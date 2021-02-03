А также о 25-м кадре в тиктоке и мужских качествах Навального.

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Репортаж Следственного комитета называется «За кулисами протеста», опубликован на ютуб-канале СК и длится 18 минут. Материал посвящён участию молодёжи в акциях 23 и 31 января, прошедших в поддержку Алексея Навального.

Из описания ролика следует, что авторы хотят ответить на вопросы: кто участвовал в акциях и зачем, чем их привлекают к «противоправным выступлениям» и чем им это грозит.

Организаторы митингов якобы считают молодёжь «бойцами». И вовлекают их в «бои без правил»

Ролик начинается с обращения к молодым людям, в котором говорится, что хотя все они разные и с «неповторимыми» жизнями, их объединяет то, что от них зависит будущее страны.

Затем в ролике рассказывают об обращении, которое якобы «недавно» появилось в соцсетях: «Здравствуй, боец». И добавляют, что его авторам не интересны различия молодых людей — «для них вы бойцы».

Визуализация переписки Скриншот из ролика

Где именно появлялись такие обращения и кто их присылал, не уточняется. Также не показаны скриншоты переписки.

Характерно, что те, кто так обращается к вам, выбрали нейтральное «боец», а не благородное «защитник». Боец может быть солдатом армии-освободительницы, но и членом вооружённой преступной группы тоже быть может. А ещё обиднее стать участником унизительного аттракциона — боёв без правил. из репортажа СК

В репортаже показаны кадры с митингов, на которых участники протестов закидывают машину с «мигалкой» снегом и вступают в драку с полицией и ОМОНом, а потом извиняются за произошедшее.

Кроме того, авторы ролика указывают, что среди митингующих были те, кто избежал службы в армии. «Теперь им предстоит аккуратно подстричься, надеть армейские сапоги и вернуть слову «боец» его лучшее значение — защитник».

В ролике рассказывают, что митингующих используют и пытаются купить

В репортаже показан фрагмент видео 2012 года, опубликованного RT 1 февраля. Телеканал в описании к ролику указал, что на нём соратник Навального Владимир Ашурков, покинувший Россию в 2014 году из-за уголовного дела о мошенничестве, общается с «сотрудником британского посольства, которого ФСБ считает агентом MI6».

Ашурков произносит фразу: «Если бы у нас было больше денег, мы бы расширили нашу команду. Человек, который потратит здесь 10-20 миллионов долларов в год на поддержку, увидит совершенно иную картину».

В репортаже СК это видео сопровождается комментарием: «Вот так вас готовится купить один из соратников Навального Владимир Ашурков и сотрудник посольства Великобритании в России. Даже называется ваша цена. Вот только деньги достанутся не вам — дирижёрам».

Ваши ценности для них — разменная монета, рычаг, инструмент. Только кажется, что они вас лучше понимают, чем родители и учителя, но посмотрите на этот диалог чуть-чуть со стороны. Невозможно не заметить: вас не понимают, вас используют. из репортажа СК

TikTok называют «призывным пунктом». И рассуждают, похож ли Навальный на «настоящего мужчину»

В репортаже приводятся комментарии экспертов о подверженности школьников «влияниям извне», «агитации» в соцсетях и особенностях TikTok как соцмедиа. Экспертами выступают:

Юлия Матюнина. Исполнительный директор Национального родительского комитета;

Мария Киселёва. Директор института психолого-социальной работы Сеченовского университета;



Валерий Фёдоров. Руководитель ВЦИОМ.



Фёдоров говорит, что «протестный актив» и так регулярно участвует в митингах, и в случае с новыми акциями необходимо понимать, будет ли на протестах кто-то кроме ядра. Он сослался на данные антропологов и сказал, что на акциях 23 и 31 января около 40% людей были «новыми» — пришедшими туда из-за агитации.

В репортаже говорится, что у организаторов митинга «тонко» работает механизм пропаганды, а сразу после этого приводятся комментарии экспертов о TikTok.

Матюнина указала, что в соцсети используется «не академический язык, а достаточно разговорный и молодёжный». Киселёва называет TikTok «призывным пунктом» и добавляет, что сообщения с призывом выйти на митинг «вклиниваются» в развлекательный контент и создают эффект 25-го кадра.

Начинает подросток смотреть про кошечек, про косметику, про какие-то бои или какие-то смешные клипы, абсолютно не напрягающие. Туда вклинивается контекст: приходи на митинг. И это воспринимается как игра, потому что всё остальное вокруг тоже игра. Что-то по типу 25-го кадра. Мария Киселёва директор института психолого-социальной работы Сеченовского университета

Юношам и девушкам советуют поговорить с родителями, молодость которых «тоже была бурной». «Их сердца тоже бились в революционном порыве. Они знают, к чему привели эти порывы, они знают, как юношеская порывистость, чистота и наивность были исползаны некоторыми политиканами».

В видео говорится, что возраст с 14 до 25 лет называется «временем формирования мужской, архетипической роли защитника», во время которого молодые люди ищут «идеалы для подражания». Авторы ролика, показывая фрагменты видео с Леонидом Волковым и Алексеем Навальным, сомневаются, могут ли оппозиционеры стать такими примерами.

Могут ли быть примером для подражания те, кто зовёт чужих детей на баррикады, укрыв своих за границей. И похож ли на настоящего мужчину тот, кто самовлюблён как Нарцисс, не в меру словоохотлив, по-иезуитски уклончив и приветствует санкции, которые накладывают на его страну? из репортажа СК