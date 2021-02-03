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Алексей Боржонов

СК выпустил репортаж об акциях в поддержку Навального. В нём обращаются к молодёжи и говорят о «дирижёрах» протестов Статьи редакции

А также о 25-м кадре в тиктоке и мужских качествах Навального.

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Репортаж Следственного комитета называется «За кулисами протеста», опубликован на ютуб-канале СК и длится 18 минут. Материал посвящён участию молодёжи в акциях 23 и 31 января, прошедших в поддержку Алексея Навального.

Из описания ролика следует, что авторы хотят ответить на вопросы: кто участвовал в акциях и зачем, чем их привлекают к «противоправным выступлениям» и чем им это грозит.

Организаторы митингов якобы считают молодёжь «бойцами». И вовлекают их в «бои без правил»

Ролик начинается с обращения к молодым людям, в котором говорится, что хотя все они разные и с «неповторимыми» жизнями, их объединяет то, что от них зависит будущее страны.

Затем в ролике рассказывают об обращении, которое якобы «недавно» появилось в соцсетях: «Здравствуй, боец». И добавляют, что его авторам не интересны различия молодых людей — «для них вы бойцы».

Визуализация переписки Скриншот из ролика

Где именно появлялись такие обращения и кто их присылал, не уточняется. Также не показаны скриншоты переписки.

Характерно, что те, кто так обращается к вам, выбрали нейтральное «боец», а не благородное «защитник». Боец может быть солдатом армии-освободительницы, но и членом вооружённой преступной группы тоже быть может. А ещё обиднее стать участником унизительного аттракциона — боёв без правил.

из репортажа СК

В репортаже показаны кадры с митингов, на которых участники протестов закидывают машину с «мигалкой» снегом и вступают в драку с полицией и ОМОНом, а потом извиняются за произошедшее.

Кроме того, авторы ролика указывают, что среди митингующих были те, кто избежал службы в армии. «Теперь им предстоит аккуратно подстричься, надеть армейские сапоги и вернуть слову «боец» его лучшее значение — защитник».

В ролике рассказывают, что митингующих используют и пытаются купить

В репортаже показан фрагмент видео 2012 года, опубликованного RT 1 февраля. Телеканал в описании к ролику указал, что на нём соратник Навального Владимир Ашурков, покинувший Россию в 2014 году из-за уголовного дела о мошенничестве, общается с «сотрудником британского посольства, которого ФСБ считает агентом MI6».

Видео RT

Ашурков произносит фразу: «Если бы у нас было больше денег, мы бы расширили нашу команду. Человек, который потратит здесь 10-20 миллионов долларов в год на поддержку, увидит совершенно иную картину».

В репортаже СК это видео сопровождается комментарием: «Вот так вас готовится купить один из соратников Навального Владимир Ашурков и сотрудник посольства Великобритании в России. Даже называется ваша цена. Вот только деньги достанутся не вам — дирижёрам».

Ваши ценности для них — разменная монета, рычаг, инструмент. Только кажется, что они вас лучше понимают, чем родители и учителя, но посмотрите на этот диалог чуть-чуть со стороны. Невозможно не заметить: вас не понимают, вас используют.

из репортажа СК

TikTok называют «призывным пунктом». И рассуждают, похож ли Навальный на «настоящего мужчину»

В репортаже приводятся комментарии экспертов о подверженности школьников «влияниям извне», «агитации» в соцсетях и особенностях TikTok как соцмедиа. Экспертами выступают:

  • Юлия Матюнина. Исполнительный директор Национального родительского комитета;
  • Мария Киселёва. Директор института психолого-социальной работы Сеченовского университета;
  • Валерий Фёдоров. Руководитель ВЦИОМ.

Фёдоров говорит, что «протестный актив» и так регулярно участвует в митингах, и в случае с новыми акциями необходимо понимать, будет ли на протестах кто-то кроме ядра. Он сослался на данные антропологов и сказал, что на акциях 23 и 31 января около 40% людей были «новыми» — пришедшими туда из-за агитации.

