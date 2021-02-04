Новости
Алексей Боржонов

Глава Parler Джон Матце сообщил об увольнении советом директоров. Соцсеть недоступна с января Статьи редакции

Популярный у сторонников Трампа сервис фактически перестал работать после штурма Капитолия.

4 4 комментария
699 просмотров

Гендиректор и соучредитель Parler рассказал об увольнении в служебной записке для работников, сообщил Fox News. Позже Джон Матце подтвердил это в разговоре с Reuters.

Матце объяснил, что не участвовал в решении, и добавил, что его принял совет, контролируемый спонсором-консерватором Ребеккой Мерсер. По словам Матце, его уволили из-за разногласий по развитию продукта.

За последние несколько месяцев я столкнулся с постоянным сопротивлением своему видению продукта, моей твердой вере в свободу слова и своему взгляду на то, как следует управлять сайтом Parler.

Джон Матце

Он пояснил, что среди прочего выступал за «большую стабильность» и «за более эффективный подход к модерации».

В разговоре с Reuters Матце сказал, что теперь соцсеть управляется исполнительным комитетом. Его члены не ответили на запросы журналистов на момент публикации заметки, также нет официального заявления Parler.

  • Parler позиционирует себя как аналог Twitter, но со «свободой слова». Резонанс вокруг соцсети произошёл, когда Дональд Трамп, которого на фоне штурма Капитолия стали блокировать Facebook, Twitter, Instagram и другие площадки, завёл аккаунт в Parler;
  • После этого приложение соцсети удалили из AppStore и Google Play за недостаточную модерацию. Затем Amazon отключил Parler от хостинга. Соцсеть подавала в суд на Amazon, но судья отклонила иск;
  • 18 января сайт возобновил работу, однако функционал сети всё ещё ограничен. Матце заверял, что сервис станет полноценно работать к концу января.
Внутри Parler: как устроена и что писали в…
Самая обсуждаемая соцсеть начала 2021 года ушла в офлайн. Для тех, кто не застал лично…
tjournal.ru

#новости #parler

4 4 комментария
0
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Алексей Боржонов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","parler"], "comments": 4, "likes": 0, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 334789, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Thu, 04 Feb 2021 08:48:23 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
4 комментария
Популярные
По порядку

ouxen

3

цензура загнивающего капитализма

Ответить

GoodSanta

3

Свобода слова закончилась там, где начали стучать свыше

Ответить

Иммануил Сизый

0

Забавно, что пня ему выписали после того, как серверы были перенесены в РФ.

Ответить

Крутой микроскоп

Иммануил
0

Нашёл куда переносить 

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
США, Великобритания и другие страны потребовали немедленно освободить Навального
Обновляемый пост.
188
Новости
«Спутник V» показал 91,6% эффективности на завершающей фазе исследований. Результаты опубликовал журнал Lancet
По данным учёных, вакцинация «Спутником» не приводит к серьёзным побочным эффектам.
240
Новости
ОМОНовец дважды ударил журналиста по голове дубинкой. Репортёр вёл прямой эфир
Он планирует подать заявление против силовика.
149
Популярное за три дня
Новости
Замглавреда Mash заявил об уходе из издания после репортажа про «дворец Путина» и интервью с Ротенбергом
Сергей Титов рассказал, что решение о выходе роликов принимали «люди в костюмах», а не сотрудники Mash.
254
Новости
На фоне решения суда по делу Навального ФБК объявил об акции в центре Москвы
«Мы собираемся прямо сейчас».
125
Новости
США, Великобритания и другие страны потребовали немедленно освободить Навального
Обновляемый пост.
188
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Комментарии

Stas Borisychev

Ростовского «учителя года…

GoodSanta

В Мьянме после госпереворота…

Заинтересованный…

В Мьянме после госпереворота…

Мочил манту, хотя…

В Мьянме после госпереворота…

bor_vn

Минцифры предложило разрешить…

Varep

В Мьянме после госпереворота…

GoodSanta

В Мьянме после госпереворота…

Mikhail Lukup

В Мьянме после госпереворота…

Александра…

В Мьянме после госпереворота…
null