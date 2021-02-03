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Артём Мазанов

Минцифры предложило разрешить силовикам получать данные о геолокации без решения суда Статьи редакции

Министерство хочет вывести эту информацию за пределы тайны связи.

39 39 комментариев
2673 просмотров

Минцифры подготовило поправки к закону о связи, которые позволят силовикам без решения суда получать некоторые данные от операторов связи. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министерство, документ также опубликовал телеграм-канал «ОрдерКом».

Ведомство хочет внести изменения в ФЗ «О связи». Сейчас в нём сказано, что в России гарантируется тайна переписки, телефонных переговоров и почтовых отправлений. Сведения, подпадающие под тайну связи, могут выдаваться третьим лицам только на основании решения суда.

Законопроект вносит пункт о том, что операторы по запросу силовиков должны предоставлять информацию о звонках, их стоимости и длительности, а также о местоположении телефонов.

Сведения, используемые в средствах связи, не являющихся пользовательским оборудованием, и содержащие данные об объёмах, стоимости оказанных услуг связи, [...] могут передаваться без судебного решения только по запросу органов, осуществляющих оперативно-разыскную деятельность.

цитата из законопроекта

Замглавы Минцифры Олег Иванов объяснил, что законопроект упростит поиск пропавших людей, особенно когда «счёт идёт на часы». «Ежегодно в стране теряются десятки тысяч людей», — отметил он. Законопроект направили на рассмотрение в заинтересованные органы власти.

Член комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Дмитрий Липин уточнил, что силовики и раньше могли запрашивать такие данные без решения суда, но формально вопрос находился в юридически серой зоне.

#новости #право

39 39 комментариев
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39 комментариев
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Oleg Kachalov

35

Список доступных к покупке услуг через даркнет увеличивается.

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Nick Rosenberg

Oleg
1

Эти данные уже давно свободно продают. Разве что теперь цены снизятся.

Ответить

Michael Specter

25

Давайте им ко всему дадим доступ, пусть сами решат, что им нужно. А то что по кускам драть!

Ответить

Vyacheslav Bagmut

Michael
0

Как будто мы решаем кому доступ дать и к чему. У них итак есть доступ ко всему, а это чисто формальности.

Ответить

Сергей Звезда

16

Почему нельзя просто создать общий вотсап-чат россиян и силовиков(((

Ответить

Секноватый Вурлапюк

Сергей
0

Ты видел с какой скоростью бежит чат когда на стриме 15000? Хотя если сделать платный чат для спонсоров, будет удобно.

Ответить

Сергей Звезда

Секноватый
0

Ну то есть нам нужна сеть обязательных госчатов с регистрацией через Госуслуги

Ответить

Roma Dmitriev

Сергей
0

потому что вотсап-чат на 256 лиц максимум
а для такой задачи подходит только телеграм

Ответить

Giovanni Giorgio

12

А белинг кэт стало быть все данные для расследования через суд получил

Ответить

Владимир Филатов

Giovanni
2

Ну смотри, так им приходилось искать, платить деньги, а тут быстро и бесплатно.

Ответить

Соколов Андрей

Владимир
0

Не бесплатно, а теперь гораздо дешевле

Ответить

Иван Трофимов

11

 Замглавы Минцифры Олег Иванов рассказал, что законопроект позволит упростить поиск пропавших людей, когда «счёт идёт на часы». 

Это когда до митинга остаются считаные часы?

Ответить

Умный корабль

9

Рождаешься в России и тем самым даешь согласие на геолокацию

Ответить

Alex Blake

6

Что за полумеры? Давайте уже блять разрешим силовикам абсолютно всё! 

Ответить

syrslava

Alex
0

Нельзя так просто, ООН обеспокоится.

Ответить

Глеб Горохов

3

Показалось «Ивахнов»

Ответить

Спортивный бинокль

3

Формулировка не совсем корректная и не вписывается в скрепы России. Для защиты детей и ветеранов. Вот так. Всегда ведь любят прикрываться этой категорией граждан.

Ответить

Роман Александров

3
Ответить

Daffy Duck

3

О, это что, ещё один закон нарушающий права граждан?
Хорошо хоть россияне крепкая нация, все вытерпим 💪

Ответить

thewatt

3

Это обосновали необходимостью искать пропавших людей

Ответить

Миржан Досымбаев

2

Ставишь себе Яндекс такси и даёшь согласие на геолокацию :)

Ответить

Белорусский ихтиандр

2

но формально вопрос находился в юридически серой зоне.

Именно так, ничего не поменяется, кроме реальной возможности ссылаться на закон.

Вообще искренне надеюсь, что его всё же будут использовать для поиска пропавших людей. Оппозиционеров ищут спокойно и без всяких ссылок на закон (снова возврат к серой зоне)

Ответить

Валерий Федотов

2

 объяснил, что законопроект упростит поиск пропавших людей

вот это рофлы 

Ответить

Соколов Андрей

1

Ага, пропавших людей, знаем мы этих людей

Ответить

Роман Олегович

1

Особо цинично выглядит на фоне новости, где держали в отделении волонтёра "Лиза-Алерт", чтобы он не мог найти деда, который заблудился и которого отказались искать полицейские!

Ответить

Дополнительный инструмент

0

силовики и раньше могли запрашивать такие данные без решения суда, но формально вопрос находился в юридически серой зоне

Сейчас то чего вдруг вспомнили?

Ответить

Varep

0

От закона как-то защититься можно?

Отслеживание же по симке идет? Или по телефону?

Ответить

DarkFire

0

О, а разве у них не было такой возможности? Или они решили законодательно закрепить то, что они и так могли делать?

Ответить

законопослушный гражданин

0

А вот в  Америке......

хотя нет

Ответить

Евстафий Селюк

законопослушный
0

да пусть, пусть за мной фбр цру залупру, пусть все следят, им можно верить если ты обычный гражданин!

Ответить

законопослушный гражданин

Евстафий
0

че за шиза?

Ответить

Евстафий Селюк

законоп…
0

ну может я и ебанутый, не спорю

Ответить

Евстафий Селюк

Евстафий
0

или ёбнутый

Ответить

Обосранный унитаз

0

Да хуль мелочиться, тройки верните - приговор на месте без суда и следствия и всего делов

Ответить

Natron

0

Ведомство хочет внести изменения в ФЗ «О связи». Сейчас в нём сказано, что в России гарантируется тайна переписки, телефонных переговоров и... .

И тут их возмутило, что у холопов слишком много прав.

Ответить

Евгений Иванов

0

Всё ради Навльного.

Навальному не нужно будет 2 раза в месяц ходить отмечаться, его будут видеть на карте.

Ответить

Dmitry Teplyakov

0

законопроект упростит поиск пропавших людей

Ага, конечно)

Ответить

Ник Хартман

0

Вообще нужно суды отменить, силовик увидел терпилу, захотел въебать, въебал, и ничего ему за это не будет, а еще лучше награду дадут 

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Дмитрий Рублев

–1

Ну че попрыгали на митингах?

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