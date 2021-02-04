Amazon начал тестировать камеры в фургонах доставки для контроля за водителями Статьи редакции
Сами они считают камеры «системой наказания».
Компания установила камеры с искусственным интеллектом в фургонах, которые используют несколько компаний, являющихся частью партнёрской программы службы доставки. Об этом пишет CNBC.
Amazon использует камеру Driveri, созданную стартапом Netradyne, основанным в 2015 году двумя бывшими старшими сотрудниками Qualcomm. У камера четыре объектива, которые захватывают дорогу, водителя и весь салон автомобиля. Она оснащена ПО, которое может обнаруживать 16 проблем безопасности. Например, если водители отвлекаются, превышают скорость, резко тормозят. По словам одного из водителей, камеры могут понять, когда человек зевает.
При нарушении техники безопасности камера будет выдавать звуковые предупреждения. Если водитель продолжит вести себя «небезопасно», камера загрузит видео на специальный сервер, доступный Amazon. В компании утверждают, что не могут просматривать записи в режиме реального времени. Но в некоторых случаях может напрямую связаться с водителем.
Amazon говорит, что таким образом стремится повысить безопасность на дороге, но некоторые водители беспокоятся из-за нарушениях их конфиденциальности. Они говорят, что камеры их нервируют, и называют их «большой брат» и «система наказания».
Уже и подрочить нельзя будет.
Тогдашний Женя
нам – можно
Бля, ну вот нет бы презентовать это как услугу. Мол теперь при заказе с Амазона будет возможность в лайв режиме проследить за доставкой чтобы не нервничать , а не потерялась ли она.
Но нет , надо рассказать об этом как мы смогли взять на поводок курьеров и впредь будем дальше
Скучный супер_стар
хочу еще камеру над программистами, чтобы видеть, как они чинят тикет, который я зарепортил
Как говорят у меня во дворе,
"А пососать не завернуть?"
Гребаные корпораты, скоро и дрочить по талонам придется
Ты чё такой не экономный , ещё 4 февраля а ты уже все
Читаю "камеры в фургонах доставки" и представляю камеры предварительного задержания в автозаках.
Обычное видеонаблюдение давно же стоит в автобусах.
Если водитель продолжит вести себя «небезопасно», камера загрузит видео на специальный сервер, доступный Amazon. В компании утверждают, что не могут просматривать записи в режиме реального времени
А ФСБ не может читать вашу переписку ВК.