Кремль: приговор Навальному не повлияет на политическую ситуацию в России Статьи редакции
Дмитрий Песков назвал оправданными действия силовиков при разгоне несогласованных акций.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что замена срока Алексею Навальному не отразится на внутренней политике России. Об этом он рассказал журналистам.
Он отказался от комментариев по решению суда и заявил, что о реакции Владимира Путина ему также ничего неизвестно.
Песков также рассказал, что на фоне призывов к несогласованным акциям «принимаются меры, чтобы эти призывы не привели к каким-то провокационным последствиям». Он оправдал действия силовиков.
С речью Навального в суде Песков тоже не ознакомился. Но он считает, что основателю ФБК «не стоит говорить о месте, которое Путин займет в истории». «Об этом говорить людям, людям этой страны», — уточнил пресс-секретарь.
Не понимаю, зачем вечно его спрашивают, если ему никогда ничего не известно?
Почему просто хотя бы один раз у него никто ничего не спросит? Он же офигеет, шаблон поедет... "Почему меня никто не спрашивает про Навального? Я что никому не нужен?"
Фундаментальный кофе
такого не может быть, потому что карманные пропагандистские сми не оставят усы без вопроса
Фундаментальный кофе
этим троллингом они демонстрируют свою абсолютную власть
Новогодний коктейль
Вот знаешь, я раньше верила в мирные протесты и законный суд над этими мразями. А теперь... Ну ты понял
Ну раз уж даже Лера не верит в мирный протест, то я хуй знает...
они могут глумиться как угодно мерзко и не получат никакой ответной реакции
Да ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Ну с каждым подобным выступлением они видят что не происходит НИЧЕГО выдающегося. Все мирные протесты успешно затихают, казна заполняется штрафами.
В чем же тогда препятствия к дальнейшему продолжению линии партии?
Любопытный Абдужаббор
остается только троллить, шоб вообще не опьянеть от вседозволенности
Нормальных людей они этим злят, а электорат свой только радуют. Стараются выдерживать баланс
Любопытный Абдужаббор
Меглин плоть от плоти
Как говорил BadComedian,
https://youtu.be/aKrMQzfgpVg (осторожно, громкий звук)
Новогодний коктейль
Не, уже вряд ли. Ясное дело, что щас получу "уже столько терпите и дальше будете терпеть", но имхо, горизонт событий пройден
а что разве получат?
Многий единорожек88
Каких людей. Большинству плевать на ваши московские дела.
Он же просто ретранслирует мнение сморчка, своего мышления там давно уже нет
есть ли в мире что-то более постоянное, чем незнайка песков.
Пусть идёт нахер.
Дождусь субботы и выйду снимать тиктоки! А не, блин, кролика не с кем оставить... но я с вами морально, мы победим!
А почему от имени подсайта пишешь?
Тот случай когда ник идеально подходит
Почему до сих пор высеры этого усатого долбоёба подаются как новости?
В целом проведение несанкционированных акций вызывает обеспокоенность и подтверждает оправданность жестких действий полиции в рамках закона
Еще бы они не вызывали беспокойство
Довольно! Что нам ждать? Что было б ново?
Надеяться на совесть здесь смешно,
Смотри — тут всё, что мы увидим снова
И снова будет так же — ничего:
Лихую прыть бесчинствующих касок,
Их бешеную жажду мятежа,
Бесстрашное натягивание масок
От ужаса, что выдаешь лица.
Жандармов визги, пристава ухмылку,
Удары в спину, женщину в крови;
Сто тысяч глаз, что смотрят лишь в затылки
И миллион боящихся двери.
Насмешливо поруганное право
И облаченный в мантии позор,
Когда раздел на правых и неправых,
Как лично твой судебный приговор.
Ничтожеств, что скрываются за строки,
Что ими изувечены в тисках
И глашатаев вывихнувших ноги
От черезмерной ловкости в ступнях.
Бессилие живущее обманом
И низость покрывающую ложь,
И лобызание перстов тиранам
От правды что испытывают дрожь.
Пороки всех пород и всех размеров;
Бездействие слепых могучих сил;
Отчаяние и страх народов целых
И свет надежды, что всегда светил.
Довольно же! Довольно с нас обетов,
Стремлений, что стремятся в никуда.
И если ты — как я — всё видишь это,
Тогда поверь: пора, мой друг, пора!