В репортаже говорится, что у организаторов митинга «тонко» работает механизм пропаганды, а сразу после этого приводятся комментарии экспертов о TikTok.

Матюнина указала, что в соцсети используется «не академический язык, а достаточно разговорный и молодёжный». Киселёва называет TikTok «призывным пунктом» и добавляет, что сообщения с призывом выйти на митинг «вклиниваются» в развлекательный контент и создают эффект 25-го кадра.

Начинает подросток смотреть про кошечек, про косметику, про какие-то бои или какие-то смешные клипы, абсолютно не напрягающие. Туда вклинивается контекст: приходи на митинг. И это воспринимается как игра, потому что всё остальное вокруг тоже игра. Что-то по типу 25-го кадра.

Мария Киселёва
директор института психолого-социальной работы Сеченовского университета

Юношам и девушкам советуют поговорить с родителями, молодость которых «тоже была бурной». «Их сердца тоже бились в революционном порыве. Они знают, к чему привели эти порывы, они знают, как юношеская порывистость, чистота и наивность были исползаны некоторыми политиканами».

В видео говорится, что возраст с 14 до 25 лет называется «временем формирования мужской, архетипической роли защитника», во время которого молодые люди ищут «идеалы для подражания». Авторы ролика, показывая фрагменты видео с Леонидом Волковым и Алексеем Навальным, сомневаются, могут ли оппозиционеры стать такими примерами.

Могут ли быть примером для подражания те, кто зовёт чужих детей на баррикады, укрыв своих за границей. И похож ли на настоящего мужчину тот, кто самовлюблён как Нарцисс, не в меру словоохотлив, по-иезуитски уклончив и приветствует санкции, которые накладывают на его страну?

из репортажа СК

В финале видео приводится информация о сроках лишения свободы и штрафах, предусмотренных за участие в незаконных акциях в США, Великобритании, Франции, Германии, Швеции. «Последний вопрос: именно такой свободы вы хотите для своих детей, которых вы назовёте новыми прекрасными именами?»

#навальный #новости #протесты #соцсети

36 36 комментариев
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36 комментариев
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Anton

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А кто-то кроме самого СК и кучки кремлевских пропагандонов этот высер разве вообще будет смотреть? К кому они обращаются?

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Mraz

Anton
12

В Одноклассниках и Дзене неплохо зайдет

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Anton

Mraz
6

В одноклассниках и дзене молодежи по 50+ лет

Ответить

Mraz

Anton
4

Так это и не рассчитано на молодёжь. Суть в том, что родитель-ватник будет промывать мозги своему чаду

Ответить

Ростислав

Mraz
4

тем самым вызывая отторжение, потомучто это наложется на стремление ребенка к достижению ментальной независимости от родителя

Ответить

Mraz

Ростисл…
0

Бунт в головах подростков не искоренить видосиками и нравоучениями. Жаль, что они этого не понимают

Ответить

Alex Macher

Mraz
0

На ТЖ уже зашло нормально.

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Иплувен Максимал

Mraz
0

Пикабу такое тоже радостно оближет.

Ответить

Словесный Интервент

Anton
1

В кино перед мультиками Деснея будут показывать вместо трейлеров. 

Ответить

Максим Шпилёв

Словесный
0

17 минут??

Ответить

syrslava

Anton
0

к 86% тёмной материи

Ответить

Пенсионный крюк

7
Ответить

Грязный завод

Пенсионный
0

Потому что у Дрейка тоже дворец?

Ответить

Словесный Интервент

4
Ответить

Тесный Орзэмэс

2

Правильно, пиарьте пропагандистов.

