдкихъ эпиграммъ.
Начинаетъ сны неволить,
Мѵро льетъ нетерпеливый,
Юга ясный өимiамъ.
«кто-то извне получил доступ» к странице из-за «ненадлежащего контроля» за аккаунтом.
А чо им стесняться? Я думал они как бургеркинг на максималках.
Разве что инвесторы бузить будут за политоту
слушайТе
вЫ, возможно,
обесПокоены той
болезнИнной
обреченностью
Действующей
у центра мОсквы
но мы хотим завеРить, что мы
Аполитично
во всеХ проявлениях
Абсолютно (нет)
Многий единорожек88
@Вахтёр вы одного преследователя забанили вчера, есть ещё один. Просто держу в курсе.
Им уже предъявили, что чёрные жизни важны, а в России «аполитичны».
https://twitter.com/Nikolai37233230/status/1356884544666894337