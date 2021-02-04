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Amazon начал тестировать камеры в фургонах доставки для контроля за водителями Статьи редакции

Сами они считают камеры «системой наказания».

Компания установила камеры с искусственным интеллектом в фургонах, которые используют несколько компаний, являющихся частью партнёрской программы службы доставки. Об этом пишет CNBC.

Amazon использует камеру Driveri, созданную стартапом Netradyne, основанным в 2015 году двумя бывшими старшими сотрудниками Qualcomm. У камера четыре объектива, которые захватывают дорогу, водителя и весь салон автомобиля. Она оснащена ПО, которое может обнаруживать 16 проблем безопасности. Например, если водители отвлекаются, превышают скорость, резко тормозят. По словам одного из водителей, камеры могут понять, когда человек зевает.

При нарушении техники безопасности камера будет выдавать звуковые предупреждения. Если водитель продолжит вести себя «небезопасно», камера загрузит видео на специальный сервер, доступный Amazon. В компании утверждают, что не могут просматривать записи в режиме реального времени. Но в некоторых случаях может напрямую связаться с водителем.

Amazon говорит, что таким образом стремится повысить безопасность на дороге, но некоторые водители беспокоятся из-за нарушениях их конфиденциальности. Они говорят, что камеры их нервируют, и называют их «большой брат» и «система наказания».

#новости #amazon

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22 22 комментария
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22 комментария
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Marhal_New _Arleana

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Уже и подрочить нельзя будет.

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Тогдашний Женя

Marhal_New
1

нам – можно

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Артур Мудрик

Тогдашний
9

проверил, ты прав

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Митя Мурасов

0

Бля, ну вот нет бы презентовать это как услугу. Мол теперь при заказе с Амазона будет возможность в лайв режиме проследить за доставкой чтобы не нервничать , а не потерялась ли она.
Но нет , надо рассказать об этом как мы смогли взять на поводок курьеров и впредь будем дальше

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Скучный супер_стар

Митя
12

хочу еще камеру над программистами, чтобы видеть, как они чинят тикет, который я зарепортил

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Митя Мурасов

Скучный
0

Как говорят у меня во дворе,
"А пососать не завернуть?"

Ответить

Владимир Филатов

Митя
0

пару петушков, пожалуйста

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GoodSanta

Митя
0

Ну после истории с украденными PS5 - вполне закономерный итог.
В офисах тоже вон камеры устанавливают, чем водители хуже.
Теперь ни в ведро поссать, ни консоль украсть

Ответить

Митя Мурасов

GoodSanta
2

Гребаные корпораты, скоро и дрочить по талонам придется

Ответить

GoodSanta

Митя
1

Что значит «скоро»? Мои на этот месяц уже кончились

Ответить

Митя Мурасов

GoodSan…
0

Ты чё такой не экономный , ещё 4 февраля а ты уже все

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I Never Asked

Митя
4

Низкий социальный рейтинг, всего 5 талонов выдали

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Vladimir Medvedev

2

Читаю "камеры в фургонах доставки" и представляю камеры предварительного задержания в автозаках.

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Проектный шар

Vladimir
0

Я тоже решил, что Амазон взял заказ у мвд

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Школьный кот

1

наверно если бы не слышал истории про то как приходили с пс5, делали вид что отмечались и потом съебывали с плойкой, присвоенной уже  себе - тоже возмущался бы

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Stanley H. Tweedle

Школьный
0

Я думаю имеются ввиду не курьеры

Ответить

Обосранный унитаз

0

Водилам хуяндекс приготовиться

Ответить

AZP

0

Обычное видеонаблюдение давно же стоит в автобусах.

Ответить

Ваша Закладко

AZP
0

теперь с ии 

amazon no nut car 

first 

ever

Ответить

Giovanni Giorgio

0

Если водитель продолжит вести себя «небезопасно», камера загрузит видео на специальный сервер, доступный Amazon. В компании утверждают, что не могут просматривать записи в режиме реального времени

А ФСБ не может читать вашу переписку ВК.

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Sergiy Sev

0

Это когда маршуточникам поставили терминалы безналичной оплаты 😁

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-vinopa-

0

Все информация должна быть открытой.
Приличному человеку нечего стесняться.

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Комментарии

Игорь Лосик

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Уютный Багажник

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A patient patient

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Mraz

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-vinopa-

Amazon начал тестировать камеры…

hiperon

Уникальную «грязевую мумию» из…

A patient patient

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sf

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Максим Андреев

Уникальную «грязевую мумию» из…

aliftin

Уникальную «грязевую мумию» из…

sf

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