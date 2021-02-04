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Алексей Боржонов

В Мьянме после госпереворота заблокировали сервисы Facebook, объяснив это желанием сохранить стабильность в стране Статьи редакции

Это произошло на третий день после захвата власти военными.

51 51 комментарий
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Военное правительство в Мьянме, пришедшее к власти 1 февраля, приказало провайдерам заблокировать Facebook на фоне растущих протестов, пишет Bloomberg. Соцсеть необходимо заблокировать до полуночи 7 февраля, говорится в документе Министерства транспорта и коммуникаций.

Netblocks, отслеживающий сбои и отключения в сети, сообщил, что государственный оператор связи MPT уже заблокировал фейсбук, вотсапп и инстаграм. Telenor, один из двух иностранных операторов связи в стране, согласился выполнить требование, но выразил «серьёзную озабоченность» из-за её влияния на права человека.

NetBlocks @netblocks
⚠ Confirmed: Facebook, Instagram, Messenger and WhatsApp servers are now restricted in #Myanmar on state-owned internet provider MPT; real-time metrics show selective filtering in place even as basic connectivity is restored following military coup 📉

📰 https://netblocks.org/reports/internet-disrupted-in-myanmar-amid-apparent-military-uprising-JBZrmlB6 https://t.co/psiYZMIium

Представитель Facebook в разговоре с Bloomberg подтвердил, что соцсеть недоступна для «некоторых пользователей» и призвал власти Мьянмы восстановить связь.

Bloomberg отмечает, что из-за блокировки фейсбука жители Мьянмы потеряют доступ к демократической группе «Движение гражданского неповиновения», на которое подписано больше 200 тысяч пользователей. Её подписчики призывали бойкотировать новую власть и не подчиняться ей.

1 февраля военные в Мьянме захватили власть и задержали руководство страны. Они ввели режим ЧС на год и завяли, что берут управление страной на себя. Причиной переворота стало несогласие с результатами парламентских выборов, после которых партия, поддерживаемая военными, набрала 33 места из 476.

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#новости #facebook #мьянма

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Традиционный Гоша

21

Фейсбук - главная проблема любого государства

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Закомплексованная Душа

Традиционный
11

И теперь ещё тикток

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Varep

9

TJ доступен?

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Мочил манту, хотя не стоило

9

 Telenor ... согласился выполнить требование, но выразил «серьёзную озабоченность» из-за её влияния на права человека.

🤡

Ответить

АТВ

Мочил
0

А эти вообще известные... Их география работы удивительным образом совпадает с авторитарными странами и нелиберальными демократиями. 

Ответить

GoodSanta

7

В России после очередного митинга заблокировали соцсети, объяснив это желанием сохранить стабильность в стране

Новости из недалекого будущего 

Ответить

David Chebotarev

GoodSanta
1
Ответить

GoodSanta

David
2

Где живу - то и приплетаю

Ответить

David Chebotarev

GoodSan…
3
Ответить

GoodSanta

2

соцсеть недоступна для «некоторых пользователей»

То есть для тех, кто не знает, что такое ВПН.
Вобще забавно видеть такие потуги чиновников, которые настолько зашорены, что не в состоянии принять тот факт, что в 2021 нельзя просто сказать Интернету "нельзя", и он остановится.

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ouxen

GoodSanta
2

скоро мода на интернет закончится

Ответить

GoodSanta

ouxen
3

Все жду, когда мемы будут отправлять с голубями

Ответить

Школьный кот

GoodSan…
0

вместо фейсбуков вернемся к тетрадкам с отзывами и списками лучших друзьяшек, как в школе

Ответить

Shenmue

ouxen
0

Берестяные мессаги снова будут в тренде)

Ответить

Илья Гераськин

ouxen
0

Забыл кто автор нетленки

Ответить

Сергій Осипчук

GoodSanta
2

80 процентов не будут искать как зайти с помощью впн. Скорее найдут телеграм или другой канал связи

Ответить

Вестник Чего-то

GoodSanta
2

в 2021 нельзя просто сказать Интернету "нельзя", и он остановится

Ты просто 2025 не видел.

