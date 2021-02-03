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Артём Мазанов

Как менялась позиция Кремля о медицинском журнале Lancet после отравления Навального и позитивной статьи о «Спутнике Статьи редакции

От «мы их не читаем» до «очень важной публикации» за пару месяцев.

24 24 комментария
2056 просмотров

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что публикация медицинского журнала The Lancet об эффективности «Спутник V» подтвердила оправданность ускоренной регистрации вакцины. Об этом пишет ТАСС.

2 февраля в Lancet опубликовали статью о том, что «Спутник V» показал 91,6% эффективности на завершающей фазе исследований.

Это очень важная публикация, которая весьма убедительно продемонстрировала надёжность и эффективность российской вакцины.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ

22 декабря Клиника «Шарите» опубликовала в журнале The Lancet статью о лечении Алексея Навального. Медики заявили, что основателя ФБК отравили нервно-паралитическом веществом из группы «Новичок». В ответ на это Песков сообщил, что в Кремле такие статьи не читают.

Мы медицинские издания не читаем.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ

#навальный #кремль #песков

24 24 комментария
69
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Стальной хичхакер

18

все лайки в @Sergey Korneev 

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Абсолютный пёс_анон

10

Политическая проституция 

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5

Где обучают на пресс-секретарей президентов? Офигенная работа.

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Dmitry Sursin

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0

Искать в министерствах иностранных дел человека с фамилией - Ельцин. Он тебя протолкнёт по службе. После его отставки - станешь пресс-секретарём нового президента.

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Соколов Андрей

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0

Для начала надо в возрасте двадцать с хуем лет, найти пятнадцатилетнюю, начать её ебать, потом жениться.

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Одетый дебаркадер

5

Мы медицинские издания не читаем

я тебе напиздел понимаешь напиздюнькал наебал тебя блять ты понимаешь соврал нахуй сказал неправду

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Одетый дебаркадер

4
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Varep

1

В Кремле такие статьи не читают

Мы не читали, значит статьи не было

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Ilya Grigöryev

1

пора бы поставить в блок #песков

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Налоговый ящик

0

Тогда надо переспросить, раз начали читать.

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Мочил манту, хотя не стоило

0

Ёкараный бабай, какой срам

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GoodSanta

0

Я ж говорил - сломали усача.

«Спутник V» показал 91,6% эффективности на…
По данным учёных, вакцинация «Спутником» не приводит к серьёзным побочным эффектам.
tjournal.ru
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Рог Кирилл

0

Но не факт, что они прочитали и статью про вакцину.

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Eugen T

0

Двоемыслие, это же норм для ватопитеков

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Максим Шпилёв

0

Лицемерная мразь

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Andy

0

опять смехопанарама от усатого чёрта

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Сергей Попов

0

Можно статью, как менялась, позиция комментаторов в TJ по этой вакцине ?)

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Закомплексованная Душа

0

Произошла переобув_очка

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Spid3r

0

Биполяр очка.

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Человеческий кран

0

Проснись, ты серишь

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Подсолнух

0

Ну как говорится

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So Dope

0

Пойман за руку как дешевка

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ilowen

0

Петух он. 

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stepan ua

0

Так блять задайте ему вопрос, пусть выворачивается.

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