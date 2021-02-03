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Ольга Щербинина

Памфилова: онлайн-голосование на выборах в Госдуму пройдёт в шести регионах Статьи редакции

В том числе в Москве.

ЦИК в ближайшее время объявит сбор заявок от регионов, которые считают, что готовы к проведению дистанционного электронного голосования, сообщает ТАСС.

Глава ЦИК уточнила, что в столице онлайн-голосование проведут на собственной платформе. Все остальные регионы — на той федеральной платформе, которую ЦИК готовит с «Ростелекомом» и Минцифры. При этом правила, порядок голосования будут едиными, отметила Памфилова.

Она также заявила, что велика вероятность, что выборы в 2021 году пройдут в течение трёх дней. По словам Памфиловой, во время дней голосования «ожидаются провокации», поэтому сейчас делается акцент на подготовку членов избирательных комиссий. Глава ЦИК подчеркнула, что они должны быть готовы к «отражению всех возможных провокаций, которые, несомненно, будут с целью дискредитировать избирательную систему, с целью сорвать выборы и дезорганизовать работу комиссий».

Выборы в Госдуму должны пройти 19 сентября. Одновременно с этим будут проходить региональные и муниципальные выборы, а также выборы глав субъектов в нескольких регионов.

#новости #выборы

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48 комментариев
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GoodSanta

50

велика вероятность, что выборы в 2021 году пройдут в течение трёх дней

Ну еще бы - всем на противоположной стороне такие выборы очень понравились.
Осталось еще у американцев спиздить идею с голосованием "по почте" - и вообще будет отлично

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Митя Мурасов

GoodSanta
30

На телевизорах есть богом забытая функция "Телетекст". Можно через нее, нажмите 1 для правильного выбора, exit для неправильного

Ответить

GoodSanta

Митя
3

богом забытая функция "Телетекст"

Серьезно? Этот аппендикс еще существует?

Ответить

Митя Мурасов

GoodSan…
2

прямо сейчас показать возможности  нет, но у матери случайно включал на "первом" - работает

Ответить

Nikolay Kapustin

Митя
8

Так он передается вместе с сигналом, с чего ему пропадать.

Ответить

Яночка

GoodSanta
1

лучше пусть выборщики выбирают

Ответить

GoodSanta

Яночка
8

Так они и выбирают. Но только если в США они по штатам распределены - то наши выборщики непосредственно в ЦИКе сидят

Ответить

Marina Davidova

GoodSan…
0

нее, циковские не выбирают, а распределяют выбор вышестоящих между спущенными сверху кандидатурами

Ответить

Настя Кудри

Marina
0

Опущенными*

Ответить

Алексей Крылов

GoodSanta
0

Кремлеботы там "проголосуют" как надо😁

Ответить

Антон Лисин

GoodSanta
2

По смс и из форточки крикнуть 

Ответить

MEGAtraXXXer666

GoodSanta
0

можно еще смски отправлять, как на евровидение 

Ответить

Внезапный коктейль

34

*так называемое "голосование"

Ответить

Bibba La Bibba

Внезапный
7

Так называемая Памфилова

Ответить

FOX

Внезапный
0

нет причин не доверять сотруднику...

Ответить

Многий единорожек88

–45

Осталось как то оградить от выборов те самые два процента сами знаете чего) Они только портят своими кислыми лицами всё.

Ответить

GoodSanta

Многий
39

как то оградить от выборов те самые два процента сами знаете чего

Реальных сторонников Путина и ЕР? Будет проблематично.

Ответить

Многий единорожек88

GoodSanta
–36

Не рвись. Чего забегал за мной.
Иди в ЧС и пиши в пустоту.

Ответить

GoodSanta

Многий
14

2 ответа за все время:
забегал 

Видимо ты настолько никому не сдался, что подобное для тебя уже преследование.
Иди в ЧС и пиши в пустоту

Все лучше, чем манямиры вокруг себя создавать.

Ответить

ouxen

GoodSanta
0

ниче что их 76%

Ответить

Антон Пострунин

8

Записываемся на наблюдение, девочки ✍️✍️✍️

Ответить

Антон Пострунин

Антон
1

Реально, это единственный способ защитить выборы от провокаций избирательных комиссий. 

Ответить

Grigory Kopiev

Антон
0

Трехдневное голосование делает наблюдение практически невозможным

Ответить

Ilnur Nazyrov

Антон
0

Как наблюдать онлайн голосование?

Ответить

Антон Пострунин

Ilnur
2

Можно наблюдать все остальное голосование. 

Ответить

Michael Boo

6

Дискредитировать избирательную систему? А куда там ещё больше можно дискредитировать после всего того, что мы видели под руководством этой пыльной мумии по имени Элла?

Ответить

Чехол от очков

5

Единая "3 процента" Россия

Ответить

Алексей Крылов

Чехол
2

Какие 3?)  Все 146)

Ответить

миша лисицын

Алексей
0

Кличка лукашенко

Ответить

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Лысина Арика

4

Глава ЦИК подчеркнула, что они должны быть готовы к «отражению всех возможных провокаций, которые, несомненно, будут с целью дискредитировать избирательную систему

Так давайте начнём сейчас. Ваши выборы говно, а вы некомпетентны как чиновник/

Ответить

a handsome cat

3

По словам Памфиловой, во время дней голосования «ожидаются провокации»

Так вы попробуйте не провоцировать тогда

Ответить

Алексей Крылов

2

У Единой России будет >80℅
Там главное, не как проголосуют, а как посчитают😁

Ответить

Антон Пострунин

Алексей
1

Поэтому нужно идти наблюдать. 

Ответить

Отвратительный Мика

Антон
0

наблюдать

как подходит твой философский пароход

Ответить

Mr. Two Fairy

Антон
0

в интернетах будешь наблюдать?)

Ответить

Антон Пострунин

Mr.
0

Нет, на избирательных участках. 

Ответить

ouxen

Антон
0

куда идти

Ответить

Антон Пострунин

ouxen
0

https://www.golosinfo.org

Голос — за честные выборы
Движение в защиту прав избирателей «Голос»
www.golosinfo.org
Ответить

законопослушный гражданин

1

А вот в Америке.....ууууу

Ответить

Sergey Golovkin

1

Ну конечно, провокации! Точно знают. Как удобно!

Ответить

НечеловеческаяЛогика

1

 По словам Памфиловой, во время дней голосования «ожидаются провокации», поэтому сейчас делается акцент на подготовку членов избирательных комиссий.

щит, шлем, дубинка, перцовка?

Ответить

Stanley H. Tweedle

0

Небось в самых протестных

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Евстафий Селюк

0

Элла,

Ответить

Дмитрий Шалатонов

0

Маркер и фломастеры:готовы👆🏻

Ответить

Андрей Владимирович

0

Уже есть тендеры на залив траффика и ботов? 

Ответить

XiQko

0

Интересно, сколько наберётся мёртвых кремлеботов.

Ответить

Андрей Иванов

0

Короновирус,проблемы в экономике и протестное голосование.Три всадника апокалипсиса для голубой партии)

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Azat Khalilov

0

»Записывайтесь в онлайн наблюдатели» - добавила она

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