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Артём Мазанов

Кремль: приговор Навальному не повлияет на политическую ситуацию в России Статьи редакции

Дмитрий Песков назвал оправданными действия силовиков при разгоне несогласованных акций.

54 54 комментария
2526 просмотров

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что замена срока Алексею Навальному не отразится на внутренней политике России. Об этом он рассказал журналистам.

Он отказался от комментариев по решению суда и заявил, что о реакции Владимира Путина ему также ничего неизвестно.

Политическая ситуация в стране достаточно многогранная, в стране идёт подготовка к парламентским выборам, которые состоятся в сентябре. Происходит много разных процессов — процесс становления новых партий. Это очень многогранный процесс, поэтому говорить о каком-то существенном влиянии не приходится.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ

Песков также рассказал, что на фоне призывов к несогласованным акциям «принимаются меры, чтобы эти призывы не привели к каким-то провокационным последствиям». Он оправдал действия силовиков.

В целом проведение несанкционированных акций вызывает обеспокоенность и подтверждает оправданность жестких действий полиции в рамках закона. Силовые ведомства выполняют свои функции по обеспечению общественного порядка и безопасности граждан.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ

С речью Навального в суде Песков тоже не ознакомился. Но он считает, что основателю ФБК «не стоит говорить о месте, которое Путин займет в истории». «Об этом говорить людям, людям этой страны», — уточнил пресс-секретарь.

«Я нанёс ему смертельную обиду, потому что…
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tjournal.ru

#новости #навальный

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54 54 комментария
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54 комментария
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Алексей Куликов

38

Не понимаю, зачем вечно его спрашивают, если ему никогда ничего не известно?

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Роман Александров

Алексей
8

Ради лулзов

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Роман Прокопьев

Алексей
2

Почему просто хотя бы один раз у него никто ничего не спросит? Он же офигеет, шаблон поедет... "Почему меня никто не спрашивает про Навального? Я что никому не нужен?"

Ответить

Сергей Сергеев

Роман
0

будто ему без вопросов журналистов бабки не капают

Ответить

Фундаментальный кофе

Роман
0

такого не может быть, потому что  карманные пропагандистские сми не оставят усы без вопроса

Ответить

Stanley H. Tweedle

Алексей
1

Традиция

Ответить

Новогодний коктейль

17

Я не понимаю, у них какая-то установка ещё сильнее разозлить людей? Или они просто настолько тупые, что думают, что они могут глумиться как угодно мерзко и не получат никакой ответной реакции?

Ответить

Фундаментальный кофе

Новогодний
21

этим троллингом они демонстрируют свою абсолютную власть

Ответить

Новогодний коктейль

Фундаментальный
8

Вот знаешь, я раньше верила в мирные протесты и законный суд над этими мразями. А теперь... Ну ты понял

Ответить

Мощный парфюмер

Новогод…
2

Ну раз уж даже Лера не верит в мирный протест, то я хуй знает...

Ответить

Новогодний

Мощный
1

Не, это не в смысле "я опустила руки". Как раз наоборот) Разумеется, я пока продолжу держаться в рамках мирного протеста. Но мне кажется, что... Ну ты понял

Ответить

Мощный парфюмер

Новогод…
0

Ну вот я про то и говорю, что даже ты уже такая: "Может это... бунд"

Ответить

Лига тупых

Новогодний
11

 они могут глумиться как угодно мерзко и не получат никакой ответной реакции

Да ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Ответить

GoodSanta

Новогодний
6

Ну с каждым подобным выступлением они видят что не происходит НИЧЕГО выдающегося. Все мирные протесты успешно затихают, казна заполняется штрафами.
В чем же тогда препятствия к дальнейшему продолжению линии партии?

Ответить

Любопытный Абдужаббор

GoodSanta
0

остается только троллить, шоб вообще не опьянеть от вседозволенности 

Ответить

van der Pusch

Новогодний
4

Нормальных людей они этим злят, а электорат свой только радуют. Стараются выдерживать баланс

Ответить

Любопытный Абдужаббор

van
1

Меглин плоть от плоти 

Ответить

Просто Человек

Любопыт…
0

нологи

Ответить

Groosha

Новогодний
1

Как говорил BadComedian,
https://youtu.be/aKrMQzfgpVg (осторожно, громкий звук)

Ответить

Новогодний коктейль

Groosha
1

Не, уже вряд ли. Ясное дело, что щас получу "уже столько терпите и дальше будете терпеть", но имхо, горизонт событий пройден

Ответить

Митя Простомолотов

Новогодний
1

а что разве получат?