Ответить

FOX

Тесный
0

слава богу

Ответить

Половый теркин30см

FOX
0

Как будто один человек писал

Ответить

Обосранный унитаз

2

Главный дирижёр в бункере сидит, и композитор, и пианист, и хуй знает кто еще, един в 3 плешах

Ответить

Грязный завод

Обосранный
0

Что у него получается лучше - играть на пианино или управлять страной? Я думаю, все-таки играть на пианино.

Ответить

XTheme

Грязный
0

По этому поводу мы обратились с комментариями к пресс-секретарю Пескову, он был не многословен: "Я не в курсе"

Ответить

Грязный завод

XTheme
0

По идее он должен был сказать, что начальник играет лучше, чем Владимир Горовиц, Гленн Гульд и Лан Лан, но он не знает таких имен.

Ответить

Ростислав Алабужев

2

Решили поговорить о молодежи на пртестах - ни одного комментария от представителей молодежи на пртестах, одни кабинетные крысы и "девочки" на подсосе.

Ответить

Намерен чувак

2

Видео следственного комитета

16:21 

Рассуждают про сексуальность 

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Фундаментальный кофе

2

отдельно смешная вся эта истерия с молодежью. реально проебали всю молодежную политику и делают сейчас всё, чтобы максимально дальше от себя оттолкнуть молодежь. щас бы совковские методы обкатывать на них

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Ник Хартман

Фундаментальный
0

все было не так, было так, они отравили нашего кандидата в президенты, а теперь его посадили. Тут не может быть никакой "молодежной политики"

Ответить

Роман Александров

1

Суперзлодей!

Ответить

Новогодний коктейль

1

"Недавно в соцсетях появилось новое обращение: "Здравствуй, боец".
Чиво блеть? Где? Каво?
После этой фразы становится очевидно, что ролик направлен не на молодёжь, а на их родителей, верящих в кукловодов, провокаторов и вот это вот всё

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Мистер Блондин

0

и чтобы в будущем такой хуйни не допустить придумано решение:

Массовики-идейники
В российских школах появятся советники-воспитатели
www.kommersant.ru
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Мощный парфюмер

Мистер
1

Вряд ли это сработает 🤔

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Формальный калькулятор

0

видео приводится информация о сроках лишения свободы и штрафах, предусмотренных за участие в незаконных акциях в США, Великобритании, Франции, Германии, Швеции

только в большинстве протестов людей там слышат, и все это как-то двигается, а у нас - это бесполезная хуйня, никто не хочет слышать и никто ничего не знает, как и говорит сам песков

Ответить

Ник Хартман

0

Дети дети дети 

Ответить

Евгений Мартынов

0

TikTok называют «призывным пунктом».

Там двачеры уже успели на этот счёт замутить собственное расследование, куда пижже, чем СК. Всё по классике закупок аудитории, только с противоположным знаком

Ответить

andrej

0

Ну как-то так вышло, что госдеп почему-то приносит больше России, чем наши власти.
Давит наших коррупционеров за границей, шпыняет их санкциями тут.Тут коррупционеры живут спокойно и мирно пилят бюджет - общенародное достояние, что крайне вредит России.
И все кто против этого безобразия - агенты госдепа. То есть госдеп сейчас самая полезная для России организация. Видимо там сейчас работают наиболее честные патриоты России. Ну так - по результатам и наблюдениям.

Ответить

Andrew Tereshin

0

Это видео не будет работать на людей после того, когда они увидят как силовики просто так избивают людей

Ответить

Иван Клюхин

0

В репортаже показан фрагмент видео 2012 года, опубликованного RT 1 февраля. Телеканал в описании к ролику указал, что на нём соратник Навального Владимир Ашурков общается с «сотрудником британского посольства, которого ФСБ считает агентом MI6».

Что-то я пропусти на ТЖ эту новость и её обсуждение.

Что постановило сообщество: #этодругое или фейк?

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Формальный калькулятор

–1

ну на митинги ходят явно не за то, что всем заебало вся эта ситуация, конечно. фана ради и за деньги

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