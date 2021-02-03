СК выпустил репортаж об акциях в поддержку Навального. В нём обращаются к молодёжи и говорят о «дирижёрах» протестов Статьи редакции
А также о 25-м кадре в тиктоке и мужских качествах Навального.
Репортаж Следственного комитета называется «За кулисами протеста», опубликован на ютуб-канале СК и длится 18 минут. Материал посвящён участию молодёжи в акциях 23 и 31 января, прошедших в поддержку Алексея Навального.
Из описания ролика следует, что авторы хотят ответить на вопросы: кто участвовал в акциях и зачем, чем их привлекают к «противоправным выступлениям» и чем им это грозит.
Организаторы митингов якобы считают молодёжь «бойцами». И вовлекают их в «бои без правил»
Ролик начинается с обращения к молодым людям, в котором говорится, что хотя все они разные и с «неповторимыми» жизнями, их объединяет то, что от них зависит будущее страны.
Затем в ролике рассказывают об обращении, которое якобы «недавно» появилось в соцсетях: «Здравствуй, боец». И добавляют, что его авторам не интересны различия молодых людей — «для них вы бойцы».
Где именно появлялись такие обращения и кто их присылал, не уточняется. Также не показаны скриншоты переписки.
В репортаже показаны кадры с митингов, на которых участники протестов закидывают машину с «мигалкой» снегом и вступают в драку с полицией и ОМОНом, а потом извиняются за произошедшее.
Кроме того, авторы ролика указывают, что среди митингующих были те, кто избежал службы в армии. «Теперь им предстоит аккуратно подстричься, надеть армейские сапоги и вернуть слову «боец» его лучшее значение — защитник».
В ролике рассказывают, что митингующих используют и пытаются купить
В репортаже показан фрагмент видео 2012 года, опубликованного RT 1 февраля. Телеканал в описании к ролику указал, что на нём соратник Навального Владимир Ашурков, покинувший Россию в 2014 году из-за уголовного дела о мошенничестве, общается с «сотрудником британского посольства, которого ФСБ считает агентом MI6».
Ашурков произносит фразу: «Если бы у нас было больше денег, мы бы расширили нашу команду. Человек, который потратит здесь 10-20 миллионов долларов в год на поддержку, увидит совершенно иную картину».
В репортаже СК это видео сопровождается комментарием: «Вот так вас готовится купить один из соратников Навального Владимир Ашурков и сотрудник посольства Великобритании в России. Даже называется ваша цена. Вот только деньги достанутся не вам — дирижёрам».
TikTok называют «призывным пунктом». И рассуждают, похож ли Навальный на «настоящего мужчину»
В репортаже приводятся комментарии экспертов о подверженности школьников «влияниям извне», «агитации» в соцсетях и особенностях TikTok как соцмедиа. Экспертами выступают:
- Юлия Матюнина. Исполнительный директор Национального родительского комитета;
- Мария Киселёва. Директор института психолого-социальной работы Сеченовского университета;
- Валерий Фёдоров. Руководитель ВЦИОМ.
Фёдоров говорит, что «протестный актив» и так регулярно участвует в митингах, и в случае с новыми акциями необходимо понимать, будет ли на протестах кто-то кроме ядра. Он сослался на данные антропологов и сказал, что на акциях 23 и 31 января около 40% людей были «новыми» — пришедшими туда из-за агитации.
В репортаже говорится, что у организаторов митинга «тонко» работает механизм пропаганды, а сразу после этого приводятся комментарии экспертов о TikTok.
Матюнина указала, что в соцсети используется «не академический язык, а достаточно разговорный и молодёжный». Киселёва называет TikTok «призывным пунктом» и добавляет, что сообщения с призывом выйти на митинг «вклиниваются» в развлекательный контент и создают эффект 25-го кадра.
Юношам и девушкам советуют поговорить с родителями, молодость которых «тоже была бурной». «Их сердца тоже бились в революционном порыве. Они знают, к чему привели эти порывы, они знают, как юношеская порывистость, чистота и наивность были исползаны некоторыми политиканами».
В видео говорится, что возраст с 14 до 25 лет называется «временем формирования мужской, архетипической роли защитника», во время которого молодые люди ищут «идеалы для подражания». Авторы ролика, показывая фрагменты видео с Леонидом Волковым и Алексеем Навальным, сомневаются, могут ли оппозиционеры стать такими примерами.
В финале видео приводится информация о сроках лишения свободы и штрафах, предусмотренных за участие в незаконных акциях в США, Великобритании, Франции, Германии, Швеции. «Последний вопрос: именно такой свободы вы хотите для своих детей, которых вы назовёте новыми прекрасными именами?»
А кто-то кроме самого СК и кучки кремлевских пропагандонов этот высер разве вообще будет смотреть? К кому они обращаются?
В кино перед мультиками Деснея будут показывать вместо трейлеров.
Главный дирижёр в бункере сидит, и композитор, и пианист, и хуй знает кто еще, един в 3 плешах
Грязный завод
Что у него получается лучше - играть на пианино или управлять страной? Я думаю, все-таки играть на пианино.
Решили поговорить о молодежи на пртестах - ни одного комментария от представителей молодежи на пртестах, одни кабинетные крысы и "девочки" на подсосе.
все было не так, было так, они отравили нашего кандидата в президенты, а теперь его посадили. Тут не может быть никакой "молодежной политики"
и чтобы в будущем такой хуйни не допустить придумано решение:
видео приводится информация о сроках лишения свободы и штрафах, предусмотренных за участие в незаконных акциях в США, Великобритании, Франции, Германии, Швеции
только в большинстве протестов людей там слышат, и все это как-то двигается, а у нас - это бесполезная хуйня, никто не хочет слышать и никто ничего не знает, как и говорит сам песков
TikTok называют «призывным пунктом».
Там двачеры уже успели на этот счёт замутить собственное расследование, куда пижже, чем СК. Всё по классике закупок аудитории, только с противоположным знаком
Ну как-то так вышло, что госдеп почему-то приносит больше России, чем наши власти.
Давит наших коррупционеров за границей, шпыняет их санкциями тут.Тут коррупционеры живут спокойно и мирно пилят бюджет - общенародное достояние, что крайне вредит России.
И все кто против этого безобразия - агенты госдепа. То есть госдеп сейчас самая полезная для России организация. Видимо там сейчас работают наиболее честные патриоты России. Ну так - по результатам и наблюдениям.
Это видео не будет работать на людей после того, когда они увидят как силовики просто так избивают людей
В репортаже показан фрагмент видео 2012 года, опубликованного RT 1 февраля. Телеканал в описании к ролику указал, что на нём соратник Навального Владимир Ашурков общается с «сотрудником британского посольства, которого ФСБ считает агентом MI6».
Что-то я пропусти на ТЖ эту новость и её обсуждение.
Что постановило сообщество: #этодругое или фейк?