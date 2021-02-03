Главреда «Медиазоны» арестовали на 25 суток за ретвит шутки про его сходство с солистом группы «Тараканы!» Статьи редакции
Сергея Смирнова признали виновным в повторном нарушении правил проведения митинга.
Тверской суд Москвы признал Сергея Смирнова виновным по части 8 статьи 20.2 КоАП РФ. Его ретвит сочли призывом к участию в акции за Алексея Навального. Об этом сообщает сама «Медиазона».
Смирнова задержали днём 30 января. Через несколько часов его отпустили из ОВД под обязательство о явке в суд. На журналиста составили протокол о повторном нарушении порядка организации либо проведения митинга.
Основанием для протокола стала запись, которую ретвитнул Смирнов. Пользователь твиттера пошутил над его сходством с Дмитрием Спириным — солистом панк-группы «Тараканы!», который поддержал Алексея Навального. В полиции посчитали, что этим ретвитом Смирнов призывал «неограниченное число участников принять участие в несогласованной акции 23 января».
Во время заседания Смирнов объяснял судье, что однажды его перепутали с рэпером Оксимироном и с тех пор все шутят о его сходстве с разными музыкантами. Об этом рассказал сотрудник «Медиазоны» Егор Сковорода в своём телеграм-канале.
«Я журналист, главный редактор, мне в принципе некорректно призывать к таким митингам. Я на них обычно и не хожу, потому что от меня меньше пользы, чем от других корреспондентов», — сказал Смирнов. Он добавил, что из профессиональной солидарности участвовал в одиночных пикетах в поддержку Ильи Азара — и именно получил первый протокол по ст. 20.2 КоАП.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 1 февраля назвал «абсолютно логичным» административный протокол на Смирнова. «Ему же не вменяется участие в акции. По-моему, ему другое вменяется, если не ошибаюсь. Там всё абсолютно логично. Обращайтесь просто в правоохранительные органы, это не прерогатива администрации президента», — заявил он.
блять господи какие конченые пидорасы, уму непостижимо
Не удивлюсь, если всех лайкнувших это коммент арестуют.
но ты же сам лайкнул...
Татарский крюк
В современной России новое правило: не арестовывали за выход на улицу/пост в соцсетях – считай, не человек.
Милонов такой же рыжий, как этот либеральный враг народа Поперечный, посадить!
Одна половина сидит дома, вторая – в сизо
Твари
А ведь ты был близок, чтобы стать первым арестованным главредом
Так из-за этого и пишет "твари", хотел быть первым арестованным глав.редом ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Причиной административного дела стал ретвит чужой шутки о внешнем сходстве главного редактора с лидером панк-группы «Тараканы» Дмитрием Спириным. Запись, которую ретвитнул Смирнов, была проиллюстрирована коллажем с фотографией музыканта и указанием времени акции. Таким образом, сказано в полицейском протоколе, Смирнов «совершил организацию публичного мероприятия».
В квартиру матери, где зарегистрирован журналист, пришли с обыском 27 января; силовики изъяли жесткий диск и несколько книг. Спустя три дня, 30 января, полиция задержала Смирнова во время прогулки с пятилетним сыном. Главреда «Медиазоны» продержали в ОВД до вечера, а затем отпустили с обязательством о явке в суд. На заседение он пришел в футболке с логотипом группы «Тараканы».
Вряд ли такое даже в совке было, честно говоря. Так кошмарить вообще не известного абсолютному большинству граждан человека просто за то, что он ретвитнул какую-то там шутейку, которую кто-то ещё написал - это уже совсем донышко уровня тоталитарной африканской страны с ВВП в два кокоса и пожизненным царём, передающим трон по наследству.
Совок массово делал больно по-другому. А вещи практиковали и пожестче, но совсем точечно. Карательная психиатрия, ты в курсе, я думаю.
Ну а чо у него такое задумчивое лицо? Это минимум 15 суток и дубиналом обработать
Скоро за плюсы на TJ начнут сажать
"В СССР был вкусный пломбир" скоро дополнится "При Путине было сделано самое большое количество айфонов".
Ясен хуй он самый вкусный был, ибо он был единственный. Никаких тебе забугорных мороженек. Эскимо из говна на палке запомнился потому, что всё остальное было просто говно, без палки.
Забавно, что советский пломбир изготавливался по американской рецептуре на американском оборудовании, как и многие другие продукты. По крайней мере в первое время
Грязный завод
Сначала убили всех, кто умел делать еду, а потом отправили Микояна в США, чтобы он там узнал, как делать еду.
Симоньян уже написала чтд?
Когда она умрет, спецом съезжу на могилу и насру
Какая ей тогда будет обида? Узнай на чем она ездит - насри под дворники.
Надо чтобы родня страдала. Пришли на могилку, а там все засрано и залито асд фракцией 3
Несчастный самолет
умрет
Это плохо.
В том смысле что этот процесс общество должно взять в свои руки
Для нас, комментаторов tj, это тоже плохая новость. Теперь, чтобы быть арестованным за порядок проведения митинга, не обязательно приходить на сам митинг.
Фундаментальный кофе
не обязательно даже призывать на него пойти
Будут ли теперь на tj пользователи вести альтернативные трансляции с митингов или ну его на...
Будет ли либеральная общественность заламывать руки и говорить, что мы оказались в новой реальности? Или уже свыклись?
Тесный Орзэмэс
Подожди, общественность еще по поводу Навального себе не все руки доломала и не все сопли размазала. Всему свое время.
"Кстати, вашего соседа забирают, негодяя, Потому что он на Берию похож!" В.С. Высоцкий, если чо. Или тоже оштрафуют? Посмертно?
На самом деле, его снова перепутали с оксимироном, которого уже задержали в воскресенье