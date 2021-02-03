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Алексей Боржонов

В твиттере MSI скрытно призвали освободить Навального. Но потом компания удалила твит и извинилась Статьи редакции

Она объяснила, что к аккаунту получили доступ «извне».

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Скриншот TJ

Твит появился в верифицированном аккаунте производителя компьютерной техники MSI вечером 2 февраля вскоре после того, как Алексею Навальному заменили условный срок по делу «Ив Роше» на реальный.

В сообщении говорится, что компания «аполитична» и «хочет донести молчаливость по поводу текущих событий». Если сложить прописные буквы из твита, то получится сообщение: «Свободу Навальному». К моменту публикации заметки твит удалён.

Утром 3 февраля в официальной группе MSI во «ВКонтакте» появился комментарий о произошедшем. Компания назвала твит постом «провокационного характера» и извинилась.

Это произошло из-за ненадлежащего контроля за учётной записью со стороны наших SMM-специалистов — кто-то извне получил к ней доступ. Эти записи уже были удалены и не отражают наше мнение. Мы приносим извинения за возможный ввод в заблуждение

MSI
  • Алексей Навальный вернулся в Россию 17 января из Германии, где он проходил лечение. В аэропорту его задержали по требованию ФСИН, которая просила суд заменить оппозиционеру условный срок по делу «Ив Роше» на реальный;
  • В 2013 году оппозиционеру назначили 3,5 года условно с испытательным сроком в 5 лет, а позже продлили испытательный срок до 30 декабря 2020 года;
  • ФСИН посчитала, что Навальный, уехав в Германию, нарушил правила условного осуждения. 2 февраля суд удовлетворил требование ФСИН: ему заменили условный срок на реальный и зачли время, проведённое под домашним арестом. Навальный должен провести в колонии 2 года и 8 месяцев.

#навальный #msi #новости #twitter

21 21 комментарий
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Фундаментальный кофе

37

«кто-то извне получил доступ»

блять обама как же ты заебал

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Mike Efremov

Фундаментальный
1

Это пурпул бонона

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Женя Кузьмин

32

касательно скриншота: я прям вижу, как сммщик хотел сложить фразу из первых букв, но на мягком знаке он такой ДА СУКА

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Николай Астахаев

Женя
0

Алый бархатъ вечерѣетъ,
Горделиво дремлютъ ели,
Жаждет зелень, и iюль

Колыбельной лаской млѣетъ...
Нѣжно отзвуки пропѣли...
Разостлался синiй тюль.

Улетѣли феи – холить
Царство чары шаловливой,
Щебетъ ѣдкихъ эпиграммъ.

Начинаетъ сны неволить,
Мѵро льетъ нетерпеливый,
Юга ясный өимiамъ.

Ответить

Bad Mother Fucker

7

«кто-то извне получил доступ» к странице из-за «ненадлежащего контроля» за аккаунтом.

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Илья Гераськин

6

А чо им стесняться? Я думал они как бургеркинг на максималках.
Разве что инвесторы бузить будут за политоту

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Cерьёзный Валера

5

слушайТе
вЫ, возможно,
обесПокоены той
болезнИнной
обреченностью
Действующей
у центра мОсквы
но мы хотим завеРить, что мы
Аполитично
во всеХ проявлениях
Абсолютно (нет)

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Arthur Sergeev

Cерьёзный
0

Это же китайцы. Там алиэкпрессный шрифт. 

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Многий единорожек88

–2

Пойду разобью свою видеокарту от msi.

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Николай Астахаев

Многий
3

Вылей воду «Ив Роше» на неё.

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Многий единорожек88

Многий
0

@Вахтёр вы одного преследователя забанили вчера, есть ещё один. Просто держу в курсе. 

Max — Блог на TJ
Max — Блог на TJ
tjournal.ru
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AZP

Многий
0

Об голову.

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Mikhail Pukas

Многий
0

Мне тоже не понравилось, как они открестились.

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Заработный турник

1

по ходу брех у них сммщиком работает на полставки

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Митя Мурасов

1

А я думал они всерьез, подумал еще такой , нихрена себе.
Яйца понарошку

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Михаил Фаллический

1
Ответить

Примитивный огонь

0

ай воз хакд

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Антон Пострунин

0

Жаль, аж геймерский писюк расхотелось. 

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Pavel Malyshkin

0

Сммщник не удержался 

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Антон Пострунин

0

Им уже предъявили, что чёрные жизни важны, а в России «аполитичны». 
https://twitter.com/Nikolai37233230/status/1356884544666894337

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Maksytoff

0

Ну всё теперь точно видеокарты на вес золота будет или запретят)))

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