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Ольга Щербинина

Центр «Насилию.нет» начнёт помогать пострадавшим от полицейского насилия во время протестов Статьи редакции

Психологи центра проведут с такими людьми онлайн-консультации.

Для этого надо написать в чат в телеграме, рассказала директор «Насилию.нет» Анна Ривина в своём фейсбуке.

Мы из года в год работаем с насилием, которое происходит дома за закрытыми дверями. А сейчас становится невозможным не замечать то насилие, которое происходит на улице и у всех на виду. Жестокость со стороны силовиков, абсурдные обвинения, аресты и штрафы — это реальность, в которой мы живём. А справляться с тем, что зло раз за разом остаётся безнаказанным, становится всё тяжелее.

Анна Ривина

Ривина предложила связаться с центром тем, кто столкнулся с физическим насилием со стороны силовиков; испытал психологическое давление во время задержания; подвергся обыскам; получил угрозы увольнения с работы или отчисления из университета из-за участия в акции, а также тем, чьих близких задержали.

В конце декабря 2020 года Минюст признал центр «Насилию.нет» «иностранным агентом». По словам Ривиной, ведомство начало проверку из-за анонимного заявления. Минюст запросил все документы о финансовой деятельности и мероприятиях центра, а также договоры с партнёрами.

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Судя по всему, 2021 год обернётся новыми трудностями, ограничениями и штрафами.
tjournal.ru

#новости #протесты #благотворительность

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Весёлый Хамелеон

4

<a href="">чат</a>

Отличный линк

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Ольга Щербинина

Весёлый
2

починила

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Роман Александров

4

Что-то я уже начал забывать как выглядят иностранные агенты...

Ответить

Mraz

2

Там Фургалу обвинение окончательное предъявили

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aliftin

Mraz
1

Забей, это уже никому не интересно. 

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GoodSanta

1

Онлайн-задержания включены?

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Закомплексованная Душа

0

Для этого надо написать в <a href="">чат</a> в телеграме

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