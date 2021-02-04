Глава Parler Джон Матце сообщил об увольнении советом директоров. Соцсеть недоступна с января Статьи редакции
Популярный у сторонников Трампа сервис фактически перестал работать после штурма Капитолия.
Гендиректор и соучредитель Parler рассказал об увольнении в служебной записке для работников, сообщил Fox News. Позже Джон Матце подтвердил это в разговоре с Reuters.
Матце объяснил, что не участвовал в решении, и добавил, что его принял совет, контролируемый спонсором-консерватором Ребеккой Мерсер. По словам Матце, его уволили из-за разногласий по развитию продукта.
Он пояснил, что среди прочего выступал за «большую стабильность» и «за более эффективный подход к модерации».
В разговоре с Reuters Матце сказал, что теперь соцсеть управляется исполнительным комитетом. Его члены не ответили на запросы журналистов на момент публикации заметки, также нет официального заявления Parler.
- Parler позиционирует себя как аналог Twitter, но со «свободой слова». Резонанс вокруг соцсети произошёл, когда Дональд Трамп, которого на фоне штурма Капитолия стали блокировать Facebook, Twitter, Instagram и другие площадки, завёл аккаунт в Parler;
- После этого приложение соцсети удалили из AppStore и Google Play за недостаточную модерацию. Затем Amazon отключил Parler от хостинга. Соцсеть подавала в суд на Amazon, но судья отклонила иск;
- 18 января сайт возобновил работу, однако функционал сети всё ещё ограничен. Матце заверял, что сервис станет полноценно работать к концу января.
Забавно, что пня ему выписали после того, как серверы были перенесены в РФ.