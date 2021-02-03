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Ольга Щербинина

Главреда «Медиазоны» арестовали на 25 суток за ретвит шутки про его сходство с солистом группы «Тараканы!» Статьи редакции

Сергея Смирнова признали виновным в повторном нарушении правил проведения митинга.

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Сергей Смирнов с адвокатом Фото «Апология протеста»

Тверской суд Москвы признал Сергея Смирнова виновным по части 8 статьи 20.2 КоАП РФ. Его ретвит сочли призывом к участию в акции за Алексея Навального. Об этом сообщает сама «Медиазона».

Смирнова задержали днём 30 января. Через несколько часов его отпустили из ОВД под обязательство о явке в суд. На журналиста составили протокол о повторном нарушении порядка организации либо проведения митинга.

Основанием для протокола стала запись, которую ретвитнул Смирнов. Пользователь твиттера пошутил над его сходством с Дмитрием Спириным — солистом панк-группы «Тараканы!», который поддержал Алексея Навального. В полиции посчитали, что этим ретвитом Смирнов призывал «неограниченное число участников принять участие в несогласованной акции 23 января».

Во время заседания Смирнов объяснял судье, что однажды его перепутали с рэпером Оксимироном и с тех пор все шутят о его сходстве с разными музыкантами. Об этом рассказал сотрудник «Медиазоны» Егор Сковорода в своём телеграм-канале.

Да, Сковорода
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«Я журналист, главный редактор, мне в принципе некорректно призывать к таким митингам. Я на них обычно и не хожу, потому что от меня меньше пользы, чем от других корреспондентов», — сказал Смирнов. Он добавил, что из профессиональной солидарности участвовал в одиночных пикетах в поддержку Ильи Азара — и именно получил первый протокол по ст. 20.2 КоАП.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 1 февраля назвал «абсолютно логичным» административный протокол на Смирнова. «Ему же не вменяется участие в акции. По-моему, ему другое вменяется, если не ошибаюсь. Там всё абсолютно логично. Обращайтесь просто в правоохранительные органы, это не прерогатива администрации президента», — заявил он.

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#новости #23января #протесты #навальный #медиа

51 51 комментарий
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51 комментарий
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Алексей Приловский

116

блять господи какие конченые пидорасы, уму непостижимо 

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Mikhail Pukas

Алексей
17

Не удивлюсь, если всех лайкнувших это коммент арестуют. 

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Varep

Mikhail
10

Лайкнувших арестуют, а автору коммента дадут медаль, за то, что вычислил предателей Родины!

Ответить

Алексей Приловский

Mikhail
0

но ты же сам лайкнул...

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Татарский крюк

Алексей
4

В современной России новое правило: не арестовывали за выход на улицу/пост в соцсетях – считай, не человек. 

Ответить

Алексей Приловский

Алексей
0

Милонов такой же рыжий, как этот либеральный враг народа Поперечный, посадить!

Ответить

Московский Live

34

Одна половина сидит дома, вторая – в сизо

Ответить

Leonid Celevra

Московский
19

Остальные 46% ходит с дубинками

Ответить

Любопытный Абдужаббор

Московский
2

маловато будет, если уже половина в СИЗО  

Ответить

Сергей Звезда

29

Твари

Ответить

Словесный Интервент

Сергей
9

А ведь ты был близок, чтобы стать первым арестованным главредом

Ответить

Человекоподобный кот

Словесный
5

Так из-за этого и пишет "твари", хотел быть первым арестованным глав.редом ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Ответить

Groosha

Сергей
2

дабро па фсей зимле

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Егор Ярко

Сергей
0

Чекни ЛС на TJ

Ответить

Задний танк88

14

Причиной административного дела стал ретвит чужой шутки о внешнем сходстве главного редактора с лидером панк-группы «Тараканы» Дмитрием Спириным. Запись, которую ретвитнул Смирнов, была проиллюстрирована коллажем с фотографией музыканта и указанием времени акции. Таким образом, сказано в полицейском протоколе, Смирнов «совершил организацию публичного мероприятия».

В квартиру матери, где зарегистрирован журналист, пришли с обыском 27 января; силовики изъяли жесткий диск и несколько книг. Спустя три дня, 30 января, полиция задержала Смирнова во время прогулки с пятилетним сыном. Главреда «Медиазоны» продержали в ОВД до вечера, а затем отпустили с обязательством о явке в суд. На заседение он пришел в футболке с логотипом группы «Тараканы».

Вряд ли такое даже в совке было, честно говоря. Так кошмарить вообще не известного абсолютному большинству граждан человека просто за то, что он ретвитнул какую-то там шутейку, которую кто-то ещё написал - это уже совсем донышко уровня тоталитарной африканской страны с ВВП в два кокоса и пожизненным царём, передающим трон по наследству.