Ответить

Shenmue

Вестник
0

Мне кажется он и сейчас на календарь ещё не взглянул, куда уж ему 2025

Ответить

onemanshow

GoodSanta
0

Так вроде можно. Передаём привет китайцам.

Ответить

GoodSanta

onemanshow
0

Был в Китае — по словам тех, с кем там общался, у всех кому надо стоит платный ВПН с доступом ко всем нужным сайтам. Остальные — да, используют одобренное партией.

Ответить

onemanshow

GoodSan…
0

Так и Россия прекрасная, благополучная, богатая страна. Для тех кому надо. Остальные- да, в пролёте.

Ответить

АТВ

GoodSanta
0

Можно рубильник выдернуть. Можно по портам рубить, что отметь 95%

Ответить

Митя Мурасов

0

Tj и телеграм - оплот сопротивления

Ответить

Ваша Закладко

Митя
6

да

Ответить

Владимир Филатов

Ваша
0

Хм, кто из них кто?

Ответить

Излишний шмель

2

Что там с рожинджа?

Ответить

Гениальный файл

0

Идиотизм какой то. Все равно придется передавать власть гражданским, зачем это все

Ответить

Stanley H. Tweedle

Гениальный
5

Через лет 50

Ответить

Elijah Garrison

Stanley
3

Когда кеш уже перестанет помещаться в специально выделенные под это комнаты. 

Ответить

Shenmue

Гениальный
0

Как только власть окажется у гражданских они автоматически становятся властью, итог мы все знаем

Ответить

Крутой микроскоп

0

Опять пытаются блокировать средства коммуникации, делая вид что вся проблема именно в них.

Ответить

Традиционный Гоша

Крутой
4

Воровать неудобно же, когда люди об этом знают и говорят друг с другом

Ответить

Shenmue

Традиционный
0

Неодобно, это единственное, что сейчас противостоит воровству!

Ответить

Alexey Kochetkov

1

Учитывая что наш министр ездил на курс повышения квалификации — скоро и у нас в целях безопасности вырубят фб, вк, тикток и пьюр

Ответить

Slow Dimon

1

Шутки про мировую практику:

Ответить

Marina Davidova

1

скоро во всех городах России...

Ответить

Лесной бокал

0
Ответить

onemanshow

Лесной
0

Он имеет ввиду казахстанских военных?

Ответить

Лесной бокал

onemanshow
1

Судя по его комментам, он уже и сам не понимает из какой он страны

Ответить

onemanshow

Лесной
3

я просто представил хунту во главе с Шойгу и тошнить меня стало ещё сильнее...

Ответить

ad unguem

onemanshow
1

казахстанских военных

Ответить

Архитектурный калькулятор

0

еее, стабильность и безопасность! слова уже стали звучать хуже террора

Ответить

Danil Oputin

0

Лет через 100 крупнейшие компании на сегодняшний день превратятся в отдельные государства и будет миру счастье и свобода.

Ответить

Украденная жизнь

0

Народные правительства обычно ограждают народ от антинародных высказываний.

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FOX

0

скорее не Facebook а WhatsApp ?

Ответить

Владимир Филатов

FOX
0

Там же написано, что сервисы, а это в том числе вацап.

Ответить

FOX

Владимир
0

не, я к тому что цель наверно мессенджер был

Ответить

Владимир Филатов

FOX
0

А через фейсбук распространять информацию уже нельзя? Тем более у них там есть мессенджер (messenger)

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Обосранный унитаз

0

Ебать, кстати, эта баба десятки лет под домашним арестом провела

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David Chebotarev

0

«Стабильность» новая, методы старые.

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kawaiika

0

Они ввели режим ЧС на год и завяли.

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