Ответить

Новогодний коктейль

Митя
0

Думаю, да

Ответить

Митя

Новогод…
0

потому что мы фашистов победили?

Ответить

Новогодний

Митя
0

Не, не победили. Они в Кремле сидят

Ответить

Митя

Новогод…
0

тогда вообще не понятно на чем базируется твоё предложение.

Ответить

Многий единорожек88

Новогодний
–1

Каких людей. Большинству плевать на ваши московские дела.

Ответить

Кузькин отец

Новогодний
0
Гарри Каспаров
Судя по всему, дело идет к изменению условного наказания Алексея Навального на реальный срок. Не…
www.facebook.com
Ответить

Любопытный Абдужаббор

Кузькин
0

Там про шахматы? 

Ответить

Мощный парфюмер

Новогодний
0

Ну, видимо, могут, раз не получают

Ответить

Даша, кажется мы потеряли след

Новогодний
0
Ответить

Кисель Имбиревич

Новогодний
0

Он же просто ретранслирует мнение сморчка, своего мышления там давно уже нет

Ответить

van der Pusch

4

есть ли в мире что-то более постоянное, чем незнайка песков.

Ответить

Артём Илющенко

van
4

лысина Путина

Ответить

Artem 88

5

«Пидор усатый»: на TJ прокомментировали заявление пескова.

Ответить

Артем Сергеев

3

Пусть идёт нахер.

Ответить

Артем Сергеев

Артем
0

Или в хер.

Ответить

Лига тупых

–4

Дождусь субботы и выйду снимать тиктоки! А не, блин, кролика не с кем оставить... но я с вами морально, мы победим!

Ответить

Nikita Zubkov

Лига
2

А почему от имени подсайта пишешь?

Ответить

Лига тупых

Nikita
3

Я ссыкло 

Ответить

Вячеслав Андреев

Лига
1

Тот случай когда ник идеально подходит

Ответить

Личный Мика

Вячеслав
0

Это подсайт мотивирующий 

Ответить

Andy

2

Почему до сих пор высеры этого усатого долбоёба подаются как новости?

Ответить

Кузькин отец

Andy
0

Наверное, потому что у этого подсайта больше всего подписчиков

Ответить

Nikita Zubkov

1

 В целом проведение несанкционированных акций вызывает обеспокоенность и подтверждает оправданность жестких действий полиции в рамках закона

Еще бы они не вызывали беспокойство

Ответить

Soytama Sotnikov

1

То есть они уже в открытую признают что политики в России не осталось?

Ответить

Многий единорожек88

–7

Ещё бы повлияло. Из за мошенника блогера националиста. Пфф

Ответить

Ivan Boldyrev

Многий
3

Но ведь Путин не блоггер!

Ответить

Кузькин отец

0
Усы Пескова @Sandy_mustache
Видимо, имеется в виду, что всех силовиков оправдают. А может и наградят https://t.co/4UIISRSZDu
Ответить

Кусочек хлеба

0

Довольно! Что нам ждать? Что было б ново?
Надеяться на совесть здесь смешно,
Смотри — тут всё, что мы увидим снова
И снова будет так же — ничего:

Лихую прыть бесчинствующих касок,
Их бешеную жажду мятежа,
Бесстрашное натягивание масок
От ужаса, что выдаешь лица.

Жандармов визги, пристава ухмылку,
Удары в спину, женщину в крови;
Сто тысяч глаз, что смотрят лишь в затылки
И миллион боящихся двери.

Насмешливо поруганное право
И облаченный в мантии позор,
Когда раздел на правых и неправых,
Как лично твой судебный приговор.

Ничтожеств, что скрываются за строки,
Что ими изувечены в тисках
И глашатаев вывихнувших ноги
От черезмерной ловкости в ступнях.

Бессилие живущее обманом
И низость покрывающую ложь,
И лобызание перстов тиранам
От правды что испытывают дрожь.

Пороки всех пород и всех размеров;
Бездействие слепых могучих сил;
Отчаяние и страх народов целых
И свет надежды, что всегда светил.

Довольно же! Довольно с нас обетов,
Стремлений, что стремятся в никуда.
И если ты — как я — всё видишь это,
Тогда поверь: пора, мой друг, пора!

Ответить

Роман Александров

0
Ответить

Ivan Boldyrev

0

Повторяй эту <Песков> чаще, повторяй, хоть и звучит убого.

Ответить

Константин Золотов

0

Даааа, многогранная прям как твои усы, хуйло бесполезное.

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Просто Человек

0

Ух как многогранно у него слова в предложения стелются

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Святой утюг

0

Усатое говно.

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