Да, Сковорода
Сын у Смирнова маленький, сам он, в отличие от жены, работает удаленно, поэтому днем ребенком занимается именно он, забирая его из садика и тп. И у Смирнова пожилая мама, о которой тоже заботится только он.
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Густой колос

Задний
2

Бля чел, в совке было хуже.

Ответить

Дмитрий Григорьев

Задний
0

Совок массово делал больно по-другому. А вещи практиковали и пожестче, но совсем точечно. Карательная психиатрия, ты в курсе, я думаю.

Ответить

Рыжий

Задний
0

В совке с протестными по-разному боролись. Были случаи, когда по толпе давали автоматные очереди (с боевыми патронами). 

Ответить

Артем Шакуров

11
Ответить

Roman Golovin

Артем
6
Ответить

Eugen T

10

Ну а чо у него такое задумчивое лицо? Это минимум 15 суток и дубиналом обработать

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Животное

8

Скоро за плюсы на TJ начнут сажать

Ответить

Plymouth Cuda

Животное
0

Скорее tj закроют

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Украденная жизнь

7

"В СССР был вкусный пломбир" скоро дополнится "При Путине было сделано самое большое количество айфонов".

Ответить

Victor Ganin

Украденная
1

Ясен хуй он самый вкусный был, ибо он был единственный. Никаких тебе забугорных мороженек. Эскимо из говна на палке запомнился потому, что всё остальное было просто говно, без палки.

Ответить

Твоего деда дед

Украденная
0

Забавно, что советский пломбир изготавливался по американской рецептуре на американском оборудовании, как и многие другие продукты. По крайней мере в первое время

Ответить

Грязный завод

Твоего
2

Сначала убили всех, кто умел делать еду, а потом отправили Микояна в США, чтобы он там узнал, как делать еду.

Ответить

Zeynal Verdiyev

Украденная
0

из недр каспия

Ответить

Словесный Интервент

2

Симоньян уже написала чтд? 

Ответить

Соколов Андрей

Словесный
14

Когда она умрет, спецом съезжу на могилу и насру

Ответить

Папуша

Соколов
2

У таких как она не должно быть могил

Ответить

Вадим Сулимов

Соколов
1

Какая ей тогда будет обида? Узнай на чем она ездит - насри под дворники.

Ответить

Соколов Андрей

Вадим
1

Надо чтобы родня страдала. Пришли на могилку, а там все засрано и залито асд фракцией 3

Ответить

Несчастный самолет

Соколов
0

умрет

Это плохо. 
В том смысле что этот процесс общество должно взять в свои руки

Ответить

Антон Пострунин

Несчаст…
0

Отвратительный совет.
Лучшая смерть пропагандиста в забытье.

Ответить

AZP

Соколов
0

Там охрана будет.

Ответить

Твоего деда дед

Соколов
0

В Армению?

Ответить

Dmitriy Keane

4

месть ментов

Ответить

Павел Соколов

4

Больше и сказать нечего

Ответить

Словесный Интервент

3

Для нас, комментаторов tj, это тоже плохая новость. Теперь, чтобы быть арестованным за порядок проведения митинга, не обязательно приходить на сам митинг. 

Ответить

Фундаментальный кофе

Словесный
1

не обязательно даже призывать на него пойти

Ответить

Словесный Интервент

Фундаментальный
1

Будут ли теперь на tj пользователи вести альтернативные трансляции с митингов или ну его на... 

Ответить

Словесный Интервент

3

Будет ли либеральная общественность заламывать руки и говорить, что мы оказались в новой реальности? Или уже свыклись? 

Ответить

Тесный Орзэмэс

Словесный
0

Подожди, общественность еще по поводу Навального себе не все руки доломала и не все сопли размазала. Всему свое время.

Ответить

Юрий Грачев

3

 "Кстати, вашего соседа забирают, негодяя, Потому что он на Берию похож!"  В.С. Высоцкий, если чо. Или тоже оштрафуют? Посмертно? 

Ответить

Bkmz Иванов

1
Дабл Ять
Your bunny wrote...

ТГК «Дабл Ять»
🤦🏼‍♀️ ѣѣ
источник
Ответить

Matvey Gerasimov

0

Футболка шикарная у него

Ответить

Вадим Сулимов

0

На самом деле, его снова перепутали с оксимироном, которого уже задержали в воскресенье

Ответить

Артем Ситников

0

Кайф все по учебнику Оруэлла «1984», — посадки за мыслепреступления.

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Alex Black

0

Пиздец в какой стране живём 🤦‍♂️

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AZP

–15

Столько писал о судах и заключении, что теперь и сам отведает.

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