Памфилова: онлайн-голосование на выборах в Госдуму пройдёт в шести регионах Статьи редакции
В том числе в Москве.
ЦИК в ближайшее время объявит сбор заявок от регионов, которые считают, что готовы к проведению дистанционного электронного голосования, сообщает ТАСС.
Глава ЦИК уточнила, что в столице онлайн-голосование проведут на собственной платформе. Все остальные регионы — на той федеральной платформе, которую ЦИК готовит с «Ростелекомом» и Минцифры. При этом правила, порядок голосования будут едиными, отметила Памфилова.
Она также заявила, что велика вероятность, что выборы в 2021 году пройдут в течение трёх дней. По словам Памфиловой, во время дней голосования «ожидаются провокации», поэтому сейчас делается акцент на подготовку членов избирательных комиссий. Глава ЦИК подчеркнула, что они должны быть готовы к «отражению всех возможных провокаций, которые, несомненно, будут с целью дискредитировать избирательную систему, с целью сорвать выборы и дезорганизовать работу комиссий».
Выборы в Госдуму должны пройти 19 сентября. Одновременно с этим будут проходить региональные и муниципальные выборы, а также выборы глав субъектов в нескольких регионов.
велика вероятность, что выборы в 2021 году пройдут в течение трёх дней
Ну еще бы - всем на противоположной стороне такие выборы очень понравились.
Осталось еще у американцев спиздить идею с голосованием "по почте" - и вообще будет отлично
На телевизорах есть богом забытая функция "Телетекст". Можно через нее, нажмите 1 для правильного выбора, exit для неправильного
прямо сейчас показать возможности нет, но у матери случайно включал на "первом" - работает
нее, циковские не выбирают, а распределяют выбор вышестоящих между спущенными сверху кандидатурами
Многий единорожек88
Не рвись. Чего забегал за мной.
Иди в ЧС и пиши в пустоту.
Записываемся на наблюдение, девочки ✍️✍️✍️
Реально, это единственный способ защитить выборы от провокаций избирательных комиссий.
Как наблюдать онлайн голосование?
Дискредитировать избирательную систему? А куда там ещё больше можно дискредитировать после всего того, что мы видели под руководством этой пыльной мумии по имени Элла?
Единая "3 процента" Россия
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Глава ЦИК подчеркнула, что они должны быть готовы к «отражению всех возможных провокаций, которые, несомненно, будут с целью дискредитировать избирательную систему
Так давайте начнём сейчас. Ваши выборы говно, а вы некомпетентны как чиновник/
По словам Памфиловой, во время дней голосования «ожидаются провокации»
Так вы попробуйте не провоцировать тогда
У Единой России будет >80℅
Там главное, не как проголосуют, а как посчитают😁
Поэтому нужно идти наблюдать.
в интернетах будешь наблюдать?)
По словам Памфиловой, во время дней голосования «ожидаются провокации», поэтому сейчас делается акцент на подготовку членов избирательных комиссий.
щит, шлем, дубинка, перцовка?
Короновирус,проблемы в экономике и протестное голосование.Три всадника апокалипсиса для голубой партии)