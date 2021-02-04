В Мьянме после госпереворота заблокировали сервисы Facebook, объяснив это желанием сохранить стабильность в стране Статьи редакции
Это произошло на третий день после захвата власти военными.
Военное правительство в Мьянме, пришедшее к власти 1 февраля, приказало провайдерам заблокировать Facebook на фоне растущих протестов, пишет Bloomberg. Соцсеть необходимо заблокировать до полуночи 7 февраля, говорится в документе Министерства транспорта и коммуникаций.
Netblocks, отслеживающий сбои и отключения в сети, сообщил, что государственный оператор связи MPT уже заблокировал фейсбук, вотсапп и инстаграм. Telenor, один из двух иностранных операторов связи в стране, согласился выполнить требование, но выразил «серьёзную озабоченность» из-за её влияния на права человека.
Представитель Facebook в разговоре с Bloomberg подтвердил, что соцсеть недоступна для «некоторых пользователей» и призвал власти Мьянмы восстановить связь.
Bloomberg отмечает, что из-за блокировки фейсбука жители Мьянмы потеряют доступ к демократической группе «Движение гражданского неповиновения», на которое подписано больше 200 тысяч пользователей. Её подписчики призывали бойкотировать новую власть и не подчиняться ей.
1 февраля военные в Мьянме захватили власть и задержали руководство страны. Они ввели режим ЧС на год и завяли, что берут управление страной на себя. Причиной переворота стало несогласие с результатами парламентских выборов, после которых партия, поддерживаемая военными, набрала 33 места из 476.
Telenor ... согласился выполнить требование, но выразил «серьёзную озабоченность» из-за её влияния на права человека.
🤡
В России после очередного митинга заблокировали соцсети, объяснив это желанием сохранить стабильность в стране
Новости из недалекого будущего
соцсеть недоступна для «некоторых пользователей»
То есть для тех, кто не знает, что такое ВПН.
Вобще забавно видеть такие потуги чиновников, которые настолько зашорены, что не в состоянии принять тот факт, что в 2021 нельзя просто сказать Интернету "нельзя", и он остановится.
Школьный кот
вместо фейсбуков вернемся к тетрадкам с отзывами и списками лучших друзьяшек, как в школе
80 процентов не будут искать как зайти с помощью впн. Скорее найдут телеграм или другой канал связи
в 2021 нельзя просто сказать Интернету "нельзя", и он остановится
Ты просто 2025 не видел.
Так вроде можно. Передаём привет китайцам.
Был в Китае — по словам тех, с кем там общался, у всех кому надо стоит платный ВПН с доступом ко всем нужным сайтам. Остальные — да, используют одобренное партией.
Так и Россия прекрасная, благополучная, богатая страна. Для тех кому надо. Остальные- да, в пролёте.
Tj и телеграм - оплот сопротивления
Через лет 50
Когда кеш уже перестанет помещаться в специально выделенные под это комнаты.
Как только власть окажется у гражданских они автоматически становятся властью, итог мы все знаем
Традиционный Гоша
Воровать неудобно же, когда люди об этом знают и говорят друг с другом
Учитывая что наш министр ездил на курс повышения квалификации — скоро и у нас в целях безопасности вырубят фб, вк, тикток и пьюр
Он имеет ввиду казахстанских военных?
Лесной бокал
Судя по его комментам, он уже и сам не понимает из какой он страны
я просто представил хунту во главе с Шойгу и тошнить меня стало ещё сильнее...
Лет через 100 крупнейшие компании на сегодняшний день превратятся в отдельные государства и будет миру счастье и свобода.
Народные правительства обычно ограждают народ от антинародных высказываний.
скорее не Facebook а WhatsApp ?
Там же написано, что сервисы, а это в том числе вацап.
А через фейсбук распространять информацию уже нельзя? Тем более у них там есть мессенджер (messenger)