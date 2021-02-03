Центр «Насилию.нет» начнёт помогать пострадавшим от полицейского насилия во время протестов
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Психологи центра проведут с такими людьми онлайн-консультации.
Для этого надо написать в чат в телеграме, рассказала директор «Насилию.нет» Анна Ривина в своём фейсбуке.
Ривина предложила связаться с центром тем, кто столкнулся с физическим насилием со стороны силовиков; испытал психологическое давление во время задержания; подвергся обыскам; получил угрозы увольнения с работы или отчисления из университета из-за участия в акции, а также тем, чьих близких задержали.
В конце декабря 2020 года Минюст признал центр «Насилию.нет» «иностранным агентом». По словам Ривиной, ведомство начало проверку из-за анонимного заявления. Минюст запросил все документы о финансовой деятельности и мероприятиях центра, а также договоры с партнёрами.