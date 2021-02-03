Минцифры предложило разрешить силовикам получать данные о геолокации без решения суда Статьи редакции
Министерство хочет вывести эту информацию за пределы тайны связи.
Минцифры подготовило поправки к закону о связи, которые позволят силовикам без решения суда получать некоторые данные от операторов связи. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министерство, документ также опубликовал телеграм-канал «ОрдерКом».
Ведомство хочет внести изменения в ФЗ «О связи». Сейчас в нём сказано, что в России гарантируется тайна переписки, телефонных переговоров и почтовых отправлений. Сведения, подпадающие под тайну связи, могут выдаваться третьим лицам только на основании решения суда.
Законопроект вносит пункт о том, что операторы по запросу силовиков должны предоставлять информацию о звонках, их стоимости и длительности, а также о местоположении телефонов.
Замглавы Минцифры Олег Иванов объяснил, что законопроект упростит поиск пропавших людей, особенно когда «счёт идёт на часы». «Ежегодно в стране теряются десятки тысяч людей», — отметил он. Законопроект направили на рассмотрение в заинтересованные органы власти.
Член комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Дмитрий Липин уточнил, что силовики и раньше могли запрашивать такие данные без решения суда, но формально вопрос находился в юридически серой зоне.
Список доступных к покупке услуг через даркнет увеличивается.
Эти данные уже давно свободно продают. Разве что теперь цены снизятся.
Давайте им ко всему дадим доступ, пусть сами решат, что им нужно. А то что по кускам драть!
Как будто мы решаем кому доступ дать и к чему. У них итак есть доступ ко всему, а это чисто формальности.
Почему нельзя просто создать общий вотсап-чат россиян и силовиков(((
Ты видел с какой скоростью бежит чат когда на стриме 15000? Хотя если сделать платный чат для спонсоров, будет удобно.
Ну то есть нам нужна сеть обязательных госчатов с регистрацией через Госуслуги
потому что вотсап-чат на 256 лиц максимум
а для такой задачи подходит только телеграм
А белинг кэт стало быть все данные для расследования через суд получил
Ну смотри, так им приходилось искать, платить деньги, а тут быстро и бесплатно.
Замглавы Минцифры Олег Иванов рассказал, что законопроект позволит упростить поиск пропавших людей, когда «счёт идёт на часы».
Это когда до митинга остаются считаные часы?
Что за полумеры? Давайте уже блять разрешим силовикам абсолютно всё!
О, это что, ещё один закон нарушающий права граждан?
Хорошо хоть россияне крепкая нация, все вытерпим 💪
но формально вопрос находился в юридически серой зоне.
Именно так, ничего не поменяется, кроме реальной возможности ссылаться на закон.
Вообще искренне надеюсь, что его всё же будут использовать для поиска пропавших людей. Оппозиционеров ищут спокойно и без всяких ссылок на закон (снова возврат к серой зоне)
Особо цинично выглядит на фоне новости, где держали в отделении волонтёра "Лиза-Алерт", чтобы он не мог найти деда, который заблудился и которого отказались искать полицейские!
О, а разве у них не было такой возможности? Или они решили законодательно закрепить то, что они и так могли делать?
А вот в Америке......
хотя нет
да пусть, пусть за мной фбр цру залупру, пусть все следят, им можно верить если ты обычный гражданин!
че за шиза?
ну может я и ебанутый, не спорю
Да хуль мелочиться, тройки верните - приговор на месте без суда и следствия и всего делов
Ведомство хочет внести изменения в ФЗ «О связи». Сейчас в нём сказано, что в России гарантируется тайна переписки, телефонных переговоров и... .
И тут их возмутило, что у холопов слишком много прав.
Всё ради Навльного.
Навальному не нужно будет 2 раза в месяц ходить отмечаться, его будут видеть на карте.
Вообще нужно суды отменить, силовик увидел терпилу, захотел въебать, въебал, и ничего ему за это не будет, а еще лучше награду дадут