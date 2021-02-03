Как менялась позиция Кремля о медицинском журнале Lancet после отравления Навального и позитивной статьи о «Спутнике V» Статьи редакции
От «мы их не читаем» до «очень важной публикации» за пару месяцев.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что публикация медицинского журнала The Lancet об эффективности «Спутник V» подтвердила оправданность ускоренной регистрации вакцины. Об этом пишет ТАСС.
2 февраля в Lancet опубликовали статью о том, что «Спутник V» показал 91,6% эффективности на завершающей фазе исследований.
22 декабря Клиника «Шарите» опубликовала в журнале The Lancet статью о лечении Алексея Навального. Медики заявили, что основателя ФБК отравили нервно-паралитическом веществом из группы «Новичок». В ответ на это Песков сообщил, что в Кремле такие статьи не читают.
Где обучают на пресс-секретарей президентов? Офигенная работа.
Искать в министерствах иностранных дел человека с фамилией - Ельцин. Он тебя протолкнёт по службе. После его отставки - станешь пресс-секретарём нового президента.
Для начала надо в возрасте двадцать с хуем лет, найти пятнадцатилетнюю, начать её ебать, потом жениться.
Я ж говорил - сломали усача.